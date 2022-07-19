ДРЕВНИЙ МИР

Античность: Древняя Греция

Древняя Греция (Эллада) — античная греческая цивилизация на юго-востоке Европы, наивысший расцвет которой пришёлся на V—IV вв. до н. э. — период, получивший в её истории название классического. В культуре Древней Греции лежат истоки современной европейской цивилизации.

В исторической науке принято выделять следующие этапы истории Древней Греции:

Крито-микенский (конец III—II тыс. до н. э.), который характеризуется существованием двух цивилизаций, которые развивались параллельно друг другу: Минойской цивилизации на острове Крит и Микенской цивилизации на юге Балканского и Пелопонесском полуостровах. В этот период происходит возникновение первых государственных образований, развитие мореплавания, установление торговых и дипломатических контактов с цивилизациями Древнего Востока. Для Крита и материковой Греции на этом этапе выделяются различные периоды развития, поскольку на острове Крит, где в то время проживало негреческое население, государственность сложилась раньше, чем в Балканской Греции, подвергшейся в конце III тысячелетия до н. э. завоеванию греков-ахейцев. Полисный период (XI—IV вв. до н. э.), в рамках которого происходит становление и расцвет полисов с демократической и олигархической формами государственности. В эту эпоху происходят греко-персидские войны, позволившие полисам отстоять независимость перед лицом Восточной угрозы, а также междоусобная Пелопонесская война между греческими полисами, приведшая к кризису полисных структур. Эллинистический период (IV—I вв. до н. э.), который характеризуется возвышением Македонии, походами греко-македонского войска Александра Македонского на Восток, кратким периодом существования его мировой державы и её распадом на ряд эллинистических государств.

1. Троянская война



Одной из первых греческих цивилизаций на Балканах и Пелопоннесе была, которая существовала со II тысячелетия до н.э. до XIII века до н.э. Ахейцы были воинственным народом и вели с соседями многочисленные войны. Самым известным конфликтом стала война с негреческим малоазийским городом-государством Троей. Греки объединили свои силы под главенством царя, переправились в Малую Азию, осадили и впоследствии подчинили Трою в середине XIII века до н.э. Эти события будут позднее воспеты в





Ахейская (Микенская) Греция и скульптура Гомера

2. Зарождение и развитие демократии в Древней Греции



Надо сказать, что и сами ахейцы вскоре после победы над Троей окажутся повержены. В XIII-XII веках до н.э. произойдет вторжение на Балканы воинственных дорийцев и Ахейская цивилизация падет. В IX-VII веках до н.э. у дорийцев начнут возникать города-государства –. Они отличались от городов-государств Древнего Востока, ведь греки в этих городах были не подчинены единому правителю-деспоту, а организованы в самоуправляющуюся общину. В общине, однако, царило имущественное и социальное неравенство: граждане были поделены на(богатых) и(остальной народ). В одном из самых известных полисах –– также царило неравенство. Из числа аристократов избрали главных должностных лиц полиса –, которые были членами(совета старейшин) и следили за исполнением законов. Аристократы захватывали самые плодородные земли полиса, вгоняя демос в долговую зависимость. Все изменилось с приходом к власти. Он был избран архонтом в 594 году до н.э. Проводя свои реформы, он поднял значение народного собрания, в котором участвовали все афинские граждане. Демос добился права принимать законы и избирать высших должностных лиц полиса. Был создан народный суд, судьей мог быть избран любой гражданин. Аристократы потеряли свое былое влияние. Таким образом, Солон заложил в Афинах основы– власти народа.





Афинский полис (отмечен красным) и скульптура Солона

3. Социально-экономическое и политическое развитие Древней Спарты



Помимо Афин, у греков-дорийцев возник еще один известный полис –. С VIII века до н.э. легендарным спартанским законодателембыло установлено деление населения Спарты на три группы:(потомки дорийцев-завоевателей, полноправные граждане),(жили в поселениях вокруг полиса, свободные, но не имеющие гражданских прав) и(обращенные в рабство завоеванные ахейцы). В Спарте существовало народное собрание –, участие в котором могли принимать граждане. Апелла избирало– совет старейшин. В герусию входили два царя, получавшие власть по наследству. Также апелла избирала пять(наблюдаталей), которые следили за исполнением законов. Так как гражданские права в Спарте были у немногих, такой строй назвали





Спартанский полис (отмечен темно-коричневым) и скульптура Ликурга

4. Греко-персидские войны

В конце VI века до н.э. греки столкнулись с серьезной угрозой – Персидской державой. Персидский царь Дарий I , расширяя свою империю, попытался подчинить малоазийские полисы, которые в ответ на это в 500 году до н.э. подняли восстание. Полисы Афины и Эретрея решили помочь грекам, однако бунт закончился неудачей.

Следующее столкновение греков с персами произошло уже в 490 году до н.э. Персидский флот высадил войско около греческого города Марафон , состоялась битва, закончившаяся победой греков под руководством полководца Мильтиада.

Персы, несмотря на поражение, не успокоились. В 480 году до н.э. следующий персидский правитель Ксеркс вторгся в Грецию по суше. Чтобы захватить южную Грецию, персам необходимо было пройти через узкий Фермопильский проход между горами и морем. Здесь и состоялась очередная битва. Греками командовал спартанский царь Леонид . Он и его 300 спартанцев пытались остановить врага, но неудачно.

Прорвавшись на юг, персы начали движение к Афинам. Население этого полиса перебралось на остров Саламин под защиту флота. Здесь, в Саламинском заливе, афинскому полководцу Фемистоклу удалось разбить персидский флот. Ксеркс отступил, перед этим разрушив Афины.

В 479 году до н.э. греки разбили персов дважды - при городке Платеи и в морском сражении у мыса Микале .

На волне этих успехов, в 478 году до н.э. был создан Афинский морской союз , военные действия переместились в Малую Азию. Афинский союз смог победить персов и там, малоазийские полисы были освобождены.

Окончательно войны с персами завершилась к 449 году до н.э. Был заключен мир, согласно которому Персия признавала независимость греческих полисов, а также ей запрещалось осуществлять судоходство в Эгейском море.





Битвы во время греко-персидских войн

5. Возвышение Афин в V веке до н.э.



Усилил флот, введя денежную оплату гребцам

Разгромил пиратов, угрожавших морской торговле

Построил защитные стены от Афин до Пирея – крупнейшего порта в Средиземноморье

Улучшил архитектурный облик Афин, инициировав постройку Парфенона и многих других зданий (это было сделано, так как ранее Ксеркс сжег Афины)

Усилил роль народного собрания в жизни полиса

По итогу греко-персидских войн среди всех греческих полисов выделились Афины, которые стояли во главе Афинского морского союза.здесь на высшую должность стратега избрали, который смог преумножить мощь своего полиса.Он:





Скульптура Перикла и реконструкция Парфенона

6. Пелопонесская война.



Усилением демократических Афин была не довольна олигархическая Спарта. Вмежду двумя полисами началась 27-летняя война, победителем из которой вышли спартанцы. В Афинах и других полисах демократические порядки были уничтожены, Афинский морской союз распался, флот был потерян. Спартанцы заставили своих врагов срыть крепостные стены и выплатить контрибуцию (денежная сумма, которую побежденные должны уплатить победителю).





Карта Пелопонесской войны. Спарта и ее союзники (выделены красным). Афины с союзниками (выделены желтым)