Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
Культура России VIII-XX вв.
Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Русская культура в XVIII в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Культура современной России Русская культура в XVI-XVII вв. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность во второй половине XIX в.
Варианты ЕГЭ
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Формат ЕГЭ
Задание 20 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ
Всеобщая история
XIV-XV вв.: что происходило на Западе Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Англия в XVIII веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Образование независимых государств в Латинской Америке Объединительные движения в Италии Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Древняя Греция Великие географические открытия Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Франция в XV-XVI вв. XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Церковь в Средневековье США в XIХ веке Англия в XVII веке Эпоха Эллинизма Страны Азии в XIX веке Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Тридцатилетняя война Франция в XVIII веке Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Древний Рим Европейская культура в XIV-XV вв. Америка в XVIII веке Франция в XVII веке Англия в XV-XVI вв. Восточная Европа в XVI в. Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Англия в XIХ веке Франция в XIX веке Основные события всеобщей истории ХХ в. Реформация и её последствия Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Эпоха Крестовыых походов Международные отношения в XVIII веке Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион
Новейшая история России
Индустриализация и коллективизация в СССР Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) Конференции Антигитлеровской коалиции Гражданская война "Военный коммунизм" Основные этапы ВОВ Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Образование СССР Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Октябрьская революция СССР накануне Великой Отечественной войны Внешняя политика Н.С.Хрущёва Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Герои ВОВ и их подвиги Внешняя политика Л.И.Брежнева НЭП Февральская революция
Средневековый период
Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная раздробленность Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Русское государство в первой половине XVI в. Начало возвышения Москвы Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества
Россия в Новое время
Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Е. Пугачёва Преобразования Петра I Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Россия накануне преобразований Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Начало эпохи дворцовых переворотов Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I
Древняя Русь
Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.)
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Отечественная война 1812 г. Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)

Всеобщая история

Франция в XV-XVI веках

1. Установление и укрепление абсолютной монархии во Франции

Во Франции в конце XV – XVI веке, как и в Англии, происходит становление абсолютной монархии.

  • Король Франции Карл VII, как вы помните, сумел одержать победу в Столетней войне. По итогам этого конфликта провинции Нормандия, Бургундия и некоторые другие окончательно были подчинены французскому королю, что усилило централизацию государства.

  • Если Генрих VIII Тюдор в Англии созывал парламент 21 раз, то его современник король Франции Франциск I (1515-1547) не созывал Генеральные штаты ни разу, сосредоточив законодательную власть в своих руках.

  • При короле имелся совет, считавшийся правительством. Однако монарх сам назначал членов этого совета и по сути являлся главой исполнительной власти в государстве.

  • При Генрихе IV (1594-1610) издается Нантский эдикт, заканчиваются религиозные войны во Франции, что укрепляет королевскую власть, которая в качестве третейского судьи смогла преодолеть религиозную смуту в стране.

  • Происходит рост чиновников, через которых король беспрепятственно осуществляет свою волю в государстве. К XVII веку их было уже около 46 тысяч.

Франция в XVI-первой половине XVII века; Франциск I; Людовик XIV