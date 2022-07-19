Учебник MAXIMUM Education

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Восстание Степана Разина

Помимо Соляного и Медного бунтов, правление Алексея Михайловича было омрачено восстанием Степана Разина 1670-1671 годов.

Причины восстания:

  • «Соборное уложение» 1649 года и окончательное закрепощение крестьян;

  • Рост налогов на войну для ведения войн с Польшей и Швецией и, как следствие, разорение основной части населения;

  • Неурожаи, эпидемии;

  • Ухудшение положения служилых людей по прибору — стрельцов, пушкарей и др. (для них были введены налоги на занятия ремеслом и торговлей, уменьшено жалованье);

  • Низкий уровень жизни казаков;

К середине 60-х годов XVII века положение казачества на Дону ухудшилось до крайности, начался голод. Предводитель казаков Василий Ус отправил посольство в Москву с просьбой принять его отряд на царскую службу, чтобы они могли хоть как-то прокормить себя, однако получил отказ.

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Б. Кустодиев. Степан Разин.

Ход восстания

Мирный поход превратился в восстание, против бунтующих было отправлено войско князя Ю.Н. Борятинского. Усовцы вернулись на Дон, с ними ушли многие русские холопы и крестьяне, бежавшие от своих помещиков. Чуть позже усовцы влились в войско Степана Тимофеевича Разина, которому удалось поднять на борьбу с угнетателями тысячи недовольных.

Первым делом, казаки, возглавляемые Степаном Разиным, перекрыли Волгу, которая являлась главной судоходной рекой страны. После этого восставшие занялись захватом с последующими грабежами проплывающих мимо кораблей. Летом 1669 года казакам удалось захватить Яицкий городок, после чего они продолжили движение к Кагальницкому городку. Захватив его, Разин, организовал массовую мобилизацию в свои войска для начала похода на Москву.

Масштабные военные действия пришлись на весну 1670 года. Сначала армия Разина штурмом взяла Царицын, затем — Астрахань. Представители местной администрации были казнены, вместо них было организовано собственное казацкое правительство. В этот период массово переходят на сторону Разина крестьяне Среднего Поволжья.

В начале осени 1670 года восставшие подошли к Симбирску и осадили его, однако взять город не смогли. В этих условиях царь Алексей Михайлович отправляет навстречу армии Разина — войска, возглавляемые князем Долгоруким.

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Карта восстания Степана Разина.

Поражение восстания

Князю Долгорукому удалось снять осаду Симбирска и нанести армии Разина сокрушительное поражение. Сам Степан Разин был тяжело ранен и вывезен своими сторонниками на Дон.

Предвидя скорое поражение и опасаясь расправы, другие предводители восстания решают выдать атамана властям.

Степан Разин был вывезен в Москву, где в июне 1671 года его казнили. Сторонники Разина продолжали удерживать Астрахань до ноября 1671 года.

Причинами поражения восстания Степана Разина стали:
1. Неорганизованность войска;

2. Разрозненность действий;

3. Отсутствие четких целей.

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С. Кириллов. Степан Разин.