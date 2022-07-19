Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.)

Реформы Екатерины II. К периоду правления Екатерины II относится появление такого понятия, как просвещенный абсолютизм — политика, проводимая правителями монархических государств Европы, целями которой является:

создание условий для экономического развития страны, принятие законов, способствующих предпринимательству; расширение прав и свобод дворянства в целях превращения его в привилегированное и просвещенное сословие, служащее интересам государства; укрепление самодержавия за счет модернизации и совершенствования системы управления, устранения наиболее устаревших её элементов; проведение мер, призванных смягчить социальную напряженность; распространение знаний, развитие европейских форм культуры и образования.

Ф. Рокотов. Портрет Екатерины II.

При Екатерине II Правительствующий Сенат был лишен законодательных полномочий и утратил свою прежнюю политическую роль, также была проведена масштабная секуляризация церковных земель в 1764 году. На Украине было ликвидировано гетманство, на смену которому пришло вновь учрежденное генерал-губернаторство (1764). Екатерина II основала также Вольное экономическое общество в 1765 году (оно помогало внедрять в сельскохозяйственное производство новые рациональные и эффективные методы землепользования), а в 1767 году императрицей был написан «Наказ» — программный документ, который раскрывал основные принципы организации государства, рассматривал основы сословной политики и общественной структуры.

При Екатерине II была учреждена должность предводителя уездного дворянства. Должность появилась в 1766 году с целью руководства выборами депутатов в законодательную комиссию. Позже, с 1775 года, должность была превращена в постоянную. На предводителя дворянства был возложен ряд административных обязанностей (например, он следил за рекрутскими наборами). Выбирался дворянами на определенный срок.

В 1767 году Екатериной была созвана Уложенная комиссия, целю которой было создать новый свод законов взамен устаревшего Соборного Уложения 1649 года. В состав комиссии входили представители разных сословий, в том числе от крестьян. Комиссия была распущена в 1768 году под предлогом начала русско-турецкой войны. Истинная причина крылась в том противоречии, которое возникло между сословиями в процессе обсуждения нового свода законов. В результате новое законодательство так и не было издано, сословный строй и самодержавие остались незыблемыми, хотя следует признать, что работа комиссии способствовала укреплению позиций Екатерины II (как правительницы, стремящейся реформировать законодательство; Екатерина даже получила от Комиссии титул «Матери Отечества»), а также дала представление о нуждах всех сословий империи.

В 1775 году была проведена губернская реформа, в соответствии с которой Россия делилась на 50 губерний. Города становились самостоятельными административными единицами. Крепостное право распространилось и на Украину.

В 1775 году был издан манифест о свободе предпринимательства, снимавший сборы с добытчиков пушнины, рыбы, птицы и разрешавший заниматься кузнечным делом и заводить «всякаго рода станы и рукоделия». В 1785 году императрица издает Жалованную грамоту дворянству, которая подтверждала право дворян не служить, а также объявляла дворянство «благородным» сословием. Вводилось дворянское самоуправление (уездные и губернские дворянские собрания), запрет на телесные наказания для дворян, свобода от уплаты податей.

В 1785 году была также издана Жалованная грамота городам, в соответствии с которой все население городов делилось на шесть групп, совершенствовалось городское самоуправление (городские магистраты, учрежденные еще Петром I, сохраняли за собой судебные функции, хозяйственной жизнью городов отныне ведали учрежденные Городские думы).

Значительно ухудшилось положение крестьян в этот период, их было разрешено ссылать в Сибирь на каторгу, крестьянам было запрещено жаловаться на помещиков (1767).

В области экономической политики Екатерина продолжала преемственность Петра I в области протекционизма и меркантилизма. До начала правления Екатерины II в России в обиходе были медные монеты. Золото и серебро, которые ценились за границей, шли в основном на покрытие ежегодно растущих военных и дворцовых расходов. Чеканка медной монеты приносила серьезные доходы казне. Пока она чеканилась в небольшом количестве и служила разменом крупной монеты, с денежным обращением все было в порядке. Но ко времени правления Екатерины доля медных денег начала угрожающе расти, и они превратились в главное платежное средство внутри страны. Доставка таких денег вызывала серьезные трудности. Так, например, 1000 рублей медными монетами весили 62,5 пуда (один пуд это 16,3 килограмма) и требовали для перевозки две телеги. К тому же подсчет меди связан был с ошибками и занимал много времени. Для того, чтобы избавиться от этих недостатков, в России было решено ввести бумажные деньги (ассигнации). В связи с этим в 1769 году Екатериной II был подписан манифест о введении в России ассигнаций номиналом 25, 50, 75 и 100 рублей. Всего было 4 выпуска российских ассигнаций: в 1769–1785, 1786 – 1818, 1802 и 1818 – 1843 годах.

К этому времени относится появление знаменитых предпринимательских династий: Морозовых, Рябушинских и других.

Одной из печальных страниц истории правления Екатерины стал чумной бунт в Москве 1771 года, ставший следствием антисанитарии и отсутствия систем водоснабжения и распространения инфекции через транспортировку раненых. К сентябрю положение ухудшилось настолько, что перестало хватать гробов для вновь умирающих. Паника и страх спровоцировали массовое городское восстание, которое продолжалось три дня и было жестоко подавлено.

Видным деятелем просвещения в это время была одна из сподвижниц императрицы — Е. Р. Дашкова, стоявшая у истоков Академии Российской (созданный Екатериной II и княгиней Е. Р. Дашковой по образцу Французской Академии в 1783 году центр по изучению русского языка и словесности в Петербурге).

Внешняя политика России при Екатерине II

Условно внешнюю политику Екатерины II можно разделить на три направления:

Северо-западное (укрепление позиций России в Прибалтике и противодействие Швеции, желавший вернуть территории, потерянные по Ништадскому миру). Западное (присоединение Украины и Белоруссии к России). Южное (получение выхода к Черному морю).

Первый крупный военный конфликт в правление Екатерины II — русско-турецкая война — произошел в 1768 – 1774 годах.

Решающие сражения: взяты Хотин, Яссы, Бухарест, Молдавия и Кабарда присягнули России (1769), произошли победы русского флота при Чесме и сухопутных войск при Ларге и Кагуле (1770).

Полководцы в этой войне: А. М. Голицын, А. В. Суворов, П. А. Румянцев, адмирал Г. А. Спиридов.

Суворов Александр Васильевич.

Итоги войны: был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор (1774), по которому Крымское ханство объявляется независимым от Османской империи (раньше оно было вассально зависимым от Турции), крепости Керчь, Еникале и Кинбурн переходили к России, Черное море объявлялось свободным для торговых судов России.





переходе под протекторат России.

А 1783 году был издан Манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России. Крымское Ханство перестало существовать и вошло в состав Российской империи. Желая укрепить вновь присоединенные территории Потемкиным был создан Черноморский флот с базой в Севастополе.

Таврический вояж Екатерины II.

Чтобы быть в курсе состояния дел в провинциях, Екатерина II время от времени предпринимала путешествия по стране. Целью таврического путешествия была инспекция Новороссии, присоединённой к России в результате недавних войн с турками и переданной под управление Г. Потёмкина, а также встреча с австрийским императором Иосифом для обсуждения дальнейших планов совместных действий против Османской империи. Путешествие в Крым в 1787 году было беспрецедентным по масштабам, числу участников, стоимости и времени в пути путешествие Екатерины II и её двора, длившееся в итоге более полугода.

Турция не смогла смириться с потерей Крыма и поражением в войне 1768-1774 годов, что стало поводом для еще одной русско-турецкой войны (1787 – 1791).

Решающие сражения: победа на море у Кинбурна (1787), взятие Очакова (1788), победа при Фокшанах и у р. Рымник (1789), взятие крепости Измаил (1790), морское сражение у мыса Калиакрия (1791).

Полководцы в этой войне: А. В. Суворов, П. А. Румянцев, Г. А. Потемкин, адмирал Ф. Ф. Ушаков.

Итоги войны: был подписан Ясский мирный договор (1791), по которому Турция уступала России все земли Причерноморья до реки Днестр, отдавала Очаков; Молдавия, Бессарабия и Валахия оставались по-прежнему в руках Османской империи.





закончилась Верельским миром, по которому между странами сохранялись довоенные границы.

Помимо северного и южного направлений внешней политики, Российская империя расширялась на западе. В результате трех разделов Польши Россия получила такие территории, как:

в 1772 году — Восточную Белоруссию и часть Ливонии; в 1793 году — Центральную часть Белоруссии и Правобережную Украину; в 1795 году — Западную Белоруссию, Литву, Курляндию.

Одним из эпизодов разделов Речи Посполитой стало восстание Т. Костюшко 1794 года в борьбе за её независимость. Восстание провалилось, а через год вся территория Польши была разделена между Россией, Австрией и Пруссией.

Три раздела Речи Посполитой.

В целом внешняя политика Екатерины II была успешна. За 34 года своего правления ей удалось присоединить к Российской империи Крым, Правобережную Украину, Белоруссию, часть Грузии, часть Северного Причерноморья, Литву и Курляндию.

«Греческий проект» Екатерины II

Одной из интересных и малоизвестных страниц царствования Екатерины II стала идея «греческого проекта», предполагавшего сокрушение Османской империи и раздел её территории между Россией, Священной Римской империей и Венецианской республикой. В Константинополе предполагалось возродить Византийскую державу во главе с внуком российской императрицы, которому было дано имя основателя города — Константин (Константин Павлович). Однако лелеемые в Петербурге планы воссоздания Византийской империи на руинах Османской вызвали серьёзную озабоченность некоторых иностранных держав, в том числе Франции, которая была связана с Турцией вековым союзом, и Англии, которая опасалась нарушения «баланса сил» в Европе и установления российской гегемонии в Восточном Средиземноморье. Патовая ситуация, при которой христианские государства Западной Европы поддерживали существование крупнейшей исламской державы, притеснявшей христиан на Балканах, получила название «восточного вопроса», который со всей остротой проявится уже в XIX веке.