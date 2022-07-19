СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.)

После смерти Л. И. Брежнева в 1982 году на его место встал Ю. В. Андропов. Одной из своих насущных задач Юрий Владимирович считал борьбу с коррупцией, однако никаких системных изменений и реформ он проводить, разумеется, не собирался. Этот подход в значительной степени подходил для номенклатуры и устраивал ее.



Советские граждане смотрели на Андропова с уважением и любовью и ждали перемен. По сравнению с Л. И. Брежневым, который в последние годы своей жизни с трудом говорил и передвигался, Юрий Владимирович производил весьма приятное впечатление своим здоровым и подтянутым внешним обликом. Хотя и сильно болел последние годы.

При Андропове в 1983 году была принята энергетическая программа — программа развития топливно-энергетического комплекса.



проведение активной энергосберегающей политики на базе ускорения научно-технического прогресса во всех звеньях народного хозяйства в быту, всемерную экономию топлива и энергии, обеспечение на этой основе значительного снижения удельной энергоемкости национального дохода; ускорение технического прогресса в отраслях топливно-энергетического комплекса, а также в машиностроительных и других смежных отраслях промышленности.Помимо этого, Андропов пытался реанимировать экономику и вывести его из «застоя». Но делал он это не с помощью экономического стимулирования рабочих (премии за переработку, повышение зарплат), а путем

1. Ввел меры по укреплению трудовой дисциплины (например, в будние дни совершались «облавы» милиционеров на кинотеатры, отлавливали прогульщиков); Ввел меры по укреплению трудовой дисциплины (например, в будние дни совершались «облавы» милиционеров на кинотеатры, отлавливали прогульщиков); 2. Провел серьезные кадровые перестановки (сменил несколько «неэффективных» министров и секретарей).

При Андропове усилился неосталинизм. Критика Иосифа Виссарионовича в официальных изданиях была полностью прекращена, имя Сталина упоминалось лишь в позитивном ключе.

В феврале 1984 года Ю. В. Андропов умирает, на смену ему приходит К. У. Черненко. Будучи человеком старым и очень больным, Черненко не имел ни желания, ни физических возможностей для того, чтобы управлять огромным государством, тем более в условиях набирающего обороты системного кризиса. Таким образом, хотя Черненко и заявил, что будет продолжать дело своего предшественника Андропова (бороться с коррупцией и проводить точечные изменения), на деле он только ускорил крах системы.