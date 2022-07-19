Россия в первой мировой войне (1914 – 1918).

На время правления Николая II приходится Первая мировая война.

Во многом ее причиной послужило складывание военно-политических блоков в предшествующий период:

Тройственного союза в 1882 году (Германия, Австро-Венгрия, Италия); Антанты в 1907 году (Россия, Великобритания, Франция).

Причины войны:

1. Борьба за передел мира между странами Запада (владеешь колониями – значит владеешь рынком сбыта своей продукции, а также дешевой рабочей силой и ресурсами);

2. Обострение противоречий между военно-политическими боками;

3. Две Балканские войны (1912 – 1913 годов), обострившие политическую ситуацию в мире.

Повод к войне: убийство в Сараево наследника Австро-Венгерского престола Франца Фердинанда Гаврилой Принципом. Так как убийцей был серб, Австро-Венгрия предьявила ультиматум Сербии, который при его принятии нарушал суверенитет страны. Сербия отказалась выполнять ультиматум и Австро-Венгрия объявила ей войну. Так как многие Европейские страны были связаны тайными и не очень договорами, а также участием в военно-политических блоках, сработал принцип домино и государства пообъявляли друг другу войну.

Ход военных действий:

1914 год:

28 июля 1914 года — начало войны, Австро-Венгрия объявила войну Сербии; 1914 года — начало войны, Австро-Венгрия объявила войну Сербии; 29 июля — Россия начала частичную мобилизацию; 1 августа — Германия объявила войну России. 3 августа — Германия объявила войну Франции 4 августа — Великобритания объявила войну Германии 6 августа — Австро-Венгрия объявила войну России

На западном фронте в августе Германия вторглась в Бельгию и развернула наступление в Северной Франции. В сентябре состоялась битва на реке Марна, Германия отказалась от наступления на Париж.

На восточном фронте — в августе наступление Русских войск на территории Галиции, взятие всей Галиции, включая Львов. Сентябрь — отступление русских войск из восточной Пруссии.

В октябре Турция вступила в войну на стороне Тройственного союза.

1915 год:

На западном фронте — Первое применение германским командованием химического оружия. В мае Италия переходит на сторону Антанты и объявляет войну Австро-Венгрии. 1.— Первое применение германским командованием химического оружия. В мае Италия переходит на сторону Антанты и объявляет войну Австро-Венгрии. 2. На восточном фронте — в мае потеря русскими войсками Польши, Литвы, Западной Украины и Белоруссии. Этот год вошел в историю как «год великого отступления». У России не было достаточного количества боеприпасов, чтобы дать отпор Германии.

1916 год:

На западном фронте — битва под Верденом, потеря инициативы Германии на Западном фронте. 31 мая – 1 июня — Ютландский морской бой. Июнь-август — англо-французское наступление на реке Сомме, первое применение танков. 1.— битва под Верденом, потеря инициативы Германии на Западном фронте. 31 мая – 1 июня — Ютландский морской бой. Июнь-август — англо-французское наступление на реке Сомме, первое применение танков. 2. На восточном фронте — июль-август — Брусиловский прорыв по всей линии немецко-австрийского фронта. Русским снова, как и в 1914 году, удалось захватить часть Галиции.

1917 год:

На западном фронте — вступление в войну США на стороне Антанты; 1.— вступление в войну США на стороне Антанты; 2. На восточном фронте — распад фронта из-за революций в России.

1918 год:

На западном фронте — попытка наступления германских войск на парижском направлении. Наступление англо-французских войск. Выход из войны Австро-Венгрии. 1.— попытка наступления германских войск на парижском направлении. Наступление англо-французских войск. Выход из войны Австро-Венгрии. 2. На восточном фронте 3 марта 1918 года большевики подписывают сепаратный Брестский мир. Россия потеряла Польшу, Финляндию, Прибалтику, Украину и часть Белоруссии. Отдала Турции города Карс, Ардаган и Бутум.

11 ноября 1918 года — капитуляция Германии.

Русские командующие в войне: П. К. Ранненкампф, А. В. Самсонов, А. А. Брусилов, М. В. Алексеев, А. М. Каледин, Л. Г. Корнилов, А. И. Деникин.