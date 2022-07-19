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ДРЕВНИЙ МИР

Античность: Древний Рим

1. Основание Рима


Римская цивилизация возникла на Апеннинском полуострове примерно в VIII веке до н.э. По преданию в 753 году до н.э. на берегу Тибра легендарным Ромулом был заложен город, получивший название Рим. Располагался он на семи холмах, главным из которых был Капитолий – здесь были возведены храмы, посвященные верховному богу Юпитеру. По сказаниям, первоначально Римом управляли семь царей. Первый – Ромул – дал римскому народу религиозные установления и законы. Также он, желая опереться в своем правлении на самых достойных граждан, выделил сто человек. Из них он составил сенат – совет старейшин. Членов сената называли сенаторами, а также отцами (по латыни отец -«патрес»). Общество древнего Рима делилось на патрициев – «потомков отцов», аристократов, и плебеев – остальной народ.


Ромул и его брат Рем, по легенде вскормленные волчицей; расположение Рима на карте

2. Установление республики в Древнем Риме, ее устройство


Последний римский царь – Тарквиний Гордый – отличался жестоким характером, при нем в Риме установилась тирания. По преданию, сын Тарквиния надругался над добродетельной девушкой Лукрецией, после чего чаша народного терпения переполнилась. В 510 году до н.э. Брут Древний возглавил восстание, Тарквиний был свергнут и в Риме установилась республика (что в переводе с латинского означает «общее дело»). Что касается устройства этой республики, то оно было следующим:

  • Консулы – высшие должностные лица в Риме, созывают сенат и народное собрание

  • Сенат – совет старейшин, собрание знатных граждан Рима; обсуждает законы и передает их на рассмотрение народному собранию, избирает консулов

  • Комиции – народные собрания – принимают законы, избирают магистратов

  • Магистраты – народные представители, осуществляют повседневное управление

  • Диктатор – мог быть назначен высшим лицом в Риме во время войны на срок не более шести месяцев


Изображение Тарквиния Гордого и картина «Клятва Брута над телом Лукреции»

3. Установление господства Рима над Апеннинским полуостровом в IV-III веках до н.э.


Стремясь расширить свое влияние, римляне столкнулись в Центральной Италии с племенем самнитов, с которыми у них было несколько войн. Один из наиболее ярких эпизодов данного конфликта произошел в 321 году до н.э., когда самниты заманили римское войско в Кавдинское ущелье, перегородив вход и выход. Они заставили римских воинов бросить оружие и выползать из ущелья под град насмешек через сооружение из трех самнитских копий, сложенных в виде арки. Такая позорная арка называлась ярмом. Вскоре римляне и сами разгромили самнитов и тоже прогнали их под позорным ярмом. Война завершилась в пользу Рима.
Покорив племена Центральной Италии, римляне начали продвигаться на юг Апеннинского полуострова, где столкнулись с греческими городами-колониями. Греческие города, опасаясь нависшей над ними угрозы, обратились за помощью к полководцу Пирру, который был родственником Александра Македонского и мечтал о славных победах. В 279 году до н.э. ему удалось разгромить римлян, но и сам он понес огромные потери, после которых его армия не оправилась. Так родилось выражение «пиррова победа», то есть победа, достигнутая дорогой ценой. После разгрома Пирра в 275 году до н.э. Рим стал хозяином всей Италии.


Карта завоеваний Рима в IV-III вв. до н.э. и скульптура Пирра

4. Пунические войны


Римляне в своей экспансии не остановились на захвате Италии. Следующим логичным шагом был остров Сицилия. На него, однако, претендовал не только Рим, но и Карфаген – государство, расположенное в Северной Африке. Карфагенян в Риме называли пунами, а оттого и войны с ними носили название Пунических.

  • Первая пуническая война (264-261 гг. до н.э.) завершилась тем, что римляне захватили Сицилию и заставили Карфаген выплатить контрибуцию.

  • Вторая пуническая война (218-201 гг. до н.э.). началась из-за того, что пуны не смирились с поражением. В 218 году до н.э. они захватили в Испании союзный римлянам город и начали дальнейшее наступление на Рим. Римляне ожидали, что Карфаген атакует с юга, однако карфагенский полководец Ганнибал двинул свои войска через Альпы и вторгся в Северную Италию. В 216 году до н.э. произошла битва при Каннах, римляне были разгромлены. Однако окончательная победа все равно была за Римом. В 202 году до н.э. Ганнибал был разгромлен римским полководцем Сципионом Старшим.

  • Третья пуническая война началась по инициативе Рима для того, чтобы окончательно покончить со своим врагом. В 146 году до н.э. Карфаген был разрушен, а само место предано проклятию. После этого все Западное Средиземноморье оказалось под римской властью.


Владения Рима и Карфагена перед пуническими войнами и скульптура Ганнибала

5. Дальнейшая борьба Рима за господство в Средиземноморье


Покончив с Западным Средиземноморьем, Рим обратил свой взор на Восточное. Здесь расширению римской территории препятствовали Македония и Греция. С Македонией было несколько войн, только к 168 году до н.э. она была разгромлена и превратилась в римскую провинцию. Греки также сопротивлялись захватчикам. Особое упорство проявил город Коринф, который возглавил союз греческих городов. В 146 году до н.э. Коринф был разрушен до основания (тогда же, когда и Карфаген). Рим стал властителем всего Средиземноморья.


Римские воины, реконструкция

6. Восстание Спартака


Все эти военные походы и расширение территорий привели широкому распространению рабства в Древнем Риме, ведь главный источник рабства – это военнопленные. Рынки рабов существовали повсюду, главным из них был Бычий форум – здесь чередовались дни продажи людей и скота. Рабы для древних римлян отличались от животных лишь тем, что они могли говорить, а поэтому считались «говорящими орудиями труда» (в отличие от «орудий мычащих» - скота, и «молчащих» - плугов, например). Особое место среди рабов занимали гладиаторы – бойцы-невольники, которые участвовали в сражениях представлениях. Один из таких рабов-гладиаторов по имени Спартак в 74 году до н.э. поднял восстание в городе Капуя. Он совершил побег со своими товарищами и двинулся к горе Везувий. Восставшие оказывали сопротивление римским войскам на протяжении целых трех лет, однако в 71 году до н.э. они были разгромлены Марком Лицинием Крассом. Сам Спартак погиб в бою, около шести тысяч его товарищей были распяты на крестах вдоль римских дорог.


Мозаика с изображением гладиаторов и скульптура Марка Лициния Красса

7. Возникновение Римской империи


Надо сказать, что не только восстания рабов сотрясали Рим. Также были часты гражданские войны и борьба за политическую власть. В I веке до н.э. в Риме усилилось влияние трех политических деятелей – Гнея Помпея, Марка Красса и Юлия Цезаря. В 60 году до н.э. между ними был заключен триумвират (союз). Но наиболее влиятельным из них все же был Цезарь, установивший в Риме свою диктатуру. Не всем это понравилось, поэтому в 44 году до н.э. против него был устроен заговор во главе с Марком Брутом, Цезарь был убит. После этого в Риме вспыхнула гражданская война между сторонниками Цезаря (а значит и единоличной власти) и сторонниками республики. В 43 году до н.э. был установлен второй триумвират между соратником Цезаря Марком Антонием, усыновленным Цезарем Октавианом и римским аристократом Марком Лепидом. Разгромив сторонников республики, Антоний и Октавиан отстранили от власти Лепида. Затем Октавиан разгромил Антония, оставшись единственной значимой политической фигурой в стране. В 27 году до н.э. сенаторы провозгласили Октавиана главой Римского государства. Он формально не упразднил республиканские порядки, но сосредоточил в своих руках высшие республиканские должности, став единоличным правителем. Именовал он себя принцепсом – то есть первым среди сенаторов. Как главнокомандующий Октавиан носил титул император. В дальнейшем так будут называть всех правителей Римского государства. Так Рим из республики превратился в империю.


Скульптуры Цезаря и Октавиана

8. Возникновение Христианства


Во время правления Октавиана в далекой от Рима Иудее в городке Вифлеем у девы Марии был рожден сын – Иисус Христос. Достигнув зрелости, Иисус начал проповедовать свое учение, которое позднее его ученики – апостолы – изложили в четырех книгах – Евангелиях. Иисус и апостолы отправились в Иерусалим, где Христос был встречен как царь иудейский, Мессия – то есть спаситель. Иудейские священники были напуганы возрастающим влиянием Иисуса и хотели, чтобы он предстал перед судом – Синедрионом. Один из учеников Христа – Иуда, предал своего учителя, Иисус был арестован. Синедрион вынес ему смертный приговор. Представитель римской администрации в Иерусалиме Понтий Пилат предложил народу помиловать проповедника, однако народ не избрал его для помилования. Стражи распяли Христа на кресте. После того, как он умер, его тело похоронили в пещере. Христиане верят, что на третий день после этого Иисус воскрес. После этого апостолы начали проповедовать учение Христа. Первоначально их преследовали, считая представителями очередной иудейской секты, однако в Римской империи стало возникать все больше и больше христианских общин, члены которых скрывались в катакомбах – подземных пещерах. Постепенно, с ростом общин, все они были объединены в Церковь – религиозную организацию, состоящую из священников и верующих. В 313 году в Милане был обнародован императорский указ, согласно которому христианам даровалось право открыто исповедовать свою религию. В 325 году в городе Никея был созван первый Вселенский собор – собрание высших священников – епископов – со всего христианского мира. На соборе был принят краткий свод основ христианской веры – Символ веры. В IV веке Христианство окончательно стало государственной религией Римской империи.


Иудея на карте Римской империи, картина «Христос и Пилат»

9. Социально-экономическое и политическое развитие Римской империи


Со времен, когда Октавиан стал единоличным правителем в 27 году до н.э. и до разделения Римской империи на две части в 395 году н.э. Римским государством успели поправить совершенно разные люди:

  • Тиберий уменьшил влияние сената, называл сенаторов «людьми, созданными для рабства».

  • Калигула поощрял доносительство, сделал сенатором своего любимого коня.

  • Нерон, по народной молве, поджег Рим, обвинив в этом христиан. После его правления началась смута.

  • Тит Флавий Веспасиан пришел к власти в 69 году и позволил всем желающим занимать пустующие земельные участки, прекратил несправедливые казни, построил Колизей – огромный амфитеатр, вмещавший до 50 тысяч зрителей.

  • Марк Ульпий Траян, пришедший к власти в 98 году, прославился своей справедливостью, при нем начался «золотой век» Римской империи. Он создал фонд помощи неимущим, каждого сенатора обязал вложить треть своих богатств в развития хозяйства Италии. При нем Италия перестала зависеть от поставок египетского хлеба и стала сама себя обеспечивать. Под началом Траяна Рим расширил свои границы до Индийского океана, подчинил даков (жили между Дунаем и Карпатскими горами).

  • Марк Аврелий (160-181) прославился как «философ на троне»; утверждал, что человеческий разум имеет божественное происхождение, что надо любить ближних.

  • Каракалла в 212 году даровал римское гражданство всем жителям империи.

К этому моменту – к началу III века – в Риме стало происходить уменьшение темпов экономического роста, так как труд рабов становился все более неэффективным. Чтобы хоть как-то заинтересовать их в труде, хозяева начали давать рабам небольшую самостоятельность – сажать их на земельные наделы, на которых рабы могли построить себе хижину и вести хозяйство, отдавая часть произведенного своему господину. Многие крестьяне, кстати, также брали у богатых римлян землю в аренду, неся за это в пользу арендодателя некоторые повинности. В скором времени «рабы с хижинами» стали сближаться по своему положению с крестьянами-арендаторами. К концу III века они образовали сословие колонов – то есть прикрепленных к земле и несущих подати по отношению к магнату – то есть крупному землевладельцу.


Скульптуры Тиберия, Калигулы, Нерона, Тита Флавия Веспасиана

10. Раздел Римской империи на Восточную и Западную


После череды сменяющих друг друга императоров, к III веку Римская империя оказалась ослаблена. Одна за другой провинции (области государства) пытались выйти из состава империи. Приостановить распад удалось Диоклетиану, который стал императором в 284 году. Он выбрал себе трех соправителей. Такая система четырехвластия была названа тетрархией. Воспитанник Диоклетиана Константин в 330 году основал новую столицу государства – Византий, который позже станут называть Константинополем. В 395 году Римская империя окончательно разделится на две части – Западную Римскую империю и Восточную Римскую империю.


Раздел Римской империи в 395 году и скульптурный портрет Диоклетиана

11. Захват Рима готами


Распад Рима на две части совпал с таким процессом, как Великое переселение народов, когда народ гуннов вышел из азиатских степей и начал свое движение на запад, тесня народы, которые уже там обосновались. Такими «притесняемыми» оказались готы вандалы – германские племена. Они начали свое движение, сметая все на своем пути. В 410 году готы, возглавляемые Аларихом, захватили и разграбили Рим.


Карта движения готов во время Великого переселения народов и картина «Взятие Рима Аларихом»

12. Ослабление и падение Западной Римской империи


После нашествия готов Западная Римская империя ослабла. Да, ей удалось отразить атаку гуннов: в 451 году римский полководец Аэций разбил вождя гуннов Атиллу на Каталаунских полях. Однако уже в 455 году Рим снова был подвергнут разграблению – на этот раз со стороны вандалов. В 476 году представитель варварского племени Одоакр сверг последнего римского императора – Ромула Августула. Одоакр был провозглашен королем Италии, Западная Римская империя прекратила свое существование.


Монеты с изображением Ромула Августула и Одоакра