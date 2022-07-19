Правление Елизаветы Петровны

1. Личность Елизаветы Петровны

Елизавету принято считать любимой дочерью Петра I: в 1709 году, когда она родилась, царь даже отложил празднования в честь победы под Полтавой, а повелел праздновать рождение дочери. В различных источниках будущая императрица характеризуется как красивая, любящая и умеющая подбирать наряды и подавать себя в обществе. Несмотря на это, она также любила охоту, верховую езду, катание на лодках.

2. Приход к власти

К 1741 году общество оказывается уставшим от засилья немцев у власти (в правление Анны Иоанновны), и всё больше внимания приковывает к себе Елизавета как дочь великого императора. Наследником Анны становится младенец Иван Антонович, а регентом при нём поначалу оказывается сам Бирон, а затем (после ссылки последнего) Анна Леопольдовна, мать малолетнего императора.

К концу года будет составлен заговор и при помощи Преображенского полка совершён очередной дворцовый переворот, который возглавила лично Елизавета. Малолетний правитель вместе с матерью будут отправлены в ссылку, а на престоле окажется дочь Петра.

3. Внутренняя политика

Первым делом императрица отстранит немцев от власти, а затем ликвидирует Верховный Тайный совет и кабинет министров, чтобы утвердиться на престоле и преодолеть изменения, совершённые своей предшественницей. Также она становится явным продолжателем дела Петра: восстанавливается роль Сената, Главного магистрата, Провиантской коллегии, Мануфактур- и Берг-коллегии. Впервые за долгие годы отменяется смертная казнь, смягчаются наказания в армии, однако положение крестьян так и останется незавидным, что будет выражаться в регулярных бунтах. Кроме прочего, в этот период был принят указ, который разрешил помещикам ссылать крепостных в Сибирь (1760), таким образом, Елизавета Петровна продолжила курс своих предшественников на ужесточение крепостного права.

Большое внимание императрица уделяет просвещению: происходит реорганизация учебных заведений, растёт число начальных школ. Основаны Московский университет (1755) и Академия художеств.

4. Отмена внутренних таможенных пошлин (1754)

Елизавета Петровна отменяет внутренние таможенные пошлины в 1754 году, что было сделано в интересах русских купцов и промышленников. Внутренняя политика второй половины 40-50-х гг. во многом связана с деятельностью графа П. И. Шувалова, ставшего фактически руководителем елизаветинского правительства. По его инициативе была проведена переориентация бюджетных поступлений с прямого обложения на косвенное. Это позволило увеличить доходы казны. Он почувствовал, что пришло время очередной таможенной реформы. Важнейшим мероприятием в области таможенной политики явилась ликвидация таможенных ограничений внутри страны. Русское государство, политическое становление которого произошло еще в XV – XVI вв., в экономическом отношении до середины XVIII в. оставалось раздробленным. В каждой области взимались провозные и торговые пошлины. Кроме «мытов», «перевозов», «мостовщины» и др. существовало еще множество всяких «мелочных сборов», сильно стеснявших внутреннюю торговлю.

Большое значение для укрепления экономического положения дворянства и купечества имело одновременное создание в 1754 г. Дворянского и Купеческого (Коммерческого) заемных банков.

5. Внешняя политика

При Елизавете Петровне Россия ведет две войны: русско-шведскую (1741 – 1743) и Семилетнюю (1756 – 1763). В ходе русско-шведской войны Россия одержала победу над Швецией, которая хотела взять реванш за поражение в Северной войне. В результате Россия получила ряд финских крепостей, также подтверждались условия Ништадского мирного договора 1721 года.

Главной причиной Семилетней войны стала — угроза интересам России в центральной Европе со стороны Пруссии.

Ход военных действий: победа России в битве при Гросс-Егерсдорфе в 1757 году, ничья при Цорндорфе (1758), победа при деревне Кунерсдорф (1759), наконец, взятие Берлина русскими войсками в 1760 году.

Итоги войны: пришедший к власти после смерти Елизаветы Петровны — Петр III возвратил Пруссии все территории, которые были захвачены в ходе войны (являлся большим почитателем Пруссии и прусских порядков, а его кумиром был Фридрих II) и подписал мир.

Русские полководцы в этой войне: C. Ф. Апраксин, П. С. Салтыков, П. А. Румянцев.

Семилетняя война на карте