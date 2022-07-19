VIII-XI вв. Восток

Раннее средневековье: конец V века – конец XI века: что происходило на Востоке

1. Внешняя и внутренняя политика Византийской империи в VI веке

После разделения Римской империи в 395 году ее восточная часть со временем начала называться Византийской империей. Пика своего могущества это государство достигло в VI веке во время правления Юстиниана I (527-565). При нем Византия достигла невероятного культурного развития, чего только стоит постройка храма Святой Софии в Константинополе. В области права были сведены и упорядочены древнеримские законы в единый кодекс – Свод Юстиниана. Во внешней политике он сумел разбить германские королевства на бывших землях Западной Римской империи: вандалов в Африке, остготов в Италии. Помимо этого, присоединил часть земель вестготов в Испании.

Византийская империя в VI веке и изображение Юстиниана I

2. Возникновение ислама

В это время к юго-востоку от Византии на Аравийском полуострове жили многочисленные арабские племена. Некоторые из них вели кочевой образ жизни и назывались бедуинами, то есть «степняками». Другие же на побережье Красного моря, где была пригодной земля, основали города, крупнейшим из которых была Мекка. С точки зрения религии арабы были язычниками. Примерно в 570 году в Мекке родился будущий основатель новой религии – Мухаммад. В 610 году ему было видение архангела Гавриила, после чего он провозгласил себя пророком. Мухаммад призывал отказаться от многобожия и уверовать в единого Бога (Бог по-арабски – Аллах). В Мекке проповедь Мухаммада не приняли, зато его поддержали в соседнем городе Ясриб, куда он в 622 году бежал, опасаясь расправы. Жители Ясриба приняли новое учение и переименовали город в Медину – «город пророка». Там была возведена первая мечеть. В 630 году Мухаммаду удалось силой подчинить Мекку, где были уничтожены языческие идолы.





Карта Аравийского полуострова и изображение современного бедуина

3. Возникновение Арабского халифата и его распад

После смерти Мухаммада в 632 году завоеванные им земли были объявлены Халифатом. Управлялся Арабский халифат халифами – ближайшими сподвижниками пророка. Халифы начали проводить активную экспансию под знаменем «подчинения неверных». В 636 году арабам удалось разбить Византию на реке Ярмук и после этого захватить Сирию, Палестину, Египет и Северное побережье Африки. В 711-714 годах они захватили Вестготское королевство в Испании, перешли Пиренеи и только в 732 году были остановлены Карлом Мартеллом в битве при Пуатье. На востоке к середине VIII века они вышли к реке Инд и подчинили Среднюю Азию, после чего их завоевания в основном закончились. Внутри Арабского халифата, однако, было не все спокойно: единый костяк мусульман разделился на шиитов и суннитов, что подточило могущество государства. Да и покоренные народы зачастую восставали, не желая мириться с завоевателями. Наконец, злую шутку с Халифатом сыграла его территориальная протяженность – правители отдельных областей – эмиры – чувствовали себя независимыми от центра, что порождало сепаратизм. Сначала отделилась Испания, затем Марокко, Египет, Средняя Азия. Единый Халифат распался на несколько независимых государств.