Всеобщая история

1. Установление и укрепление абсолютной монархии во Франции

Во Франции в конце XV – XVI веке, как и в Англии, происходит становление абсолютной монархии.

Король Франции Карл VII, как вы помните, сумел одержать победу в Столетней войне. По итогам этого конфликта провинции Нормандия, Бургундия и некоторые другие окончательно были подчинены французскому королю, что усилило централизацию государства.

Если Генрих VIII Тюдор в Англии созывал парламент 21 раз, то его современник король Франции Франциск I (1515-1547) не созывал Генеральные штаты ни разу, сосредоточив законодательную власть в своих руках.

При короле имелся совет, считавшийся правительством. Однако монарх сам назначал членов этого совета и по сути являлся главой исполнительной власти в государстве.

При Генрихе IV (1594-1610) издается Нантский эдикт, заканчиваются религиозные войны во Франции, что укрепляет королевскую власть, которая в качестве третейского судьи смогла преодолеть религиозную смуту в стране.