НОВОЕ ВРЕМЯ

В Англии в XVIII веке начала происходить промышленная революция. Крестьяне стремительно беднели и разорялись (вспомните как еще раньше феодалы практиковали огораживания, сгоняли арендаторов-крестьян с земли, а сами разводили на ней овец и создавали ткацкие мануфактуры). Бедняки из деревни уходили в города и становились рабочими на заводах. Положение рабочего класса было ужасным, рабочий день составлял до 16 часов. В 1834 году был принят закон о бедных, который ставил всех перед выбором: или принудительный труд в «работном доме», или добровольный на фабрике. Тяжелое положение толкало рабочих на борьбу. В 1836 году под руководством У. Ловетта возник чартизм. Главным требованием чартистов было всеобщее избирательное право (чтобы рабочие могли быть представлены в парламенте и была бы возможность провести в пользу них реформы). Чартизм имел свои плоды. Так, в 1847 году издавался фабричный закон, ограничивавший рабочий день в текстильной промышленности для женщин и подростков 10 часами. Действовала фабричная инспекция, следящая за исполнением фабричного законодательства. Борьба за улучшение рабочего класса способствовала более четкому оформлению двух партий в английском парламенте. В 1830-е годы вокруг вигов складывается либеральная партия, а вокруг тори – консервативная. Так развивалась двухпартийная система в Англии.
У. Ловетт и митинг чартистов в Лондоне
В 1801 году королевство Великобритания (образованное почти за 100 лет до этого путем объединения Англии и Шотландии), было преобразовано в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Ирландский парламент распускался, его депутаты становились членами английского парламента. Соединение с Ирландией породило множество религиозных противоречий. Католикам-ирландцам было обещано прекращение ущемления их прав со стороны Англиканской Церкви, однако религиозные ограничения все равно сохранялись. Это привело к возникновению движения фениев, боровшихся за полную независимость Ирландии. Сама монархия в стране в XIX веке также переживала некоторый кризис. Король Георг III (1760–1820) в конце своего правления заболел психическим заболеванием. Его сын, Георг IV (1820–1830) из-за расточительного образа жизни оказался одним из самых непопулярных монархов в английской истории. Он сам, а также его брат Вильгельм IV (1830–1837) не оставили наследников, поэтому престол перешел их племяннице Виктории (1837–1901), правление которой вошло в историю как «викторианская эпоха» – период процветания и могущества Великобритании.
Королева Виктория; суфражистки