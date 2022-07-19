Формирование абсолютизма в России в XVII в.

1. Что такое абсолютизм

Абсолютизм – это тип государственного устройства, предполагающий неограниченную власть монарха (отсюда второе название – абсолютная монархия), который опирается на чиновничий аппарат и армию, а также подчиняет себе церковь. Русский вариант абсолютизма называют самодержавием, и оно начинает активно формироваться в России с XVII века, достигая апогея в правление Алексея Михайловича.

2. Особенности формирования российской модели

Уже в XV-XVI вв., особенно в правление Ивана Грозного, мы наблюдаем предпосылки формирования абсолютной монаршей власти и выделения фигуры великого князя / царя. В XVII веке государственный строй начинает стремительно развиваться в этом направлении: если во времена Михаила Романова большую роль играют Земский собор, Боярская Дума, патриарх, то к эпохе Алексея Михайловича всё меняется.

Михаил Романов

Для Михаила как для первого царя новой династии, пришедшего в период хозяйственной разрухи в условиях максимального недоверия власти важно было заручиться поддержкой разных сословий (отсюда – особая роль Земского собора), а также ввиду своей неопытности. Исключительную роль в этот период играет патриарх Филарет – отец избранного царя. Всё это создаёт условиях для конфликта власти светской (представленной царём) и церковной (представленной патриархом).

Алексей Михайлович

При Алексее Михайловиче авторитет царской власти возрастает. Со временем отпадёт необходимость созывать Земский собор, а разросшаяся Боярская Дума будет собираться всё реже, царь будет уделять больше внимания узкому кругу приближённых. Конфликт с патриархом будет разрешён победой светской власти, а патриарх Никон отправится в ссылку. Окончательно эту проблему решит Пётр I, упразднив в 1721 году патриаршество и введя вместо него Святейший Синод – орган, ведавший делами церкви.

Отсюда отметим главные особенности формирования абсолютизма в России: Изменение царского титула и статуса царя, отражение в нём идеи божественного происхождения власти и преемственности;

Постепенная потеря влияния Земского собора и Боярской Думы;

Победа светской власти в противостоянии с церковной.

3. Соборное уложение (1649)

Принятие Соборного уложения в 1649 году ещё больше укрепило самодержавных характер царской власти. Так, вторая глава была посвящена обереганию монаршей особы: за злой умысел против государя предполагалась смертная казнь. В том же документе были прописаны порядок и устройство гражданской и военной службы – чиновничьего и армейского аппарата (опоры самодержавия).

После принятия Соборного уложения начали издаваться законы, подписанные именем царя, а также созданные и принятые без участия Боярской Думы.

4. Образ царя в народном сознании

Для русского крестьянина фигура царя обладала исключительной сакральностью, источником власти был сам Бог, а монарх – помазанником Божьим, а потому государева воля воспринималась как закон. Царя не обвиняли в ошибках, в проблемах виноваты лишь корыстные и неграмотные бояре, советчики царя. Однако царь нёс ответственность за свои действия напрямую перед Богом, и показателем неуспеха царя были неурожаи, стихийные бедствия. Царь-батюшка воспринимался как защита и опора, хранитель правды и справедливости, к которому обращались с просьбами и прошениями.

Итоги

В XVII—XVIII веках абсолютизм имел важнейшее значение. Именно инструментами абсолютизма удавалось бороться с феодализмом и его пережитками, объединять государство, устраняя элементы раздробленности. Церковь в это время оказалась подчинена государственной власти. Успешно развивались экономические отношения внутри страны, складывался внутренний рынок, а государство защищало отечественных производителей и купцов. Кроме того, централизация власти и введение регулярной армии позволяло подавлять народные восстания и осуществлять военную экспансию соседних государств.