Россия в первой мировой войне (1914 – 1918).

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
История
Всеобщая история
История Древней Греции Франция в XVI-XVII вв. Азия и Латинская Америка в XVIII-XIX вв. Объединительные движения в Италии XI-XIV вв. Что происходило на Западе История Древнего Рима Америка в XVIII-XIX вв. Европейские конфликты Нового времени Англия в XVIII-XIX вв. Англия в XVI-XVII вв. VIII-XI вв. Европа Реформация в Европе Восточная Европа в XVI веке XI-XIV вв. Что происходило на Востоке Древний мир - цивилизации Азии Великие географические открытия VIII-XI вв. Восток Мир на пороге Первой мировой войны Франция в XVIII-XIX вв. Древний мир - цивилизации Ближнего Востока XIV-XV вв. Европейская культура Крестовые походы Церковь в Средневековье
Россия в Новое время
Внешняя политика Петра I Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Россия накануне преобразований Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Преобразования Петра I Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Степана Разина Восстание Е. Пугачёва
Средневековый период
Эпоха Ивана III Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Александр Невский и отражение агрессии с Запада Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Русское государство в первой половине XVI в. Феодальная раздробленность Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Правление Бориса Годунова
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Россия в Первой мировой войне Общественные движения в пореформенной России Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Первая русская революция Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Восстание декабристов Правление Николая II (1894 - 1917 гг.)
Древняя Русь
Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Первые русские князья Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Происхождение славян, их соседи и враги
Культура
Русская культура в XVI-XVII вв. Русская культура в XVIII в. Культура Руси X-XIII вв. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность во второй половине XIX в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в.

Россия в первой мировой войне (1914 – 1918).

На время правления Николая II приходится Первая мировая война.

Во многом ее причиной послужило складывание военно-политических блоков в предшествующий период:

Тройственного союза в 1882 году (Германия, Австро-Венгрия, Италия);

Антанты в 1907 году (Россия, Великобритания, Франция).

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Причины войны:

1. Борьба за передел мира между странами Запада (владеешь колониями – значит владеешь рынком сбыта своей продукции, а также дешевой рабочей силой и ресурсами);

2. Обострение противоречий между военно-политическими боками;

3. Две Балканские войны (1912 – 1913 годов), обострившие политическую ситуацию в мире.

Повод к войне: убийство в Сараево наследника Австро-Венгерского престола Франца Фердинанда Гаврилой Принципом. Так как убийцей был серб, Австро-Венгрия предьявила ультиматум Сербии, который при его принятии нарушал суверенитет страны. Сербия отказалась выполнять ультиматум и Австро-Венгрия объявила ей войну. Так как многие Европейские страны были связаны тайными и не очень договорами, а также участием в военно-политических блоках, сработал принцип домино и государства пообъявляли друг другу войну.

Ход военных действий:

1914 год:

28 июля 1914 года — начало войны, Австро-Венгрия объявила войну Сербии;

29 июля — Россия начала частичную мобилизацию;

1 августа — Германия объявила войну России.

3 августа — Германия объявила войну Франции

4 августа — Великобритания объявила войну Германии

6 августа — Австро-Венгрия объявила войну России

На западном фронте в августе Германия вторглась в Бельгию и развернула наступление в Северной Франции. В сентябре состоялась битва на реке Марна, Германия отказалась от наступления на Париж.

На восточном фронте — в августе наступление Русских войск на территории Галиции, взятие всей Галиции, включая Львов. Сентябрь — отступление русских войск из восточной Пруссии.

В октябре Турция вступила в войну на стороне Тройственного союза.

1915 год:

1. На западном фронте — Первое применение германским командованием химического оружия. В мае Италия переходит на сторону Антанты и объявляет войну Австро-Венгрии.

2. На восточном фронте — в мае потеря русскими войсками Польши, Литвы, Западной Украины и Белоруссии. Этот год вошел в историю как «год великого отступления». У России не было достаточного количества боеприпасов, чтобы дать отпор Германии.

1916 год:

1. На западном фронте — битва под Верденом, потеря инициативы Германии на Западном фронте. 31 мая – 1 июня — Ютландский морской бой. Июнь-август — англо-французское наступление на реке Сомме, первое применение танков.

2. На восточном фронте — июль-август — Брусиловский прорыв по всей линии немецко-австрийского фронта. Русским снова, как и в 1914 году, удалось захватить часть Галиции.

1917 год:

1. На западном фронте — вступление в войну США на стороне Антанты;

2. На восточном фронте — распад фронта из-за революций в России.

1918 год:

1. На западном фронте — попытка наступления германских войск на парижском направлении. Наступление англо-французских войск. Выход из войны Австро-Венгрии.

2. На восточном фронте 3 марта 1918 года большевики подписывают сепаратный Брестский мир. Россия потеряла Польшу, Финляндию, Прибалтику, Украину и часть Белоруссии. Отдала Турции города Карс, Ардаган и Бутум.

11 ноября 1918 года — капитуляция Германии.

Русские командующие в войне: П. К. Ранненкампф, А. В. Самсонов, А. А. Брусилов, М. В. Алексеев, А. М. Каледин, Л. Г. Корнилов, А. И. Деникин.