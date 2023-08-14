Становление тоталитаризма после Первой мировой войны

Во время Первой мировой войны государства увеличили свое влияние на общество и экономику. Необходимо было организовывать и контролировать труд в тылу для эффективного снабжения фронта, руководить и следить за многотысячной армией. Мобилизация населения, идеи о том, что общество должно быть сплоченным, действовать как единый механизм под контролем государства ради победы над врагом, вылилось после Первой мировой войны в тоталитарные фашистские режимы (фашизм от слова «фасция» – так в Древнем Риме называли пучок прутьев с воткнутым в них топориком; связанные вместе прутья символизировали сплоченность общества).

1. Приход фашистов к власти в Италии

В Италии в 1920-е годы царила напряженная атмосфера – страна понесла большие потери во время войны, принадлежала к лагерю победителей, однако получила гораздо меньше, чем Англия и Франция. В фашистах во главе с Муссолини общество видело силу, которая может исправить ситуацию и сделать Италию великой. Уже в 1921 году фашисты получили 7% мест в парламенте, а в следующем году, после марша чернорубашечников (военизированных фашистских отрядов) на Рим, король назначил Муссолини главой правительства. С 1925 года наметился явный поворот к созданию тоталитарного государства:

были распущены партии и политические организации за исключением фашистской

все должности в государственном аппарате стали заниматься только членами фашистской партии

в стране были созданы корпорации , состоящие из наемных работников и предпринимателей. Государство через Национальный совет корпораций осуществляло за ними контроль

также под контроль попала банковская система – Институт промышленной реконструкции монополизировал банки страны

власть короля и парламента сошла на нет, основные решения в стране теперь принимал Большой фашистский совет во главе с Бенито Муссолини. Он получил возможность издавать декреты, имеющие силу закона, тем самым сосредоточив в своих руках не только исполнительную, но и законодательную власть.

Фашисты призывали к единству нации, созданию «Великой Италии» посредством расширения территорий за счет соседей.





Бенито Муссолини и колонна марширующих на Рим чернорубашечников

1. Приход Гитлера к власти в Германии

Немецкое общество после войны также переживало кризис. Послевоенная разруха и унизительный Версальский мир порождали реваншистские настроения среди немцев и поддержку популистов, обещавших вернуть былое величие Германии. На этой благодатной почве в 1919 году возникла Национал-социалистическая немецкая партия (НСДАП), лидером которой стал Адольф Гитлер. Первоначально ее популярность ограничивалась лишь Баварией. Здесь, в 1923 году, Гитлер предпринял попытку государственного переворота, известную как «пивной путч», однако она провалилась. Только через 10 лет НСДАП стала достаточно популярной, чтобы привести нацистов к власти. Этому способствовал мировой экономический кризис 1929–1932 гг., приведший к спаду производства и росту безработицы в Германии. Используя социальные, национальные и расистские лозунги, Гитлеру удалось обеспечить себе массовую поддержку населения. В 1932 году НСДАП получила большинство мест в рейхстаге (парламенте), а в 1933 году Гитлер был назначен рейхсканцлером (главой правительства). Через месяц после этого события здание рейхстага неожиданно загорелось, в поджоге были обвинены коммунисты, Коммунистическая партия Германии (КПГ) была объявлена вне закона, ее члены-депутаты изгнаны из парламента. Благодаря этому НСДАП и поддерживающие ее партии получили абсолютное большинство в рейхстаге, стали приниматься законы, расширяющие власть Гитлера:

все партии, кроме нацистской, были запрещены

оппозиционная пресса закрыта

оппозиционеры отправлены в концлагеря

Гитлер получил абсолютную власть и стал фюрером (вождем) Германии. Тайная полиция – гестапо, а также личная элитная гвардия Гитлера – войска СС во главе с Гиммлером –подавляли любой протест.





Гитлер и Гиммлер, горящее здание Рейхстага

1. Фашистский мятеж и война в Испании (1936–1939 гг.)

Фашизм не обошел стороной и республиканскую Испанию. Здесь в 1936 году парламентские выборы выиграл Народный фронт – коалиция либеральных и левых партий, где руководящую роль играли социалисты и коммунисты. Правые силы были недовольны результатами выборов и во главе с генералом Франциско Франко – лидером фашистской партии Испанская фаланга – совершили попытку государственного переворота при поддержке большого количества армейских офицеров. В стране началась гражданская война между республиканскими силами и франкистами. Лига Наций решила не вмешиваться в этот конфликт, однако Германия, Италия и СССР оказывали помощь воюющим. Германия отправила франкистам легион «Кондор» – ударные силы германской авиации, с помощью которой был стерт с лица земли старинный испанский город Герника, который до этого контролировался республиканцами. Италия отправила на помощь испанским фашистам около 150 тысяч бойцов под видом добровольцев. СССР также не остался в стороне, однако поддержал не Франко, а Республику – в Испанию выезжали советские военные советники и бойцы-добровольцы. Участвовал в боях за Республику и известный писатель Эрнест Хемингуэй. К 1939 году республиканские силы были подавлены, в стране установилась фашистская диктатура Франко.





Франциско Франко и руины Герники