Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
История
Культура
Культура Руси X-XIII вв. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность во второй половине XIX в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в. Русская культура в XVI-XVII вв. Русская культура в XVIII в.
Всеобщая история
VIII-XI вв. Европа Америка в XVIII-XIX вв. Древний мир - цивилизации Азии Мир на пороге Первой мировой войны Великие географические открытия XI-XIV вв. Что происходило на Западе Англия в XVI-XVII вв. Англия в XVIII-XIX вв. XIV-XV вв. Европейская культура Крестовые походы Древний мир - цивилизации Ближнего Востока История Древней Греции VIII-XI вв. Восток Реформация в Европе Европейские конфликты Нового времени XI-XIV вв. Что происходило на Востоке Франция в XVIII-XIX вв. История Древнего Рима Франция в XVI-XVII вв. Азия и Латинская Америка в XVIII-XIX вв. Объединительные движения в Италии Восточная Европа в XVI веке Церковь в Средневековье
Россия в Новое время
Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Внешняя политика Петра I Начало эпохи дворцовых переворотов Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Восстание Е. Пугачёва Россия накануне преобразований Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Преобразования Петра I Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Степана Разина
Средневековый период
Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Александр Невский и отражение агрессии с Запада Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Эпоха Ивана III Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Начало возвышения Москвы Феодальная война второй четверти XV в. Феодальная раздробленность Правление Бориса Годунова
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Россия в Первой мировой войне Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Отечественная война 1812 г. Общественные движения в пореформенной России Первая русская революция Восстание декабристов Правление Александра III (1881 - 1894 гг.)
Древняя Русь
Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Первые русские князья Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Происхождение славян, их соседи и враги

VIII-XI вв. Восток

Раннее средневековье: конец V века – конец XI века: что происходило на Востоке

1. Внешняя и внутренняя политика Византийской империи в VI веке

После разделения Римской империи в 395 году ее восточная часть со временем начала называться Византийской империей. Пика своего могущества это государство достигло в VI веке во время правления Юстиниана I (527-565). При нем Византия достигла невероятного культурного развития, чего только стоит постройка храма Святой Софии в Константинополе. В области права были сведены и упорядочены древнеримские законы в единый кодекс – Свод Юстиниана. Во внешней политике он сумел разбить германские королевства на бывших землях Западной Римской империи: вандалов в Африке, остготов в Италии. Помимо этого, присоединил часть земель вестготов в Испании.

Византийская империя в VI веке и изображение Юстиниана I

2. Возникновение ислама

В это время к юго-востоку от Византии на Аравийском полуострове жили многочисленные арабские племена. Некоторые из них вели кочевой образ жизни и назывались бедуинами, то есть «степняками». Другие же на побережье Красного моря, где была пригодной земля, основали города, крупнейшим из которых была Мекка. С точки зрения религии арабы были язычниками. Примерно в 570 году в Мекке родился будущий основатель новой религии – Мухаммад. В 610 году ему было видение архангела Гавриила, после чего он провозгласил себя пророком. Мухаммад призывал отказаться от многобожия и уверовать в единого Бога (Бог по-арабски – Аллах). В Мекке проповедь Мухаммада не приняли, зато его поддержали в соседнем городе Ясриб, куда он в 622 году бежал, опасаясь расправы. Жители Ясриба приняли новое учение и переименовали город в Медину – «город пророка». Там была возведена первая мечеть. В 630 году Мухаммаду удалось силой подчинить Мекку, где были уничтожены языческие идолы.


Карта Аравийского полуострова и изображение современного бедуина

3. Возникновение Арабского халифата и его распад

После смерти Мухаммада в 632 году завоеванные им земли были объявлены Халифатом. Управлялся Арабский халифат халифами – ближайшими сподвижниками пророка. Халифы начали проводить активную экспансию под знаменем «подчинения неверных». В 636 году арабам удалось разбить Византию на реке Ярмук и после этого захватить Сирию, Палестину, Египет и Северное побережье Африки. В 711-714 годах они захватили Вестготское королевство в Испании, перешли Пиренеи и только в 732 году были остановлены Карлом Мартеллом в битве при Пуатье. На востоке к середине VIII века они вышли к реке Инд и подчинили Среднюю Азию, после чего их завоевания в основном закончились. Внутри Арабского халифата, однако, было не все спокойно: единый костяк мусульман разделился на шиитов и суннитов, что подточило могущество государства. Да и покоренные народы зачастую восставали, не желая мириться с завоевателями. Наконец, злую шутку с Халифатом сыграла его территориальная протяженность – правители отдельных областей – эмиры – чувствовали себя независимыми от центра, что порождало сепаратизм. Сначала отделилась Испания, затем Марокко, Египет, Средняя Азия. Единый Халифат распался на несколько независимых государств.