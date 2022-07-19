НОВОЕ ВРЕМЯ

Англия в XIX веке

1. Чартистское движение





В Англии в XVIII веке начала происходить. Крестьяне стремительно беднели и разорялись (вспомните как еще раньше феодалы практиковали огораживания, сгоняли арендаторов-крестьян с земли, а сами разводили на ней овец и создавали ткацкие мануфактуры). Бедняки из деревни уходили в города и становились рабочими на заводах. Положение рабочего класса было ужасным, рабочий день составлял до 16 часов., который ставил всех перед выбором: или принудительный труд в «работном доме», или добровольный на фабрике. Тяжелое положение толкало рабочих на борьбу.. Главным требованием чартистов было всеобщее избирательное право (чтобы рабочие могли быть представлены в парламенте и была бы возможность провести в пользу них реформы). Чартизм имел свои плоды. Так, в 1847 году издавался фабричный закон, ограничивавший рабочий день в текстильной промышленности для женщин и подростков 10 часами. Действовала, следящая за исполнением фабричного законодательства. Борьба за улучшение рабочего класса способствовала более четкому оформлению двух партий в английском парламенте. В 1830-е годы вокруг вигов складываетсяпартия, а вокруг тори –. Так развивалась двухпартийная система в Англии.





У. Ловетт и митинг чартистов в Лондоне

2. Политическое развитие Великобритании

В 1801 году королевство Великобритания (образованное почти за 100 лет до этого путем объединения Англии и Шотландии), было преобразовано в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Ирландский парламент распускался, его депутаты становились членами английского парламента. Соединение с Ирландией породило множество религиозных противоречий. Католикам-ирландцам было обещано прекращение ущемления их прав со стороны Англиканской Церкви, однако религиозные ограничения все равно сохранялись. Это привело к возникновению движения фениев, боровшихся за полную независимость Ирландии. Сама монархия в стране в XIX веке также переживала некоторый кризис. Король Георг III (1760–1820) в конце своего правления заболел психическим заболеванием. Его сын, Георг IV (1820–1830) из-за расточительного образа жизни оказался одним из самых непопулярных монархов в английской истории. Он сам, а также его брат Вильгельм IV (1830–1837) не оставили наследников, поэтому престол перешел их племяннице Виктории (1837–1901), правление которой вошло в историю как «викторианская эпоха» – период процветания и могущества Великобритании.



В 1867 году была проведена парламентская реформа, по итогам которой право голоса получило более 16% населения, в два раза больше, чем до этого. А после реформы 1884 года, за счет снижения имущественного ценза, голосовать и вовсе могли 70% мужского населения. Женщины все еще находились вне круга избирателей. Эта несправедливость порождала борьбу женщин за свои политические права. Женщин, выражавших протест, называли. Они использовали различные методы борьбы – от демонстраций и петиций до поджогов и приковывания себя к оградам. В 1911 году был сделан еще один шаг к демократизации парламентской системы. Палата лордов английского парламента лишалась права абсолютного вето.





Королева Виктория; суфражистки