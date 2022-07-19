НОВОЕ ВРЕМЯ

Как вы помните, во Франции в конце XVI века в основном закончились религиозные войны и на протяжении XVII–XVIII веков усиливался абсолютизм. После «века Людовика XIV» (1643–1715) монархия находилась в зените своего могущества. Однако уже в правление Людовика XV (1715–1774) начали проявляться кризисные моменты:
Крестьяне не владели землей, они были арендаторами участков и должны были нести сеньориальные повинности в пользу феодала, а также уплачивать многочисленные налоги в пользу государства, что вело к их обнищанию.
В XVIII веке развивались капиталистические отношения, росло число буржуа и мануфактур, однако сословное деление общества оставалось старым (духовенство, дворянство и третье сословие: крестьяне, горожане, буржуазия). Буржуазия усиливалась экономически, однако была лишена политической силы (на духовные, офицерские и государственные должности назначались в основном дворяне). Также существовало множество внутренних таможенных пошлин, торговцы нередко облагались сборами со стороны феодалов (когда проезжали по их территории с товаром).
В век Просвещения начались нападки на абсолютистские порядки. Королей обвиняли в чрезмерных растратах и некомпетентности.
Людовик XV; карикатура «угнетение французского крестьянина духовенством и дворянством»
Все глубинные проблемы Франции обострились в 1760-1770-х годах: именно в этот период Франция проиграла Семилетнюю войну и отдала Англии Канаду и Луизиану; 1774 год оказался для страны неурожайным, цены на хлеб резко возросли, то же самое произошло и в 1787-1788 годах, в стране начался голод; аппетиты короля Людовика XVI и двора, однако, не убавлялись, вследствие чего казна опустела. Выходом был созыв Генеральных штатов, который мог ввести новые налоги и решить финансовую проблему государства. В 1789 году Людовик XVI открыл заседание парламента, что и стало точкой отсчета революции.
Людовик XVI повелел Генеральным штатам утвердить новые налоги, что закономерно вызвало возмущение представителей третьего сословия (дворянство и духовенство налогов не платили).
Затем между депутатами разгорелся спор: как будет проводиться голосование в парламенте – все три сословия будут голосовать по отдельности или же вместе (представителей третьего сословия было больше, чем депутатов от духовенства и дворянства вместе взятых, если бы голосование происходило вместе, третье сословие смогло бы продавливать свои решения).
Не придя к единому решению по этому вопросу, депутаты третьего сословия объявили себя представителями всей нации – Национальным собранием (это было закономерно, так как из 25 миллионного населения Франции дворяне и духовенство составляли 3 миллиона человек, а все остальные были из третьего сословия).
Король велел распустить Национальное собрание, но оно и не думало расходиться. Вместо этого оно объявило себя Учредительным собранием – то есть устанавливающим новый государственный порядок.
Людовик XVI начал стягивать войска к Парижу. Прошел слух, что они будут сосредоточены в Бастилии (парижской крепости-тюрьме).
Людовик, не желавший пролития крови, признал Учредительное собрание, которое после этого начало принимать декреты, меняющие старый порядок (например, были отменены повинности крестьян в пользу феодалов).
26 августа 1789 года Учредительное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина: отменялись феодальные и сословные привилегии, источником власти объявлялся народ. Однако по политическим вопросам у депутатов единства не было. Шли споры о том, какой должна быть Франция – конституционной монархией или республикой.
Законодательное собрание было неоднородно. Большую его часть составляли жирондисты – сторонники реформ, выступавшие за развитие промышленности и ликвидацию монархии (названы так, потому что основу жирондистов составляли депутаты округа Жиронд). Им противостояли фейяны, которые были за конституционную монархию.
Законодательное собрание под влиянием жирондистов и Людовика XVI в 1792 году объявило революционную войну с Австрией (жирондисты считали, что победоносная война может укрепить их авторитет и влияние, Людовик XVI хотел того же).
Однако французов ждали поражения на фронте. Плачевная ситуация усугубилась тем, что в столице не хватало хлеба. Поражения начали связывать с именем короля, который выступал за начало данного конфликта.
Санкюлоты (так называли не дворян, то есть это горожане, крестьяне), испытывавшие лишения военного времени, в 1792 году штурмом взяли королевский дворец. Людовика XVI арестовали и поместили в тюрьму. Законодательное собрание объявило о создании нового верховного органа власти – Национального конвента (это было необходимо, ведь монархия оказалась свергнутой, а значит Конституция 1791 года – недействительной).
Если в Законодательном собрании преобладали умеренные жирондисты, то избранные в Национальный конвент депутаты были более радикальны (в Конвент входили якобинцы – члены политического клуба, названного так потому, что они собирались на собрания в библиотеке монастыря Святого Якоба; якобинцев и других радикалов, которые участвовали в работе Конвента и сидели во время его работы на верхних скамьях, называли монтаньярами, по-французски «гора»). В 1792 году Конвент провозгласил Францию республикой.
Радикальный Конвент принял решение о суде над Людовиком XVI. Его обвинили в измене и казнили в 1793 году.
После этого Австрия возобновила наступление на фронте. Военные неудачи и проблемы с продовольствием увеличили социальное напряжение. Якобинцы требовали ограничения роста цен и этим заслужили авторитет у населения.
В 1793 году жирондисты под угрозой физической расправы над ними были удалены из Конвента, власть в стране перешла к радикальным якобинцам.
Законодательным органом власти при них остался Конвент. Исполнительная власть перешла к Комитету общественного спасения во главе с Робеспьером. Для «спасения революции» якобинцы развернули в стране террор. Был издан закон о «подозрительных», по которому всех «врагов революции» без состава преступления могли держать в тюрьме.
В этот момент среди самих якобинцев случился раскол, так как они были неоднородны по своим политическим воззрениям (их объединяла борьба против монархистов, как только в стране была учреждена республика и снизилась опасность контрреволюции, якобинцы осознали противоречия в своем лагере).
Стоящий во главе Конвента якобинец Робеспьер сначала расправился с наиболее радикальным крылом – «бешеными» во главе с Жаком Ру, который выступал против частной собственности. Затем был казнен один из лидеров «умеренных» Дантон, требовавший отказа от террора.
Такими жесткими мерами Робеспьера и нескончаемым террором были недовольны многие, против него сложился заговор. 27 июля 1794 года (9 термидора II года Республики по революционному календарю) во время работы Конвента Робеспьер был арестован, а затем казнен.
К власти пришли те, кто организовал «переворот 9 термидора» – термидорианцы (преимущественно представители буржуазии, выступавшие за республику, собственность, свободу предпринимательства).
Термидорианский Конвент в 1795 году принял новую Конституцию, отменяющую всеобщее избирательное право. Законодательная власть переходила Законодательному корпусу, а исполнительная – Директории (пяти директорам).
Директория, однако, была неустойчива. В 1799 году против нее созрел заговор во главе с популярным генералом Наполеоном Бонапартом. 9 ноября (18 брюмера по революционному календарю) 1799 года Директорию заставили сложить с себя полномочия. Законодательный корпус заставили подписать декрет о передаче власти трем консулам (одним из которых стал Бонапарт).
Открытие Генеральных штатов (сверху слева); взятие Бастилии (сверху справа); казнь Людовика XVI (снизу слева); Термидорианский переворот (снизу справа)