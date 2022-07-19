Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I

Великий голод и начало Смуты

Недолго длилось спокойствие на Руси, в 1601 году стал очевиден серьезный структурный кризис во всех сферах жизни общества. Начало расшатыванию системы было положено страшным голодом начала XVII века. Из-за неурожая цены на хлеб выросли в несколько десятков раз, простой народ оказался лишенным возможности приобретать продовольствие. Появились спекулянты и перекупщики, которые покупали хлеб в далеких благополучных уездах и в несколько раз дороже продавали там, где была его нехватка. Население, лишенное нормальной пищи, принялось за собак и кошек, ели сено и лебеду (так называется трава), были зафиксированы случаи каннибализма. Люди умирали на улицах, их не успевали хоронить. Началась эпидемия холеры. Хозяева отказывались кормить своих холопов и выгоняли их на улицу, где те погибали. Около 120 тысяч умерло от голода в одной только Москве.

В следующие годы история повторилась. В период с 1601 по 1603 вымерла треть населения. Борис Годунов пытался принять меры для борьбы с голодом: установил твердые цены на хлеб, наказывал перекупщиков. Годунов также открыл государственные амбары для раздачи хлеба народу. В Москву хлынули тысячи голодных в надежде на царскую помощь. В таких условиях Годунов, желая облегчить положение народа, издал два важных указа:

28 ноября 1601 года он восстановил право перехода в Юрьев день (переход был запрещен при введении заповедных лет), что дало возможность крестьянам беспрепятственно уходить от помещиков. Однако надо заметить, что на Московский уезд этот указ не распространялся; 1.Однако надо заметить, что на Московский уезд этот указ не распространялся; 2. В августе 1603 года правительство разрешило выгнанным хозяевами из своих дворов и лишенным пропитания холопам получать свободу.

Великий голод в Москве 1601 года.

Голодные и нищие бывшие холопы, которым теперь не на кого было надеяться, сбивались в шайки и отряды, начинали промышлять воровством и разбоем. Подобная обстановка вошла в историю под названием «движения разбоев», которое началось в 1601 – 1602 годах. Особенно известным стал в 1603 году отряд Хлопка Косолапа, которому удалось блокировать несколько дорог, ведущих в Москву. Хлопку удалось создать подобие настоящего войска, его отряд громил боярские усадьбы и наводил страх на окрестности.

На усмирение Хлопка Годунов отправил воеводу П. Ф. Басманова, войску которого удалось одержать победу над отрядами разбойника. Отряд Хлопка был уничтожен, сам руководитель попал в плен и был казнен. Басманов погиб в бою.

Лжедмитрий I

В экономическом кризисе и росте социальной напряженности многие винили царя Бориса Годунова, объясняя все государственные беды Божьей карой за убийство царевича Дмитрия в Угличе (сын Ивана IV Дмитрий погиб в Угличе при загадочных обстоятельствах в 1591 году). Активизировались конкуренты Годунова в борьбе за власть и влияние. Царь Борис же всячески стремился удержаться на престоле, убирая претендентов: так, двоюродного брата царя Федора — Федора Никитича Романова насильно постригли в монахи под именем Филарет, а затем сослали в монастырь под Архангельском.

С невероятной скоростью начинают распространяться слухи о том, что царевич Дмитрий жив. И вот уже в 1603 году до Москвы добирается весть о том, что в Литве объявился некий юноша, называющий себя не иначе как Дмитрий Иванович. Вскоре стало известно, что претендента на русский престол принял сам Сигизмунд (Жигимонт) III, да к тому же с большим почетом.

Лжедмитрий I. Портрет из замка Мнишков в Вишневце.

Годунов получил также сведения и о том, что Сигизмунд III дал «царевичу» денег и позволил собирать войска под свои знамена. Главным сторонником, можно даже сказать покровителем Лжедмитрия, стал польский воевода, магнат средней руки — Юрий Мнишек. Мнишек согласился помогать царевичу не просто так, а потребовал (в письменном виде), чтобы после победы «царевич» женился на его дочери Марине Мнишек и пожаловал ей в кормление Новгород и Псков. Также Мнишек пожелал получить миллион злотых за свое покровительство. У самозванца большого выбора в общем-то не было, поэтому он согласился.

Марьяна Мнишковна Георгия воеводы Сандомирского дочь, супруга Императора Московии.

Согласно официальной версии, которая была представлена правительством Бориса Годунова, тот, кто выдавал себя за царевича Дмитрия, являлся на деле монахом Григорием Отрепьевым.

Отрепьев был умен и образован, знал латинский и польский языки, этикет. В молодости он служил у Федора Никитича Романова, а затем, когда Романова сослали, преданный слуга постригся в монахи. В Москве он жил в Чудовом монастыре и нес службу при патриархе Иове.

В 1604 году Лжедмитрий, имея в своей армии 1600 польских наемников (на большее количество у Мнишека просто не хватило денег) и привлекая на свою сторону казаков (около 2500), предпринял поход на Москву. По дороге к Москве Лжедмитрию удалось найти поддержку среди некоторых бояр и дворян, выступивших против Годуновых. Поддерживал Лжедмитрия и доверчивый народ, который видел в нем «природного царя» и рассчитывал на улучшение своего положения.

К. Лебедев. Вступление войск Лжедмитрия I в Москву.

Борис Годунов в противостоянии с Лжедмитрием допустил ряд просчетов, которые, в конечном счете, стоили его наследнику Федору Годунову жизни. Во-первых, Годунов не верил (или не хотел верить), что самозванца поддержит народ. Во-вторых, Годунов проявил нерешительность и по какой-то причине не возглавил поход против самозванца. И вот уже под Кромами царские войска переходят на сторону самозванца.

В этот, казалось бы, самый критический момент государство вдруг остается без царя. Борис Годунов неожиданно умирает. Через день после смерти Бориса была организована присяга новому царю — Федору Годунову (ему присягнули, но венчан на царство он не был!), которому на тот момент было 16 лет. Однако поправить Федору удалось не долго, он и его мать по требованию самозванца были сначала арестованы, а после чего тайно убиты, патриарх Иов был сослан в монастырь.

20 июня 1605 года Лжедмитрий вошел в Москву и был провозглашен царем.

Какие факторы обеспечили успех Лжедмитрия I? Исследователи сходятся во мнении, что успех самозванца был обусловлен несколькими причинами:



2) Во-вторых, он много обещал. Городским низам – снижение налогов, крестьянам – уменьшение крепостного гнета, казакам – всевозможные льготы.

3) В-третьих, не последнюю роль сыграл страшный голод 1601-1603 годов. Его последствия были настолько ужасны, что люди готовы были поддержать любого, сулившего улучшение положения. 1) Во-первых, он выдавал себя за «природного», законного царя в противовес выбранному на Земском Соборе Годунову;2) Во-вторых, он много обещал. Городским низам – снижение налогов, крестьянам – уменьшение крепостного гнета, казакам – всевозможные льготы.3) В-третьих, не последнюю роль сыграл страшный голод 1601-1603 годов. Его последствия были настолько ужасны, что люди готовы были поддержать любого, сулившего улучшение положения. 4) В-четвертых, Лжедмитрия поддерживала часть польской шляхты и сам король Польши – Сигизмунд III.

Заняв русский престол, новый правитель не торопился выполнять обещания, данные Мнишеку и Сигизмунду III, понимая, что принятие католичества и раздача земель польским феодалам настроит против него русское боярство и народ. В то же время Лжедмитрий, вопреки народным ожиданиям, подтвердил законодательные акты, закрепощавшие крестьян (указ о пятилетнем сыске беглых).

Таким образом, пытаясь лавировать между поляками, русским боярством и народом, Лжедмитрий все больше загонял себя в угол, из которого было уже не выбраться. Особенно усилилось недовольство русской знати после того, как Лжедмитрий женился на Марине Мнишек, которая сохранила католическую веру и отказалась переходить в православие. Это событие лишило Лжедмитрия I поддержки духовенства и русского народа. Против самозванца созрел боярский заговор.

Въезд Марины Мнишек в Москву. 3 мая 1606 года.

В мае 1606 года в Москве случилось восстание против Лжедмитрия. Москвичи, возглавляемые боярами Шуйскими, перебили почти тысячу поляков. Лжедмитрий был убит. Марину Мнишек спасли ее сторонники, она была выслана в Ярославль.