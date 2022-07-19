1945-1953 гг. "Апогей сталинизма"

Восстановление экономики СССР после войны

Возвращение к мирной жизни предполагало, в первую очередь, восстановление экономики и перевод ее на мирные рельсы. Еще в 1943 году было принято постановление «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». После окончания войны в 1945 году началась подготовка проекта IV пятилетнего плана.

Ситуацию осложнил массовый голод 1946 – 1947 годов, причинами которого стали:

— Развал сельского хозяйства после войны. — Сокращение мужского трудоспособного населения. — Засухи 1946 года. — Массовый экспорт зерна за рубеж для достижения политических целей (СССР поддерживал страны Восточной Европы, в которых установились социалистические режимы).

В марте 1946 года был принят четвертый пятилетний «План Реконструкции». Он был нацелен на развитие тяжелой промышленности и на увеличение объемов сельскохозяйственной продукции. Группа руководителей (А. А. Жданов, Н. А. Вознесенский) считала возможным не форсировать развитие промышленности, рассчитывая на послевоенный кризис в западных государствах. Ряд экономистов выдвинули положение, что в целях восстановления разрушенной экономики могут быть частично возрождены рыночные механизмы (предлагалось предоставить право свободной торговли сельхозпродукцией, акционировать промышленные предприятия). Другая группа (Л. П. Берия, Л. П. Маленков) учитывала усиление западных стран после войны и обладание США атомной бомбой и предлагала форсированное развитие тяжелой промышленности, особенно оборонной.

В послевоенные годы производилось снижение цен на продовольственные товары и товары первой необходимости (причем снижение цен было систематическим – за 7 лет с 1947 года оно было произведено 7 раз).



Однако надо заметить, что после снижения цен, как правило, понижались расценки на произведенную на предприятиях продукцию. Товаров в государственных магазинах было мало, а в коммерческих магазинах они были недоступны для большинства населения.

Сравнительная таблица цен за 1947 год и 1953 год

Изменения в промышленности:

Увеличение численности рабочих после демобилизации армии. Быстрое развитие атомной энергетики. Пропаганда сверхурочных работ. Широкое использование бесплатного принудительного труда заключенных ГУЛАГа.

Состояние сельского хозяйства:

Изданы указы, которые предусматривали наказание от 5 до 25 лет лагерей за посягательство на колхозное имущество. Усилен административный контроль правительства над крестьянами. Низкий уровень технической оснащенности колхозов (несмотря на существование МТС). Отсутствие пенсий и паспортов у колхозников. Низкая производительность труда. Увеличение плана поставок продукции из колхозов государству.

Население:

Возвращен 8-часовой рабочий день. Восстановлены отпуска. Произошло закрепление рабочих за предприятиями. Отменена карточная система. В 1947 году проведена денежная реформа. Правительство активно практиковало принудительные займы государству.

Среди советского населения в начале 1950-х годов сохранялись серьезные отличия между городскими рабочими и колхозниками:

Рабочие на предприятиях (в том числе и на МТС) получали денежную оплату труда, в то время как колхозники работали за трудодни.

У рабочих была относительная свобода передвижения, в то время как колхозники были практически прикреплены к земле, так как у них отсутствовали паспорта.

Помимо этого, у рабочих были лучшие возможности для вертикальной мобильности, больший доступ к культурным ценностям.

Однако рабочих и колхозников были и общие черты:

Низкий уровень материального благосостояния; Большая роль энтузиазма в трудовой деятельности; Отсутствие безработицы; Существование трудовых норм; Слабая механизация труда;

Итоги восстановления народного хозяйства:

В сельском хозяйстве темпы роста были минимальными;

В промышленности наблюдался быстрый рост до 1950 года;

Развитие тяжелой промышленности и огосударствление сельского хозяйства были приоритетами экономики страны.

Восстановление экономики стран Западной Европы обеспечивалось реализацией «плана Маршалла», который был выдвинут в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом (план вступил в действие в апреле 1948 году). В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран (включая Западную Германию). План Маршалла содействовал установлению послевоенного мира в Западной Европе. Целью США было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация индустрии европейских стран и развитие Европы в целом. В сложившейся ситуации советское руководство стремилось не допустить получения США каких-либо экономических и политических преимуществ в процессе осуществления «плана Маршалла». Советский Союз решительно отвергал любые формы контроля со стороны США. Поэтому страны Восточной Европы, где с помощью СССР после войны пришли социалистические правительства, с оглядкой на СССР отвергли этот план. Советский Союз обещал, что сам поможет восстановить экономику стран Восточной Европы.

В 1952 году проходил XIX съезд партии, на которой ВКП(б) была переименована в КПСС. Также на съезде были утверждены Директивы пятилетнего плана развития СССР на 1951 – 1955 годы.

Внутренняя политика СССР после ВОВ. 1945 – 1953

Формальная демократизация режима и новый виток репрессий



После окончания Второй мировой войны в западных странах продолжились процессы демократизации: например, во Франции женщины получали избирательные права, в ряде стран расширялись права рабочих и служащих, уже имевшиеся демократические свободы, по демократическому пути развития пошли Западная Германия и Австрия.

Многим казалось, что подобные процессы охватят и СССР:

— Крестьяне надеялись на изменение колхозного строя, даже были предложения по роспуску колхозов; — Рабочие выступали за улучшение социально-экономических условий труда и быта; — Узники ГУЛАГа и их близкие возлагали надежду на скорое освобождение; — Представители различных национальностей уповали на изменения в национальной политике.

Во многом такие желания были обусловлены радостью от победы. «Поколение победителей» надеялось получить смягчение режима как награду за все перенесенные лишения и жертвы. Помимо этого, свою роль сыграл освободительный поход в Европу советских войск. Он изменил представления многих советских людей о своей стране и мире, потому что в годы войны было невозможно тотально контролировать общественное настроение, а общение с иностранцами позволило получить ранее недоступную информацию. Огромные жертвы войны породили критические взгляды, сомнения в превосходстве советской системы.

Почему же СССР не пошел по пути демократизации? На это есть несколько причин:

1. Многие советские граждане считали, что победа была одержана благодаря существовавшему до войны политическому режиму и экономическому строю (зачем ломать то, что хорошо работает?); Многие советские граждане считали, что победа была одержана благодаря существовавшему до войны политическому режиму и экономическому строю (зачем ломать то, что хорошо работает?); 2. Демократические тенденции не отвечали интересам партийной верхушки во главе со Сталиным, боявшейся ответственности за свои преступления и ошибки (например, одна из ошибок Сталина состоит в том, что он не послушал высшее военное руководство и приказал продолжить наступление советских войск после победы под Москвой, что привело к поражению советских войск под Харьковом, в Крыму и под Ленинградом летом 1942 года); 3. Необходимость восстановления разрушенной в результате войны экономики диктовала требование сохранения жёсткой централизованной власти (директивные методы позволяли направлять ресурсы на восстановление наиболее важных областей экономики); 4. В условиях начавшейся «холодной войны» было удобно оправдывать сохранение прежнего режима; кроме того, «холодная война» диктовала необходимость вкладываться в ВПК и разработку атомной бомбы (направить средства и ресурсы в эти области экономики было невозможно без директивных методов управления).

Однако надо отдать должное советскому правительству. Минимальная, декоративная демократизация режима была проведена: был упразднён чрезвычайный орган власти ГКО, прошли перевыборы в Советы всех уровней, перевыборы судей.



Отсутствие демократизации – пол беды. Куда страшнее новый виток репрессий, возникший после 1945 года. Он отличался от того, что было в 1930-е годы. Репрессии перестали быть массовыми (как «Большой террор»), послевоенный период характеризуется небольшими точечными делами, направленными против отдельных категорий граждан (ленинградцев, евреев, руководства авиационной промышленностью, отдельных литературных деятелей).Кроме того,

— Существованием жесткого идеологического контроля над творческой интеллигенцией (литература, театр и музыка, театры, кинематограф). Так, например, в 1948 году вышло постановление ЦК ВКП(б), согласно которому начинаются гонения на композиторов (опера В. Мурадели «Великая дружба», произведения С. С. Прокофьева, А. И. Хачатуряна, Д. Д. Шостаковича). — Существованием жесткого контроля в науке. Так, в Советском Союзе лженаукой была объявлена генетика. Эта компания получила название «лысенковщина», по имени Т. Д. Лысенко – ученого, считавшего генетику «фашистской наукой».

2. 1. «Ленинградское дело»: серия дел, которые были направлены против советских партийных руководителей.

Количество арестованных по делу составило от 2 до 10 тысяч. Под маховик репрессий попали крупные государственные деятели: председатель Госплана Н. А. Вознесенский, начальник Управления кадров ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецов. Какое-то время Вознесенский и Кузнецов являлись предполагаемыми преемниками Сталина, что вызывало опасения старых соратников вождя, боявшихся новых ленинградских выдвиженцев. Возможно, именно эти опасения московского сталинского окружения, помноженные на подозрительность Сталина, стали главной причиной фабрикации уголовных дел.

Формальный повод для организации «Ленинградского дела» — проведение в городе в январе 1949 года Всероссийской оптовой ярмарки по реализации остатков залежавшихся товаров без разрешения Совета Министров СССР. В середине лета начались аресты. На обвиняемых оказывали физическое и психологическое давление, заставляли их признаваться в преступлениях.

В 1950 года начался процесс. Н. А. Вознесенский, А. А. Кузнецов и некоторые другие были расстреляны, остальные получили разные сроки заключения. В течение последующих двух лет были осуждены, приговорены к расстрелу и длительным срокам тюремного заключения около 200 партийных работников Ленинграда. Видную роль в Ленинградском деле сыграл Г. М. Маленков (лично устроил погром в Музеи истории блокады Ленинграда, например).

2. 2. «Дело врачей»:

В январе 1953 года арестовали группу врачей, целью которой было якобы сократить жизнь самых значительных деятелей советского государства, применяя неправильное лечение (так, им в вину вменяли смерть А. А. Жданова). 37 человек были арестованы, среди них большинство составляли евреи. Был арестован профессор В. Виноградов, который лечил Сталина.

Каких-либо документов, подтверждавших вину врачей, следствию найти не удалось. Однако под пытками все обвиняемые признались в существовании террористической группы, спонсируемой американской разведкой. До сих пор не предоставляется возможным установить истинные причины возникновения дела врачей. Только смерть Сталина остановила трагический ход этого дела.

2.3. Национальная политика:

Во время войны на многих территориях СССР наблюдался подъем национального движения, происходило это в Западной Украине, Прибалтике, Молдавии. СССР в 1947 году подписывает договор с Польшей и Чехословакией о ведении совместных действий, направленных против повстанцев.

В Прибалтике советская власть достаточно удачно боролась с «лесными братьями» (неофициальное наименование вооружённых националистических формирований, действовавших в 1940-е – 1950-е годы на территории прибалтийских республик СССР: Литвы, Латвии и Эстонии). Здесь удалось провести коллективизацию, были депортированы 400 тысяч литовцев, 150 тысяч латышей, 50 тысяч эстонцев.

В 1944 году был подписан указ о депортации чеченцев, ингушей и крымских татар по обвинению в предательстве и коллаборационизме. В итоге было депортировано 200 тысяч крымских татар, 400 тысяч чеченцев, 100 тысяч ингушей, 140 тысяч калмыков.

2.4. Идеологические кампании 1948 – 1952 годов:

14 августа 1946 года по инициативе А. А. Жданова и М. А. Суслова (главных идеологов страны) было издано Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором предлагалось «выправить линию и обеспечить высокий идейный и художественный уровень журналов, прекратив в них доступ произведений М. М. Зощенко и А. А. Ахматовой и им подобных».

Советских писателей обвиняли в «безыдейности, беспринципности, формализме, низкопоклонстве перед гниющей, упадочной буржуазной культурой». Данное постановление ЦК изучалось на собраниях партактивов на заводах, фабриках, школах, в обязательном порядке. Через некоторое время были выпущены подобные постановления, которые касались кинематографа, театра. Во многом репрессии в области культуры были обусловлены тем, что после войны обострились отношения с Западом, поэтому советское руководство пыталось сохранить внутреннюю коммунистическую монолитность. Не допускалось издание произведений, не отвечавших задачам официальной идеологии.

Еще одна идеологическая кампания конца 1940-х годов — кампания по борьбе с «низкопоклонством и раболепием перед иностранщиной и современной реакционной культурой буржуазного Запада», которая была запущена после того, как профессор Н. Клюев, написавший исследование по проблемам лечения рака, отправил свою книгу в США для публикации. Профессор получил 25 лет тюрьмы. Участники этой истории широко осуждались в прессе, обвинялись в космополитизме.



В конце 1940-х произошло «Дело КР» – кампания против «низкопоклонства», поводом для которой послужило дело члена-корреспондента Академии медицинских наук СССР Н. Г.люевой и профессора Г. И.оскина, которые создали эффективный, по их мнению, препарат от рака — «КР» (круцин). Открытием заинтересовались американцы, пожелавшие издать их книгу и предложившие программу совместных исследований. Соответствующая договоренность (с разрешения властей) была достигнута, и в ноябре 1946 года командированный в США академик-секретарь АМН СССР В. В. Парин по указанию заместителя министра здравоохранения передал американским ученым рукопись их книги и ампулы с препаратом. Это, однако, вызвало резкое недовольство Сталина. По возвращении Парин был арестован и осужден на 25 лет за «измену Родине», а Сталин лично занялся организацией кампании.

С 1947 года советским руководством принимается ряд жестких мер: начинают глушиться иностранные радиостанции, вводятся запреты на браки с иностранцами.

Еще одним громким политическим процессом в период с 1948 – 1952 годов стало дело Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) против группы еврейских общественных деятелей под руководством актера и режиссера С. М. Михоэлса, который был убит сотрудниками МГБ (министерство государственной безопасности). В послевоенные годы высокая известность комитета и его зарубежные связи стали мешать Сталину. К концу войны, а также и после неё, ЕАК был вовлечён в документирование событий Холокоста. Это шло вопреки официальной советской политике представления преступлений нацистов как злодеяния против всех советских граждан и не акцентируя внимание на геноциде евреев. Видную роль в разгроме ЕАК сыграл Г. И. Маленков.

В этот период все сферы культуры находились под тотальным контролем. И. В. Сталин лично определял список лауреатов Сталинских премий во всех сферах культуры, писал разгромные статьи о генетике.

Кампании 1948 – 1952 года стали для творческой интеллигенции тяжелым временем, ведь сразу после окончания Великой Отечественной войны у многих деятелей культуры и искусства появилась робкая надежда на трансформацию тоталитарного режима и его смягчение.

Борьба с космополитизмом коснулась также театральной критики и литературоведения. Масштабная кампания развернулась против литературных критиков, которые при оценке произведений руководствуются профессиональными критериями, а не идеологией. Кампания в значительной степени носила антисемитский характер и вскоре охватила другие сферы культуры.



Если суммировать все вышесказанное, то можно отметить, что основными

1. Усиление личной власти И. В. Сталина; Усиление личной власти И. В. Сталина; 2. Развитие системы ГУЛАГа, проведение репрессий среди различных групп населения; 3. Усиление в различных слоях общества демократических настроений; 4. Проведение некоторых мер демократической направленности – упразднение ГКО, перевыборы Советов; 5. Рост социальной напряженности, надежд на смягчение существующего режима после победы в Великой Отечественной войне; 6. Ужесточение политического режима, осуществление жесткого партийного и государственного контроля во всех сферах жизни общества.

Внешняя политика СССР в 1945 – 1953 годах

3.1. Холодная война: причины, ход, апогей

После ужасной по масштабу жертв Второй мировой войны люди надеялись на период затишья. Однако союзники по антигитлеровской коалиции не сумели удержать и сохранить мир. Началось геополитическое противостояние двух блоков – капиталистического и коммунистического.

Причины начала Холодной Войны:

— Идеологические и политические различия в позиции СССР и западных держав (коммунизм и капитализм, демократия и тоталитарный режим). — Установление просоветских режимов в странах Восточной Европы (Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия, Югославия) и Азии (КНР, КНДР, Вьетнам) и сопротивление лидеров западных стран распространению коммунистической идеологии.

У. Черчилль в 1946 году выступил в американском городе Фултоне с речью перед студентами колледжа и объявил о начале противостояния между бывшими союзниками: СССР, США, Англией. С этого момента берет свой отсчет холодная война.

В 1947 году американским правительством была оформлена «доктрина Трумэна», которая фиксировала действия США, которые должны быть направлены на ограничение влияния СССР на международной арене, не исключал этот документ и возможности начала ядерной войны.



Кроме того, масла в огонь подлил Сталин. В 1947 году он создал Коминформбюро как замену Коминтерну (Коминтерн был упразднен в 1943 году, чтобы наладить отношения со странами Запада и ускорить формирование антигитлеровской коалиции). Коммунистическое информационное бюро было международной организацией, поддерживающей отношения с коммунистическими партиями Албании, Болгарии, Чехословакии, Франции, Венгрии, Италии, Польши, Румынии и Югославии. Отношения между СССР и Западом обострились.

Противоречия возникали вокруг вопроса ядерного потенциала держав. В это время активно разрабатывался Советский атомный проект — комплекс мероприятий, проведённых в СССР в 1940-х и начале 1950-х годов по разработке собственного ядерного оружия и завершившихся созданием и испытанием в 1949 году первой советской (плутониевой) атомной бомбы (один из главных разработчиков – Курчатов), а в 1953 году — водородной бомбы (один из главных разработчиков – Сахаров). Общее руководство проектом создания атомной бомбы осуществлял советский партийный и государственный деятель Л. П. Берия, водородной – Г. М. Маленков.



3.2. СССР и страны Восточной Европы: распространение сталинской модели

Отношения СССР со странами Восточной Европы после Великой Отечественной войны можно охарактеризовать следующими ключевыми событиями и процессами:

1. Установление просоветских режимов в странах Восточной Европы при условии главенствующей роли руководства СССР. Советские режимы были установлены: в Албании и в Болгарии (1946), в Польше, Венгрии, Румынии (1947), в Чехословакии (1948). В 1948 году произошло установление советского режима в Северной Корее, а в 1949 году коммунистическим стал Китай. Сталин диктовал условия этим странам и с помощью силы определял основные векторы внутренней и внешней политики этих стран, советское правительство предоставляло также многочисленные льготные кредиты Восточной Европе.

Для судьбы Кореи послевоенные годы оказались переломными: война 1950 – 1953 годов расколола государство на два идеологически противостоящих лагеря, что впоследствии привело к образованию двух независимых государств: Северной Кореи (с установлением коммунистического режима при поддержке СССР) и Южной Кореи (с победой капитализма при поддержке США). Этот военный конфликт часто рассматривается как опосредованное противостояние СССР и США.

2. В 1949 году случился советско-югославский конфликт. Югославия во главе с И. Б. Тито предпочитала вести независимую политику и строить «свой коммунизм», а не идти по сталинскому образцу.



Разумеется, это очень не нравилось советскому руководству. Надо заметить, что Югославия была освобождена в ходе войны практически без помощи СССР, поэтому и влияние Советского Союза на эту страну не было определяющим, как в случае с другими странами Восточной Европы.

3. Происходило оформление экономических связей между прокоммунистическими странами Восточной Европы, так в 1949 году был образован Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ), а военно-политическое сотрудничество было закреплено в 1955 году с созданием ОВД – Организации Варшавского Договора (противовес НАТО).