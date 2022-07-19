Античность: Древняя Греция

ДРЕВНИЙ МИР
Древняя Греция (Эллада) — античная греческая цивилизация на юго-востоке Европы, наивысший расцвет которой пришёлся на V—IV вв. до н. э. — период, получивший в её истории название классического. В культуре Древней Греции лежат истоки современной европейской цивилизации.
В исторической науке принято выделять следующие этапы истории Древней Греции:
Крито-микенский (конец III—II тыс. до н. э.), который характеризуется существованием двух цивилизаций, которые развивались параллельно друг другу: Минойской цивилизации на острове Крит и Микенской цивилизации на юге Балканского и Пелопонесском полуостровах. В этот период происходит возникновение первых государственных образований, развитие мореплавания, установление торговых и дипломатических контактов с цивилизациями Древнего Востока. Для Крита и материковой Греции на этом этапе выделяются различные периоды развития, поскольку на острове Крит, где в то время проживало негреческое население, государственность сложилась раньше, чем в Балканской Греции, подвергшейся в конце III тысячелетия до н. э. завоеванию греков-ахейцев.
Полисный период (XI—IV вв. до н. э.), в рамках которого происходит становление и расцвет полисов с демократической и олигархической формами государственности. В эту эпоху происходят греко-персидские войны, позволившие полисам отстоять независимость перед лицом Восточной угрозы, а также междоусобная Пелопонесская война между греческими полисами, приведшая к кризису полисных структур.
Эллинистический период (IV—I вв. до н. э.), который характеризуется возвышением Македонии, походами греко-македонского войска Александра Македонского на Восток, кратким периодом существования его мировой державы и её распадом на ряд эллинистических государств.
1. Троянская война
Ахейская (Микенская) Греция и скульптура Гомера
2. Зарождение и развитие демократии в Древней Греции
Афинский полис (отмечен красным) и скульптура Солона
3. Социально-экономическое и политическое развитие Древней Спарты
Спартанский полис (отмечен темно-коричневым) и скульптура Ликурга
4. Греко-персидские войны
В конце VI века до н.э. греки столкнулись с серьезной угрозой – Персидской державой. Персидский царь Дарий I, расширяя свою империю, попытался подчинить малоазийские полисы, которые в ответ на это в 500 году до н.э. подняли восстание. Полисы Афины и Эретрея решили помочь грекам, однако бунт закончился неудачей.
Следующее столкновение греков с персами произошло уже в 490 году до н.э. Персидский флот высадил войско около греческого города Марафон, состоялась битва, закончившаяся победой греков под руководством полководца Мильтиада.
Персы, несмотря на поражение, не успокоились. В 480 году до н.э. следующий персидский правитель Ксеркс вторгся в Грецию по суше. Чтобы захватить южную Грецию, персам необходимо было пройти через узкий Фермопильский проход между горами и морем. Здесь и состоялась очередная битва. Греками командовал спартанский царь Леонид. Он и его 300 спартанцев пытались остановить врага, но неудачно.
Прорвавшись на юг, персы начали движение к Афинам. Население этого полиса перебралось на остров Саламин под защиту флота. Здесь, в Саламинском заливе, афинскому полководцу Фемистоклу удалось разбить персидский флот. Ксеркс отступил, перед этим разрушив Афины.
В 479 году до н.э. греки разбили персов дважды - при городке Платеи и в морском сражении у мыса Микале.
На волне этих успехов, в 478 году до н.э. был создан Афинский морской союз, военные действия переместились в Малую Азию. Афинский союз смог победить персов и там, малоазийские полисы были освобождены.
Окончательно войны с персами завершилась к 449 году до н.э. Был заключен мир, согласно которому Персия признавала независимость греческих полисов, а также ей запрещалось осуществлять судоходство в Эгейском море.
Битвы во время греко-персидских войн
5. Возвышение Афин в V веке до н.э.
Усилил флот, введя денежную оплату гребцам
Разгромил пиратов, угрожавших морской торговле
Построил защитные стены от Афин до Пирея – крупнейшего порта в Средиземноморье
Улучшил архитектурный облик Афин, инициировав постройку Парфенона и многих других зданий (это было сделано, так как ранее Ксеркс сжег Афины)
Усилил роль народного собрания в жизни полиса
Скульптура Перикла и реконструкция Парфенона
6. Пелопонесская война.
Карта Пелопонесской войны. Спарта и ее союзники (выделены красным). Афины с союзниками (выделены желтым)