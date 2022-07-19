Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
История
Перестройка и распад СССР
Реформа политической системы Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике
Распад империи и революции 1917 года
"Военный коммунизм" Россия и мир накануне Первой мировой войны Идеология и культура периода Гражданской войны Октябрьская революция Гражданская война Февральская революция
Апогей сталинизма
Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» Идеология, наука и культура в послевоенные годы Изменения в политической системе в послевоенные годы Восстановление и развитие экономики
СССР во второй половине ХХ века
Внешняя политика Н.С.Хрущёва Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Внешняя политика Л.И.Брежнева Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг. Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — середине 1960-х гг. СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина
СССР в 1920-1930-е годы
Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Коллективизация в СССР Индустриализация в СССР Внешняя политика СССР в 1920-е гг. Образование СССР СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. Первый этап культурной революции в СССР (1920-е гг.) Второй этап культурной революции в СССР (1930-е гг.) НЭП Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг.
История современной России
Россия в 2008—2014 гг. Межнациональные конфликты в 1990-е гг. Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. Российская экономика на пути к рынку Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Внешняя политика России в начале XXI века Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Политическая жизнь России в начале XXI века
СССР в годы Великой Отечественной войны
Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома Первый этап войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.) Второй этап Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.) Конференции Антигитлеровской коалиции Место и роль СССР в послевоенном мире Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Человек и война: единство фронта и тыла СССР накануне Великой Отечественной войны

СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.)

После смерти Л. И. Брежнева в 1982 году на его место встал Ю. В. Андропов. Одной из своих насущных задач Юрий Владимирович считал борьбу с коррупцией, однако никаких системных изменений и реформ он проводить, разумеется, не собирался. Этот подход в значительной степени подходил для номенклатуры и устраивал ее.


Советские граждане смотрели на Андропова с уважением и любовью и ждали перемен. По сравнению с Л. И. Брежневым, который в последние годы своей жизни с трудом говорил и передвигался, Юрий Владимирович производил весьма приятное впечатление своим здоровым и подтянутым внешним обликом. Хотя и сильно болел последние годы.

При Андропове в 1983 году была принята энергетическая программа — программа развития топливно-энергетического комплекса.

Она предусматривала: проведение активной энергосберегающей политики на базе ускорения научно-технического прогресса во всех звеньях народного хозяйства в быту, всемерную экономию топлива и энергии, обеспечение на этой основе значительного снижения удельной энергоемкости национального дохода; ускорение технического прогресса в отраслях топливно-энергетического комплекса, а также в машиностроительных и других смежных отраслях промышленности.

Помимо этого, Андропов пытался реанимировать экономику и вывести его из «застоя». Но делал он это не с помощью экономического стимулирования рабочих (премии за переработку, повышение зарплат), а путем административного нажима:

1. Ввел меры по укреплению трудовой дисциплины (например, в будние дни совершались «облавы» милиционеров на кинотеатры, отлавливали прогульщиков);

2. Провел серьезные кадровые перестановки (сменил несколько «неэффективных» министров и секретарей).

При Андропове усилился неосталинизм. Критика Иосифа Виссарионовича в официальных изданиях была полностью прекращена, имя Сталина упоминалось лишь в позитивном ключе.

В феврале 1984 года Ю. В. Андропов умирает, на смену ему приходит К. У. Черненко. Будучи человеком старым и очень больным, Черненко не имел ни желания, ни физических возможностей для того, чтобы управлять огромным государством, тем более в условиях набирающего обороты системного кризиса. Таким образом, хотя Черненко и заявил, что будет продолжать дело своего предшественника Андропова (бороться с коррупцией и проводить точечные изменения), на деле он только ускорил крах системы.