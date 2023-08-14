Мир в новое тысячелетие (1991–2022 гг.)

1. Распад Югославии и войны на Балканах

В 1990 г. рост националистических настроений привёл к распаду Союза коммунистов Югославии. В Республике Сербии коммунистическая партия переименована в социалистическую. Её возглавил С. Милошевич. Страну больше не связывала единая властная партийная структура. На выборах в Сербии и Черногории победили социалисты. В других республиках — партии, созданные по национально-религиозному принципу.

В июне 1991 г. о выходе из СФРЮ объявили Словения и Хорватия. Югославская армия попыталась воспрепятствовать этому. На территории Хорватии развернулись боевые действия. В 1991— 1992 гг. из состава СФРЮ вышли все республики, кроме Сербии и Черногории, которые в апреле 1992 г. образовали Союзную Республику Югославию (СРЮ).

Распад страны привёл к новым кровавым конфликтам. На территории Хорватии не прекращались столкновения между хорватами и оставшимися там сербами. В 1992 г. противоборство общин в Боснии и Герцеговине — мусульман-боснийцев, католиков-хорватов и православных сербов — вылилось в военную конфронтацию. Мусульмане и хорваты создали объединённое правительство, которое признало ООН. Сербы отказались подчиниться этому правительству и выступили за присоединение населённых сербами территорий Боснии и Герцеговины к СРЮ. Вскоре и хорваты решили присоединиться к Хорватии и атаковали как сербов, так и мусульман. Началась гражданская война, в ходе которой Запад и мусульманские страны поддерживали мусульман и боснийских хорватов, а СРЮ — боснийских сербов.

Следующий кризис начался в 1998 г., когда обострилась ситуация в населённом албанцами и сербами крае Косово, входившем в состав Югославии. «Освободительная армия Косово» (ОАК), состоявшая из албанцев, при поддержке соседней Албании развернула на территории края войну за отделение Косово от СРЮ. В Косово начались бои, район стали покидать беженцы обеих национальностей. Страны НАТО потребовали от президента Югославии С. Милошевича вывести войска из Косово.

В марте 1999 г. самолёты НАТО осуществили бомбардировку Югославии.

2. Теракт 11 сентября 2001 года в США и вторжение американских войск в Афганистан и Ирак. Реформы Б. Обамы

11 сентября 2001 г. в Америке произошёл крупнейший в истории террористический акт — атака захваченных террористами самолётов на здания Пентагона в Вашингтоне и Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Используя борьбу с терроризмом как повод, войска США и их союзников высадились в Афганистане в 2001 г. и вторглись в Ирак в 2003 г. Затянувшаяся война в Ираке и начавшийся в 2008 г. экономический кризис подорвали авторитет республиканцев, и в 2008 г. президентом был избран демократ Б. Обама — 1-й в истории чернокожий президент США. При нём экономика несколько стабилизировалась, было введено всеобщее обязательное медицинское страхование. Эти меры называли запоздалым завершением социальных реформ, начатых при Ф. Рузвельте. Обама восстановил дипломатические отношения с Кубой.

Теракт 11 сентября 2001 года в США

3. Создание Европейского союза

Европейская интеграция вышла на новый уровень. В 1992 г. на основе ЕЭС подписан Маастрихтский договор о создании союза с наднациональным законодательством и управлением — Европейского союза (Евросоюза, ЕС). В 1999—2002 гг. введена единая европейская валюта — евро.

В 2007 г. члены ЕС подписали Лиссабонский договор о реформах. Несмотря на недовольство части европейцев, протестовавших против всевластия брюссельской бюрократии и быстрого расширения Евросоюза на восток, договор в 2009 г. ратифицирован. Ключевые решения принимает исполнительный орган Евросоюза — Европейская комиссия. Избирается общий парламент. В 2020 г. ЕС покинула Великобритания.

Флаг Европейского союза

4. Страны Азии в конце XX — начале XXI вв.

Южная Корея стала одним из «тихоокеанских драконов» («тигров») — новых индустриальных стран Азии, вырвавшихся вперёд в развитии. К их числу относят также Тайвань, Сингапур и Гонконг. Они сумели модернизировать общество, используя как достижения развитых стран, так и национальные традиции. У Запада «драконы» взяли рыночную экономику, основанную на частной собственности и капитале. При этом они широко использовали методы государственного регулирования и передовые технологии.

В Китае после смерти Дэн Сяопина в руководстве КПК сложилась система передачи власти от одного поколения руководителей к другому без политических потрясений, которая действует уже более четверти века. В 2013 г. председателем КНР стал Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин

5. Страны Ближнего и Среднего Востока в конце XX — начале XXI вв.

В 1990 г. иракский лидер С. Хусейн захватил богатое нефтью соседнее государство Кувейт. ООН наложила санкции на Ирак, ограничив торговлю с ним всех стран. В ответ Хусейн заявил, что Кувейт является неотъемлемой частью Ирака. В феврале 1991 г. началась операция «Буря в пустыне». Авиация США и их союзников нанесла с авианосцев удар по Ираку и по иракским войскам в Кувейте. Танки союзников вторглись в Кувейт и Ирак.

Общественно-политическое развитие Турции середины 1990-х — 2000-х гг. характеризовалось серьёзными изменениями. Создание в 2001 г. Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавил Р. Эрдоган, и её победа на парламентских выборах 2002 г. усилили позиции умеренных консерваторов — сторонников политического ислама в Турции. С этого времени началось ослабление роли турецких военных, которые традиционно контролировали политическое развитие страны, заявляя о себе как о политических наследниках Ататюрка и сторонниках светской государственности. При поддержке турецкого общества Эрдоган сумел снизить роль военных во внутренней политике. Был взят курс на интеграцию с Европой и вхождение в ЕС. Одновременно Турция стремится к лидерству в регионе Ближнего и Среднего Востока и отказалась от однозначной поддержки Израиля.

Р. Т. Эрдоган

После иранской революции религиозный фундаментализм начал быстро распространяться в странах Востока. Исламские радикалы пришли к власти в Судане и Афганистане. Их влияние велико и в других странах Азии и Северной Африки. Глобальной целью исламских радикалов был «мировой джихад» (священная война), который поможет создать в мире огромное исламское государство, в том числе на территории России.

Новая дестабилизация ситуации на Востоке началась в 2011 г. По арабским странам от Марокко до Катара прокатились массовые волнения, известные как «Арабская весна». Мятежи и госперевороты привели к свержению президентов Туниса и Египта, а в Ливии вылились в гражданскую войну между сторонниками и противниками лидера страны М. Каддафи. Страны НАТО во главе с США осуществили военную интервенцию в Ливию с целью свержения правительства Каддафи. Оппозиция взяла штурмом столицу Ливии Триполи, Каддафи был убит.

6. Страны Африки и Латинской Америки в конце XX — начале XXI вв.

Острый межэтнический конфликт возник в Руанде. В этой стране жили два народа: тутси и хуту, последнему принадлежала власть. В соседних с Руандой Бурунди и Уганде власть принадлежала тутси и родственным им племенам. Хуту притесняли тутси, добиваясь их отъезда из страны. С 1990 г. с территории Уганды тутси начали вести партизанскую войну в Руанде. В апреле 1994 г. вожди хуту решили уничтожить всех тутси в стране. Армия и вооружённые хуту убивали безоружных тутси. Геноцид унёс по разным оценкам от 500 тыс. до 1,1 млн жизней. Впоследствии 7 апреля было установлено ООН как международный день памяти о геноциде в Руанде.

В Латинской Америке в 1985 г. военные передали власть демократически избранным правительствам в Бразилии и Уругвае. Демократизация проводилась под давлением международной общественности и средних слоёв населения. Однако в условиях глобализации зависимость стран Латинской Америки от США сохранилась. Не удалось решить и большинство социальных проблем, которые вызывали революционные движения в Латинской Америке в ХХ в. Это привело к росту популярности левых сил, выступающих за социализм, против империалистического господства. Попытка пойти по социалистическому пути была предпринята в Венесуэле. В 1992 г. группа офицеров во главе с Уго Чавесом попыталась свергнуть президента. Но эта попытка закончилась поражением, и офицеры оказались в заключении. Однако вскоре новый президент их амнистировал, и Чавес решил идти к социализму конституционным путём. Чавес выиграл выборы и в 1999 г. стал президентом Венесуэлы. Он выступал за создание «социализма XXI века», использовал доходы от нефти для помощи бедному населению. В стране началась гиперинфляция. Попытки сдерживать рост цен вели к дефициту товаров. Одновременно проводилась аграрная реформа. При Чавесе вырос уровень образования и сократился разрыв в доходах между верхами и низами.

Уго Чавес