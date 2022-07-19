Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
История
Культура
Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность во второй половине XIX в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в. Русская культура в XVI-XVII вв. Русская культура в XVIII в. Культура Руси X-XIII вв.
Всеобщая история
История Древней Греции Франция в XVI-XVII вв. Азия и Латинская Америка в XVIII-XIX вв. Мир на пороге Первой мировой войны Франция в XVIII-XIX вв. Великие географические открытия Америка в XVIII-XIX вв. Церковь в Средневековье VIII-XI вв. Восток Реформация в Европе Древний мир - цивилизации Ближнего Востока Англия в XVI-XVII вв. VIII-XI вв. Европа Крестовые походы Объединительные движения в Италии XI-XIV вв. Что происходило на Востоке Древний мир - цивилизации Азии XIV-XV вв. Европейская культура Европейские конфликты Нового времени Восточная Европа в XVI веке Англия в XVIII-XIX вв. XI-XIV вв. Что происходило на Западе История Древнего Рима
Россия в Новое время
Восстание Е. Пугачёва Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Преобразования Петра I Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Россия накануне преобразований Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Внешняя политика Петра I Восстание Степана Разина
Средневековый период
Феодальная война второй четверти XV в. Феодальная раздробленность Правление Бориса Годунова Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Начало возвышения Москвы Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Александр Невский и отражение агрессии с Запада Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Эпоха Ивана III Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Отечественная война 1812 г. Первая русская революция Восстание декабристов Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Россия в Первой мировой войне Общественные движения в пореформенной России Правление Александра II (1855 - 1881 гг.)
Древняя Русь
Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Первые русские князья Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Происхождение славян, их соседи и враги Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.)

Архитектура и живопись во второй половине XIX в.

Культурная жизнь пореформенной России была отмечена расцветом меценатства. Богатые предприниматели вкладывали деньги в развитие искусства (П. М. Третьяков, П.П. и В. П. Рябушинские, С. И. Мамонтов, династия Морозовых, С. И. Щукин, А. А. Бахрушин), спонсируя творчество художников и собирая их произведения в коллекции. В 1892 году на базе одного из таких собраний была открыта Третьяковская галерея.

В середине XIX в. в изобразительном искусстве утвердился реализм, остававшийся господствующим стилем в течение половины столетия.

В 1870 г. было создано «Товарищество передвижных художественных выставок», оно объединило нескольких молодых художников, отошедших от традиций академизма. И. Н. Крамской, Г. Г. Мясоедов, В. Г. Перов, Н. Н. Ге, А. И. Куинджи и др. стремились приблизить искусство к народу. В их творчестве часто поднимались различные остросоциальные проблемы.

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И. Е. Репин. Бурлаки на Волге

Передвижники развернули активную просветительскую деятельность, устраивали свои выставки во многих городах России. Наиболее яркой фигурой среди них был И. Е. Репин. В школе передвижников большое развитие получил исторический жанр, опиравшийся на значимые исторические сюжеты и народный эпос (В. И. Суриков, В. М. Васнецов).

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В. И. Суриков. Боярыня Морозова

В. И. Суриков. Покорение Сибири Ермаком

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В. М. Васнецов. Алёнушка

Близок к передвижникам был В. В. Верещагин, известный мастер батальной живописи.

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В. В. Верещагин. Апофеоз войны

К концу XIX в. влияние передвижников упало. В изобразительном искусстве появились новые направления. Так, работы кисти В. А. Серова и И. И. Левитана были созвучны французской школе импрессионизма.

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В. А. Серов. Девочка с персиками

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И. И. Левитан. Золотая осень

Часть художников конца столетия сочетала сложившиеся в России традиции с новыми формами и приемами (М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев, И. Я. Билибин и др.).

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М. А. Врубель. Царевна-Лебедь

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Б. М. Кустодиев. Купчиха за чаем

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И. Я. Билибин. Жар-птица

На рубеже XIX – XX вв. модернистские поиски привели к складыванию группы художников, объединившихся вокруг журнала «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, Е. Е. Лансере, Л. С. Бакст, Н. К. Рерих, И. Э. Грабарь и др.). «Мирискусники» провозгласили новые художественно-эстетические принципы, противостоявшие и реалистическим воззрениям передвижников, и академизму. Они пропагандировали индивидуализм, свободу искусства от социальных и политических проблем. Главным для них были красота и традиции русской национальной культуры.

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А. Н. Бенуа. Китайский павильон

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Н. К. Рерих. Заморские гости

В начале XX в. возник «русский авангард». Его представители К. С. Малевич, Р. Р. Фальк, М. 3. Шагал и др. были предшественниками абстракционизма и оказали огромное влияние на развитие мирового искусства.

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М. З. Шагал. Над городом

В скульптуре второй половины XIX в. реалистические традиции отразились в творчестве А. М. Опекушина (памятник А. С. Пушкину в Москве) и близкого передвижникам М. М. Антокольского, который создал галерею скульптурных портретов и исторических деятелей России («Иван Грозный», «Нестор-летописец», «Ермак», «Петр I»). Ряд монументальных скульптурных произведений выполнил М. О. Микешин (памятник «Тысячелетие России» в Новгороде). П. П. Трубецкой, фактически получивший художественное образование в Италии и близкий к мирискусникам, создал конный памятник Александру III в Санкт-Петербурге.

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А. Н. Опекушин. Памятник А.С. Пушкину в Москве

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М. М. Антокольский. Нестор-летописец

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М. О. Микешин. Тысячелетие Руси

В области архитектуры для второй половины XIX в. была характерна эклектика — разнообразие направлений и смешение стилей.

По проекту А. И. Резанова был построен дворец великого князя Владимира Александровича в Петербурге, где сочетались элементы барокко, мавританского и «русского» стиля.

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А. И. Резанов. Дворец великого князя Владимира Александровича

Широкое распространение получил такой подвид эклектики как историзм, обращение к художественным традициям и декоративным решениям прошлого, комбинирование разных элементов в стилистически едином ансамбле здания. Постепенно «русский» стиль стал преобладать. В этой художественной традиции были построены Храм Спаса-на-Крови (А. А. Парланд), здания Исторического музея (арх. В. О.Шервуд), Городской думы (арх. Д. Н. Чичагов) в Москве.

А. А. Парланд. Спас-на-Крови

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В. О. Шервуд. Здание Исторического музея

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Д. Н. Чичагов. Здание Городской думы

В начале XX в. в российской архитектуре оформились три самостоятельных направления. В стиле модерн были возведены Ярославский вокзал и здание Художественного театра (арх. Ф. И. Шехтель), гостиница «Метрополь» (арх. В. Ф. Валькот) и др. В неорусском стиле использовались мотивы древнерусского зодчества в современной интерпретации (арх. А. В. Щусев — Казанский вокзал). Постройки в стиле неоклассицизма: Киевский вокзал (арх. И. И. Рерберг), Музей изобразительных искусств (арх. Р. И. Клейн) и здание Госбанка (арх. И. В. Жолтовский) — возрождали основные принципы этого стиля: парадность, строгая симметрия, монументальность форм.

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Ф. И. Шехтель. Ярославский вокзал

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В. Ф. Валькот. Гостиница «Метрополь»

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А. В. Щусев. Казанский вокзал

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И. И. Рерберг. Киевский вокзал

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Р. И. Клейн. Музей изобразительных искусств

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И. В. Жолтовский. Здание Госбанка

Достижения русской культуры XIX — начала XX веков получили мировое признание. Многие российские ученые были почетными членами европейских академий и научных учреждений. Имена отечественных путешественников остались на географической карте мира. В начале XX в. в русской литературе и изобразительном искусстве зародились новые художественные формы, которые оказали значительное влияние на развитие мировой культуры. В 1908 году вышел первый русский фильм, «Стенька Разин и княжна». Началась эпоха кинематографа.