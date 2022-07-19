Восстановление и развитие экономики СССР после войны

Экономическое развитие СССР в первые послевоенные годы определялось необходимостью решить две задачи: 1. Восстановить разрушенное в годы войны хозяйство; 2. Наращивать военный потенциал в условиях нараставшего противостояния (т. ч. реализация затратного ядреного проекта). По многим показателям сохранялась довоенная экономическая модель развития.

Возвращение к мирной жизни предполагало, в первую очередь, восстановление экономики и перевод ее на мирные рельсы. Еще в 1943 году было принято постановление «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». После окончания войны в 1945 году началась подготовка проекта IV пятилетнего плана.

Ситуацию осложнил массовый голод 1946 – 1947 годов, причинами которого стали:

Развал сельского хозяйства после войны.

Сокращение мужского трудоспособного населения.

Засухи 1946 года.

Массовый экспорт зерна за рубеж для достижения политических целей (СССР поддерживал страны Восточной Европы, в которых установились социалистические режимы).

В марте 1946 года был принят четвертый пятилетний «План Реконструкции». Он был нацелен на развитие тяжелой промышленности и на увеличение объемов сельскохозяйственной продукции. Группа руководителей (А. А. Жданов, Н. А. Вознесенский) считала возможным не форсировать развитие промышленности, рассчитывая на послевоенный кризис в западных государствах. Ряд экономистов выдвинули положение, что в целях восстановления разрушенной экономики могут быть частично возрождены рыночные механизмы (предлагалось предоставить право свободной торговли сельхозпродукцией, акционировать промышленные предприятия). Другая группа (Л. П. Берия, Л. П. Маленков) учитывала усиление западных стран после войны и обладание США атомной бомбой и предлагала форсированное развитие тяжелой промышленности, особенно оборонной.

В послевоенные годы производилось снижение цен на продовольственные товары и товары первой необходимости (причем снижение цен было систематическим – за 7 лет с 1947 года оно было произведено 7 раз).



Однако надо заметить, что после снижения цен, как правило, понижались расценки на произведенную на предприятиях продукцию. Товаров в государственных магазинах было мало, а в коммерческих магазинах они были недоступны для большинства населения.

Сравнительная таблица цен за 1947 год и 1953 год

Тенденции экономического развития

Изменения в промышленности:

Увеличение численности рабочих после демобилизации армии. Быстрое развитие атомной энергетики. Пропаганда сверхурочных работ. Широкое использование бесплатного принудительного труда заключенных ГУЛАГа.

Состояние сельского хозяйства:

Изданы указы, которые предусматривали наказание от 5 до 25 лет лагерей за посягательство на колхозное имущество. Усилен административный контроль правительства над крестьянами. Низкий уровень технической оснащенности колхозов (несмотря на существование МТС). Отсутствие пенсий и паспортов у колхозников. Низкая производительность труда. Увеличение плана поставок продукции из колхозов государству.

Население:

Возвращен 8-часовой рабочий день. Восстановлены отпуска. Произошло закрепление рабочих за предприятиями. Отменена карточная система. Правительство активно практиковало принудительные займы государству.

Денежная реформа (1947)

Управление экономикой оставалось строго централизованным, что позволяло распределять ресурсы в соответствии с основным курсом правительства. Вместе с тем проводились важные экономические реформы: в ходе денежной реформы 1947 г. старые купюры менялись на новые как 10:1. В её результате у населения изъяли значительную часть сбережений, но это позволило сократить денежную массу и укрепить рубль, сократив инфляцию.

Несмотря на жёсткую финансовую политику, государство стремилось к урегулированию ситуации в стране за счёт ежегодного снижения цен, что демонстрировало народу перспективы позитивного развития страны и её экономики.

Рабочие и колхозники

Среди советского населения в начале 1950-х годов сохранялись серьезные отличия между городскими рабочими и колхозниками:

Рабочие на предприятиях (в том числе и на МТС) получали денежную оплату труда, в то время как колхозники работали за трудодни.

У рабочих была относительная свобода передвижения, в то время как колхозники были практически прикреплены к земле, так как у них отсутствовали паспорта.

Помимо этого, у рабочих были лучшие возможности для вертикальной мобильности, больший доступ к культурным ценностям.

Однако рабочих и колхозников были и общие черты:

Низкий уровень материального благосостояния; Большая роль энтузиазма в трудовой деятельности; Отсутствие безработицы; Существование трудовых норм; Слабая механизация труда.

А. Дейнека «Открытие колхозной электростанции»

Итоги восстановления народного хозяйства:

В сельском хозяйстве темпы роста были минимальными;

В промышленности наблюдался быстрый рост до 1950 года;

Развитие тяжелой промышленности и огосударствление сельского хозяйства были приоритетами экономики страны.

Экономическое развитие страны в первые послевоенные годы было полно противоречий. Трудовой подвиг восстановления разрушенного войной хозяйства лишь отчасти компенсировал возврат к довоенной модели экономического развития.