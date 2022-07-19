Индустриализация и коллективизация в СССР

По мере завершения восстановительного периода НЭП давал все больше сбоев. Требовались большие инвестиции для увеличения мощностей производства, создания новых промышленных отраслей (позиция большевиков по невыплате царских долгов препятствовала притоку новых инвестиций из-за границы). Было необходимо увеличивать товарность крестьянских хозяйств (в деревне тормозилось развитие индивидуальных крупнотоварных крестьянских хозяйств). Ситуация осложнилась кризисом хлебозаготовок 1927 – 1928 годов (крестьяне обязаны были сдавать часть произведенного зерна государству по фиксированным ценам. Эти цены год от года занижались. Крестьяне сокращали посевы зерновых, переходя к производству других культур, закупочные цены на которые были выше. Эта ситуация и породила кризис – государство не смогло собрать планируемого количества хлеба).

В партии возникли споры по источникам финансирования индустриализации:

1. Л. Д. Троцкий, Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, Е. А. Преображенский выступали за проведение форсированной индустриализации, источником обеспечения которой будут налоги с крестьянства (механика проста: берем у крестьян зерно по низким закупочным ценам, продаем зерно в города по высоким ценам; получившуюся сумму направляем не на развитие деревни, а на индустриализацию – строительство новых заводов и фабрик). Л. Д. Троцкий, Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, Е. А. Преображенский выступали за проведение форсированной индустриализации, источником обеспечения которой будут налоги с крестьянства (механика проста: берем у крестьян зерно по низким закупочным ценам, продаем зерно в города по высоким ценам; получившуюся сумму направляем не на развитие деревни, а на индустриализацию – строительство новых заводов и фабрик). 2. Н. И. Бухарин, А. И. Рыков и И. В. Сталин считали, что источником может быть сама промышленность, прогрессивное налогообложение и личные сбережения.

И. В. Сталин, разгромив всех оппозиционеров, стал сторонником форсированной индустриализации за счет деревни.

Источники накоплений на проведение индустриализации:

1. Доходы с аграрного сектора (за счет налогов и принудительной закупки зерна по низким закупочным ценам); 2. Повышение цен и налогов, насильственные займы государства у населения; 3. Доходы с легкой промышленности и внешней торговли; 4. Продажа церковных и художественных ценностей за границу, а также сырьевых ресурсов.

Цели индустриализации: преодолеть экономическую и техническую отсталость от капиталистических стран Запада, достигнуть экономической независимости (самим производить средства станки и механизмы, а не закупать их за границей; не быть сырьевым придатком капиталистических стран), создать мощную оборонную систему, насытить техникой аграрный сектор экономики: произвести для деревни достаточное количество тракторов и комбайнов.

XIV съезд ВКП (б), проходивший в 1925 году, принято называть «съездом индустриализации». Именно на нем был принят курс на индустриализацию страны.

Кроме того, во второй половине 1920-х годов усиливается администрирование экономике, которое привело к созданию государственного планирования (Госплан был создан еще в 1923 году, но пятилетние планы развития народного хозяйства он начал разрабатывать только со второй половины 1920-х годов).

Первый пятилетний план (1928 – 1932 годов) был одобрен СНК в марте 1929 года и утвержден V съездом Советов в мае 1929 года. К этому времени страна превратилась в масштабную стройку: прокладывалась железнодорожная трасса ТуркСиб, строились тракторный завод в Сталинграде, ДнепроГЭС, Магнитогорский металлургический завод.

В 1927 году было организовано общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ), главной задачей которого было содействие укреплению обороноспособности страны, а также распространение авиационных и других военных знаний среди населения.



Начало 1930-х годов ознаменовано активным авиастроительством. Среди имен выдающихся авиаконструкторов следует назвать А. С. Яковлева, А. Н. Туполева, Н. Н. Поликарпова. Они были основоположниками советской школы самолетостроения, а их самолеты составили основу парка истребительной авиации СССР 1934 – 1945 годов. В 1937 году В. П. Чкаловым был совершен первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер (США).

В 1929 году была введена карточная система распределения продуктов в городах. Причина была в нарушении принципов материального стимулирования, возникло несоответствие между ростом производительности труда и зарплаты, произошло увеличение цен.

Развитие транспорта - одна из важнейших задач.

В 1935 году появляется «Стахановское движение» — массовое движение последователей А. Г. Стаханова в СССР, новаторов социалистического производства, многократно превышавших установленные нормы производства. Стахановское движение серьёзно материально поощрялось премиями и пропагандировалось Всесоюзной Коммунистической партией как новый этап социалистического соревнования и форма повышения производительности труда.

Итоги индустриализации:

Рост численности рабочего класса;

Вытеснен частный сектор из экономики (мелкая и средняя промышленность, переданная в руки нэпманов во время НЭПа, снова была национализирована);

СССР превратился в аграрно-индустриальную страну (а раньше преобладал аграрный сектор экономики);

Исчезла безработица, существовавшая во время НЭПа;

Возникли новые города;

Стало возможным обходиться без импорта товаров;

Произошло создание основ военно-промышленного комплекса (ВПК);

Произошло укрепление обороноспособности страны;

Было положено начало строительству метрополитена (в 1935 году было открыто Московское метро);

Были реализованы проекты, заложившие основу развития экономики на многие десятилетия вперед (в годы первых пятилеток были построены Сталинградский тракторный завод, Магнитогорский металлургический комбинат, Турксиб).

Последствия:

Произошло усиление административно-командной системы в экономике (экономика управлялась директивными методами, полностью контролировалась Госпланом, исчез хозрасчет, предприятия потеряли свою самостоятельность);

Ускоренная индустриализация, основанная на волюнтаристическом подходе к планированию, породила распыление экономических ресурсов и практику «выдавать желаемое за действительное»;

Ускоренная индустриализация породила штурмовые методы решения экономических проблем в СССР и обесценила человеческую жизнь, низведя её до «средства» решения поставленных целей;

Ускоренная индустриализация предопределила проведение насильственной коллективизации как средства её обеспечения материальными и людскими ресурсами и спровоцировала многочисленные жертвы среди крестьянского населения;

Ускоренная индустриализация стимулировала развитие и усиление роли репрессивно-охранительных органов в жизни государства и общества и «лагерной экономики» как важной составной части экономики страны в целом;

Ускоренная индустриализация предопределила окончательное перерождение советской власти в авторитарно-репрессивный режим личной власти И. В. Сталина;

Созданная в 30-е годы социально-политическая и экономическая система в СССР не смогла обеспечить надёжную защиту СССР в начальный период Великой Отечественной войны.

Одним из важных итогов политики коллективизации и индустриализации стала массовая миграция населения из деревни в город, что объяснялось следующими причинами:

1. Боязнь крестьян попасть под раскулачивание в деревне.

2. Обилие рабочих мест в городе, которое открывала индустриализация.

3. Молодежь стремилась получить высшее образование в городах.

4. Материальное поощрение трудового энтузиазма в городе (стахановское движение).

В 1925 году была создана общественная организация «Союз воинствующих безбожников», целью которой была идейная борьба с религией во всех её проявлениях. Во главе СВБ вплоть до ликвидации организации в 1947 году стоял Е. Ярославский.



Религия тормоз пятилетки! Центроиздат. 1930-е гг.

Пятилетку в четыре года выполним!

Коллективизация сельского хозяйства

На проводимую индустриализацию (строительство заводов и фабрик) нужны были деньги. Их решили выкачивать из деревни: объединить индивидуальные крестьянские хозяйства в коллективные (колхозы), ограничить передвижение крестьян, закупать у них зерно по низким закупочным ценам и реализовывать продукцию по высоким. Разницу (полученную прибыль) направлять на индустриализацию страны. Курс на коллективизацию был принят на XV съезде ВКП (б) в 1927 году.

1. Причины коллективизации:

Процесс возникновения и начала коллективизации тесно связан со свертыванием НЭПа в 1928-1929 годах. Дело в том, что НЭП, основывающийся на рыночных отношениях, составлял реальную угрозу буржуазной реставрации и был несовместим с уже сформировавшейся коммунистической авторитарной системой. По сути, стоял выбор между продолжением такой политики и трансформацией самой власти. Совершенно ясно, что на последнее партийные руководителя никак не могли пойти.

Поводом к началу нового курса в деревне послужил кризис хлебозаготовок в конце 1927 года (крестьяне обязаны были сдавать часть произведенного зерна государству по фиксированным ценам. Эти цены год от года занижались. Крестьяне сокращали посевы зерновых, переходя к производству других культур, закупочные цены на которые были выше. Эта ситуация и породила кризис – государство не смогло собрать планируемого количества хлеба).

Власти страны, в частности И. В. Сталин, не скрывали своих намерений стравить крестьян между собой и их же руками выкачать хлеб и зерно у зажиточной части деревни. Также была поставлена цель достичь обобществления сельскохозяйственных средств производства и организовать централизованное управление сельским хозяйством, опять же, для беспрепятственного и безвозмездного изъятия хлеба (выколачивать зерно из деревни удобнее, когда индивидуальные хозяйства объединены в один колхоз с круговой порукой).



Были созданы крупные коллективные хозяйства, колхозы, причем нескольких разновидностей: коммуны (все имущество в коллективной собственности), артели (общие средства производства), СОЗы (совместное обрабатывание земли). Если во времена НЭПа существовал продналог и госзакупки по фиксированным ценам, то в колхозах складывается система обязательных госпоставок. Свободная торговля излишками хлеба запрещается, вместо рыночных нэповских методов приходит жесткая командно-административная система.

В 1932 году в ряде населённых пунктов СССР была введена единая паспортная система. Все граждане СССР от 16 лет, постоянно проживавшие в городах, рабочих посёлках, работающие на транспорте и в совхозах, обязаны были иметь паспорта. Сельское население страны паспортами не обеспечивалось (за исключением проживавших в десятикилометровой пограничной зоне). Таким образом, крестьяне потеряли свободу передвижения, были прикреплены к своим колхозам.



В начале 1930-х годах при колхозах появились Машинно-тракторные станции (МТС), которые располагали автопарком советских тракторов. С помощью техники удалось повысить производительность труда в деревне (до создания отечественных тракторных заводов СССР закупал трактора в США, но они часто ломались из-за недостатка деталей и горючего, низкой квалификации ремонтников и плохого знания техники).

2. Раскулачивание

В 1929 годы встал вопрос о принятии в колхозы кулаков. В ноябре того же года вышла статья И. В. Сталина «Год великого перелома», в которой был выдвинут лозунг о ликвидации кулачества как класса.

Начало раскулачивания пришлось на начало 1930 годов (на самом деле против кулаков боролись и во время НЭПа, но с помощью экономических мер: налоги, лишение льгот, снижение закупочных цен). Порядок раскулачивания определялся секретной инструкцией ЦИК СССР и Совнаркома от 4 февраля 1930 года. В соответствии с ней, кулаки делились на категории:

1. Участники антисоветских движений, которых следовало арестовывать; Участники антисоветских движений, которых следовало арестовывать; 2. Зажиточные влиятельные кулаки. Они переселялись в отдаленные местности СССР; 3. Остальные хозяйства расселяли на менее плодородных землях, вне колхозных участков земли.

Хозяйственные постройки, скот и земля передавались в колхозы, а личное имущество, денежные накопления и продукты питания конфисковывались и впоследствии раздавались или распродавались односельчанам.

Кулаки ссылались в основном на Дальний Восток, Урал, в Казахстан и Сибирь.

В период 1930 – 1931 годов более 300 тысяч кулацких семей (1,8 млн. человек), оказались «переселенцами» («спецпоселенцами»).

Заработная плата членам колхозов не начислялась. Весь доход после выполнения обязательств перед государством (обязательные поставки и внесения натуроплаты за услуги машинно-тракторных станций) поступал в распоряжение колхоза. Каждый колхозник получал за свою работу долю колхозного дохода соответственно выработанным им трудодням.

По сути своей, это была кампания по уничтожению наиболее образованной и опытной части крестьянства.

Также стоит отметить, что отсутствие критериев определения понятия «кулак» открывало широкий простор для беззакония и произвола.





3. Итоги и последствия коллективизации: