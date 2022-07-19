Коллективизация в СССР

Коллективизация сельского хозяйства

На проводимую индустриализацию (строительство заводов и фабрик) нужны были деньги. Их решили выкачивать из деревни: объединить индивидуальные крестьянские хозяйства в коллективные (колхозы), ограничить передвижение крестьян, закупать у них зерно по низким закупочным ценам и реализовывать продукцию по высоким. Разницу (полученную прибыль) направлять на индустриализацию страны. Курс на коллективизацию был принят на XV съезде ВКП (б) в 1927 году.

1. Причины коллективизации:

Процесс возникновения и начала коллективизации тесно связан со свертыванием НЭПа в 1928-1929 годах. Дело в том, что НЭП, основывающийся на рыночных отношениях, составлял реальную угрозу буржуазной реставрации и был несовместим с уже сформировавшейся коммунистической авторитарной системой. По сути, стоял выбор между продолжением такой политики и трансформацией самой власти. Совершенно ясно, что на последнее партийные руководителя никак не могли пойти.

Поводом к началу нового курса в деревне послужил кризис хлебозаготовок в конце 1927 года (крестьяне обязаны были сдавать часть произведенного зерна государству по фиксированным ценам. Эти цены год от года занижались. Крестьяне сокращали посевы зерновых, переходя к производству других культур, закупочные цены на которые были выше. Эта ситуация и породила кризис – государство не смогло собрать планируемого количества хлеба).

Власти страны, в частности И. В. Сталин, не скрывали своих намерений стравить крестьян между собой и их же руками выкачать хлеб и зерно у зажиточной части деревни. Также была поставлена цель достичь обобществления сельскохозяйственных средств производства и организовать централизованное управление сельским хозяйством, опять же, для беспрепятственного и безвозмездного изъятия хлеба (выколачивать зерно из деревни удобнее, когда индивидуальные хозяйства объединены в один колхоз с круговой порукой).



Были созданы крупные коллективные хозяйства, колхозы, причем нескольких разновидностей: коммуны (все имущество в коллективной собственности), артели (общие средства производства), СОЗы (совместное обрабатывание земли). Если во времена НЭПа существовал продналог и госзакупки по фиксированным ценам, то в колхозах складывается система обязательных госпоставок. Свободная торговля излишками хлеба запрещается, вместо рыночных нэповских методов приходит жесткая командно-административная система.

В 1932 году в ряде населённых пунктов СССР была введена единая паспортная система. Все граждане СССР от 16 лет, постоянно проживавшие в городах, рабочих посёлках, работающие на транспорте и в совхозах, обязаны были иметь паспорта. Сельское население страны паспортами не обеспечивалось (за исключением проживавших в десятикилометровой пограничной зоне). Таким образом, крестьяне потеряли свободу передвижения, были прикреплены к своим колхозам.



В начале 1930-х годах при колхозах появились Машинно-тракторные станции (МТС), которые располагали автопарком советских тракторов. С помощью техники удалось повысить производительность труда в деревне (до создания отечественных тракторных заводов СССР закупал трактора в США, но они часто ломались из-за недостатка деталей и горючего, низкой квалификации ремонтников и плохого знания техники).

2. Раскулачивание

В 1929 годы встал вопрос о принятии в колхозы кулаков. В ноябре того же года вышла статья И. В. Сталина «Год великого перелома», в которой был выдвинут лозунг о ликвидации кулачества как класса.

Начало раскулачивания пришлось на начало 1930 годов (на самом деле против кулаков боролись и во время НЭПа, но с помощью экономических мер: налоги, лишение льгот, снижение закупочных цен). Порядок раскулачивания определялся секретной инструкцией ЦИК СССР и Совнаркома от 4 февраля 1930 года. В соответствии с ней, кулаки делились на категории:

1. Участники антисоветских движений, которых следовало арестовывать; Участники антисоветских движений, которых следовало арестовывать; 2. Зажиточные влиятельные кулаки. Они переселялись в отдаленные местности СССР; 3. Остальные хозяйства расселяли на менее плодородных землях, вне колхозных участков земли.

Хозяйственные постройки, скот и земля передавались в колхозы, а личное имущество, денежные накопления и продукты питания конфисковывались и впоследствии раздавались или распродавались односельчанам.

Кулаки ссылались в основном на Дальний Восток, Урал, в Казахстан и Сибирь.

В период 1930 – 1931 годов более 300 тысяч кулацких семей (1,8 млн. человек), оказались «переселенцами» («спецпоселенцами»).

Заработная плата членам колхозов не начислялась. Весь доход после выполнения обязательств перед государством (обязательные поставки и внесения натуроплаты за услуги машинно-тракторных станций) поступал в распоряжение колхоза. Каждый колхозник получал за свою работу долю колхозного дохода соответственно выработанным им трудодням.

По сути своей, это была кампания по уничтожению наиболее образованной и опытной части крестьянства.

Также стоит отметить, что отсутствие критериев определения понятия «кулак» открывало широкий простор для беззакония и произвола.





3. Итоги и последствия коллективизации: