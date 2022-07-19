НОВОЕ ВРЕМЯ

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Отечественная война 1812 г. Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Советская культура первой половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в. Русская культура в XVI-XVII вв. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность во второй половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVIII в.
Формат ЕГЭ
Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ
Всеобщая история
Англия в XVIII веке Реформация и её последствия Америка в XVIII веке Англия в XIХ веке Эпоха Эллинизма Древний Рим США в XIХ веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Франция в XV-XVI вв. Образование независимых государств в Латинской Америке Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Эпоха Крестовыых походов Франция в XIX веке Страны Азии в XIX веке Англия в XV-XVI вв. Древняя Греция Великие географические открытия XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Церковь в Средневековье Международные отношения в XVIII веке Европейская культура в XIV-XV вв. Англия в XVII веке Франция в XVII веке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Объединительные движения в Италии Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Тридцатилетняя война Франция в XVIII веке Основные события всеобщей истории ХХ в. XIV-XV вв.: что происходило на Западе Восточная Европа в XVI в. Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке
Средневековый период
Начало возвышения Москвы Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Эпоха Ивана III Русское государство в первой половине XVI в. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского
Древняя Русь
Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв.
Россия в Новое время
Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Начало эпохи дворцовых переворотов Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.)
Новейшая история России
Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина История современной России (1991 - 2014 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Конференции Антигитлеровской коалиции Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внешняя политика Н.С.Хрущёва Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Индустриализация и коллективизация в СССР Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) "Военный коммунизм" Октябрьская революция Гражданская война Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" НЭП Февральская революция Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Основные этапы ВОВ Образование СССР Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Внешняя политика Л.И.Брежнева СССР накануне Великой Отечественной войны
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3

НОВОЕ ВРЕМЯ

Страны Азии в XIX веке

1. Восстание сипаев в Индии


К началу XIX века Индия состояла из множества отдельных княжеств, чем воспользовалась Англия и подчинила себе Бенгалию и восточное побережье Индостана. К 1849 году английская Ост-Индская компания покорила всю Индию. Англия управляла этими территориями или напрямую, или через местных князьков, заключая с ними неравноправные договоры. Закономерно против иноземного владычества вспыхивали бунты. В 1857–1858 годах произошло восстание сипаев – наемных солдат из высших индийских каст, которые находились на службе у англичан. Причиной послужило то, что Англия захватила княжество Ауд – родину большинства сипаев. Поводом стал слух о том, что новые патроны, оболочку которых надо было скусывать зубами, были пропитаны коровьим и свиным жиром (солдаты-индусы считали корову священным животным, солдаты-мусульмане не употребляли свинину в пищу). Восстание было подавлено, Англия усилила свое влияние в регионе и централизовала власть – теперь сюда назначался вице-король, при губернаторах отдельных областей назначались совещательные органы власти их местного населения.


Британская Индия (сверху слева); сипаи

2. Индийское национальное движение и начало борьбы за независимость

В 1885 году возникла организация Индийский национальный конгресс (ИНК). Некоторые его участники выступали за сохранение связей с Англией при большей самостоятельности Индии и учете ее экономических интересов. К ним относился Наороджи, который стал первым индийцем – членом английского парламента. ИНК успешно боролся против попыток английской администрации применить на практике принцип «разделяй и властвуй» и в 1905 году разделить Бенгалию на индусскую и мусульманскую части. Протест привел к отмене этого решения. Постепенно в ИНК выделилось крыло во главе с Тилаком, выступавшее за полную независимость Индии. Однако достигнуть этого удастся только в середине XX века.

Изображение выглядит как человек, стена, мужчина, старый Автоматически созданное описание

Фотографии Наороджи и Тилака

3. Опиумные войны


Китай в XVIII веке по уровню развития не уступал европейским странам, однако начавшиеся в Европе промышленная революция и модернизация предопределили его отставание. В XVIII веке он закрылся от европейцев, оставив для торговли с ними только один порт – Кантон. Китайцев не интересовали европейские товары, а вот Европа очень хотела вести с китайцами торговлю – их было больше 300 миллионов человек, это был отличный рынок сбыта. С конца XVIII века торговцы Ост-Индской компании стали продавать в Китае индийский опиум (наркотик). Естественно, продававшийся без ограничения опиум стал популярен, миллионы китайцев превратились в наркоманов. Некоторые пытались противиться проникновению наркотика в Китай: в 1839 году наместник южных китайских провинций уничтожил 1300 тонн опиума. В ответ на это Англия начала Первую опиумную войну (1840–1842), в результате которой Китай заставили открыть для торговли еще четыре порта и передать Англии Гонконг. Рост числа наркоманов, отток серебра заграницу (расплачивались за опиум серебряными монетами), рост числа населения и нехватка земли из-за этого привели к китайскому восстанию тайпинов (1850–1864). Бунтовщики провозгласили на юге создание государства Тайпин («всеобщего мира»). Мирным это движение, однако, не было. Считается, что данное восстание является самым кровавым в мире (30 миллионов жертв). Хаосом в Китае воспользовались Великие державы, Англия и Франция начали Вторую опиумную войну (1857–1860), по итогам которой получили доступ к внутренней торговле в Китае. Китай начал превращаться в полуколонию.


Карикатуры на снабжение Китая опиумом и раздел Китая Великими державами

4. Синхайская революция в Китае


В экономической сфере, как вы видите, Китай был зависим. В политике тоже все было не очень хорошо: у власти находилась маньчжурская династия, которой многие были недовольны. В 1905 году несколько общественных буржуазно-демократических и националистических организаций объединились под главенством такого деятеля, как Суть Янсен. Они выдвинули программу, которая состояла из трех положений: свержение чужеземной маньчжурской династии, ликвидация монархии и установление республики, решение проблемы малоземелья через национализацию земли. В 1911–1912 годах произошла буржуазная революция:

  • В Нанкине делегаты революционных провинций провозгласили Сунь Янсена президентом.

  • В это же время в Пекине власть взял генерал Юань Шикай, который добился отречения от престола представителя маньчжурской династии.

  • После этого Сунь Янсен отказался от президентства в пользу Юань Шикая, но генерал начал устанавливать свою личную власть в государстве.

Таким образом итогом Синхайской революции стало свержение чужеземной династии. От экономической зависимости по отношению к Европе добиться не удалось, земельный вопрос решен не был.


Сунь Ятсен и Юань Шикай

5. Реформы Мейдзи в Японии


Китай в XIX веке не смог модернизироваться, провести промышленную революцию и индустриализацию. Следствием этого стало превращение великой страны в полуколонию европейских держав. Япония же пошла по другому пути. До середины XIX века Япония была такой же «закрытой» страной, как и Китай. В 1854 году американцы насильно «открыли» страну восходящего солнца, чтобы сделать ее рынком сбыта своих товаров. Хлынувшая в Японию американская продукция, сделанная на заводах (а потому дешевая), стала разорять японских ремесленников (которые работали вручную, их продукция из-за этого стоила дорого).

В 1867 году власть в стране перешла к императору Муцухито, который принял имя Мэйдзи

. Он осознавал, что Японию нужно модернизировать, иначе она превратится в сырьевой придаток развитых стран.

  • Была проведена аграрная реформа. Крестьяне стали собственниками земли. В итоге одни стали богатеть, другие разоряться и уходить в города, становясь рабочими.

  • Государство давало льготы на строительство заводов, само строило государственные предприятия, передавая их потом в частные руки.

  • В 1889 году была принята Конституция, Япония становилась конституционной монархией с двухпалатным парламентом.

  • Мэйдзи стал активно развивать в стране образование, отправлял в Европу делегации с целью выяснения того, какие элементы политики и экономики европейских держав можно внедрить в собственной стране.

В итоге Япония бешеными темпами модернизировалась и к началу XX века стала великой азиатской державой с железными дорогами, университетами, развитой промышленностью и парламентом.


Мейдзи; аллегория борьбы нового и старого