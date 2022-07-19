Внешняя политика России в XVII в.

1. Внешнеполитические задачи России в XVII в.

Основными задачами Русского государства после окончания Смуты были:

Возвращение выхода к Балтийскому морю (главный противник на этом направлении – Швеция)

Возвращение потерянных в годы Смуты и интервенции территорий, в частности, Смоленский, Черниговских, Новгород-Северских земель (здесь противником выступали Речь Посполитая и Швеция). Эта задача усложнялась борьбой украинского и белорусского народов с властью Речи Посполитой, в зависимости от которой они находились.

Возвращение статуса самостоятельного государства (после Смуты Владислав так и не отказался от претензий на российский престол и считал себя законным правителем).

Борьба с набегами крымского хана на южную часть страны. Эта задача ужесточалась тем, что в результате набегов пленённые русские становились рабами и продавались на рынках Турции.

2. Реформирование армии

В конце 1620-х годов экономика России в целом восстановилась, поэтому излишек средств, появившийся в казне, власть потратила на усиление армии, было повышено жалование служилым людям.

При Михаиле Федоровиче на русскую службу начинают приглашаться иностранные офицеры, что было распространенной в Европе практикой. Русской армии было чему поучиться у Европы, ведь военная наука и техника были более передовыми в западных странах. Русские стали закупать за границей оружие: мушкеты, шпаги, ядра для пушек.

В Москве образовывались конные рейтарские и драгунские полки, которые состояли из наемников-иностранцев. Такие полки носили название «полки иноземного строя». Драгуны имели возможность вести бой, как находясь на коне, так и в пешем строю. Рейтары были видом тяжелой кавалерии, вооруженной мощными копьями и мечами.

Параллельно шло формирование и новых пехотных полков, состоящих из рот, командовали которыми иностранные офицеры. Все вооружение для этих полков приобреталось за границей. «Полки иноземного строя» вводились с осторожностью, их целью было, в первую очередь, познакомить русское дворянство с достижениями европейской военной мысли.

Велось масштабное строительство оборонительных крепостей как на западе, так и на юге и на востоке. В 1620-х годах была полностью восстановлена Заокская оборонительная Засечная черта — линия обороны, которая уже с XVI века помогала сдерживать набеги крымцев. На юге была построена Белгородская оборонительная линия, длина которой составила 800 км.

3. Смоленская война (1632-1634)

Весной 1632 года умер Сигизмунд III и в Польше началась борьба за престол. В Москве появились сторонники начала войны с Польшей. Летом 1632 года Михаил созвал Земский собор, на котором представители всех сословий высказались за войну с Польшей.

Этот конфликт получил название Смоленская война 1632—1634 годов. Возглавлял русскую армию воевода Михаил Борисович Шеин, герой обороны Смоленска в 1609—1611 гг. Начались военные действия против давнего врага весьма успешно, русской армии удалось захватить ряд городов: Дорогобуж, Новгород-Северский, Стародуб. Вскоре армия приблизилась к Смоленску, началась нерешительная осада города.

В это время поляки избрали на престол Владислава, который медлить не стал, а в короткие сроки собрал армию и с помощью нескольких быстрых маневров захватил все продовольственные запасы русских в Дорогобуже, после чего подошел к Смоленску. Армия Шеина попала в окружение. Воевода, рассматривая свое положение, как безвыходное, согласился на переговоры. Их результаты оказались позором для русского царя и для армии: армия, боеприпасы, знамена были сданы неприятелю.

Владислав на радостях от неожиданно огромной удачи попытался двинуться на Москву, но путь ему преградили вновь сформированные войска. Русские крепости, осажденные поляками, стояли не на жизнь, а на смерть. Сам Владислав был ранен в одном из боев.

В таких обстоятельствах Россия и Речь Посполитая в 1634 году заключили Поляновский мир. Ни одной, ни другой стороне не хватало пока сил, чтобы одержать победу в многолетней борьбе. Результаты войны были фактически ничтожными: Россия так и не смогла вернуть себе Смоленск, несмотря на название войны. Однако Владислав отказался окончательно от прав на русский престол, что, несомненно, укрепило престиж России и стабильность династии Романовых.

4. Азовское сидение (1637-1642)

В ответ на регулярные набеги крымчаков донские казаки совершали рейды на территорию османской империи, и в 1637 году им даже удалось захватить турецкую крепость Азов, находившуюся в устье Дона и открывавшую путь в Азовское, а затем и Чёрное моря. О победе казаки сообщили царю с просьбой принять их «подарок» и взять крепость под свою защиту. Однако было понятно, что такой шаг обрёк бы Россию на войну с Турцией, поэтому казаки были вынуждены оставить крепость.

5. Присоединение Украины

На территории Украины с 1620 – 1630-х годов происходило постепенное усиление феодального, национального и религиозного гнета со стороны поляков, что провоцировало в свою очередь рост национального самосознания среди украинцев.

Центром национально-освободительного движения стала Запорожская Сечь, на территории которой формировалось вольное казачество. Возглавил борьбу украинского народа с Речью Посполитой Богдан Хмельницкий.

«Богдан Хмельницкий — Войска Запорожского Старший, Войны Холопской и Восстания Казаков Зачинатель и Крестьян украинских вождь». Вильгельм Гондиус, 1651 год.

Силами движения на Украине стали: крестьяне, казаки, мещане (жители городов), мелкие и средние украинские дворяне.

Весной 1648 года началось восстание на Украине. Восставшим удалось нанести полякам ряд серьезных поражений. Богдан Хмельницкий обратился к России с просьбой оказать поддержку в борьбе с Польшей и принять Украину под свое покровительство. Царь Алексей Михайлович не имел достаточно военных сил, чтобы вступить в открытое противоборство с Польшей, поэтому вынужден был ответить отказом. Однако Россия продолжала следить за события на Украине, оказывая ей дипломатическую, экономическую, военную помощь.

Летом 1649 года восставшие одержали победу в сражении под Збаражем, после чего начались переговоры о мире.

8 августа 1649 года Украина и Польша подписали Зборовский мир:

Богдан Хмельницкий признавался гетманом;

Численность реестровых казаков (то есть тех, которые получали государственное жалование) определялась в 40 тысяч;

Признавалось самоуправление казацкого войска в ряде воеводств;

На территории этих воеводств было запрещено пребывание польских войск, но польские феодалы могли вернуться в свои владения на территории этих воеводств.

Этот мир и его условия расценили в Польше, как уступку восставшим, что вызывало недовольство польского дворянства и знати. Украинские крестьяне были крайне недовольны фактом возвращения польских феодалов в свои владения. Таким образом, конфликт не был разрешен.

Военные действия возобновились в начале 1650-х, решающее же сражение произошло в июне 1651 года. Полякам удалось подкупить главного союзника украинцев хана Ислам-Гирея, который увел свою конницу, восставшие на этот раз потерпели сокрушительное положение. В сентябре 1651 года под Белой Церковью был заключен мир.

Условия этого нового мира были тяжелыми для украинцев:

Численность реестровых казаков сокращалась до 20 тысяч;

В казачьем самоуправлении оставалось только Киевское воеводство;

Гетман лишался права осуществления самостоятельной внешнеполитической деятельности;

Польское дворянство получало всю полноту власти над украинскими крестьянами.

Реакцией на этот мир стали новые выступления украинцев. В апреле 1653 года Хмельницкий вновь обратился к России, заявляя о намерении войти в состав Русского царства. В мае 1653 года в Москве состоялся Земский Собор, на котором было принято решение о принятии Украины в состав России. В январе 1654 года Большая Рада Украины в Переяславле приняла решение о воссоединении Украины с Россией.

А. Кившенко. Переяславская рада. 1654 год. Воссоединение Украины.

Условия вхождения Украины в состав России

При воссоединении Украина получала большие автономные права:

Сохранялась выборность гетмана на территории Украины;

Гетман имел право внешних сношений со всеми странами, за исключением Польши и Турции;

Признавались органы местного управления, существовавшие на Украине, а также подтверждались сословные права дворянства и казацкой старшины;

Численность реестровых казаков устанавливалась в 60 тысяч.

Речь Посполитая отказалась принять факт воссоединения Украины с Россией.

6. Русско-польская война 1654-1667 гг.

Очевидно, что такие действия со стороны России не могли остаться незамеченными, и в 1654 году началась русско-польская война, которая продлилась 13 лет и закончилась Андрусовским перемирием 31 января 1667 года. По итогам войны Россия получила Смоленск, Дорогобуж, Белую Церковь, Красный Невель, Северскую землю с Черниговым и Стародубом. Польша признала присоединение Левобережной Украины к России. Правобережная Украина и Белоруссия входили в Речь Посполитую. Запорожская Сечь оставалась в совместном управлении России и Речи Посполитой.

«Вечный мир» 1686 года с Речью Посполитой окончательно закрепил эти условия.

Было ли воссоединение Украины с Россией позитивным событием для обеих стран?

Ответ будет не совсем однозначен. Несомненно, избавление от социального и религиозного гнета православного населения Малой Руси со стороны шляхты и католического духовенства Речи Посполитой после присоединения украинских земель к России нельзя недооценить. Кроме того, представители местной знати, а также городское население вновь присоединенных земель сохраняли свои права и привилегии. Однако надо помнить, что Россия, еще не восстановившаяся после Смуты, была втянута в 13-летнюю разорительную войну, тяжким бременем ложившимся на население, а власть гетмана неуклонно снижалась на протяжении всей второй половины XVII века, что доказывает неоднозначность этого события.

Помимо этого, одновременно с русско-польской войной, в 1656-1658 годах Россия вела войну со Швецией, целью войны было вернуть Балтийское побережье. Война завершилась поражением России. В 1661 году был подписан Кардисский мир: Балтийское побережье оставалось за Швецией.

Итоги

В результате войн в XVII в. России удалось вернуть значительную часть территорий, потерянных после Смуты, а также укрепить своё положение на юго-западе и присоединить Украину. Тем не менее, выход к Балтийскому морю так и не был получен, а Азов упущен. Столкновения с крымским ханом и турками в конце века показали, что пока Россия не обладала достаточными силами для победы над этим противником.