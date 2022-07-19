Россия накануне преобразований

Правление Федора Алексеевича

Федор Алексеевич пришел к власти в 1676 году, после смерти своего отца. Царь был слаб здоровьем и характером, богобоязнен, но далеко не глуп.

Фёдор III Алексеевич.

Годы правления Федора Ивановича отмечены следующими событиями:

1. Упразднен приказ Тайных дел, вместо него учреждена Расправная палата (подчинялась непосредственно царю)



В первые годы правления Федора возросла значительно роль Боярской думыСокращается количество приказовФормируются полки «нового строя», во главе которых стоят иностранные военачальникиВсе служилые люди государства были разбиты по территориальному признаку. Появилось девять военных округов, где комплектовались полки, которые при необходимости вливались в единую армиюПоместье все больше сближается с вотчиной, правительство Федора всячески поддерживало дворян и утверждало их собственность на землю и право эксплуатировать крестьянКоснулись реформы и местного самоуправления: усилилась власть воевод на местах, возросла их ответственность перед центром.Разработка плана создания технических училищ для бедныхВведение системы подворного обложения (то есть налог платился с каждого двора).

После переписи населения в 1676 – 1678 годах и составления переписных книг правительство в 1679 году заменило посошное обложение (введенное Иваном Грозным) подворным что увеличило контингент налогоплательщиков за счёт включения в их число ряда категорий населения, ранее не плативших налоги. Наиболее высокие ставки налогов со двора платили посадские люди и черносошные крестьяне, значительно более низкие — частновладельческие крестьяне, так как правительство учитывало их платежи своим владельцам.

Но, пожалуй, самый смелый шаг Федора Алексеевича — отмена местничества.

Местнические порядки негативно отражались на государственной и военной службе, системе распределения чинов и должностей в русском государстве. Кроме того, местничество стесняло царя в праве выбора высших должностных лиц.



1. Теперь основным источником продвижения по службе становились личностные качества, профессиональные навыки, ревностная служба государю;

2. Был нанесен удар притязаниям феодальной знати на власть;

3. Представители дворянства постепенно становились опорой абсолютизма, одержали победу над знатным и родовитым боярством в борьбе за преобладание в правящей верхушке России. Теперь основным источником продвижения по службе становились личностные качества, профессиональные навыки, ревностная служба государю;Был нанесен удар притязаниям феодальной знати на власть;Представители дворянства постепенно становились опорой абсолютизма, одержали победу над знатным и родовитым боярством в борьбе за преобладание в правящей верхушке России.

Разрядные книги, по которым решались местнические споры и определялась должность того или иного лица, были сожжены в 1682 году. Значение этого события трудно переоценить.

Внешняя политика Фёдора Алексеевича

Русско-турецкая война 1676 – 1681 годов

Причины войны

В конце русско-польской войны 1654 – 1667 годов гетман Правобережной Малороссии Петр Дорофеевич Дорошенко признал (20 февраля 1666 г.) себя вассалом турецкого султана. В 1669 году по договору с султаном Мухаммедом IV он передал Турции Подолию, до того времени принадлежавшую Польше. После победы в польско-турецкой войне (1672 – 1676), турецкие войска, а также их крымские и малороссийские союзники утвердились на юге Малороссии и начали угрожать не только польским, но и российским владениям.

Цели России

Россия намеревалась остановить экспансию Турции на север от Черного моря. Русским командованием предусматривалось вести оборонительную тактику против турецких войск и наступательную против отрядов Дорошенко.

С 1679 года правительство царя Федора III Алексеевича начало искать пути заключения мира с Турцией и Крымским ханством. В 1681 году в Бахчисарае было заключено перемирие на 20 лет, а в Стамбуле в том же году подписан мирный договор, по которому граница между Турцией и Россией определялась по нижнему течению Днепра. Турки обязывались не строить крепости между Южным Бугом и Днепром, а также признавали Киев владением России. Русские обязывались возобновить выплаты-контрибуции Крымскому ханству за его обязательства не тревожить набегами южные границы России.

Одной из важных кампаний в ходе войны стали Чигиринские походы 1677 - 1678 годов, когда турецкие войска предприняли две осады города Чигирина — важнейшего политического и военно-стратегического центра Южной Украины.

Неудачи турок под Чигирином предопределили крах агрессивных планов Османской империи в отношении Украины.

Русско-турецкая война 1676-1681 годов, Чигиринские походы 1677 – 1678

Регентство царевны Софьи

После Федора на престол должен был вступить следующий по старшинству брат — Иван, который, однако, был болезненным (поговаривали, что даже слабоумным) и для роли царя не годился. Поэтому бояре решили провозгласить царем 10-летнего Петра (если Федор и Иван, а также желавшая власти царевна Софья были от первой жены Алексея Михайловича – Марии Милославской, то Петр был от второй жены – Натальи Нарышкиной). Однако группировка Милославских так просто отдавать власть в руки клана Нарышкиных не хотела. По столице был пущен слух, что Иван задушен. Царевна Софья, старшая сестра Ивана и Петра, опираясь на стрельцов, подняла восстание. Наталье Нарышкиной, матери Петра, пришлось вывести на крыльцо Грановитой палаты обоих царевичей и показать их живых и здоровых народу. Однако стрельцы на этом не успокоились. Власть в Москве фактически находилась в их руках. По требованию тех же стрельцов первым царем был провозглашен Иван, вторым — Петр, Софья становилась регентшей до совершеннолетия Петра.

Стрельцы, уверившись в своих силах, захотели поставить во главу русского государства руководителя Стрелецкого приказа князя И. А. Хованского (период стрелецкого бунта получил название «Хованщина»), однако Софья вовремя приняла меры: Хованского схватили и казнили в 1682 году. Власть окончательно закрепилась в руках царевны Софьи.

Софья Алексеевна.

Фактическим правителем при Софье (1682 – 1689) стал ее фаворит князь Василий Васильевич Голицын, ходили даже слухи об их тайном браке.

Василий Васильевич Голицын.

В 1686 году Россия заключила «Вечный мир» с Польшей, приняв на себя обязательство выступить в союзе с Польшей, Австрией и Венецией против Крыма и Турции. В. В. Голицын осуществил два провальных похода против Крымского ханства (в 1687 и 1689 годах).

Крымские походы продемонстрировали, что Россия пока не готова к борьбе с сильным противником, не достает опыта и сил.

Неславянские народы России в XVII веке

Самым крупным нерусским народом, проживающим в европейской России, были татары. В междуречье Волги и Оки проживали мордва, мари, чуваши. Коми заселяли бассейн реки Печоры, удмурты располагались в Приуралье по реке Каме. Карелы занимали северо-западные, пограничные с Финляндией российские земли. Калмыки расселились в низовьях Волги и по северному побережью Каспийского моря. В Предуралье, по берегам рек Белой и Уфы, — а также на Среднем Урале обитали башкиры. На северном Кавказе жили зависимые от России кабардинцы.

Переломным в истории нерусских народов стал период завоевания Астраханского и Казанского ханств, именно с этого момента их судьба стала неразрывно связана с Россией. В XVII веке нерусские народы Поволжья и Сибири не были знакомы с крепостным правом, крестьяне этих территорий были государственными и налог платили пушниной. Местное население было лично свободным.

В землях татар и башкир велась непрекращающаяся борьба против исламского влияния. Доходило до того, что у представителей татарской знати отбирали земли, если те не желали переходить в православие. Крестьянам же, которые принимали христианство, государство предоставляло налоговые льготы.

Окончательное присоединение Сибири в XVII веке

Весь XVII век — это период освоения и заселения Сибири русским народом. На первооткрывателей Сибири выпала нелегкая доля, они были вынуждены вступать в контакт с коренными народами, которые понятия не имели о том, что это за русский царь и почему ему нужно платить ясак.

Иван Москвитин из Томска со своим небольшим отрядом на рубеже 30 – 40-х годов XVII века, продвигаясь по сибирским рекам в сторону побережья Охотского моря, стал первым, кто добрался до берега Тихого океана.

Экспедиция Семена Дежнева отправилась летом 1648 года Северным Ледовитым океаном на Восток. Дежнев хотел выяснить, как далеко простирается материк на восток, и найти новых плательщиков ясака.

Семен Дежнев стал первым, кто добрался до северо-восточного выступа Азии и выплыл в воды Берингова пролива, который отделял Азию от Америки. Дежнев прошел через пролив, совершив тем самым одно из крупнейших путешествий.

В середине 1640-х годов из Якутского острога на юг выдвинулась экспедиция Василия Пояркова, которому удалось дойти до Амура, открыв тем самым для России Приамурье.

Последователем Пояркова стал Ерофей Хабаров, который приступил к систематическому изучению Приамурья.

Хабарову удалось пройти весь Амур, построить укрепленный острог и заставить коренное население

На исходе XVII века осваивались и бескрайние просторы Дальнего Востока. В 1697 году ушел осваивать Камчатку отряд служилых людей под предводительством казака Владимира Владимировича Атласова. Поход Атласова длился три года, за это время у него получилось обследовать весь полуостров, присоединив к России новые территории. Здесь русские впервые увидели японцев.

Почтовая марка России, 2009 год — Ермак, Дежнёв, Платов.