ДРЕВНИЙ МИР

Античность: Древний Рим

1. Основание Рима





Римская цивилизация возникла на Апеннинском полуострове примерно в VIII веке до н.э. По преданиюна берегу Тибра легендарнымбыл заложен город, получивший название Рим. Располагался он на семи холмах, главным из которых был– здесь были возведены храмы, посвященные верховному богу Юпитеру. По сказаниям, первоначально Римом управляли семь царей. Первый – Ромул – дал римскому народу религиозные установления и законы. Также он, желая опереться в своем правлении на самых достойных граждан, выделил сто человек. Из них он составил– совет старейшин. Членов сената называли сенаторами, а также отцами (по латыни отец -«патрес»). Общество древнего Рима делилось на«потомков отцов», аристократов, иостальной народ.





Ромул и его брат Рем, по легенде вскормленные волчицей; расположение Рима на карте

2. Установление республики в Древнем Риме, ее устройство





Последний римский царь –– отличался жестоким характером, при нем в Риме установилась тирания. По преданию, сын Тарквиния надругался над добродетельной девушкой, после чего чаша народного терпения переполнилась.возглавил восстание, Тарквиний был свергнут и в Риме установилась республика (что в переводе с латинского означает «общее дело»). Что касается устройства этой республики, то оно было следующим:

Консулы – высшие должностные лица в Риме, созывают сенат и народное собрание

Сенат – совет старейшин, собрание знатных граждан Рима; обсуждает законы и передает их на рассмотрение народному собранию, избирает консулов

Комиции – народные собрания – принимают законы, избирают магистратов

Магистраты – народные представители, осуществляют повседневное управление

Диктатор – мог быть назначен высшим лицом в Риме во время войны на срок не более шести месяцев





Изображение Тарквиния Гордого и картина «Клятва Брута над телом Лукреции»

3. Установление господства Рима над Апеннинским полуостровом в IV-III веках до н.э.





Стремясь расширить свое влияние, римляне столкнулись в Центральной Италии с племенем, с которыми у них было несколько войн. Один из наиболее ярких эпизодов данного конфликта произошел в., когда самниты заманили римское войско в, перегородив вход и выход. Они заставили римских воинов бросить оружие и выползать из ущелья под град насмешек через сооружение из трех самнитских копий, сложенных в виде арки. Такая позорная арка называлась. Вскоре римляне и сами разгромили самнитов и тоже прогнали их под позорным ярмом. Война завершилась в пользу Рима.Покорив племена Центральной Италии, римляне начали продвигаться на юг Апеннинского полуострова, где столкнулись с. Греческие города, опасаясь нависшей над ними угрозы, обратились за помощью к полководцу, который был родственником Александра Македонского и мечтал о славных победах.ему удалось разгромить римлян, но и сам он понес огромные потери, после которых его армия не оправилась. Так родилось выражение, то есть победа, достигнутая дорогой ценой. После разгрома ПирраРим стал хозяином всей Италии.





Карта завоеваний Рима в IV-III вв. до н.э. и скульптура Пирра

4. Пунические войны





Римляне в своей экспансии не остановились на захвате Италии. Следующим логичным шагом был остров Сицилия. На него, однако, претендовал не только Рим, но и– государство, расположенное в Северной Африке. Карфагенян в Риме называли пунами, а оттого и войны с ними носили название Пунических.

Первая пуническая война (264-261 гг. до н.э.) завершилась тем, что римляне захватили Сицилию и заставили Карфаген выплатить контрибуцию.

Вторая пуническая война (218-201 гг. до н.э.). началась из-за того, что пуны не смирились с поражением. В 218 году до н.э . они захватили в Испании союзный римлянам город и начали дальнейшее наступление на Рим. Римляне ожидали, что Карфаген атакует с юга, однако карфагенский полководец Ганнибал двинул свои войска через Альпы и вторгся в Северную Италию. В 216 году до н.э . произошла битва при Каннах , римляне были разгромлены. Однако окончательная победа все равно была за Римом. В 202 году до н.э . Ганнибал был разгромлен римским полководцем Сципионом Старшим .

Третья пуническая война началась по инициативе Рима для того, чтобы окончательно покончить со своим врагом. В 146 году до н.э. Карфаген был разрушен, а само место предано проклятию. После этого все Западное Средиземноморье оказалось под римской властью.





Владения Рима и Карфагена перед пуническими войнами и скульптура Ганнибала

5. Дальнейшая борьба Рима за господство в Средиземноморье





Покончив с Западным Средиземноморьем, Рим обратил свой взор на Восточное. Здесь расширению римской территории препятствовалиС Македонией было несколько войн, толькоона была разгромлена и превратилась в римскую провинцию. Греки также сопротивлялись захватчикам. Особое упорство проявил город, который возглавил союз греческих городов.Коринф был разрушен до основания (тогда же, когда и Карфаген). Рим стал властителем всего Средиземноморья.





Римские воины, реконструкция

6. Восстание Спартака





Все эти военные походы и расширение территорий привели широкому распространению рабства в Древнем Риме, ведь главный источник рабства – это военнопленные. Рынки рабов существовали повсюду, главным из них был– здесь чередовались дни продажи людей и скота. Рабы для древних римлян отличались от животных лишь тем, что они могли говорить, а поэтому считались «говорящими орудиями труда» (в отличие от «орудий мычащих» - скота, и «молчащих» - плугов, например). Особое место среди рабов занимали– бойцы-невольники, которые участвовали в сражениях представлениях. Один из таких рабов-гладиаторов по имениподнял восстание в городе. Он совершил побег со своими товарищами и двинулся к горе. Восставшие оказывали сопротивление римским войскам на протяжении целых трех лет, однакоони были разгромлены. Сам Спартак погиб в бою, около шести тысяч его товарищей были распяты на крестах вдоль римских дорог.Мозаика с изображением гладиаторов и скульптура Марка Лициния Красса

7. Возникновение Римской империи





Надо сказать, что не только восстания рабов сотрясали Рим. Также были часты гражданские войны и борьба за политическую власть.в Риме усилилось влияние трех политических деятелей –между ними был заключен(союз). Но наиболее влиятельным из них все же был Цезарь, установивший в Риме свою диктатуру. Не всем это понравилось, поэтомупротив него был устроен заговор во главе с, Цезарь был убит. После этого в Риме вспыхнула гражданская война между сторонниками Цезаря (а значит и единоличной власти) и сторонниками республики.был установлен второй триумвират между соратником Цезаря, усыновленным Цезареми римским аристократом. Разгромив сторонников республики, Антоний и Октавиан отстранили от власти Лепида. Затем Октавиан разгромил Антония, оставшись единственной значимой политической фигурой в стране.сенаторы провозгласили Октавиана главой Римского государства. Он формально не упразднил республиканские порядки, но сосредоточил в своих руках высшие республиканские должности, став единоличным правителем. Именовал он себя– то есть первым среди сенаторов. Как главнокомандующий Октавиан носил титул. В дальнейшем так будут называть всех правителей Римского государства. Так Рим из республики превратился в империю.





Скульптуры Цезаря и Октавиана

8. Возникновение Христианства





Во время правления Октавиана в далекой от Римав городкеу девыбыл рожден сын –. Достигнув зрелости, Иисус начал проповедовать свое учение, которое позднее его ученики –– изложили в четырех книгах –. Иисус и апостолы отправились в Иерусалим, где Христос был встречен как царь иудейский,– то есть спаситель. Иудейские священники были напуганы возрастающим влиянием Иисуса и хотели, чтобы он предстал перед судом –. Один из учеников Христа –, предал своего учителя, Иисус был арестован. Синедрион вынес ему смертный приговор. Представитель римской администрации в Иерусалимепредложил народу помиловать проповедника, однако народ не избрал его для помилования. Стражи распяли Христа на кресте. После того, как он умер, его тело похоронили в пещере. Христиане верят, что на третий день после этого Иисус воскрес. После этого апостолы начали проповедовать учение Христа. Первоначально их преследовали, считая представителями очередной иудейской секты, однако в Римской империи стало возникать все больше и больше христианских общин, члены которых скрывались в– подземных пещерах. Постепенно, с ростом общин, все они были объединены в– религиозную организацию, состоящую из священников и верующих. Вв Милане был обнародован императорский указ, согласно которому христианам даровалось право открыто исповедовать свою религию. Вв городебыл созван первый– собрание высших священников –– со всего христианского мира. На соборе был принят краткий свод основ христианской веры –. В IV веке Христианство окончательно стало государственной религией Римской империи.





Иудея на карте Римской империи, картина «Христос и Пилат»

9. Социально-экономическое и политическое развитие Римской империи





Со времен, когда Октавиан стал единоличным правителем в 27 году до н.э. и до разделения Римской империи на две части в 395 году н.э. Римским государством успели поправить совершенно разные люди:

Тиберий уменьшил влияние сената, называл сенаторов «людьми, созданными для рабства».

Калигула поощрял доносительство, сделал сенатором своего любимого коня.

Нерон , по народной молве, поджег Рим, обвинив в этом христиан. После его правления началась смута.

Тит Флавий Веспасиан пришел к власти в 69 году и позволил всем желающим занимать пустующие земельные участки, прекратил несправедливые казни, построил Колизей – огромный амфитеатр, вмещавший до 50 тысяч зрителей.

Марк Ульпий Траян , пришедший к власти в 98 году, прославился своей справедливостью, при нем начался «золотой век» Римской империи. Он создал фонд помощи неимущим, каждого сенатора обязал вложить треть своих богатств в развития хозяйства Италии. При нем Италия перестала зависеть от поставок египетского хлеба и стала сама себя обеспечивать. Под началом Траяна Рим расширил свои границы до Индийского океана, подчинил даков (жили между Дунаем и Карпатскими горами).

Марк Аврелий (160-181) прославился как «философ на троне»; утверждал, что человеческий разум имеет божественное происхождение, что надо любить ближних.

Каракалла в 212 году даровал римское гражданство всем жителям империи.

К этому моменту – к началу III века – в Риме стало происходить уменьшение темпов экономического роста, так как труд рабов становился все более неэффективным. Чтобы хоть как-то заинтересовать их в труде, хозяева начали давать рабам небольшую самостоятельность – сажать их на земельные наделы, на которых рабы могли построить себе хижину и вести хозяйство, отдавая часть произведенного своему господину. Многие крестьяне, кстати, также брали у богатых римлян землю в аренду, неся за это в пользу арендодателя некоторые повинности. В скором времени «рабы с хижинами» стали сближаться по своему положению с крестьянами-арендаторами. К концу III века они образовали сословие колонов – то есть прикрепленных к земле и несущих подати по отношению к магнату – то есть крупному землевладельцу.





Скульптуры Тиберия, Калигулы, Нерона, Тита Флавия Веспасиана

10. Раздел Римской империи на Восточную и Западную





После череды сменяющих друг друга императоров, к III веку Римская империя оказалась ослаблена. Одна за другой провинции (области государства) пытались выйти из состава империи. Приостановить распад удалось, который стал императором в. Он выбрал себе трех соправителей. Такая система четырехвластия была названа. Воспитанник Диоклетианаосновал новую столицу государства –, который позже станут называтьРимская империя окончательно разделится на две части – Западную Римскую империю и Восточную Римскую империю.





Раздел Римской империи в 395 году и скульптурный портрет Диоклетиана

11. Захват Рима готами





Распад Рима на две части совпал с таким процессом, как, когда народвышел из азиатских степей и начал свое движение на запад, тесня народы, которые уже там обосновались. Такими «притесняемыми» оказались– германские племена. Они начали свое движение, сметая все на своем пути. Вготы, возглавляемые, захватили и разграбили Рим.





Карта движения готов во время Великого переселения народов и картина «Взятие Рима Аларихом»

12. Ослабление и падение Западной Римской империи





После нашествия готов Западная Римская империя ослабла. Да, ей удалось отразить атаку гуннов:римский полководецразбил вождя гунновна. Однако ужеРим снова был подвергнут разграблению – на этот раз со стороныпредставитель варварского племенисверг последнего римского императора –. Одоакр был провозглашен королем Италии, Западная Римская империя прекратила свое существование.





Монеты с изображением Ромула Августула и Одоакра