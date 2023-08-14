Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
Всеобщая история
Франция в XIX веке Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Эпоха Крестовыых походов Англия в XVII веке Объединительные движения в Италии Страны Азии в XIX веке Древний Рим США в XIХ веке Франция в XVIII веке Франция в XVII веке Международные отношения в XVIII веке Мир в новое тысячелетие (1991–2022 гг.) Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Европейская культура в XIV-XV вв. Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Мировой экономический кризис и выход из него Вторая мировая война Англия в XVIII веке Тридцатилетняя война Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Восточная Европа в XVI в. Первая мировая война Становление тоталитаризма после Первой мировой войны Америка в XVIII веке Реформация и её последствия Англия в XV-XVI вв. Эпоха Эллинизма Мир на пороге Первой мировой войны Церковь в Средневековье Франция в XV-XVI вв. Основные события всеобщей истории XX-XXI вв. XIV-XV вв.: что происходило на Западе Древняя Греция Великие географические открытия Мир в условиях Холодной войны XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Англия в XIХ веке Образование независимых государств в Латинской Америке
Древняя Русь
Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян
Варианты ЕГЭ
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Формат ЕГЭ
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Россия в Новое время
Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Внешняя политика Петра I Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Восстание Степана Разина
Новейшая история России
Индустриализация и коллективизация в СССР Гражданская война Внешняя политика Л.И.Брежнева Внешняя политика Н.С.Хрущёва СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Герои ВОВ и их подвиги "Военный коммунизм" Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма НЭП Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Конференции Антигитлеровской коалиции Основные этапы ВОВ Октябрьская революция Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Февральская революция Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Образование СССР Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.
Средневековый период
Начало возвышения Москвы Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Восстание декабристов Первая русская революция Отечественная война 1812 г. Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Советская культура первой половины ХХ в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в.

Становление тоталитаризма после Первой мировой войны

Во время Первой мировой войны государства увеличили свое влияние на общество и экономику. Необходимо было организовывать и контролировать труд в тылу для эффективного снабжения фронта, руководить и следить за многотысячной армией. Мобилизация населения, идеи о том, что общество должно быть сплоченным, действовать как единый механизм под контролем государства ради победы над врагом, вылилось после Первой мировой войны в тоталитарные фашистские режимы (фашизм от слова «фасция» – так в Древнем Риме называли пучок прутьев с воткнутым в них топориком; связанные вместе прутья символизировали сплоченность общества).

1. Приход фашистов к власти в Италии

В Италии в 1920-е годы царила напряженная атмосфера – страна понесла большие потери во время войны, принадлежала к лагерю победителей, однако получила гораздо меньше, чем Англия и Франция. В фашистах во главе с Муссолини общество видело силу, которая может исправить ситуацию и сделать Италию великой. Уже в 1921 году фашисты получили 7% мест в парламенте, а в следующем году, после марша чернорубашечников (военизированных фашистских отрядов) на Рим, король назначил Муссолини главой правительства. С 1925 года наметился явный поворот к созданию тоталитарного государства:

  • были распущены партии и политические организации за исключением фашистской

  • все должности в государственном аппарате стали заниматься только членами фашистской партии

  • в стране были созданы корпорации, состоящие из наемных работников и предпринимателей. Государство через Национальный совет корпораций осуществляло за ними контроль

  • также под контроль попала банковская система – Институт промышленной реконструкции монополизировал банки страны

  • власть короля и парламента сошла на нет, основные решения в стране теперь принимал Большой фашистский совет во главе с Бенито Муссолини. Он получил возможность издавать декреты, имеющие силу закона, тем самым сосредоточив в своих руках не только исполнительную, но и законодательную власть.

Фашисты призывали к единству нации, созданию «Великой Италии» посредством расширения территорий за счет соседей.

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Бенито Муссолини и колонна марширующих на Рим чернорубашечников

1. Приход Гитлера к власти в Германии

Немецкое общество после войны также переживало кризис. Послевоенная разруха и унизительный Версальский мир порождали реваншистские настроения среди немцев и поддержку популистов, обещавших вернуть былое величие Германии. На этой благодатной почве в 1919 году возникла Национал-социалистическая немецкая партия (НСДАП), лидером которой стал Адольф Гитлер. Первоначально ее популярность ограничивалась лишь Баварией. Здесь, в 1923 году, Гитлер предпринял попытку государственного переворота, известную как «пивной путч», однако она провалилась. Только через 10 лет НСДАП стала достаточно популярной, чтобы привести нацистов к власти. Этому способствовал мировой экономический кризис 1929–1932 гг., приведший к спаду производства и росту безработицы в Германии. Используя социальные, национальные и расистские лозунги, Гитлеру удалось обеспечить себе массовую поддержку населения. В 1932 году НСДАП получила большинство мест в рейхстаге (парламенте), а в 1933 году Гитлер был назначен рейхсканцлером (главой правительства). Через месяц после этого события здание рейхстага неожиданно загорелось, в поджоге были обвинены коммунисты, Коммунистическая партия Германии (КПГ) была объявлена вне закона, ее члены-депутаты изгнаны из парламента. Благодаря этому НСДАП и поддерживающие ее партии получили абсолютное большинство в рейхстаге, стали приниматься законы, расширяющие власть Гитлера:

  • все партии, кроме нацистской, были запрещены

  • оппозиционная пресса закрыта

  • оппозиционеры отправлены в концлагеря

Гитлер получил абсолютную власть и стал фюрером (вождем) Германии. Тайная полиция – гестапо, а также личная элитная гвардия Гитлера – войска СС во главе с Гиммлером –подавляли любой протест.

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Гитлер и Гиммлер, горящее здание Рейхстага

1. Фашистский мятеж и война в Испании (1936–1939 гг.)

Фашизм не обошел стороной и республиканскую Испанию. Здесь в 1936 году парламентские выборы выиграл Народный фронт – коалиция либеральных и левых партий, где руководящую роль играли социалисты и коммунисты. Правые силы были недовольны результатами выборов и во главе с генералом Франциско Франко – лидером фашистской партии Испанская фаланга – совершили попытку государственного переворота при поддержке большого количества армейских офицеров. В стране началась гражданская война между республиканскими силами и франкистами. Лига Наций решила не вмешиваться в этот конфликт, однако Германия, Италия и СССР оказывали помощь воюющим. Германия отправила франкистам легион «Кондор» – ударные силы германской авиации, с помощью которой был стерт с лица земли старинный испанский город Герника, который до этого контролировался республиканцами. Италия отправила на помощь испанским фашистам около 150 тысяч бойцов под видом добровольцев. СССР также не остался в стороне, однако поддержал не Франко, а Республику – в Испанию выезжали советские военные советники и бойцы-добровольцы. Участвовал в боях за Республику и известный писатель Эрнест Хемингуэй. К 1939 году республиканские силы были подавлены, в стране установилась фашистская диктатура Франко.

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Франциско Франко и руины Герники

Становление тоталитаризма после Первой мировой войны