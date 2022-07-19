Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Восстание декабристов Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Русская культура в XVI-XVII вв. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Русская культура в XVIII в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Наука и словесность во второй половине XIX в.
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2
Формат ЕГЭ
Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ
Древняя Русь
Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.)
Россия в Новое время
Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Восстание Е. Пугачёва Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол
Всеобщая история
Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Франция в XIX веке Церковь в Средневековье США в XIХ веке XIV-XV вв.: что происходило на Западе Америка в XVIII веке Англия в XV-XVI вв. Страны Азии в XIX веке Эпоха Эллинизма Международные отношения в XVIII веке Объединительные движения в Италии Франция в XVIII веке Англия в XVIII веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Образование независимых государств в Латинской Америке Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Англия в XIХ веке Англия в XVII веке Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Тридцатилетняя война Восточная Европа в XVI в. Реформация и её последствия Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Франция в XVII веке Эпоха Крестовыых походов Древний Рим XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Европейская культура в XIV-XV вв. Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Франция в XV-XVI вв. Основные события всеобщей истории ХХ в. Древняя Греция Великие географические открытия
Новейшая история России
Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Внешняя политика Л.И.Брежнева СССР накануне Великой Отечественной войны Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Октябрьская революция Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина "Военный коммунизм" Образование СССР Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Гражданская война Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) НЭП Индустриализация и коллективизация в СССР 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Конференции Антигитлеровской коалиции Основные этапы ВОВ СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внешняя политика Н.С.Хрущёва Февральская революция Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма
Средневековый период
Русское государство в первой половине XVI в. Начало возвышения Москвы Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова Феодальная раздробленность Феодальная война второй четверти XV в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв.

Россия накануне преобразований

Правление Федора Алексеевича

Федор Алексеевич пришел к власти в 1676 году, после смерти своего отца. Царь был слаб здоровьем и характером, богобоязнен, но далеко не глуп.

image_description

Фёдор III Алексеевич.

Годы правления Федора Ивановича отмечены следующими событиями:

1. Упразднен приказ Тайных дел, вместо него учреждена Расправная палата (подчинялась непосредственно царю)

2. В первые годы правления Федора возросла значительно роль Боярской думы
3. Сокращается количество приказов
4. Формируются полки «нового строя», во главе которых стоят иностранные военачальники
5. Все служилые люди государства были разбиты по территориальному признаку. Появилось девять военных округов, где комплектовались полки, которые при необходимости вливались в единую армию
6. Поместье все больше сближается с вотчиной, правительство Федора всячески поддерживало дворян и утверждало их собственность на землю и право эксплуатировать крестьян
7. Коснулись реформы и местного самоуправления: усилилась власть воевод на местах, возросла их ответственность перед центром.
8. Разработка плана создания технических училищ для бедных
9. Введение системы подворного обложения (то есть налог платился с каждого двора).

После переписи населения в 1676 – 1678 годах и составления переписных книг правительство в 1679 году заменило посошное обложение (введенное Иваном Грозным) подворным что увеличило контингент налогоплательщиков за счёт включения в их число ряда категорий населения, ранее не плативших налоги. Наиболее высокие ставки налогов со двора платили посадские люди и черносошные крестьяне, значительно более низкие — частновладельческие крестьяне, так как правительство учитывало их платежи своим владельцам.

Но, пожалуй, самый смелый шаг Федора Алексеевича отмена местничества.

Местнические порядки негативно отражались на государственной и военной службе, системе распределения чинов и должностей в русском государстве. Кроме того, местничество стесняло царя в праве выбора высших должностных лиц.

Разрядные книги, по которым решались местнические споры и определялась должность того или иного лица, были сожжены в 1682 году. Значение этого события трудно переоценить.

1. Теперь основным источником продвижения по службе становились личностные качества, профессиональные навыки, ревностная служба государю;
2. Был нанесен удар притязаниям феодальной знати на власть;
3. Представители дворянства постепенно становились опорой абсолютизма, одержали победу над знатным и родовитым боярством в борьбе за преобладание в правящей верхушке России.

Внешняя политика Фёдора Алексеевича

Русско-турецкая война 1676 1681 годов

Причины войны

В конце русско-польской войны 1654 – 1667 годов гетман Правобережной Малороссии Петр Дорофеевич Дорошенко признал (20 февраля 1666 г.) себя вассалом турецкого султана. В 1669 году по договору с султаном Мухаммедом IV он передал Турции Подолию, до того времени принадлежавшую Польше. После победы в польско-турецкой войне (1672 – 1676), турецкие войска, а также их крымские и малороссийские союзники утвердились на юге Малороссии и начали угрожать не только польским, но и российским владениям.

Цели России

Россия намеревалась остановить экспансию Турции на север от Черного моря. Русским командованием предусматривалось вести оборонительную тактику против турецких войск и наступательную против отрядов Дорошенко.

С 1679 года правительство царя Федора III Алексеевича начало искать пути заключения мира с Турцией и Крымским ханством. В 1681 году в Бахчисарае было заключено перемирие на 20 лет, а в Стамбуле в том же году подписан мирный договор, по которому граница между Турцией и Россией определялась по нижнему течению Днепра. Турки обязывались не строить крепости между Южным Бугом и Днепром, а также признавали Киев владением России. Русские обязывались возобновить выплаты-контрибуции Крымскому ханству за его обязательства не тревожить набегами южные границы России.

Одной из важных кампаний в ходе войны стали Чигиринские походы 1677 - 1678 годов, когда турецкие войска предприняли две осады города Чигирина — важнейшего политического и военно-стратегического центра Южной Украины.

Неудачи турок под Чигирином предопределили крах агрессивных планов Османской империи в отношении Украины.

ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ ÑÑÑÑÐºÐ¾ ÑÑÑÐµÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð° 1676-1681

Русско-турецкая война 1676-1681 годов, Чигиринские походы 1677 – 1678

Регентство царевны Софьи

После Федора на престол должен был вступить следующий по старшинству брат — Иван, который, однако, был болезненным (поговаривали, что даже слабоумным) и для роли царя не годился. Поэтому бояре решили провозгласить царем 10-летнего Петра (если Федор и Иван, а также желавшая власти царевна Софья были от первой жены Алексея Михайловича – Марии Милославской, то Петр был от второй жены – Натальи Нарышкиной). Однако группировка Милославских так просто отдавать власть в руки клана Нарышкиных не хотела. По столице был пущен слух, что Иван задушен. Царевна Софья, старшая сестра Ивана и Петра, опираясь на стрельцов, подняла восстание. Наталье Нарышкиной, матери Петра, пришлось вывести на крыльцо Грановитой палаты обоих царевичей и показать их живых и здоровых народу. Однако стрельцы на этом не успокоились. Власть в Москве фактически находилась в их руках. По требованию тех же стрельцов первым царем был провозглашен Иван, вторым — Петр, Софья становилась регентшей до совершеннолетия Петра.

Стрельцы, уверившись в своих силах, захотели поставить во главу русского государства руководителя Стрелецкого приказа князя И. А. Хованского (период стрелецкого бунта получил название «Хованщина»), однако Софья вовремя приняла меры: Хованского схватили и казнили в 1682 году. Власть окончательно закрепилась в руках царевны Софьи.

image_description

Софья Алексеевна.

Фактическим правителем при Софье (1682 1689) стал ее фаворит князь Василий Васильевич Голицын, ходили даже слухи об их тайном браке.

image_description

Василий Васильевич Голицын.

В 1686 году Россия заключила «Вечный мир» с Польшей, приняв на себя обязательство выступить в союзе с Польшей, Австрией и Венецией против Крыма и Турции. В. В. Голицын осуществил два провальных похода против Крымского ханства 1687 и 1689 годах).

Крымские походы продемонстрировали, что Россия пока не готова к борьбе с сильным противником, не достает опыта и сил.

ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ ÐºÑÑÐ¼ÑÐºÐ¸Ðµ Ð¿Ð¾ÑÐ¾Ð´Ñ

Неславянские народы России в XVII веке

Самым крупным нерусским народом, проживающим в европейской России, были татары. В междуречье Волги и Оки проживали мордва, мари, чуваши. Коми заселяли бассейн реки Печоры, удмурты располагались в Приуралье по реке Каме. Карелы занимали северо-западные, пограничные с Финляндией российские земли. Калмыки расселились в низовьях Волги и по северному побережью Каспийского моря. В Предуралье, по берегам рек Белой и Уфы, — а также на Среднем Урале обитали башкиры. На северном Кавказе жили зависимые от России кабардинцы.

Переломным в истории нерусских народов стал период завоевания Астраханского и Казанского ханств, именно с этого момента их судьба стала неразрывно связана с Россией. В XVII веке нерусские народы Поволжья и Сибири не были знакомы с крепостным правом, крестьяне этих территорий были государственными и налог платили пушниной. Местное население было лично свободным.

В землях татар и башкир велась непрекращающаяся борьба против исламского влияния. Доходило до того, что у представителей татарской знати отбирали земли, если те не желали переходить в православие. Крестьянам же, которые принимали христианство, государство предоставляло налоговые льготы.

Окончательное присоединение Сибири в XVII веке

Весь XVII век — это период освоения и заселения Сибири русским народом. На первооткрывателей Сибири выпала нелегкая доля, они были вынуждены вступать в контакт с коренными народами, которые понятия не имели о том, что это за русский царь и почему ему нужно платить ясак.

Иван Москвитин из Томска со своим небольшим отрядом на рубеже 30 – 40-х годов XVII века, продвигаясь по сибирским рекам в сторону побережья Охотского моря, стал первым, кто добрался до берега Тихого океана.

Экспедиция Семена Дежнева отправилась летом 1648 года Северным Ледовитым океаном на Восток. Дежнев хотел выяснить, как далеко простирается материк на восток, и найти новых плательщиков ясака.

image_description

Семен Дежнев стал первым, кто добрался до северо-восточного выступа Азии и выплыл в воды Берингова пролива, который отделял Азию от Америки. Дежнев прошел через пролив, совершив тем самым одно из крупнейших путешествий.

В середине 1640-х годов из Якутского острога на юг выдвинулась экспедиция Василия Пояркова, которому удалось дойти до Амура, открыв тем самым для России Приамурье.

Последователем Пояркова стал Ерофей Хабаров, который приступил к систематическому изучению Приамурья.

image_description

Хабарову удалось пройти весь Амур, построить укрепленный острог и заставить коренное население

На исходе XVII века осваивались и бескрайние просторы Дальнего Востока. В 1697 году ушел осваивать Камчатку отряд служилых людей под предводительством казака Владимира Владимировича Атласова. Поход Атласова длился три года, за это время у него получилось обследовать весь полуостров, присоединив к России новые территории. Здесь русские впервые увидели японцев.

image_description

Почтовая марка России, 2009 год — Ермак, Дежнёв, Платов.