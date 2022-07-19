Первый этап ВОВ. Лето 1941 – осень 1942

22 июня 1941 года в 4 часа утра немецкие войска без объявления войны напали на Советский Союз. Германия имела численный перевес, а по количеству самолетов и танков Красная Армия превосходила вермахт.

Первые три с половиной месяца войны были для СССР катастрофой. Основные силы авиации были уничтожены немецкими налетами на советские аэродромы (они находились близко от границы), были потеряны сотни танков. Сотни тысяч советских солдат попали в плен в результате ряда операций по окружению, осуществленных немцами за первые недели войны. Например, к концу июня были окружены соединения Западного фронта, в середине сентября в окружение попала Киевская группировка сил. К августу была захвачена вся Прибалтика. 8 сентября замкнулось кольцо вокруг Ленинграда. К декабрю СССР потерял около 4 миллионов пленными и около 1 миллиона убитыми.

Неудачи объяснялись (в том числе И. В. Сталиным) внезапностью нападения, вероломностью немецкого командования. Известия о том, что за первые три недели немцы достигли Смоленска, окрестностей Киева и Ленинграда, стали страшным ударом для советских людей. Несмотря на поступавшие с начала 1940-х годов данных о скорой войне (например, советский разведчик в Японии назвал точную дату войны), не делалось ничего, чтобы психологически подготовить население, не велось никакой пропаганды против нацизма.

Советская стратегия ставила на первое место наступательные действия, а обороне отдавалось второстепенное значение.

Отрицательное влияние оказывал и культ личности И. В. Сталина. Этот культ приводил к тому, что командующие всегда ждали решений одного человека и были лишены хоть какой-нибудь свободы действий.

Красная Армия имела еще очень небольшой опыт ведения современной войны. Горькие уроки были извлечены из войны с Финляндией, но ошибки не были еще устранены на практике. Подготовка кадрового состава была на низком уровне, плохо работающая транспортная система, военная и автомобильная промышленности находились только в зачаточном состоянии. Кроме того, пограничные районы были плохо укреплены.

В 1939 году линия обороны была демонтирована, а новая возводилась медленно. Склады вооружения находились близко от пограничной зоны. Они были уничтожены или захвачены в первые дни войны.

Несмотря на то, что немцы заняли значительную часть западных районов, ни на одном из направлений, указанных в плане «Барбаросса», не было достигнуто решающих успехов.

Битва за Москву

5 сентября 1941 года немецкое командование утвердило план «Тайфун», по которому силами армий группы «Центр» и переброшенными с севера танковыми частями ударами с запада и юго-запада предполагалось взять Москву.

30 сентября началось немецкое наступление. В первую неделю в окружение в районе Вязьмы попали пять советских армий и несколько дивизий народного ополчения. К середине октября была взята Калуга, Калинин, Можайск. 20 октября в Москве было введено осадное положение. Командующим обороной Москвы был назначен Г. К. Жуков.

15 ноября немцы, перегруппировав силы, перешли в новое наступление и к концу месяца танковые колонны под командованием Гудериана подошли к столице на расстояние 20 – 30 км (но так и не смогли захватить город). Боевой дух солдат вермахта стал падать. Растянутость коммуникаций не позволяла немцам вовремя подвозить боеприпасы. Сильные морозы и ожесточенное сопротивление советских солдат еще больше усугубляли положение. После получения информации о том, что Япония не вступит в войну, пока не падет Москва, из восточных военных округов были переброшены резервы. Они укрепили оборонявшие столицу войска Калининского, Западного и Юго-Западного фронтов.

16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области во главе группы истребителей танков В. Г. Клочков участвовал в отражении многочисленных атак противника. Наибольшую известность из воинов дивизии получили 28 человек («герои-панфиловцы», «28 героев-панфиловцев»). Согласно широко распространённой в СССР версии события, 16 ноября, когда началось новое наступление немцев на Москву, бойцы 4-й роты во главе с политруком Василием Клочковым, осуществляя оборону в районе разъезда Дубосеково в 7 км к юго-востоку от Волоколамска, совершили подвиг, в ходе 4-часового боя уничтожив 18 вражеских танков.

5 и 6 декабря 1941 года советские войска нанесли пробные контрудары по немецким позициям, оказавшиеся весьма успешными. Продолжая наносить фланговые удары, к январю 1942 года немцы были оттеснены от столицы на 100 – 250 км. И. В. Сталин, преувеличив декабрьский успех, настоял на масштабном наступлении. По словам Г. К. Жукова, «жертв было много, расходов много, а результата общестратегического никакого…».