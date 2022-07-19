Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
Новейшая история России
Политическое развитие СССР в 1930-е гг. СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Конференции Антигитлеровской коалиции Образование СССР Внешняя политика Л.И.Брежнева Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) "Военный коммунизм" Октябрьская революция СССР накануне Великой Отечественной войны Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Гражданская война Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Внешняя политика Н.С.Хрущёва Индустриализация и коллективизация в СССР Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Основные этапы ВОВ Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) НЭП Февральская революция
Культура России VIII-XX вв.
Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Русская культура в XVIII в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVI-XVII вв.
Формат ЕГЭ
Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ
Варианты ЕГЭ
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Россия в Новое время
Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Начало эпохи дворцовых переворотов Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Е. Пугачёва Россия накануне преобразований
Всеобщая история
Франция в XIX веке XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Европейская культура в XIV-XV вв. Образование независимых государств в Латинской Америке Основные события всеобщей истории ХХ в. Реформация и её последствия Америка в XVIII веке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Древняя Греция Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Франция в XV-XVI вв. Объединительные движения в Италии Тридцатилетняя война Франция в XVIII веке Англия в XIХ веке Церковь в Средневековье Англия в XVII веке XIV-XV вв.: что происходило на Западе Франция в XVII веке Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Эпоха Эллинизма Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа США в XIХ веке Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Страны Азии в XIX веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Великие географические открытия Англия в XVIII веке Эпоха Крестовыых походов Международные отношения в XVIII веке Англия в XV-XVI вв. Восточная Европа в XVI в. Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Древний Рим Основные события всеобщей истории V-XVI вв.
Средневековый период
Русское государство в первой половине XVI в. Правление Бориса Годунова Феодальная раздробленность Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса
Древняя Русь
Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.)
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Отечественная война 1812 г. Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.)

НОВОЕ ВРЕМЯ

Франция в XVIII веке

1. Франция при Старом порядке


Как вы помните, во Франции в конце XVI века в основном закончились религиозные войны и на протяжении XVII–XVIII веков усиливался абсолютизм. После «века Людовика XIV» (1643–1715) монархия находилась в зените своего могущества. Однако уже в правление Людовика XV (1715–1774) начали проявляться кризисные моменты:

  • Крестьяне не владели землей, они были арендаторами участков и должны были нести сеньориальные повинности в пользу феодала, а также уплачивать многочисленные налоги в пользу государства, что вело к их обнищанию.

  • В XVIII веке развивались капиталистические отношения, росло число буржуа и мануфактур, однако сословное деление общества оставалось старым (духовенство, дворянство и третье сословие: крестьяне, горожане, буржуазия). Буржуазия усиливалась экономически, однако была лишена политической силы (на духовные, офицерские и государственные должности назначались в основном дворяне). Также существовало множество внутренних таможенных пошлин, торговцы нередко облагались сборами со стороны феодалов (когда проезжали по их территории с товаром).

  • В век Просвещения начались нападки на абсолютистские порядки. Королей обвиняли в чрезмерных растратах и некомпетентности.

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Людовик XV; карикатура «угнетение французского крестьянина духовенством и дворянством»

2. Революция XVIII века во Франции

Все глубинные проблемы Франции обострились в 1760-1770-х годах: именно в этот период Франция проиграла Семилетнюю войну и отдала Англии Канаду и Луизиану; 1774 год оказался для страны неурожайным, цены на хлеб резко возросли, то же самое произошло и в 1787-1788 годах, в стране начался голод; аппетиты короля Людовика XVI и двора, однако, не убавлялись, вследствие чего казна опустела. Выходом был созыв Генеральных штатов, который мог ввести новые налоги и решить финансовую проблему государства. В 1789 году Людовик XVI открыл заседание парламента, что и стало точкой отсчета революции.

  • Людовик XVI повелел Генеральным штатам утвердить новые налоги, что закономерно вызвало возмущение представителей третьего сословия (дворянство и духовенство налогов не платили).

  • Затем между депутатами разгорелся спор: как будет проводиться голосование в парламенте – все три сословия будут голосовать по отдельности или же вместе (представителей третьего сословия было больше, чем депутатов от духовенства и дворянства вместе взятых, если бы голосование происходило вместе, третье сословие смогло бы продавливать свои решения).

  • Не придя к единому решению по этому вопросу, депутаты третьего сословия объявили себя представителями всей нации – Национальным собранием (это было закономерно, так как из 25 миллионного населения Франции дворяне и духовенство составляли 3 миллиона человек, а все остальные были из третьего сословия).

  • Король велел распустить Национальное собрание, но оно и не думало расходиться. Вместо этого оно объявило себя Учредительным собранием – то есть устанавливающим новый государственный порядок.

  • Людовик XVI начал стягивать войска к Парижу. Прошел слух, что они будут сосредоточены в Бастилии (парижской крепости-тюрьме).

    14 июля 1789 года возбужденная толпа парижан взяла Бастилию штурмом.

  • Людовик, не желавший пролития крови, признал Учредительное собрание, которое после этого начало принимать декреты, меняющие старый порядок (например, были отменены повинности крестьян в пользу феодалов).

  • 26 августа 1789 года Учредительное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина: отменялись феодальные и сословные привилегии, источником власти объявлялся народ. Однако по политическим вопросам у депутатов единства не было. Шли споры о том, какой должна быть Франция – конституционной монархией или республикой.

  • В 1791 году Учредительное собрание приняло Конституцию, по которой абсолютизм ликвидировался, а власть короля ограничивалась.
    Теперь монарх был лишь главой исполнительной власти. Законодательная же власть вручалась однопалатному Законодательному собранию.

  • Законодательное собрание было неоднородно. Большую его часть составляли жирондисты – сторонники реформ, выступавшие за развитие промышленности и ликвидацию монархии (названы так, потому что основу жирондистов составляли депутаты округа Жиронд). Им противостояли фейяны, которые были за конституционную монархию.

  • Законодательное собрание под влиянием жирондистов и Людовика XVI в 1792 году объявило революционную войну с Австрией (жирондисты считали, что победоносная война может укрепить их авторитет и влияние, Людовик XVI хотел того же).

  • Однако французов ждали поражения на фронте. Плачевная ситуация усугубилась тем, что в столице не хватало хлеба. Поражения начали связывать с именем короля, который выступал за начало данного конфликта.

  • Санкюлоты (так называли не дворян, то есть это горожане, крестьяне), испытывавшие лишения военного времени, в 1792 году штурмом взяли королевский дворец. Людовика XVI арестовали и поместили в тюрьму. Законодательное собрание объявило о создании нового верховного органа власти – Национального конвента (это было необходимо, ведь монархия оказалась свергнутой, а значит Конституция 1791 года – недействительной).

  • Если в Законодательном собрании преобладали умеренные жирондисты, то избранные в Национальный конвент депутаты были более радикальны (в Конвент входили якобинцы – члены политического клуба, названного так потому, что они собирались на собрания в библиотеке монастыря Святого Якоба; якобинцев и других радикалов, которые участвовали в работе Конвента и сидели во время его работы на верхних скамьях, называли монтаньярами, по-французски «гора»). В 1792 году Конвент провозгласил Францию республикой.

  • Радикальный Конвент принял решение о суде над Людовиком XVI. Его обвинили в измене и казнили в 1793 году.

  • После этого Австрия возобновила наступление на фронте. Военные неудачи и проблемы с продовольствием увеличили социальное напряжение. Якобинцы требовали ограничения роста цен и этим заслужили авторитет у населения.

  • В 1793 году жирондисты под угрозой физической расправы над ними были удалены из Конвента, власть в стране перешла к радикальным якобинцам.

  • Законодательным органом власти при них остался Конвент. Исполнительная власть перешла к Комитету общественного спасения во главе с Робеспьером. Для «спасения революции» якобинцы развернули в стране террор. Был издан закон о «подозрительных», по которому всех «врагов революции» без состава преступления могли держать в тюрьме.

  • В этот момент среди самих якобинцев случился раскол, так как они были неоднородны по своим политическим воззрениям (их объединяла борьба против монархистов, как только в стране была учреждена республика и снизилась опасность контрреволюции, якобинцы осознали противоречия в своем лагере).

  • Стоящий во главе Конвента якобинец Робеспьер сначала расправился с наиболее радикальным крылом – «бешеными» во главе с Жаком Ру, который выступал против частной собственности. Затем был казнен один из лидеров «умеренных» Дантон, требовавший отказа от террора.

  • Такими жесткими мерами Робеспьера и нескончаемым террором были недовольны многие, против него сложился заговор. 27 июля 1794 года (9 термидора II года Республики по революционному календарю) во время работы Конвента Робеспьер был арестован, а затем казнен.

  • К власти пришли те, кто организовал «переворот 9 термидора» – термидорианцы (преимущественно представители буржуазии, выступавшие за республику, собственность, свободу предпринимательства).

  • Термидорианский Конвент в 1795 году принял новую Конституцию, отменяющую всеобщее избирательное право. Законодательная власть переходила Законодательному корпусу, а исполнительная – Директории (пяти директорам).

  • Директория, однако, была неустойчива. В 1799 году против нее созрел заговор во главе с популярным генералом Наполеоном Бонапартом. 9 ноября (18 брюмера по революционному календарю) 1799 года Директорию заставили сложить с себя полномочия. Законодательный корпус заставили подписать декрет о передаче власти трем консулам (одним из которых стал Бонапарт).


Открытие Генеральных штатов (сверху слева); взятие Бастилии (сверху справа); казнь Людовика XVI (снизу слева); Термидорианский переворот (снизу справа)