Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
Формат ЕГЭ
Задание 20 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ
Россия в Новое время
Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Начало эпохи дворцовых переворотов Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Е. Пугачёва Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I
Всеобщая история
Тридцатилетняя война Восточная Европа в XVI в. Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Основные события всеобщей истории ХХ в. Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Страны Азии в XIX веке Международные отношения в XVIII веке Англия в XVII веке Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Англия в XVIII веке Эпоха Крестовыых походов Америка в XVIII веке Англия в XIХ веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Объединительные движения в Италии Франция в XVIII веке Эпоха Эллинизма Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Древняя Греция Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Франция в XV-XVI вв. Образование независимых государств в Латинской Америке США в XIХ веке XIV-XV вв.: что происходило на Западе Франция в XIX веке Церковь в Средневековье Реформация и её последствия Англия в XV-XVI вв. Великие географические открытия Франция в XVII веке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Древний Рим Европейская культура в XIV-XV вв.
Новейшая история России
СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) "Военный коммунизм" Образование СССР Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Февральская революция Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Конференции Антигитлеровской коалиции Внешняя политика Л.И.Брежнева Внешняя политика Н.С.Хрущёва Индустриализация и коллективизация в СССР Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина СССР накануне Великой Отечественной войны НЭП Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Гражданская война Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" История современной России (1991 - 2014 гг.) Основные этапы ВОВ Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Октябрьская революция
Средневековый период
Феодальная война второй четверти XV в. Эпоха Ивана III Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Александр Невский и отражение агрессии с Запада Русское государство в первой половине XVI в. Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны
Древняя Русь
Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.)
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Отечественная война 1812 г. Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Наука и словесность в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVIII в. Культура Руси X-XIII вв. Русская культура в XVI-XVII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв.
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3

НОВОЕ ВРЕМЯ

Англия в XIX веке

1. Чартистское движение


В Англии в XVIII веке начала происходить промышленная революция. Крестьяне стремительно беднели и разорялись (вспомните как еще раньше феодалы практиковали огораживания, сгоняли арендаторов-крестьян с земли, а сами разводили на ней овец и создавали ткацкие мануфактуры). Бедняки из деревни уходили в города и становились рабочими на заводах. Положение рабочего класса было ужасным, рабочий день составлял до 16 часов. В 1834 году был принят закон о бедных, который ставил всех перед выбором: или принудительный труд в «работном доме», или добровольный на фабрике. Тяжелое положение толкало рабочих на борьбу. В 1836 году под руководством У. Ловетта возник чартизм. Главным требованием чартистов было всеобщее избирательное право (чтобы рабочие могли быть представлены в парламенте и была бы возможность провести в пользу них реформы). Чартизм имел свои плоды. Так, в 1847 году издавался фабричный закон, ограничивавший рабочий день в текстильной промышленности для женщин и подростков 10 часами. Действовала фабричная инспекция, следящая за исполнением фабричного законодательства. Борьба за улучшение рабочего класса способствовала более четкому оформлению двух партий в английском парламенте. В 1830-е годы вокруг вигов складывается либеральная партия, а вокруг тори – консервативная. Так развивалась двухпартийная система в Англии.


У. Ловетт и митинг чартистов в Лондоне

2. Политическое развитие Великобритании

В 1801 году королевство Великобритания (образованное почти за 100 лет до этого путем объединения Англии и Шотландии), было преобразовано в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Ирландский парламент распускался, его депутаты становились членами английского парламента. Соединение с Ирландией породило множество религиозных противоречий. Католикам-ирландцам было обещано прекращение ущемления их прав со стороны Англиканской Церкви, однако религиозные ограничения все равно сохранялись. Это привело к возникновению движения фениев, боровшихся за полную независимость Ирландии. Сама монархия в стране в XIX веке также переживала некоторый кризис. Король Георг III (1760–1820) в конце своего правления заболел психическим заболеванием. Его сын, Георг IV (1820–1830) из-за расточительного образа жизни оказался одним из самых непопулярных монархов в английской истории. Он сам, а также его брат Вильгельм IV (1830–1837) не оставили наследников, поэтому престол перешел их племяннице Виктории (1837–1901), правление которой вошло в историю как «викторианская эпоха» – период процветания и могущества Великобритании.

В 1867 году была проведена парламентская реформа, по итогам которой право голоса получило более 16% населения, в два раза больше, чем до этого. А после реформы 1884 года, за счет снижения имущественного ценза, голосовать и вовсе могли 70% мужского населения. Женщины все еще находились вне круга избирателей. Эта несправедливость порождала борьбу женщин за свои политические права. Женщин, выражавших протест, называли суфражистками. Они использовали различные методы борьбы – от демонстраций и петиций до поджогов и приковывания себя к оградам. В 1911 году был сделан еще один шаг к демократизации парламентской системы. Палата лордов английского парламента лишалась права абсолютного вето.

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Королева Виктория; суфражистки