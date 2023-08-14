Мир в новое тысячелетие (1991–2022 гг.)

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Формат ЕГЭ
Задание 19 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ
Средневековый период
Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова Феодальная раздробленность Феодальная война второй четверти XV в. Русское государство в первой половине XVI в. Начало возвышения Москвы Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества
Древняя Русь
Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Отечественная война 1812 г. Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Наука и словесность во второй половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Русская культура в XVIII в. Наука и словесность в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVI-XVII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв.
Варианты ЕГЭ
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Россия в Новое время
Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Преобразования Петра I Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I Россия накануне преобразований Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов
Всеобщая история
Англия в XVIII веке Объединительные движения в Италии Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Древний Рим Европейская культура в XIV-XV вв. Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Древняя Греция Мир в новое тысячелетие (1991–2022 гг.) Первая мировая война Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Мир на пороге Первой мировой войны Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Англия в XV-XVI вв. Франция в XVIII веке Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Эпоха Крестовыых походов XIV-XV вв.: что происходило на Востоке США в XIХ веке Становление тоталитаризма после Первой мировой войны Образование независимых государств в Латинской Америке Вторая мировая война Франция в XIX веке Международные отношения в XVIII веке XIV-XV вв.: что происходило на Западе Мировой экономический кризис и выход из него Восточная Европа в XVI в. Франция в XVII веке Мир в условиях Холодной войны Франция в XV-XVI вв. Основные события всеобщей истории XX-XXI вв. Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Страны Азии в XIX веке Великие географические открытия Англия в XIХ веке Эпоха Эллинизма Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Церковь в Средневековье Реформация и её последствия Америка в XVIII веке Англия в XVII веке Тридцатилетняя война
Новейшая история России
Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Индустриализация и коллективизация в СССР 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Конференции Антигитлеровской коалиции Октябрьская революция Гражданская война Внешняя политика Л.И.Брежнева НЭП Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Основные этапы ВОВ СССР накануне Великой Отечественной войны Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Февральская революция СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина "Военный коммунизм" Образование СССР Внешняя политика Н.С.Хрущёва

Мир в новое тысячелетие (1991–2022 гг.)

1. Распад Югославии и войны на Балканах

В 1990 г. рост националистических настроений привёл к распаду Союза коммунистов Югославии. В Республике Сербии коммунистическая партия переименована в социалистическую. Её возглавил С. Милошевич. Страну больше не связывала единая властная партийная структура. На выборах в Сербии и Черногории победили социалисты. В других республиках — партии, созданные по национально-религиозному принципу.

В июне 1991 г. о выходе из СФРЮ объявили Словения и Хорватия. Югославская армия попыталась воспрепятствовать этому. На территории Хорватии развернулись боевые действия. В 1991— 1992 гг. из состава СФРЮ вышли все республики, кроме Сербии и Черногории, которые в апреле 1992 г. образовали Союзную Республику Югославию (СРЮ).

Распад страны привёл к новым кровавым конфликтам. На территории Хорватии не прекращались столкновения между хорватами и оставшимися там сербами. В 1992 г. противоборство общин в Боснии и Герцеговине — мусульман-боснийцев, католиков-хорватов и православных сербов — вылилось в военную конфронтацию. Мусульмане и хорваты создали объединённое правительство, которое признало ООН. Сербы отказались подчиниться этому правительству и выступили за присоединение населённых сербами территорий Боснии и Герцеговины к СРЮ. Вскоре и хорваты решили присоединиться к Хорватии и атаковали как сербов, так и мусульман. Началась гражданская война, в ходе которой Запад и мусульманские страны поддерживали мусульман и боснийских хорватов, а СРЮ — боснийских сербов.

Следующий кризис начался в 1998 г., когда обострилась ситуация в населённом албанцами и сербами крае Косово, входившем в состав Югославии. «Освободительная армия Косово» (ОАК), состоявшая из албанцев, при поддержке соседней Албании развернула на территории края войну за отделение Косово от СРЮ. В Косово начались бои, район стали покидать беженцы обеих национальностей. Страны НАТО потребовали от президента Югославии С. Милошевича вывести войска из Косово.

В марте 1999 г. самолёты НАТО осуществили бомбардировку Югославии.

2. Теракт 11 сентября 2001 года в США и вторжение американских войск в Афганистан и Ирак. Реформы Б. Обамы

11 сентября 2001 г. в Америке произошёл крупнейший в истории террористический акт — атака захваченных террористами самолётов на здания Пентагона в Вашингтоне и Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Используя борьбу с терроризмом как повод, войска США и их союзников высадились в Афганистане в 2001 г. и вторглись в Ирак в 2003 г. Затянувшаяся война в Ираке и начавшийся в 2008 г. экономический кризис подорвали авторитет республиканцев, и в 2008 г. президентом был избран демократ Б. Обама — 1-й в истории чернокожий президент США. При нём экономика несколько стабилизировалась, было введено всеобщее обязательное медицинское страхование. Эти меры называли запоздалым завершением социальных реформ, начатых при Ф. Рузвельте. Обама восстановил дипломатические отношения с Кубой.

Теракт 11 сентября 2001 года в США

3. Создание Европейского союза

Европейская интеграция вышла на новый уровень. В 1992 г. на основе ЕЭС подписан Маастрихтский договор о создании союза с наднациональным законодательством и управлением — Европейского союза (Евросоюза, ЕС). В 1999—2002 гг. введена единая европейская валюта — евро.

В 2007 г. члены ЕС подписали Лиссабонский договор о реформах. Несмотря на недовольство части европейцев, протестовавших против всевластия брюссельской бюрократии и быстрого расширения Евросоюза на восток, договор в 2009 г. ратифицирован. Ключевые решения принимает исполнительный орган Евросоюза — Европейская комиссия. Избирается общий парламент. В 2020 г. ЕС покинула Великобритания.

Флаг Европейского союза

4. Страны Азии в конце XX — начале XXI вв.

Южная Корея стала одним из «тихоокеанских драконов» («тигров») — новых индустриальных стран Азии, вырвавшихся вперёд в развитии. К их числу относят также Тайвань, Сингапур и Гонконг. Они сумели модернизировать общество, используя как достижения развитых стран, так и национальные традиции. У Запада «драконы» взяли рыночную экономику, основанную на частной собственности и капитале. При этом они широко использовали методы государственного регулирования и передовые технологии.

В Китае после смерти Дэн Сяопина в руководстве КПК сложилась система передачи власти от одного поколения руководителей к другому без политических потрясений, которая действует уже более четверти века. В 2013 г. председателем КНР стал Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин

5. Страны Ближнего и Среднего Востока в конце XX — начале XXI вв.

В 1990 г. иракский лидер С. Хусейн захватил богатое нефтью соседнее государство Кувейт. ООН наложила санкции на Ирак, ограничив торговлю с ним всех стран. В ответ Хусейн заявил, что Кувейт является неотъемлемой частью Ирака. В феврале 1991 г. началась операция «Буря в пустыне». Авиация США и их союзников нанесла с авианосцев удар по Ираку и по иракским войскам в Кувейте. Танки союзников вторглись в Кувейт и Ирак.

Общественно-политическое развитие Турции середины 1990-х — 2000-х гг. характеризовалось серьёзными изменениями. Создание в 2001 г. Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавил Р. Эрдоган, и её победа на парламентских выборах 2002 г. усилили позиции умеренных консерваторов — сторонников политического ислама в Турции. С этого времени началось ослабление роли турецких военных, которые традиционно контролировали политическое развитие страны, заявляя о себе как о политических наследниках Ататюрка и сторонниках светской государственности. При поддержке турецкого общества Эрдоган сумел снизить роль военных во внутренней политике. Был взят курс на интеграцию с Европой и вхождение в ЕС. Одновременно Турция стремится к лидерству в регионе Ближнего и Среднего Востока и отказалась от однозначной поддержки Израиля.

Р. Т. Эрдоган

После иранской революции религиозный фундаментализм начал быстро распространяться в странах Востока. Исламские радикалы пришли к власти в Судане и Афганистане. Их влияние велико и в других странах Азии и Северной Африки. Глобальной целью исламских радикалов был «мировой джихад» (священная война), который поможет создать в мире огромное исламское государство, в том числе на территории России.

Новая дестабилизация ситуации на Востоке началась в 2011 г. По арабским странам от Марокко до Катара прокатились массовые волнения, известные как «Арабская весна». Мятежи и госперевороты привели к свержению президентов Туниса и Египта, а в Ливии вылились в гражданскую войну между сторонниками и противниками лидера страны М. Каддафи. Страны НАТО во главе с США осуществили военную интервенцию в Ливию с целью свержения правительства Каддафи. Оппозиция взяла штурмом столицу Ливии Триполи, Каддафи был убит.

6. Страны Африки и Латинской Америки в конце XX — начале XXI вв.

Острый межэтнический конфликт возник в Руанде. В этой стране жили два народа: тутси и хуту, последнему принадлежала власть. В соседних с Руандой Бурунди и Уганде власть принадлежала тутси и родственным им племенам. Хуту притесняли тутси, добиваясь их отъезда из страны. С 1990 г. с территории Уганды тутси начали вести партизанскую войну в Руанде. В апреле 1994 г. вожди хуту решили уничтожить всех тутси в стране. Армия и вооружённые хуту убивали безоружных тутси. Геноцид унёс по разным оценкам от 500 тыс. до 1,1 млн жизней. Впоследствии 7 апреля было установлено ООН как международный день памяти о геноциде в Руанде.

В Латинской Америке в 1985 г. военные передали власть демократически избранным правительствам в Бразилии и Уругвае. Демократизация проводилась под давлением международной общественности и средних слоёв населения. Однако в условиях глобализации зависимость стран Латинской Америки от США сохранилась. Не удалось решить и большинство социальных проблем, которые вызывали революционные движения в Латинской Америке в ХХ в. Это привело к росту популярности левых сил, выступающих за социализм, против империалистического господства. Попытка пойти по социалистическому пути была предпринята в Венесуэле. В 1992 г. группа офицеров во главе с Уго Чавесом попыталась свергнуть президента. Но эта попытка закончилась поражением, и офицеры оказались в заключении. Однако вскоре новый президент их амнистировал, и Чавес решил идти к социализму конституционным путём. Чавес выиграл выборы и в 1999 г. стал президентом Венесуэлы. Он выступал за создание «социализма XXI века», использовал доходы от нефти для помощи бедному населению. В стране началась гиперинфляция. Попытки сдерживать рост цен вели к дефициту товаров. Одновременно проводилась аграрная реформа. При Чавесе вырос уровень образования и сократился разрыв в доходах между верхами и низами.

Уго Чавес

Мир в новое тысячелетие (1991–2022 гг.)