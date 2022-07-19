Внешняя политика Н.С.Хрущёва

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия:

Внешнеполитический курс СССР кардинально изменился после смерти Сталина. Если при вожде капиталистические страны рассматривались как страны агрессоры, то при Хрущеве во внешней политике Советского союза был провозглашён курс на «мирное сосуществование» с капиталистическим миром. Хотя какие-то тенденции из предыдущего периода продолжали существовать в 1950-1960-х годах:

Все также, как и раньше, шла поддержка коммунистических режимов (Сталин поддерживал корейцев в их войне 1950-1953 годов, Хрущев с 1961 присылал коммунистам Вьетнама советских военных специалистов); Продолжалась гонка вооружений (при Сталине в 1949 году была взорвана ядерная бомба и разрабатывалась водородная, которая была испытана в 1953 году через 5 месяцев после смерти вождя; при Хрущеве в 1961 была взорвана самая мощная за всю историю термоядерная «царь-бомба»). СССР все также активно участвовал в межправительственных организациях (при Сталине СССР в 1945 вступил в ООН, при Хрущеве СССР в 1954 вступил в ЮНЕСКО – организацию при ООН, способствующую укреплению мира за счет расширения сотрудничества государств в области науки и культуры). Все также существовала острая конфронтация по поводу Берлина (при Сталине и Хрущеве было несколько Берлинских кризисов – 1949 и 1961 годов).

Отношения с Западом: проблемы разоружения:

В 1953 году был достигнут компромисс с США, результатом которого стало подписание перемирия в Корее; СССР отказался от идеи совместной с Турцией обороны черноморских проливов, которая предполагала размещение советских военно-морских баз на ее территории. Рассматривались инициативы по нормализации отношений СССР с Турцией и Югославией (с Югославией еще при Сталине были разорваны дипломатические отношения).

В 1954 году было достигнуто важное соглашение о прекращении войны в Индокитае (война Франции 1946-1954 годов за сохранение своих колоний в Индокитае; велась между «Государством Вьетнам», поддерживаемым Францией, США и Великобританией, и Демократической республикой Вьетнам, которая была поддержана СССР и КНР). По итогам соглашения Вьетнам был разделен по 17-й параллели на два государства, что стало залогом будущей Вьетнамской войны 1965-1975 годов.

В 1955 году страны-победительницы подписали Государственный договор с Австрией, по которому СССР вывел с ее территории свои войска; СССР объявил о прекращении состояния войны с Германией, а в 1956 году — с Японией.

ХХ съезд КПСС обозначил постулат о мирном сосуществовании и соревновании (а не войне) двух систем: капитализма и социализма. Было принято решение о значительном сокращении численности армии. А в 1960 году СССР внес предложение на сессии Генеральной Ассамблеи ООН о всеобщем полном разоружении.

Хрущёв совершил первый визит советского лидера в США в сентябре 1959 года. Он встретился с президентом и вице-президентом США — Д. Д. Эйзенхауэром и Р. М. Никсоном, однако существенного сближения двух держав по ключевым вопросам внешней политики так и не произошло.

В 1963 году был подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах (атмосфере, космическом пространстве и под водой). Сторонами договора являлись СССР, США и Великобритания.

СССР и страны социалистического лагеря:

Поддержка просоветских режимов в странах Восточной Европы, а также в КНР, КНДР, МНР, СРВ, а затем и на Кубе по-прежнему являлась одним из самых важных направлений во внешней политике СССР и при Хрущеве.

В 1955 году по инициативе советского руководства были нормализованы советско-югославские отношения, испорченные Сталиным.

XX съезд КПСС и доклад о «культе личности» был встречен по-разному в разных странах: кто-то был воодушевлен, а кто-то разочарован. В некоторых странах начался процесс демократизации и пересмотра сталинского наследия.

В 1956 году произошла смена руководства в Польше. В это же время происходят демократические процессы в Венгрии («венгерский кризис» 1956 года), где после доклада Хрущева шла активная критика старого руководства венгерской партии трудящихся. Советское руководство ввело на территорию Венгрии свои войска и подавило выступление против коммунистического режима.

«Венгерский кризис» подтолкнул советское руководство к мысли о том, что, пожалуй, доклад первого секретаря был не правильно воспринят и не до конца понят, пришлось советской власти в спешном порядке «закручивать гайки», пересматривать критику сталинизма в СССР — устанавливать границы этой критики, а также ужесточать свою политику в отношении стран соцлагеря, которые вдруг «засомневались» в правильности выбора социалистического пути. С этой целью в 1957 и в 1960 годах в Москве были проведены совещания представителей коммунистических и рабочих партий, на которых резко отрицательно оценивались события в Польше и Венгрии.



На этих совещаниях неоднократно отмечалась особая роль СССР в деле построения коммунизма как в своей стране, так и за ее пределами. Критика сталинизма была особенно болезненно встречена в Китае, Албании и КНДР. Для этих стран авторитет СССР как лидера в коммунистическом мире был поставлен под сомнение.

В 1956 – 1957 годах произошло обострение отношений Египта с Францией и Великобританией, которое вылилось в события Суэцкого кризиса, связанного с определением статуса Администрации Суэцкого канала. Н. С. Хрущёв угрожал Великобритании, Франции и Израилю самыми решительными мерами, вплоть до применения ракетных ударов по территории этих стран, в случае если они не откажутся от претензий на контроль над Суэцким каналом, который был национализирован Египтом. Угроза международной изоляции и глобальной войны вынудили Великобританию и Францию вывести свои войска из Египта в декабре 1956. Израиль окончательно вывел войска в марте 1957 под давлением США, угрожавших ему санкциями.

На период правления Н. С. Хрущёва приходится и острый Берлинский кризис 1961 года. После того, как Советский Союз фактически передал свой сектор безопасности Берлина правительству ГДР, про-американский западный сектор (Западный Берлин) по-прежнему оставался под властью оккупационных войск США, Великобритании и Франции. С точки зрения СССР эта ситуация ставила под сомнение государственную самостоятельность ГДР и тормозила вхождение Восточной Германии в международное правовое пространство.



В связи с этим СССР, в нарушение принятого ранее Потсдамского договора, потребовал окончания четырёхдержавного управления Берлина и превращение Западного Берлина в демилитаризованный свободный город. В противном случае, согласно ультиматуму, Советский Союз был намерен передать контроль доступа к городу властям ГДР и заключить с ней сепаратный мирный договор.Эмиграция из Восточного Берлина усиливалась. 12 августа 1961 года было запрещено свободное перемещение между Западным и Восточным Берлином. Немецкие коммунисты действовали решительно: по тревоге были мобилизованы все рядовые члены партии, которые создали живое оцепление вдоль границы Восточного и Западного Берлина. Они стояли до тех пор, пока весь Западный Берлин не был окружён бетонной стеной с контрольно-пропускными пунктами. Это было нарушением Потсдамского соглашения, предусматривавшего свободное передвижение по городу. Берлинская стена на долгие годы стала символом конфронтации, именно здесь теперь была граница враждующих блоков.

В 1962 году разразился Карибский кризис. Все началось с того, что США в 1961 году разместили свои ракеты в Турции. В качестве ответной меры СССР тайно переправил на Кубу ядерные боеголовки. Узнавшие об этом американцы установили военно-морскую блокаду с целью недопущения наращивания количества ракет с ядерными боеголовками на Кубе. Ситуация серьезно обострилась, войска обеих стран были приведены в боевую готовность сам Хрущев признавал, что «невозможно хранить на Кубе ракеты, не вступая в войну с США». К счастью, кризис был разрешен.



Обе стороны конфликта проявили понимание и гибкость в поисках путей ликвидации конфликта. И Хрущев, и Кеннеди осознавали страшные последствия возможной в ходе кризиса термоядерной войны. Готовность каждой стороны пойти на компромисс, взаимные уступки по выработке условий договоренностей разрешили кризис.

1. США объявили о безусловном отказе от вторжения на территорию Кубы (а такие планы были); 2. США выводили свои ядерные ракеты из Турции; 3. СССР вывозил свои ядерные ракет с Кубы.

СССР и страны «третьего мира»:

После окончания Второй мировой войны произошло крушение последних колониальных держав, что, безусловно, сильно ослабило положение Англии и Франции. СССР приложил максимум усилий, чтобы заинтересовать страны «третьего мира» социалистическими идеями.

Н. С. Хрущев и Н. А. Булганин совершили государственные визиты в Индию, Бирму и Афганистан, было подписано более 20 соглашений о сотрудничестве. В рамках этого сотрудничества СССР предоставлял странам «третьего мира» льготные кредиты, субсидии, делился военной техникой, направлял научных специалистов в эти государства, приглашал молодых людей учиться в СССР. Разумеется, это сотрудничество было очень выгодным для этих стран.

Особую роль в международной политике этого периода играло движение неприсоединения. На Каирской встрече в 1961 году представителями 20 стран Азии, Африки, Европы и Латинской Америки был согласован ряд принципов политики неприсоединения: независимая внешняя политика, поддержка национально-освободительных движений, неучастие в многосторонних военных союзах, заключённых в условиях противостояния великих держав (прежде всего НАТО и ОВД).