НОВОЕ ВРЕМЯ

Страны Азии в XIX веке

1. Восстание сипаев в Индии





К началу XIX века Индия состояла из множества отдельных княжеств, чем воспользовалась Англия и подчинила себе Бенгалию и восточное побережье Индостана. К 1849 году английскаякомпания покорила всю Индию. Англия управляла этими территориями или напрямую, или через местных князьков, заключая с ними неравноправные договоры. Закономерно против иноземного владычества вспыхивали бунты.– наемных солдат из высших индийских каст, которые находились на службе у англичан. Причиной послужило то, что Англия захватила– родину большинства сипаев. Поводом стал слух о том, что новые патроны, оболочку которых надо было скусывать зубами, были пропитаны коровьим и свиным жиром (солдаты-индусы считали корову священным животным, солдаты-мусульмане не употребляли свинину в пищу). Восстание было подавлено, Англия усилила свое влияние в регионе и централизовала власть – теперь сюда назначался, при губернаторах отдельных областей назначались совещательные органы власти их местного населения.





Британская Индия (сверху слева); сипаи

2. Индийское национальное движение и начало борьбы за независимость

В 1885 году возникла организация Индийский национальный конгресс (ИНК). Некоторые его участники выступали за сохранение связей с Англией при большей самостоятельности Индии и учете ее экономических интересов. К ним относился Наороджи, который стал первым индийцем – членом английского парламента. ИНК успешно боролся против попыток английской администрации применить на практике принцип «разделяй и властвуй» и в 1905 году разделить Бенгалию на индусскую и мусульманскую части. Протест привел к отмене этого решения. Постепенно в ИНК выделилось крыло во главе с Тилаком, выступавшее за полную независимость Индии. Однако достигнуть этого удастся только в середине XX века.





Фотографии Наороджи и Тилака

3. Опиумные войны





Китай в XVIII веке по уровню развития не уступал европейским странам, однако начавшиеся в Европе промышленная революция и модернизация предопределили его отставание. В XVIII веке он закрылся от европейцев, оставив для торговли с ними только один порт –. Китайцев не интересовали европейские товары, а вот Европа очень хотела вести с китайцами торговлю – их было больше 300 миллионов человек, это был отличный рынок сбыта. С конца XVIII века торговцы Ост-Индской компании стали продавать в Китае индийский(наркотик). Естественно, продававшийся без ограничения опиум стал популярен, миллионы китайцев превратились в наркоманов. Некоторые пытались противиться проникновению наркотика в Китай: в 1839 году наместник южных китайских провинций уничтожил 1300 тонн опиума. В ответ на это Англия начала, в результате которой Китай заставили открыть для торговли еще четыре порта и передать Англии. Рост числа наркоманов, отток серебра заграницу (расплачивались за опиум серебряными монетами), рост числа населения и нехватка земли из-за этого привели к китайскому. Бунтовщики провозгласили на юге создание государства(«всеобщего мира»). Мирным это движение, однако, не было. Считается, что данное восстание является самым кровавым в мире (30 миллионов жертв). Хаосом в Китае воспользовались Великие державы, Англия и Франция начали, по итогам которой получили доступ к внутренней торговле в Китае. Китай начал превращаться в полуколонию.





Карикатуры на снабжение Китая опиумом и раздел Китая Великими державами

4. Синхайская революция в Китае





В экономической сфере, как вы видите, Китай был зависим. В политике тоже все было не очень хорошо: у власти находилась маньчжурская династия, которой многие были недовольны. В 1905 году несколько общественных буржуазно-демократических и националистических организаций объединились под главенством такого деятеля, как. Они выдвинули программу, которая состояла из трех положений: свержение чужеземной маньчжурской династии, ликвидация монархии и установление республики, решение проблемы малоземелья через национализацию земли.

В Нанкине делегаты революционных провинций провозгласили Сунь Янсена президентом.

В это же время в Пекине власть взял генерал Юань Шикай , который добился отречения от престола представителя маньчжурской династии.

После этого Сунь Янсен отказался от президентства в пользу Юань Шикая, но генерал начал устанавливать свою личную власть в государстве.

Таким образом итогом Синхайской революции стало свержение чужеземной династии. От экономической зависимости по отношению к Европе добиться не удалось, земельный вопрос решен не был.





Сунь Ятсен и Юань Шикай

5. Реформы Мейдзи в Японии





В 1867 году власть в стране перешла к императору Муцухито, который принял имя Мэйдзи

Китай в XIX веке не смог модернизироваться, провести промышленную революцию и индустриализацию. Следствием этого стало превращение великой страны в полуколонию европейских держав. Япония же пошла по другому пути. До середины XIX века Япония была такой же «закрытой» страной, как и Китай. В 1854 году американцы насильно «открыли» страну восходящего солнца, чтобы сделать ее рынком сбыта своих товаров. Хлынувшая в Японию американская продукция, сделанная на заводах (а потому дешевая), стала разорять японских ремесленников (которые работали вручную, их продукция из-за этого стоила дорого).

. Он осознавал, что Японию нужно модернизировать, иначе она превратится в сырьевой придаток развитых стран.

Была проведена аграрная реформа. Крестьяне стали собственниками земли. В итоге одни стали богатеть, другие разоряться и уходить в города, становясь рабочими.

Государство давало льготы на строительство заводов, само строило государственные предприятия, передавая их потом в частные руки.

В 1889 году была принята Конституция, Япония становилась конституционной монархией с двухпалатным парламентом.

Мэйдзи стал активно развивать в стране образование, отправлял в Европу делегации с целью выяснения того, какие элементы политики и экономики европейских держав можно внедрить в собственной стране.

В итоге Япония бешеными темпами модернизировалась и к началу XX века стала великой азиатской державой с железными дорогами, университетами, развитой промышленностью и парламентом.





Мейдзи; аллегория борьбы нового и старого