Советская культура второй половины ХХ в.

Основные черты развития культуры

Характерной чертой развития культуры в послевоенные годы было усиление вмешательства партийно-государственного аппарата в культурную жизнь общества.

Требования к работам творческой интеллигенции нашли отражение в постановлениях ЦК партии второй половины 40-хгодов по вопросам литературы и искусства.

В числе первых появилось постановление «О журналах "Звезда" и "Ленинград"» (1946 г.). Поводом для него послужила публикация в журнале «Мурзилка» рассказа М. М. Зощенко «Приключения обезьянки», перепечатанного затем литературным журналом «Звезда». М. М. Зощенко был обвинен в безыдейности, вульгарности и аполитичности. В постановлении и в разъясняющих его публикациях содержались политические обвинения и оскорбления в адрес А. А. Ахматовой, М. М. Зощенко и других советских литераторов.

В конце 40-х годов развернулась борьба за советскую национальную культуру, против космополитизма. Космополитами были объявлены представители науки, литературы и искусства, в творчестве которых усматривалось «преклонение перед всем западным».

Культура в эпоху «оттепели»

Основные черты развития культуры

Либерализация общественно-политической жизни не могла не отразиться на развитии литературы и искусства — ослаблено идеологическое воздействие на творчество художественной интеллигенции. Были реабилитированы многие деятели культуры — жертвы политических репрессий; стали издаваться книги А. Веселого. П. Н. Васильева, И. Э. Бабеля и др.

Появились не издававшиеся ранее журналы «Москва», «Нева», «Иностранная литература», «Юность» и др.

Отношения главы государства с деятелями литературы и искусства складывались непросто. С одной стороны, работа по восстановлению законности, по реабилитации невинно осужденных лиц принесла Н. С. Хрущеву широкую популярность. С другой стороны, некомпетентность и категоричность в оценках творчества современных писателей и художников привела к потере им авторитета. Определенную роль в этом сыграла организованная не без ведома Н. С. Хрущева травля писателя и поэта Б. Л. Пастернака. В 1958 г. за роман «Доктор Живаго», запрещенный к изданию в СССР и опубликованный за рубежом, Б. Л. Пастернак был удостоен Нобелевской премии по литературе. В том же году его исключили из состава Союза писателей СССР и вынудили отказаться от Нобелевской премии.

Образование и наука

В этот период появляются школы рабочей молодежи, которые предоставляли возможность завершить школьное образование подросткам, вынужденным в период войны прервать учебу. Был возобновлен прерванный войной переход к всеобщему обязательному семилетнему обучению.

В конце 50-х годов для укрепления связей школы с производством была проведена перестройка народного образования: срок учебы в средней школе увеличился до 11 лет, в процесс обучения старшеклассников был включен труд на производстве. Однако перестройка школы оказалась несостоятельной, неэффективной в связи с чем, в 1964 г. было решено вернуть школу к десятилетнему сроку обучения.

Развитие науки также не стояло на месте. Создавались исследовательские центры, связанные с отраслями, работающими на оборону.

Советские ученые осуществили синтез управляемой ядерной реакции в атомном реакторе. В 1949 г. в СССР состоялось испытание атомной бомбы под руководством И. В. Курчатова.

С большими трудностями сталкивались исследователи, занимавшиеся квантовой механикой, кибернетикой, генетикой. С ведома руководителей страны был организован настоящий разгром ученых-генетиков.

Научно-техническая революция потребовала развития отраслей научных знаний, непосредственно связанных с созданием новой техники, с использованием атомной энергии для нужд народного хозяйства. Уделялось большое внимание развитию радиофизики, электроники, теоретической физики. В 1954 г. в СССР начала действовать первая промышленная электростанция на атомной энергии.

Проектированием новых, сверхскоростных самолетов занимались авиаконструкторы А. Н. Туполев, С. В. Ильюшин и др.

Советские ученые успешно трудились в ракетно-космической области. Под руководством С. П. Королева были созданы баллистическая ракета и пилотируемые космические корабли.

4 октября 1957 г. в СССР был запущен первый в мире искусственный спутник Земли.

12 апреля 1961 г. Ю. А. Гагарин первым совершил полет вокруг земного шара на космическом корабле «Восток».

В последующие годы были проведены несколько полетов многоместных космических кораблей.

В 1965 г. состоялся первый выход человека в космос, осуществленный летчиком-космонавтом А. А. Леоновым.

Исследователи добились значительных результатов в области кибернетики, электроники и вычислительной техники: А. Д. Сахаров, Л. В. Канторович, М. В. Келдыш, С. И. Вавилов.

За труды в области квантовой электроники А. М. Прохоров и Н. Г. Басов — совместно с американским физиком Ч. Таунсом — были удостоены Нобелевской премии. За крупные научные достижения стали нобелевскими лауреатами академики Н. Н. Семенов (совместно с американским исследователем С. Хиншелвудом), Л. Д. Ландау, П. А. Черенков, И. Е. Тамм, И. М. Франк.

Советские спортсмены добились выдающихся результатов в области футбола (Л.И. Яшин), хоккея (В. Б. Харламов), конькобежного спорта (Л. П. Скобликова), шахмат (М. М. Ботвинник).

Литература и искусство

Решающее воздействие на развитие художественного творчества в послевоенные годы оказала победа Советской страны в Великой Отечественной войне.

Военная тема заняла большое место в литературных произведениях, таких как «Повесть о настоящем человеке» Б. Н. Полевого, повесть В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». К теме Отечественной войны обращались писатели «фронтового поколения» - Г. Я. Бакланов, В. В. Быков, скульпторы Е. В. Вучетич («Родина-мать зовёт», «Воин-освободитель» в Берлине), Э. И. Неизвестный.

События военных лет были главной темой в творчестве многих кинодраматургов и кинорежиссеров («Подвиг разведчика» Б. В. Барнета, «Молодая гвардия» С. А. Герасимова, «Летят журавли» М. К. Калатозова, и др.), однако режиссеры обращались и к социальной тематике (С. И. Ростоцкий, «Доживем до понедельника») , экранизировались произведения классической литературы (И. А. Пырьев, «Война и мир» С. Ф. Бондарчука)

Росла популярность молодых поэтов-шестидесятников Е. А. Евтушенко, А. А. Вознесенского, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Тарковского.

Широкий резонанс общественности получил роман В. Д. Дудинцева «Не хлебом единым», где впервые была поднята тема незаконных репрессий в Советском государстве. Н. С. Хрущев подверг резкой критике автора и его роман. Тема репрессий, сталинских лагерей не ушла из литературы. Наиболее значительным произведением на эту ранее запретную тему была повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Сложными путями развивалась в послевоенные годы архитектура. В Москве было сооружено несколько высотных зданий, в их числе Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (1949—1953 гг., архитекторы Л. В. Руднев, С. Е. Чернышев, П. В. Абросимов, А. Ф. Хряков). Архитекторы участвовали в строительстве и оформлении станций Московского и Ленинградского метрополитена (А. В. Щусев, В. Д. Кокорин и др.).

Архитектурные «излишества» присутствовали в некоторых построенных по индивидуальным проектам жилых и административных зданиях, домах культуры и здравницах. В конце 50-х годов с переходом к типовому строительству «излишества» исчезли из архитектуры.

В начале 60-х годов усилилось разоблачение «идейных шатаний» деятелей литературы и искусства. В конце 1962 г. Н. С. Хрущев посетил выставку работ молодых художников в московском Манеже. В творчестве некоторых живописцев-авангардистов он увидел нарушение «законов красоты» или просто «мазню». Личное мнение в вопросах искусства глава государства считал безоговорочным и единственно правильным. На состоявшейся позднее встрече с деятелями культуры он подверг грубой критике произведения многих талантливых художников, скульпторов, поэтов.

Культура во второй половине 60-х – 80-х годов

Основные черты развития культуры

Развитие культуры эпохи «застоя» носило противоречивый характер. С одной стороны, открывались новые школы и вузы, кинотеатры и дома культуры, создавались научно-исследовательские институты, новые музеи, развивались средства массовой информации: радио, телевидение. Вместе с тем субсидирование культуры из госбюджета постоянно было недостаточным; к началу 80-х годов оно велось по «остаточному» принципу.

Снова усилилось административное воздействие на культуру, руководство ею со стороны государственных органов власти, прежде всего Министерства культуры.

Усиление идеологического нажима, ужесточение цензуры приводили к появлению двух видов художественного творчества. Печатались и становились известными широкому кругу читателей лишь литературные работы, не отступающие от принципов социалистического реализма, способствующие в соответствии с установками сверху коммунистическому воспитанию трудящихся. Произведения, противоречившие этим принципам, невзирая на их художественные достоинства, не получали официального разрешения на публикацию. Не имея возможности печататься в СССР, некоторые писатели публиковали свои книги за рубежом («тамиздат»).

В 70-е годы усилилось противостояние между партийно-государственным руководством и представителями науки, литературы и искусства. Углубление консервативных начал в управлении культурой содействовало росту оппозиционных настроений среди части интеллигенции.

Партийное руководство страны расценило как «провокационный акт» присуждение Нобелевской премии в области литературы за 1970 г. писателю А. И. Солженицыну. «Идейными перерожденцами» назывались в официальной прессе виолончелист М. Л. Ростропович и певица Г. П. Вишневская, лишенные в 1978 г. советского гражданства.

Возросла роль цензуры. Запрещались публикации произведений, постановки театральных спектаклей и демонстрации кинофильмов, в которых высказывалось особое, отличающееся от официального, мнение о происходящих в стране событиях. За пределами своей страны оказались писатели В. Н. Войнович, В. П. Некрасов и поэт И. А. Бродский. Судебный процесс над Бродским, прошедший в начале 1964 года, имел большой резонанс в диссидентской среде как в СССР, так и за границей.

На рубеже 80—90-х годов произошли изменения правительственной политики в духовной жизни общества. Это выразилось, в частности, в отказе органов руководства культурой от административных методов управления литературой, искусством, наукой. Значительная часть либерально настроенной интеллигенции активно поддержала реформаторский курс М. С. Горбачева. В то же время часть представителей интеллигенции негативно встретила курс на перестройку. Начавшаяся «перестройка» вызвала к жизни мощное движение за освобождение культуры от идеологического нажима.

Образование и наука

В 70-е годы в стране развернулась подготовительная работа для введения всеобщего среднего образования. В целях улучшения общеобразовательной подготовки учащихся были внесены изменения в учебные программы. К концу 70-х переход к обязательному всеобщему среднему образованию был завершен.

Сложными путями развивалась высшая школа. С одной стороны, расширялась сеть вузов; многие институты были преобразованы в университеты. Для оказания помощи при поступлении в вузы работающей молодежи вновь создавались рабфаки. Увеличилась сеть вечернего и заочного образования. В то же время по мере роста численности выпускников вузов возникали сложности с их трудоустройством. Многие молодые специалисты работали не по специальности.

Непросто развивалась отечественная наука. С конца 60-х годов в некоторых ее отраслях наметилось отставание.

В 70-е годы капиталовложения в науку были увеличены, что позволило преодолеть отставание в некоторых ее областях. Продолжалась разработка научных программ, начатых в предшествующие годы. В частности, активно проводились космические исследования. Вошли в практику длительные полеты людей в космос. Велись исследования в области электроники и лазерной техники. Было построены несколько атомных реакторов.

Широкое признание получили труды советских исследователей в области радиотехники и электроники (В. А. Котельников), термодинамики (В. А. Кириллин), прикладной механики и автоматики (А. Ю. Ишлинский). В 1978 г. за научные открытия в области физики был удостоен Нобелевской премии академик П. Л. Капица.

Перестройка и распад СССР привели к слому большинства сложившихся научно-производственных структур.

В условиях перехода к рыночным отношениям многие ученые изменили характер своей деятельности, перейдя на работу в предпринимательские и коммерческие организации. Некоторые представители точных наук покинули страну с тем, чтобы продолжить работу в зарубежных исследовательских центрах.

Литература и искусство

В литературе и искусстве второй половины 60-х— конца 80-х годов отчетливо видны две линии развития: официально признанная (представлена публикуемыми повестями и рассказами, экспонируемыми на выставках художественными полотнами, исполняемыми со сцен драматическими и музыкальными произведениями) и непризнанная (неизвестное или малоизвестное большинству читателей и зрителей творчество деятелей культуры, созданное не в рамках традиционного метода социалистического реализма).

В творчестве многих представителей литературы и искусства в рассматриваемый период занимала тема Великой Отечественной войны. На экранах кинотеатров демонстрировались кинофильмы о войне (в их числе «Обыкновенный фашизм» М. И. Ромма). В городах и рабочих поселках сооружались памятники героям и жертвам войны (например, мемориал «Героическим защитникам Ленинграда» скульптора М. К. Аникушина, «Тыл фронту» Л. Н. Головницкого в Магнитогорске).

Однако в кинематографе брежневской эпохи нашлось место и комедийному жанру («Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев» Л. И. Гайдая, «Ирония судьбы или с легким паром» Э. Рязанова), многогранным произведениям А. А. Тарковского («Солярис»), популярность получили картины на социальную тематику («Москва слезам не верит» В. Меньшова),

На рубеже 60—70-х годов в литературу вошла большая группа прозаиков, темой творчества которых являлась современная им деревня. В произведениях В. И.Белова, В. П. Астафьева, Б. П. Можаева, В. Г. Распутина («Уроки французского»), В. М. Шукшина центральное место заняли судьбы русского крестьянства, взаимоотношения деревни и города.

В жанре научной фантастики работали А. Н. и Б. Н. Стругацкие. Повысился интерес писателей к историческому прошлому страны.

Идеологизация общественной жизни тяжело отражалась на развитии живописи, киноискусства. Большие трудности приходилось преодолевать организаторам выставок одного из талантливейших художников — И. С. Глазунова. Как и прежде, были практически неизвестны полотна художников-авангардистов 30-х годов.

Во второй половине 70-х годов были опубликованы многомиллионными тиражами книги Л. И. Брежнева «Малая земля», «Целина» и «Возрождение».

Запрещенные властями литературные произведения печатались, как правило, в самиздате. Этим путем впервые пришли к читателю книги А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», А. П. Платонова «Чевенгур», Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго».

Годы перестройки преобразили художественную жизнь страны. На страницах журналов «Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и других периодических изданий появились произведения поэтов и прозаиков, погибших в годы революции, во время репрессий. Печатались стихи Н. С. Гумилева, О. Э. Мандельштама. Увидели свет произведения русских зарубежных писателей, покинувших Россию в 20-е годы (И. А. Бунина, Г. В. Иванова, Д. С. Мережковского, В. Ф. Ходасевича, В. В. Набокова и др.). Спустя 40 с лишним лет после принятия было признано ошибочным постановление ЦК партии о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Стремление к философскому осмыслению прошлого коснулось искусства кино (фильм Т. Абуладзе «Покаяние»). Были организованы выставки художников, малоизвестных широкому кругу зрителей 80-х годов — П. Н. Филонова, В. В. Кандинского, Д. П. Штеренберга. С распадом СССР прекратили свою деятельность общесоюзные организации творческой интеллигенции.