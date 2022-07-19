Наука и словесность во второй половине XIX в.

После отмены крепостного права, повлекшей за собой коренные изменения в социальной и экономической жизни империи, были созданы также новые условия для развития культуры. Научно-технический прогресс и общая модернизация страны привели резкому повышению спроса на высококвалифицированных специалистов (администраторах, юристах, инженерах, профессионально-технически образованных рабочих). Оживление общественно-политической жизни и активизация идейной борьбы оказывали значительное влияние на развитие отечественной культуры. Среди радикально настроенной молодежи пореформенной России широко распространился нигилистический образ мыслей. Нигилизм подразумевал отрицание традиционных ценностей: государства, морали, нравственности, религии. Во второй половине XIX века складывается новый социальный слой — российская интеллигенция, к которой принадлежали люди, занимавшиеся интеллектуальным трудом, преимущественно получившие высшее образование. Для интеллигенции характерно было особое умонастроение и мировоззрение, озабоченность судьбой родины, стремление послужить обществу и народу.

Российская культура второй половины XIX – начала XX вв. зиждилась на художественных традициях, эстетических и моральных идеалах «золотого века». Эти традиции развивались на протяжении почти всего XIX века. Однако на рубеже XIX – XX вв. в России началась новая, своеобразная историко-художественная эпоха, которую современники назвали «серебряным веком» русской культуры.

Образование и наука

Система образования, которая сложилась в ходе Великих реформ, в основных чертах сохранилась до 1917 г. Начальное образование давали государственные, земские и церковно-приходские школы. Там в течение 2 – 3 лет обучали письму, чтению, счету и закону Божьему.

Система среднего образования включала гимназии и реальные училища. В гимназиях (мужских и женских) большее внимание уделяли естественным и гуманитарным наукам, изучению иностранных языков. В реальных училищах упор делался на прикладные естественно-технические дисциплины.

В 1887 г. так называемым «циркуляром о кухаркиных детях» принимать в гимназии детей «кучеров, лакеев, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей» запрещалось. Окончание гимназии было необходимым условием для поступления в университет.

Значительные перемены произошли в системе высшего образования. Быстро росло количество специальных высших учебных заведений; открылись Горный, Лесной институты, Сельскохозяйственная академия и др. Появились и частные университеты. Поскольку поступление женщин в университеты было затруднено, то на общественные средства были открыты Высшие женские курсы в Петербурге (Бестужевские).

Во второй половине XIX – начале XX в. углубился процесс дифференциации наук, их разделение на фундаментальные и прикладные.

В естественных науках огромное значение имело открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона химических элементов.

Классическую теорию химического строения органических тел создал А. М. Бутлеров.

Н. Д. Зелинский заложил основы учения об органическом катализе.

А. И. Каблуков создал основополагающие работы в области электрохимии и физической химии.



Исследования математиковв области теории чисел, теории вероятностей и ряда разделов математической физики имели фундаментальное и прикладное значение.

Выдающиеся открытия были сделаны в физике и механике. Работы А. Г. Столетова подготовили условия для создания современной электронной техники.

Переворот в электрификации произвели открытия П. Н. Яблочкова (дуговая лампа), А. Н. Лодыгина (лампа накаливания).

Золотой медали на Всемирной выставке в Париже в 1901 г. был удостоен А. С. Попов за изобретение в 1895 г. электрической беспроводной связи (радио).

Сенсационное сообщение на Международном конгрессе физиков сделал П. Н. Лебедев, подтвердивший электромагнитную природу света, измеривший его давление на твердое тело и газы.

«Отцом русской авиации» называют Н. Е. Жуковского, основоположника современной гидроаэродинамики.

К. Э. Циолковский своими работами в области ракетодинамики обосновал возможность космических полетов.

Энциклопедические труды В. И. Вернадского способствовали появлению новых направлений в геохимии, биохимии, радиологии. Крупными успехами было отмечено развитие биологии и медицины.

И. М. Сеченов заложил основы школы отечественной физиологии, сделал ряд открытий в психологии. Н. И. Пирогов стал основоположником русской хирургии, начал применять анестезию при операциях.

Нобелевские премии получили И. П. Павлов, разработавший учение о высшей нервной деятельности и физиологии пищеварения, а также И. И. Мечников — автор фагоцитарной теории иммунитета.

К. А. Тимирязев основал русскую школу физиологии растений.

Русские исследователи, географы и этнографы, продолжили исследование малоизвестных регионов Земли: Тянь-Шаня, Тибета, Туркестана, Монголии, Индонезии, Филиппин, Эфиопии и др. Во время путешествий П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. М. Пржевальского, Н. П. Миклухо-Маклая, В. К. Козлова и других были созданы карты этих районов, собраны богатейшие биологические и этнографические коллекции.

Океанограф вице-адмирал С. О. Макаров совершил два кругосветных плавания, предоставил систематическое описание Черного, Мраморного и Северного морей. Он же предложил использовать ледоколы для исследования Северного морского пути.

Экспедиции Э. В. Толля и А. В. Колчака положили начало изучению Арктического региона, которое продолжил Г. Я. Седов. В 1912 – 1914 гг. он организовал экспедицию к Северному полюсу, провел геодезическую съемку побережья и островов Северного Ледовитого океана.

Во второй половине XIX – начале XX в. в связи с необходимостью понимания современных процессов и будущего России чрезвычайно вырос интерес к историческому прошлому. Выдающийся ученый С. М. Соловьев, чья деятельность началась еще в первой половине XIX в., создал фундаментальный труд «История России с древнейших времен» и множество иных работ по различным историческим проблемам.

В. О. Ключевский, создавший оригинальную концепцию русской истории, оказал огромное влияние на развитие отечественной исторической науки. Различные идейные взгляды историков вызвали появление трудов, в которых история России рассматривалась или с либеральных (П. Н. Милюков), или с марксистских позиций (Н. П. Павлов-Сильванский, М. Н. Покровский, Н. И. Кареев), А. А. Шахматов, чьи труды актуальны до сих пор, заложил традицию исследования древнерусских летописей. Л. П. Карсавин внес вклад в развитие медиевистики, обратившись к теме средневековой религиозности и европейской культуры.

Деятельность церковных иерархов пореформенной эпохи также была направлена на повышение уровня образованности духовенства, развитие богословия. В 1876 году был завершен Синодальный перевод Библии, большая часть работы прошла под руководством митрополита Филарета (Дроздова). Митрополит Макарий (Булгаков) оставил капитальный, но не оконченный труд «История Русской церкви», и множество богословских сочинений. К крупным фигурам церковно-религиозной сферы принадлежит старец Амвросий Оптинский, прототип одного из персонажей Достоевского.

Литература и театр

Художественная литература второй половины XIX – начала XX в. сохраняла традиции критического реализма. Характерными чертами этого направления были гуманизм, народность и гражданственность литературных произведений. Их развивали И. С. Тургенев. Н. Д. Некрасов, Ф. М. Достоевский, И. А. Гончаров, М. Е. Салтыков-Щедрин, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И. А. Бунин, А. И. Куприн и др. Социальные и философско-нравственные проблемы получили наиболее выразительное освещение в творчестве Л. Н. Толстого, который был признан мировым лидером критического направления. В произведениях М. Горького наглядно проявилась связь реалистического метода с постановкой острых социально-политических проблем России начала XX в.

Однако художественные приемы критического реализма перестали удовлетворять многих авторов на рубеже XIX – XX вв. Глубокий интерес к человеческой личности, ее внутреннему миру, поиск новых изобразительных средств и форм — все это вызвало появление нового течения в литературе и искусстве — модернизма. В модернизме выделяют несколько течений.

Эстетические принципы символистов были сформулированы Д. С. Мережковским, А. А. Блоком К. Д. Бальмонтом и В.Я. Брюсовым.

Среди поэтов-акмеистов наибольшую известность приобрели Н. С. Гумилев, А. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам, М. А. Кузьмин.

К футуристам относят Д. Д. Бурлюка, В. В. Хлебникова, В. В. Маяковского, Сашу Черного.

Творчество целой плеяды талантливых русских поэтов начала XX в. позволило назвать это время «серебряным веком» русской поэзии.

Во второй половине XIX – начале XX в. в России активно развивалось театральное искусство. Репертуар формировался в основном на основе драматических произведений классиков русской литературы — А. Н. Островского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, А. М. Горького. В московском Малом театре работало множество выдающихся артистов (М. Н. Ермолова, Г. Н. Федотова, А. И. Сумбатов-Южин). На рубеже веков было открыто сразу несколько новых театров, ставших центрами культурной жизни России. Российские актеры и режиссеры напряженно работали над развитием сценического искусства.

В 1898 г. К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко основали Художественный театр.

В начале XX в. открылся театр известной русской актрисы В. Ф. Комиссаржевской в Петербурге.

Началась режиссерская деятельность В. Э. Мейерхольда.

Во второй половине XIX в. окончательно оформилась национальная музыкальная русская школа. В начале 60-х годов XIX в. в России сложилась творческая группа композиторов, которую критик В. В. Стасов назвал «Могучей кучкой». В нее входили М. А. Балакирев, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков. В творчестве этих авторов с наибольшей выразительностью проявилось уважение к народным песенным мелодиям и историческому прошлому страны (опера «Хованщина», повествующая о событиях стрелецкого бунта 1682 г.)

Представители «Могучей кучки» и другие русские композиторы (П. И. Чайковский, А. К. Глазунов, С. В. Рахманинов) создали множество самых разных музыкальных произведений. В начале XX в. поиски новых художественных средств выражения продолжил А. Н. Скрябин.

Популяризации музыкального искусства способствовала деятельность Русского музыкального общества, основанного в 1859 г. по инициативе А. Г. Рубинштейна. В 1862 г. благодаря его энтузиазму была учреждена Санкт-Петербургская консерватория.

Также популяризацией произведений российских и зарубежных композиторов занимались преподаватели бесплатной музыкальной школы, открытой в Петербурге в 60-х годах М. А. Балакиревым и учителем пения Г. Я. Ломакиным.

Вклад в развитие отечественного музыкального искусства был внесен оперными певцами (Ф. И. Шаляпиным, Л. В. Собиновым. А.В. Неждановой). Имена выдающихся балетных танцоров (А. П. Павловой, Т. П. Карсавиной, В. Ф. Нижинского) и балетмейстеров (М. И. Петипа) навсегда вошли в сокровищницу мировой культуры.

Особенное значение для популяризации театрально-музыкального искусства России имела деятельность С. П. Дягилева, организовавшего в Европе «Русские сезоны» (1907 – 1913), гастрольные выступления русских артистов балета.