НОВОЕ ВРЕМЯ

1. Франция при Старом порядке

Как вы помните, во Франции в конце XVI века в основном закончились религиозные войны и на протяжении XVII–XVIII веков усиливался абсолютизм. После «века Людовика XIV» (1643–1715) монархия находилась в зените своего могущества. Однако уже в правление(1715–1774) начали проявляться кризисные моменты:

В век Просвещения начались нападки на абсолютистские порядки. Королей обвиняли в чрезмерных растратах и некомпетентности.

В XVIII веке развивались капиталистические отношения, росло число буржуа и мануфактур, однако сословное деление общества оставалось старым (духовенство, дворянство и третье сословие: крестьяне, горожане, буржуазия). Буржуазия усиливалась экономически, однако была лишена политической силы (на духовные, офицерские и государственные должности назначались в основном дворяне). Также существовало множество внутренних таможенных пошлин, торговцы нередко облагались сборами со стороны феодалов (когда проезжали по их территории с товаром).

Крестьяне не владели землей, они были арендаторами участков и должны были нести сеньориальные повинности в пользу феодала, а также уплачивать многочисленные налоги в пользу государства, что вело к их обнищанию.

Людовик XV; карикатура «угнетение французского крестьянина духовенством и дворянством»

2. Революция XVIII века во Франции

Все глубинные проблемы Франции обострились в 1760-1770-х годах: именно в этот период Франция проиграла Семилетнюю войну и отдала Англии Канаду и Луизиану; 1774 год оказался для страны неурожайным, цены на хлеб резко возросли, то же самое произошло и в 1787-1788 годах, в стране начался голод; аппетиты короля Людовика XVI и двора, однако, не убавлялись, вследствие чего казна опустела. Выходом был созыв Генеральных штатов, который мог ввести новые налоги и решить финансовую проблему государства. В 1789 году Людовик XVI открыл заседание парламента, что и стало точкой отсчета революции.

Людовик XVI повелел Генеральным штатам утвердить новые налоги, что закономерно вызвало возмущение представителей третьего сословия (дворянство и духовенство налогов не платили).

Затем между депутатами разгорелся спор: как будет проводиться голосование в парламенте – все три сословия будут голосовать по отдельности или же вместе (представителей третьего сословия было больше, чем депутатов от духовенства и дворянства вместе взятых, если бы голосование происходило вместе, третье сословие смогло бы продавливать свои решения).

Не придя к единому решению по этому вопросу, депутаты третьего сословия объявили себя представителями всей нации – Национальным собранием (это было закономерно, так как из 25 миллионного населения Франции дворяне и духовенство составляли 3 миллиона человек, а все остальные были из третьего сословия).

Король велел распустить Национальное собрание, но оно и не думало расходиться. Вместо этого оно объявило себя Учредительным собранием – то есть устанавливающим новый государственный порядок.

Людовик XVI начал стягивать войска к Парижу. Прошел слух, что они будут сосредоточены в Бастилии (парижской крепости-тюрьме). 14 июля 1789 года возбужденная толпа парижан взяла Бастилию штурмом.

Людовик, не желавший пролития крови, признал Учредительное собрание, которое после этого начало принимать декреты, меняющие старый порядок (например, были отменены повинности крестьян в пользу феодалов).

26 августа 1789 года Учредительное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина: отменялись феодальные и сословные привилегии, источником власти объявлялся народ. Однако по политическим вопросам у депутатов единства не было. Шли споры о том, какой должна быть Франция – конституционной монархией или республикой.

В 1791 году Учредительное собрание приняло Конституцию, по которой абсолютизм ликвидировался, а власть короля ограничивалась. Теперь монарх был лишь главой исполнительной власти. Законодательная же власть вручалась однопалатному Законодательному собранию.

Законодательное собрание было неоднородно. Большую его часть составляли жирондисты – сторонники реформ, выступавшие за развитие промышленности и ликвидацию монархии (названы так, потому что основу жирондистов составляли депутаты округа Жиронд). Им противостояли фейяны, которые были за конституционную монархию.

Законодательное собрание под влиянием жирондистов и Людовика XVI в 1792 году объявило революционную войну с Австрией (жирондисты считали, что победоносная война может укрепить их авторитет и влияние, Людовик XVI хотел того же).

Однако французов ждали поражения на фронте. Плачевная ситуация усугубилась тем, что в столице не хватало хлеба. Поражения начали связывать с именем короля, который выступал за начало данного конфликта.

Санкюлоты (так называли не дворян, то есть это горожане, крестьяне), испытывавшие лишения военного времени, в 1792 году штурмом взяли королевский дворец. Людовика XVI арестовали и поместили в тюрьму. Законодательное собрание объявило о создании нового верховного органа власти – Национального конвента (это было необходимо, ведь монархия оказалась свергнутой, а значит Конституция 1791 года – недействительной).

Если в Законодательном собрании преобладали умеренные жирондисты, то избранные в Национальный конвент депутаты были более радикальны (в Конвент входили якобинцы – члены политического клуба, названного так потому, что они собирались на собрания в библиотеке монастыря Святого Якоба; якобинцев и других радикалов, которые участвовали в работе Конвента и сидели во время его работы на верхних скамьях, называли монтаньярами, по-французски «гора»). В 1792 году Конвент провозгласил Францию республикой.

Радикальный Конвент принял решение о суде над Людовиком XVI. Его обвинили в измене и казнили в 1793 году.

После этого Австрия возобновила наступление на фронте. Военные неудачи и проблемы с продовольствием увеличили социальное напряжение. Якобинцы требовали ограничения роста цен и этим заслужили авторитет у населения.

В 1793 году жирондисты под угрозой физической расправы над ними были удалены из Конвента, власть в стране перешла к радикальным якобинцам.

Законодательным органом власти при них остался Конвент. Исполнительная власть перешла к Комитету общественного спасения во главе с Робеспьером. Для «спасения революции» якобинцы развернули в стране террор. Был издан закон о «подозрительных», по которому всех «врагов революции» без состава преступления могли держать в тюрьме.

В этот момент среди самих якобинцев случился раскол, так как они были неоднородны по своим политическим воззрениям (их объединяла борьба против монархистов, как только в стране была учреждена республика и снизилась опасность контрреволюции, якобинцы осознали противоречия в своем лагере).

Стоящий во главе Конвента якобинец Робеспьер сначала расправился с наиболее радикальным крылом – «бешеными» во главе с Жаком Ру, который выступал против частной собственности. Затем был казнен один из лидеров «умеренных» Дантон, требовавший отказа от террора.

Такими жесткими мерами Робеспьера и нескончаемым террором были недовольны многие, против него сложился заговор. 27 июля 1794 года (9 термидора II года Республики по революционному календарю) во время работы Конвента Робеспьер был арестован, а затем казнен.

К власти пришли те, кто организовал «переворот 9 термидора» – термидорианцы (преимущественно представители буржуазии, выступавшие за республику, собственность, свободу предпринимательства).