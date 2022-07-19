Изменения в политической системе в послевоенные годы

Характеристика послевоенного периода сталинизма:

Усиление личной власти Сталина как вождя победившего народа;

Надежды на послабления;

Политика довоенного образца: репрессии теперь изменили характер, в лагеря попадали не только политические заключенные, но и большие группы жителей западной части страны, где процветали партизанские силы;

Ужесточение системы, связанной с хищениями и административными нарушениями;

Массовое недовольство и даже критика.

Структура высших органов власти и управления

Победа в войне укрепила политическую систему, сложившуюся в предвоенные годы. По Конституции, политическую основу СССР составляли Советы депутатов трудящихся разных уровней – начиная с сельских и заканчивая Верховным Советом СССР, который считался высшим органов власти. В 1946 и в 1950 годах будут проведены выборы. Верховный Совет, призванный утверждать правительство, утверждает его в 1946 году, а также меняет названия для органов власти. Совет народных комиссаров становится Советом министров, наркоматы – министерствами, а наркомы – министрами. Именно так назывались органы власти в императорской России, и в первые годы власти от таких наименований демонстративно отказались – как и от многого другого, что считалось устаревшим. А сам факт возвращения этих названий сейчас рассматривается как символический шаг, отмечающий поворот в сторону традиции и обозначение некоей преемственности с прошлым: теперь оно не отвергается, как раньше. Тем не менее, внешние изменения не меняли устоявшуюся систему, и основная власть была сосредоточена в руках самого Сталина.

Единовластие Сталина

Формально, Сталин занимал должности председателя Совета Министров и секретаря ЦК ВКП (б), но фактически обладал практически неограниченной властью. Роль совещательных органов при нём выполняли группы приближённых, состав которых регулярно менялся, в зависимости от того, кому доверял вождь.

Перестановки и репрессии в высшем руководстве

В этот же период начинается новый виток репрессий, который отличался от того, что было в 1930-е годы. Репрессии перестали быть массовыми (как «Большой террор»), послевоенный период характеризуется небольшими точечными делами, направленными против отдельных категорий граждан (ленинградцев, евреев, руководства авиационной промышленностью, отдельных литературных деятелей).

Кроме того, репрессии 1945-1953 годов характеризуются:

Существованием жесткого идеологического контроля над творческой интеллигенцией (литература, театр и музыка, театры, кинематограф). Так, например, в 1948 году вышло постановление ЦК ВКП(б), согласно которому начинаются гонения на композиторов (опера В. Мурадели «Великая дружба», произведения С. С. Прокофьева, А. И. Хачатуряна, Д. Д. Шостаковича).

Существованием жесткого контроля в науке. Так, в Советском Союзе лженаукой была объявлена генетика. Эта компания получила название «лысенковщина», по имени Т. Д. Лысенко – ученого, считавшего генетику «фашистской наукой».

«Ленинградское дело»: серия дел, которые были направлены против советских партийных руководителей.

Количество арестованных по делу составило от 2 до 10 тысяч. Под маховик репрессий попали крупные государственные деятели: председатель Госплана Н. А. Вознесенский, начальник Управления кадров ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецов. Какое-то время Вознесенский и Кузнецов являлись предполагаемыми преемниками Сталина, что вызывало опасения старых соратников вождя, боявшихся новых ленинградских выдвиженцев. Возможно, именно эти опасения московского сталинского окружения, помноженные на подозрительность Сталина, стали главной причиной фабрикации уголовных дел.

Формальный повод для организации «Ленинградского дела» — проведение в городе в январе 1949 года Всероссийской оптовой ярмарки по реализации остатков залежавшихся товаров без разрешения Совета Министров СССР. В середине лета начались аресты. На обвиняемых оказывали физическое и психологическое давление, заставляли их признаваться в преступлениях.

В 1950 года начался процесс. Н. А. Вознесенский, А. А. Кузнецов и некоторые другие были расстреляны, остальные получили разные сроки заключения. В течение последующих двух лет были осуждены, приговорены к расстрелу и длительным срокам тюремного заключения около 200 партийных работников Ленинграда. Видную роль в Ленинградском деле сыграл Г. М. Маленков (лично устроил погром в Музеи истории блокады Ленинграда, например).

«Дело врачей»

В январе 1953 года арестовали группу врачей, целью которой было якобы сократить жизнь самых значительных деятелей советского государства, применяя неправильное лечение (так, им в вину вменяли смерть А. А. Жданова). 37 человек были арестованы, среди них большинство составляли евреи. Был арестован профессор В. Виноградов, который лечил Сталина.

КПСС – Коммунистическая Партия Советского Союза

В 1952 году название правящей партии меняется с ВКП (б) на КПСС. Партийный аппарат в центре и на местах управлял всеми сферами социально-экономической жизни общества. На руководящих должностях оказались молодые деятели, преданные лично Сталину. Партийный аппарат не подвергался массовым чисткам, но имели место отдельные показательные кампании («ленинградское дело» и «мингрельское дело») способствовали кадровой стабилизации, формированию устойчивого слоя номенклатурных работников, связанных общими интересами и взаимной поддержкой.

Итоги

В первые послевоенные годы политический режим в СССР ещё более ужесточился. Это выразилось в новых репрессиях и в борьбе с «национализмом» в союзных и автономных республиках, проявлявшимся в растущем интересе их народов к своей истории и культуре.

В рамках сталинской системы оставались противоречия, которые осознавали соратники Сталина, и после его смерти они попытались их как можно скорее реализовать.