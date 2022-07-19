Основные события всеобщей истории V-XVI вв.

V в.

476 г. — падение Западной Римской империи.

Из-за трудностей управления необъятной империей она была официально разделена в 395 г. на Восточную и Западную. Но это не уберегло Рим от нашествий варварских племен: они продолжали наступать на границы, а в 410 г. племя готов захватило и разграбило сам город Рим. Один из предводителей германских племен в 476 г. заставил отречься от престола последнего императора Западной Римской империи Ромула Августула. Это событие в истории считается падением Западной Римской империи. Восточная империя со столицей в Константинополе продолжала существовать еще почти тысячу лет.

486 г. — возникновение государства франков.

Многочисленные варварские племена, не сдерживаемые более римскими армиями, расселялись по Европе, образовывая свои королевства. В 486 г. в Северной Галлии (Франции) возникло Франкское королевство, во главе которого стоял Хлодвиг из рода Меровея, основатель первой из французских королевских династий.

VI в.

527 – 565 гг. — правление Юстиниана в Византийской империи.

Восточная Римская империя или Византия также подвергалась нападениям варварских племен как с запада, так и с востока. Хотя ей удалось сохранить государственность, многие территории были утрачены, а сама Византия большую часть своей истории находилась в политическом и экономическом кризисе. Годы правления Юстиниана, во время которого им были сделаны попытки вернуть утраченные империей западные территории, стали одной из самых ярких страниц в истории Византийского государства, достигшего в этот период своих максимальных размеров. В это время происходит внутренняя стабилизация и осуществляются широкие внешние завоевания. Именно Юстиниан заложил собор Святой Софии в Константинополе.

VII в.

622 г. — возникновение ислама.

В VI в. На Аравийском полуострове появилось религиозное движение, признававшее единого бога и заимствовавшее у христианства и иудейства некоторые общие верования. Оно было направлено против племенных и городских культов, за создание единой монотеистической религии. Новое учение получило распространение в крупных, развитых городских центрах Аравии, — прежде всего в Йемене. Движением был захвачен и город Мекка, где одним из его представителей был купец Мухаммад, который и явился основателем новой религии — ислама. В Мекке учение встретило оппозицию со стороны знати, в результате чего Мухаммад и его последователи вынуждены были в 622 г. бежать в город Ясриб. От этого года ведется мусульманское летоисчисление. Ясриб получил название Медины, т. е. города Пророка (так стали называть Мухаммада); здесь была основана мусульманская община последователей Мухаммада как религиозно-военная организация, которая вскоре превратилась в крупную политическую силу и стала центром объединения Аравии в единое государство.

630 г. — возникновение государства у арабов.

К концу 630 г. значительная часть Аравии признала власть Мухаммада, что означало образование Арабского государства (халифата). Так были созданы условия для объединения разрозненных арабских племен в единый народ.

IX в.

800 г. — провозглашение Карла Великого императором.

Карл Великий был одним из самых известных средневековых франкских королей. Он вел чрезвычайно активную внешнюю политику и распространил свою власть на значительную часть Европы, в том числе на Рим, город, не потерявший своего политического значения. Успехи и влияние Карла Великого были закреплены в том числе символически. Вся западная часть Римской империи вместе с городом Римом принадлежала франкам, и по этому поводу летописец сообщает: «Так как Карл владел Римом, то он и должен был быть императором». Папа римский Лев III на Рождество 800 г. торжественно короновал Карла Великого императором Запада.

843 г. — распад Франкской империи.

Но государство, созданное силой франкского оружия под предводительством Карла Великого, оказалось непрочным и недолговечным. После длительных междоусобных войн и интриг три брата, внуки Карла Великого, в 843 г. съехались в городе Верден и подписали трактат о разделе империи на три самостоятельные части. Восточная часть франкского государства перешла к Людвигу Немецкому, западная (будущая Франция) — Карлу Лысому. Среднефранкское королевство северной Лотарингии — коридор между землями этих братьев — и Северная Италия достались Лотарю. Верденский договор 843 г. положил начало самостоятельному существованию трех европейских государств: Франции, Германии и Италии.

Х в.

962 г. — образование Священной Римской империи.

«Священная Римская империя» - государство, основанное в 962 г. Восточно-франкским королем Оттоном I путем захвата Северной и Средней Италии. В X-XIII вв. в состав империи входила Германия, большая часть Италии, королевство Бургундия, в вассальной зависимости находилась Чехия. Формально это государство, постоянно видоизменяясь, просуществует до 1806 года.

XI в.

1054 г. — разделение Христианской церкви на Восточную (православную) и Западную (католическую).

В 1054 году римский папа Лев IX послал в Константинополь своих послов-легатов для разрешения конфликта, начало которому было положено закрытием в 1053 году латинских церквей в Константинополе. Однако найти путь к примирению не удалось, и 16 июля 1054 года в соборе Святой Софии папские легаты объявили о низложении Константинопольского патриарха Михаила Кирулария и его отлучении от Церкви. В ответ на это 20 июля патриарх отлучил от Церкви самого папу и его легатов. Это послужило началом раскола Христианской Церкви, в результате которого окончательно обособились римско-католическая церковь на Западе и православная на Востоке.

1066 г. — нормандское завоевание Англии.

Нормандское завоевание Англии – это вторжение в Англию нормандских феодалов во главе с герцогом Нормандии Вильгельмом. Нормандцы являлись потомками осевших в северной Франции норманнов, скандинавов. Поводом для вторжения на остров были претензии Вильгельма на английский престол, основанные на родстве с умершим в начале 1066 англо-саксонским королём Эдуардом Исповедником. Решающая битва между войсками Вильгельма и нового короля англосаксов Гарольда состоялась 14 октября близ Гастингса. В сражении нормандцы одержали решительную победу, король Гарольд пал в бою. 25 декабря 1066 г. Вильгельм Завоеватель был коронован короной англосаксов.

1096 – 1291 гг. — Крестовые походы.

Крестовые походы – серия военных экспедиций западноевропейских рыцарей, проводившихся под эгидой католической церкви под лозунгом освобождения христианских святынь в Палестине из-под власти мусульман. Участники Крестовых походов обыкновенно нашивали на одежду знак креста, символизировавший их благочестивые намерения (отсюда и название самих войн — «Крестовые походы»). За 200 лет состоялось 8 больших походов на Восток и множество сравнительно мелких завоевательных предприятий. Первый Крестовый поход, собравший под свои знамена примерно 100 тысяч участников, завершился захватом в 1099 году крестоносцами Иерусалима главной святыни христианского мира, который стал столицей основанного ими Иерусалимского королевства.

XIII в.

1204 г. — захват Константинополя крестоносцами.

Взятие Константинополя в ходе IV Крестового похода было одним из крупнейших событий средневековой истории и имело далеко идущие последствия для всей Европы. На некоторое время Византийская империя фактически перестала существовать: династия удалилась в изгнание, а на территории Византии было образовано несколько отдельных государств под предводительством западноевропейских феодалов, участников Крестового похода. Даже после восстановления империи Византия так и не смогла оправиться от этого удара.

1215 г. — принятие Великой хартии вольностей в Англии.

Magna Carta Libertatum (англ. The Great Charter) – скрепленный печатью английского короля Иоанна Безземельного документ, гарантировавший его подданным определенные привилегии и права. Группа восставших баронов вынудила короля принять Великую хартию, ограничивавшую власть монарха в пользу его вассалов. Этот конституционный документ содержит гарантии привилегий и свобод, которые составили фундамент британской системы управления.

1265 г. — возникновение Английского парламента.

При Вильгельме Завоевателе, правившем Англией с 1066 года, существовал совет крупных землевладельцев и иерархов церкви. В 1215 году крупные землевладельцы добились от Иоанна Безземельного подписания Великой хартии вольностей, согласно которой, в частности, король не мог назначать новых налогов без согласия королевского совета, постепенно эволюционировавшего в парламент. В 1265 году, в ходе очередного конфликта между королем и английской знатью, один из баронов, Симон де Монфор, собрал первый выборный Парламент. Он формировался на основе имущественного ценза и некоторое время спустя был разделен на две палаты: лордов и общин. Ни один закон не мог быть принят без согласия обеих палат и суверена. Формирование Парламента и английской сословно-представительной монархии стало важным событием в развитии средневековой государственности.

XIV в.

1302 г. — созыв Генеральных штатов во Франции.

Возникновение Генеральных штатов, французского органа сословного представительства, было связано с ростом городов и обострением социальных противоречий, что вызывало необходимость укрепления государственного аппарата. Генеральные штаты являлись совещательным органом, созываемым, в отличие от английского парламента, по инициативе королевской власти в критические моменты для оказания помощи правительству. Основной их функцией было утверждение налогов. Каждое сословие — первое, второе, третье — заседало в Генеральных штатах отдельно от других и имело по одному голосу (независимо от числа представителей). Третье сословие было представлено верхушкой горожан.

1337 – 1453 гг. — Столетняя война.

Столетняя война – происходивший с большими перерывами вооруженный конфликт между Францией и Англией, который длился 116 лет. В сущности, это было продолжение борьбы, разгоревшейся вскоре после нормандского завоевания Англии из-за земель на территории Франции, которыми по праву наследства продолжал владеть английский король. Борьба завершилась лишь после того, как англичане лишились всех владений на континенте за исключением порта Кале.

1358 г. — Жакерия во Франции.

Восстание получило название от бытовавшего среди аристократии презрительного прозвища крестьян Jacques Bonhomme – «Жак-Простак». Причиной восстания явились тяготы и лишения крестьян, возросшие в связи со Столетней войной: возросшие налоги, беспрестанные грабежи. После 1356 года, когда французы потерпели поражение в битве при Пуатье, на плечи крестьян легла еще и обязанность вносить деньги на выкуп пленных аристократов. Последней каплей, явившейся поводом для восстания, послужило введение весной 1358 дополнительной барщины для восстановления разрушенных господских замков.

1381 г. — восстание под предводительством У. Тайлера в Англии.

Уот Тайлер – предводитель крестьянского восстания в Англии в 1381, вспыхнувшего на фоне ухудшения экономического положения земледельческого сословия. Натуральные платежи были заменены денежной рентой, общинные земли конфисковывались в пользу феодалов, ужесточалось крепостное право. Обостряли ситуацию продолжающаяся Столетняя война, эпидемия чумы 1348–1349 гг. и принятые после нее суровые законы. Поводом к восстанию стал новый поголовный налог 1380 года на военные нужды, который в три раза превышал размер предыдущего налога.

1389 г. — битва на Косовом поле.

Битва на Косовом поле — крупное сражение, состоявшееся 15 июня 1389 года между объединённым войском сербских феодалов в союзе с Боснийским королевством с одной стороны и армией турок-османов с другой. В бою турки одержали победу, но погибла большая часть сражавшихся армий и предводители с обеих сторон. Косовская битва играет важную роль в сербском национальном самосознании, истории, фольклоре.

XV в.

1419 – 1434 гг. — Гуситские войны.

Гуситы – последователи чешского религиозного реформатора Яна Гуса. Гуситское движение привело к созданию первой национальной реформированной церкви, не находившейся в зависимости от Римско-католической церкви. Это было одно из наиболее масштабных движений за обновление Церкви и укрепление нравственности, предшествовавшее Реформации.

Ок. 1445 г. — изобретение книгопечатания И. Гуттенбергом.

В Германии Иоганн Гутенберг изобрел книгопечатание, совершив своеобразную революцию. Он изготавливал из металла выпуклые буквы-литеры, из которых составлялись целые строки, вслед за этим делался оттиск текста на листе. Дело было неторопливым и хлопотным, однако по сравнению с тем, сколько времени уходило на переписывание книг от руки, станок Гутенберга позволял изготавливать печатную продукцию с небывалой по тем временам скоростью. Это привело к увеличению количества книг в Западной Европе, повышению грамотности населения, а также к более интенсивному обмену информацией.

1461 – 1483 гг. — правление Людовика XI во Франции.

Людовик XI – король из династии Валуа. Правление Людовика XI ознаменовано политическими интригами, целью которых было объединение раздробленной Франции в единое централизованное государство и ликвидация самостоятельности крупных феодалов. В этом Людовику XI сопутствовала удача большая, чем его предшественникам: он считается основателем абсолютной монархии во Франции.

1453 г. — падение Византийской империи.

С конца XIII в. самым опасным соперником для Византии стало государство турок-османов. На протяжении XIV в. турки завоевали почти все владения Византии в Малой Азии, а к концу века начали овладевать Балканами. После выигранных сражений турки подчинили себе южнославянские государства (Сербию, Болгарию). Территория Византии была сведена к Константинополю с несколькими островами. Империя стала вассалом османских султанов, платя большую дань. Наконец, в 1453 г. османы захватили и разгромили Константинополь. Последний император Константин XI погиб в сражении. Город был переименован в Стамбул, став столицей нового государства.

1455-1487 гг. – война Алой и Белой розы.

Война Алой и Белой Розы – междоусобный феодальный конфликт за английскую корону во второй половине XV в. между двумя представителями английской королевской династии Плантагенетов – Ланкастеров (изображение красной розы на гербе) и Йорков (изображение белой розы на гербе), приведший в итоге к власти новую королевскую династию Тюдоров.

1485 – 1509 гг. — правление Генриха VII в Англии.

Генрих VII – основатель династии Тюдоров. Он вступил на престол в период междоусобной войны Алой и Белой розы как кандидат сторонников Ланкастеров, родственником которых он был. Женившись на Елизавете из династии Йорков, формально примирил обе враждующие группировки. Генрих осознавал опасность, которую для монархии представляла старая и влиятельная аристократия и поэтому стремился опереться на среднее дворянство, из среды которого образовалась новая служилая знать. Генрих VII учитывал также интересы зарождавшейся буржуазии, третьего сословия. В целом в политике Генриха VII отчетливо проступали черты абсолютизма.

1492 г. — открытие Америки Христофором Колумбом.

Рано утром 3 августа 1492 флотилия Колумба из трех кораблей (каравеллы «Пинта» и «Нинья» и четырехмачтовый парусник «Санта-Мария») вышла из испанского порта. 12 октября испанцы достигли островов Багамского архипелага – первой встреченной ими земли в Западном полушарии. Остров Колумб назвал Сан-Сальвадор (Св. Спаситель), а его жителей – индейцами, полагая, что оказался у берегов Индии. Этот день считается официальной датой открытия Америки.

1492 г. — завершение Реконкисты на Пиренейском полуострове.

Реконкиста – освободительная борьба христианских народов Пиренейского полуострова против мусульманских мавританских (арабских и берберских) завоевателей в VIII – XV вв. В 1479 г. король Арагона Фердинанд вступил в брак с Изабеллой Кастильской, что привело к объединению обоих государств и созданию крупнейшего позднесредневекового европейского королевства Испании, включавшего в себя большую часть Пиренейского полуострова (исключая Португалию) и захваченные ранее Арагонским королевством Балеарские острова, Сардинию, Сицилию и южную часть Апеннинского полуострова.

Фердинанд и Изабелла, укрепив свою власть в испанском королевстве, в 1482 г. начали войну с последним оплотом арабо-берберских завоевателей – Гранадским эмиратом. В начале 1492г. Гранада капитулировала перед осаждавшими город испанскими войсками. Окончание длительного движения Реконкисты ознаменовало собой начало эры могущества крупнейшего государства Европы той эпохи, католической Испании.

1498 г. — открытие Васко да Гамой морского пути в Индию.

В эпоху Великих географических открытий европейские мореплаватели стремились найти возможные маршруты на Восток. Поскольку традиционный путь, по которому предметы роскоши, пряности, ткани и т. д. поступали в Европу, был перерезан в 1453 г. взятием Константинополя турками-османами. После того как было выяснено, что Африку можно обогнуть с юга, португальский король поручил Васко да Гаме совершить плавание в Индию вокруг Африки. 8 июля 1497 г. флотилия отплыла из Лиссабона; 20 ноября корабли обогнули мыс Доброй Надежды, самую южную точку африканского материка. Далее, держась восточного побережья Африки и пользуясь помощью арабских лоцманов, да Гаме удалось достичь индийского порта Каликут. Это был крупнейший транзитный центр торговли пряностями, драгоценными камнями и жемчугом на юго-западном берегу Индии.

XVI в.

1517 г. — выступление М. Лютера с 95 тезисами, начало Реформации в Германии.

Реформация в Западной и Центральной Европе представляла широкое общественное движение, в котором приняли участие представители самых разных слоев населения. По форме это была борьба против католической церкви. Родиной Реформации стала Германия. Затем она быстро распространилась в Швейцарии, Нидерландах, Франции, Англии, Италии. В Германии Реформация сопровождалась Крестьянской войной – самым крупным социальным движением Средневековья. Началом Реформации считают выступление Мартина Лютера в Виттенберге в 1517 г. с 95 тезисами против индульгенций, присвоенного католической церковью права отпускать грехи. Идеологи Реформации отрицали необходимость католической церкви как института. По их мнению, спасение человеческой души обеспечивают не таинства церкви, а личная вера, поэтому сторонники обновления церкви отрицали духовенство и его посредническую роль между Богом и людьми. Единственным авторитетным источником для христианина они признавали Священное писание, Библию, а не декреты пап.

1519 – 1522 гг. — кругосветное плавание экспедиции Ф. Магеллана.

Первое кругосветное плавание — испанская морская экспедиция под руководством Фернана Магеллана. Основной целью предприятия был поиск западного морского пути в Индию – через Атлантический океан, обогнув Южную Америку снизу, выйти в Тихий. Экспедиция, несмотря на все потери, понесенные эскадрой, оказалась весьма успешной в коммерческом отношении, принеся организаторам большую прибыль.

1521 г. — Вормсский рейхстаг. Осуждение Мартина Лютера

Вормсский рейхстаг – собрание князей Священной Римской империи, собравшийся в Вормсе для выработки мер против Реформации. После того, как папа римский осудил Мартина Лютера, тот предстал перед собранием, где ему было предложено отречься от своих сочинений. На следующий день реформатор заявил, что не отречется от своих взглядов, пока их не опровергнут на основе Священного Писания. Тем самым он противопоставил авторитет Библии авторитету церкви и в дальнейшем твердо стоял на своем. В ответ на это рейхстагом под влиянием императора Карла V был издан эдикт, согласно которому Лютер и его сторонники подвергались государственной опале, а сочинения реформатора подлежали сожжению.

1524 – 1526 гг. — Крестьянская война в Германии

Крестьянская война в Германии — народное восстание в центральной Европе, прежде всего, на территории Священной Римской империи в 1524—1526 годах. Как и предшествовавшие ей Гуситские войны, она состояла из массовых волнений экономического и религиозного характера, движущую силу которых составляли крестьяне, горожане и дворяне. Общей программы у этих выступлений не было. Конфликт, происходивший в основном в южных, западных и центральных областях современной Германии, также затронул соседние Австрию и Швейцарию, достиг апогея весной-летом 1525 года, когда в событиях участвовало около 300 000 крестьян-повстанцев.

1534 г. — начало Реформации в Англии.

В Англии Реформация началась значительно позже, чем на континенте, во время правления Генриха VIII. Главной особенностью английской Реформации является то, что она началась сверху и исходила от короля. Главной целью королевской Реформации являлось освобождение от Ватикана и прямое подчинение английской церкви королю. Впоследствии похожая модель будет опробована в России Петром I. Важное, если не главное, значение имело стремление короля секуляризировать монастырские земли. Набирающая силу английская буржуазия была заинтересована в «дешевой и простой» церкви.

1555 г. — Аугсбургский религиозный мир.

Аугсбургский религиозный мир – урегулирование отношений между католическими и протестантскими князьями в Священной Римской империи путем предоставления права выбирать вероисповедание, что означало правовое и институциональное признание протестантизма. По соглашению только католичество и лютеранство признавались двумя официальными вероисповеданиями в границах империи. Религиозная принадлежность жителей того или иного княжества определялась волей князя по принципу «чья земля, того и вера». Данное соглашение первоначально задумывалось как временная мера до окончательного урегулирования вопроса на Тридентском соборе католического духовенства. Однако на соборе консенсус не был достигнут, и Аугсбургский мир регулировал межконфессиональные отношения в Германии вплоть до заключения Вестфальского мира в 1648 г.

1562 – 1598 гг. — религиозные войны во Франции.

Гугенотские или Религиозные войны — серия затяжных гражданских войн между католиками и протестантами (гугенотами), которые раздирали Францию при последних королях династии Валуа, с 1562 по 1598 годы. Французская аристократия, как и немецкая, также разделилась на противников и приверженцев реформатских учений, что было тесно сопряжено с борьбой за власть и за престол. На ход событий во Франции пытались влиять её соседи — Елизавета Английская поддерживала гугенотов, а Филипп Испанский — католиков. Войны закончились восшествием Генриха Наваррского на французский престол и изданием компромиссного Нантского эдикта (1598).

1565 – 1609 гг. — освободительная война в Нидерландах.

Реформация повлекла за собой и сугубо политические последствия, в том числе образование новых государств. Одним из таких стала Республика Соединенных Провинций, дотоле составлявших владение испанской короны. В северных, экономически развитых областях Нидерландов, быстро распространялся кальвинизм, второе по масштабности из протестантских вероучений. Религиозные противоречия с католическими испанскими властями наложились на уже существовавшие политико-экономические конфликты, что и привело к затяжному восстанию. Соединенные провинции добились того, что в 1609 г. испанский король признал независимость Северных Нидерландов, однако окончательное признание де-юре было получено лишь по окончании Тридцатилетней войны в 1648 году.

1569 г. — образование Речи Посполитой.

Речь Посполитая – объединение королевства Польского и Великого княжества Литовского из соображений совместного противостояния силам Тевтонского ордена. Союз двух династий был заключен ещё в 1385 году (Кревская уния), но Польша и Литва оставались двумя отдельными государствами. В царствование последнего короля из династии Ягеллонов польско-литовскому государству пришлось столкнуться с усилением Московского государства, где воцарился Иван IV Грозный. С 1562 года страны втянутыми в ожесточенную, длительную и разорительную для всех сторон Ливонскую войну. До сих пор уния Польши и Литвы держалась лишь единством династии, но последний её представитель умер бездетным. Необходимость построить государство на новых принципах и укрепить в соответствии с вызовами времени привела к заключению Люблинской унии (1569), согласно которой Польша образовала с Великим княжеством Литовским объединённое федеративное государство, возглавляемое сеймом (дворянским собранием) и выбираемым им королём. Государство получило название «Речь Посполитая» (польск. Rzeczpospolita) - буквально «республика».

1572 г. — Варфоломеевская ночь во Франции.

Варфоломеевская ночь — название, которое получили события в Париже в ночь с 23 на 24 августа (т. е. перед днем памяти апостола Варфоломея) 1572 г., «избиение» гугенотов, собравшихся на свадьбу французской принцессы Маргариты Валуа и Генриха Бурбона, короля Наварры. Это один из самых кровавых эпизодов религиозных войн между католиками и гугенотами во Франции; до настоящего времени Варфоломеевская ночь воспринимается как символ религиозного фанатизма.

1579 г. — Утрехтская уния.

Утрехтская уния – военно-политическое объединение северных провинций Нидерландов против испанского владычества. Положила начало созданию независимого государства на севере страны. Союз провинций был заключён 23 января 1579 года в Утрехте. В определенной мере Утрехтская уния послужила основой для нового государства — Республики Соединённых провинций.

1588 г. — разгром Англией Непобедимой армады.

Испанская Армада – огромный флот, снаряженный в 1587–1588 гг. Испанией для вторжения в Англию. Армада потерпела поражение в морском бою, а во время возвращения её разметал шторм. Это событие ознаменовало собой закат морского господства Испании и начало становления английского могущества.

1598 г. — Нантский эдикт Генриха IV во Франции.

Эдикт был подписан в апреле 1598 в городе Нанте, завершив эпоху Религиозных войн. Согласно его положениям, католицизм оставался господствующей религией Франции, но гугенотам предоставлялась свобода вероисповедания и богослужения в городах (кроме Парижа и некоторых других) и ряде сельских местностей. Гугенотам было позволено иметь собственные вооруженные силы, они сохраняли за собой ряд крепостей, фактически составляя государство в государстве. Эдикт снизил остроту религиозного конфликта, однако не решил проблему до конца.