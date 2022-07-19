Культура Руси X-XIII вв.

Русская культура домонгольского периода, как и любая культура эпохи Средневековья, характеризуется следующими чертами:

замедленные темпы развития,

традиционализм,

господство религиозного мировоззрения в идеологии,

накопление знаний, а не объяснение.

Несмотря на ряд отличий в развитии Руси и западноевропейских стран, русская культура формировалась и развивалась в общем русле христианской культуры.

Культура Киевской Руси унаследовала традиции восточнославянских племен, составивших ядро Древнерусского государства. Она также испытала определенное влияние степных народов и особенно Византии, откуда на Русь пришло христианство. Через Византию Русь также приобщилась к наследию античности. Во второй половине XII — начале XIII в. Культура Древней Руси испытывала влияние ряда западноевропейских художественных традиций.

В культуре домонгольской Руси можно выделить три периода:

культура восточных славян

культура Киевской Руси

культура княжеств периода раздробленности.

Образование и наука

К моменту принятия христианства у восточных славян уже был собственный алфавит. Христианство способствовало дальнейшему развитию письменности. Братья-миссионеры из греческого города Салоники, Кирилл и Мефодий, считаются создателями азбуки. Во второй половине IX в. Кирилл и Мефодий, согласно мнению большинства исследователей, создали первый алфавит (глаголицу), который, в свою очередь, был вскоре переработан ими же с использованием греческого письма. Так появилась нынешняя азбука, кириллица, используемая до сих пор.

Образец глаголического письма

Образец кириллического письма

Основные центры обучения грамоте в Древней Руси — школы при монастырях и церквях, где учащиеся осваивали не только навыки чтения и письма, но и высшие науки того времени (богословие, грамматику, диалектику, риторику и т. п.)

Сохранилось множество свидетельств о широком распространении грамотности среди жителей Древней Руси. О грамотности городского населения свидетельствуют находимые археологами ремесленные изделия, на которых имеются различные надписи. В 1951 г. в Новгороде были обнаружены берестяные грамоты, послания, которыми обменивались жители Древней Руси, преимущественно горожане. Также на стенах многих храмов сохранились надписи, оставленные прихожанами, — граффити.

Образец берестяной грамоты

Литература, устное народное творчество

От домонгольского времени до наших дней сохранилось немного книг (около 150). На данный момент древнейшим памятником из датируемых является «Остромирово Евангелие» (1056 – 1057 гг.). Широкое распространение на Руси получила переводная литература как религиозного, так и светского содержания, в основном византийская и южнославянская (сербская, болгарская и т.п.). Кроме переписывания религиозных текстов и многочисленных переводов на древнерусский язык с греческого и латыни, древнерусскими авторами создавались оригинальные сочинения. В отличие от западноевропейских стран, где литературным языком была латынь, на Руси писали на народном языке.

Выделяют следующие жанры древнерусской литературы:

Летопись («Повесть временных лет», составленная монахом Киево-Печерского монастыря Нестором в начале XII в., «Псковская летопись», «Ипатьевская летопись», «Лаврентьевская летопись»);

Жизнеописания русских святых — жития (одними из самых известных на Руси стали Жития князей Бориса и Глеба, также стоит упомянуть Киево-Печерский патерик, сборник рассказов об основании монастыря и житий первых подвижников);

Публицистика («Слово о законе и благодати» митрополита Илариона (40-е годы XI в.), «Поучение детям» Владимира Мономаха, «Слово» и «Моление» Даниила Заточника и др.);

Самое знаменитое произведение периода удельной раздробленности — анонимное «Слово о полку Игореве».

Наряду с письменной литературой широкое развитие получило устное народное творчество, и прежде всего былины, повествующие о героической борьбе русского народа с кочевниками.

Декоративно-прикладное искусство в домонгольский период также получило широкое распространение. К сожалению, многие техники вследствие завоевания были навсегда утрачены. Древнерусские мастера ювелирного дела овладели разными техниками работы с металлом, в числе которых:

Скань (филигрань) — ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой золотой, серебряной или медной проволоки

Зернь — мелкие шарики, напаянные на изделия в орнамент из скани

Чернь — придание серебру черного цвета химическим путем, таким образом можно было наносить на изделия узоры и рисунки

Русская культура X – XIII вв. Архитектура и изобразительное искусство

Раскопки и исследования показали, что до конца X в. на Руси не было монументального каменного зодчества. Постройки были деревянными или земляными. Одно из первых каменных сооружений — возведенная византийскими зодчими Десятинная церковь, датируемая концом X века.

Десятинная церковь в Киеве. Реконструкция.

Во время монгольского нашествия храм был подожжен и не сохранился до наших дней.

В середине XI в., при Ярославе Мудром, был сооружен Софийский собор (1037) в Киеве, образцом для которого выступил знаменитый собор Св. Софии в Константинополе.

Софийский собор в Киеве. Исторический вид.

Софийский собор в Киеве. Современный вид.

Золотые ворота в Киеве

Тогда же были воздвигнуты Золотые ворота в Киеве. Вслед за строительством Софии в Киеве Софийские соборы были сооружены также в Новгороде и Полоцке, был возведен Спасский собор в Чернигове и др. Известно, что на территории Дренерусского государства было воздвигнуто около 15 близких по стилю каменных храмов XI – начала XII вв. Принципы строительства были заимствованы из Византийской империи. Тип храма, пришедший из Византии, называют крестово-купольным. В основании постройки лежал крест, перекрывавшийся круглым куполом.

В период раздробленности складывались собственные архитектурно-художественные школы в разных регионах. Большинство храмов XII – начала XIII в. одноглавые. Различия в характере архитектуры в основном связаны с используемым строительным материалом. Например, в Киеве, Смоленске, Чернигове, Рязани строили из плинфы (кирпича). В Новгороде самым распространенным строительным материалом был известняк.

Наиболее известные памятники Новгорода — соборы Юрьева и Антониева монастырей, церковь Спаса на Нередице.

Георгиевский собор Юрьева монастыря в Великом Новгороде

Рождественский собор Антониева Монастыря в Великом Новгороде

Церковь Спаса на Нередице в Великом Новгороде

К памятникам архитектуры Владимиро-Суздальской Руси относятся сохранившиеся до наших дней (хотя порой и в перестроенном виде) Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире; остатки дворца князя Андрея в Боголюбове — одного из немногих светских каменных зданий, частично дошедших до нас от домонгольского времени; церковь Покрова на Нерли; соборы Переславля-Залесского, Суздаля, Юрьева-Польского и т.п.

Золотые ворота во Владимире

Успенский собор во Владимире

Дмитриевский собор во Владимире

Церковь Покрова на Нерли

Внутри храма стены украшались фресками и мозаиками.

Фреска — живопись водяными красками по сырой штукатурке.

Мозаика — изображение или узор, выполненный из кусочков камня, мрамора, керамики, смальты.

На Руси мозаичные изображения набирались из смальты, особого стекловидного материала. В технике мозаики выполнена огромная фигура молящейся за человечество Богоматери Оранты в апсиде Софии Киевской.

Мозаика Богоматерь Оранта в Софийском соборе в Киеве

Необходимым атрибутом интерьеров храмов были иконы. Иконы того времени, как правило, были довольно большими по размеру. Так же, как фрески и мозаики, первые на Руси иконы были написаны греческими мастерами. Самой почитаемой на Руси иконой было изображение Богоматери с младенцем на руках, выполненное неизвестным греческим живописцем на рубеже XI – XII вв. Эта икона получила название Владимирской Богоматери и стала своеобразным символом Руси (в настоящее время она хранится в Третьяковской галерее).

Икона Владимирской Богоматери

С образованием самостоятельных княжеств-государств в живописи складывались региональные художественные школы, отличавшиеся друг от друга как манерой исполнения, так и используемой цветовой гаммой.

Монументальная скульптура того времени не получила значительного развития, так как православная церковь видела в скульптуре напоминание о низвергнутых идолах и языческой вере.

Одним из важнейших итогов развития Киевской Руси и княжеств-государств периода раздробленности, их культуры было формирование древнерусской народности. Для нее характерны общий язык, относительное политическое единство, определенная территория, близость материальной и духовной культуры, общность исторических корней.