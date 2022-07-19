Сословия в XVII в.: «верхи общества»

1. Бояре и дворяне

Наиболее привилегированным сословием в России XVII века оставались феодалы – крупные землевладельцы. Феодалы в России – это, прежде всего, бояре-вотчинники (с владениями, передающимися по наследству) и дворяне-помещики, которые получали землю за службу. При этом дворянское сословие становится всё более могущественным в условиях развития абсолютизма, поскольку является опорой царской власти. Дворяне получали землю и привилегии за свою службу, что делало их преданной и заинтересованной в труде группе населения. К XVII в. формируется сложная система, определяющая место того или иного дворянина в армии, при дворе или в системе управления: в зависимости от знатности рода и достижений по службе дворянин сменял один чин другим. Каждый чин определял право на владение большим или меньшим участком земли вместе с работавшими на нём крестьянами.

Московские бояре, XVII в.

Власть всячески стремилась поддержать первые сословия (как дворян, так и бояр) и укрепить их права на землю, а также на зависимых от них крестьян (крестьяне воспринимались как неотъемлемая составляющая владений, поскольку именно они работают на земле, придавая ей ценность). Потому вслед за введением заповедных и урочных лет всё больше увеличивается срок сыска беглых крестьян: поначалу до 10, затем до 15 лет. Если убежавшему крестьянину удавалось скрываться в течение всех этих лет, он становился свободным, а потому такие меры не могли удовлетворить запросы землевладельцев, которые требовали полного закрепления крестьян за их владельцами. Потому Соборное уложение 1649 года закрепило право феодалов на зависимых крестьян, окончательно закрепило их переход от одного хозяина к другому, а также ввело бессрочный сыск беглых крестьян. Именно принятие Соборного уложения окончательно закрепостило крестьян.

Большая часть крестьянских дворов принадлежала дворянам (около 60%), по 10% приходилось на царское и боярское владения и 15% - церкви (церковь оставалась крупным землевладельцем).

Как показывает статистика, а также политика власти относительно землевладельцев-дворян, позиции главных феодалов прошлого – бояр – постепенно ослабевали, основными хозяевами земель и крестьян стали дворяне. Важным шагом в этом процессе стала и отмена местничества в 1682 г. – теперь все категории феодалов были уравнены в правах, и знатность боярских родов уже не играла былой роли в продвижении по службе.

2. Повседневный быт знатных сословий

Быт дворян и бояр по своей модели напоминал царский. Их двор представлял собой комплекс строений – изб, сеней, чердаков и прочего, которые соединялись между собой переходами. С внешней стороны здания пышно украшались богатыми резными украшениями, раскрашивались в яркие цвета.

Как и ранее, центром дома оставалась печь, в знатных домах богато украшенная изразцами, росписями, узорами из камней. Нарядными были и предметы мебели, украшавшиеся резьбой, росписями. Большой популярностью пользовались привезённые с востока ковры.

Традиционные предметы мебели (столы, лавки, большие сундуки) богато украшались росписями, резьбой. Обязательными предметами быта стали многочисленные ковры, привезённые из Персии, Османской империи, Крымского ханства. Активно распространялась мода на зеркала и часы. Просвещённые государственные деятели украшали дома картинами, географическими картами, появлялись частные библиотеки.

Одежда сохраняла традиционный облик, однако больше внимания стало уделяться тканям, привозимым с востока. Мало изменялись и гастрономические предпочтения, однако развитие торговых связей добавило в рацион русской знати восточные пряности, лимоны, изюм, миндаль, рис, сахар. Колбаса, часто подававшаяся с гречневой кашей, оказалась особо любима знатью.

На смену закрытым саням приходили кареты. Досуг знать проводила на пирах и охоте, а также наблюдая за кулачными боями.

А. Рябушкин семья купца в XVII в.

3. Духовенство

К концу XVII в. увеличилась численность российского духовенства, росло число монастырей. Вместе с введением патриаршества в 1589 г. появилась новая церковная иерархия: самой многочисленной прослойкой были приходские священники, высокое положение занимали епископы, архиепископы и митрополиты. Возглавлял церковную организацию патриарх Московский и всея Руси.

Как уже было отмечено выше, церковь оставалась крупнейшим землевладельцем, что не могло не беспокоит царскую власть, а также вызывать негатив со стороны бояр и дворян. Поскольку XVII век в истории России тесно связан с процессом секуляризации (обмирщения культуры), роль церкви ослабевает, и Соборное уложение закрепило церкви увеличивать свои земельные владения, а заодно были ликвидированы права белых слобод (к их числу относились и церковные владения) в городах. При этом церковные лидеры были лишены ряда судебных привилегий, принадлежавших им ранее.

Итоги

В XVII в. произошли изменения в социальной структуре российского общества. Основной категорией землевладельцев стало поместное дворянство. Полностью была закрепощена значительная часть крестьянства. Было запрещено увеличение церковного землевладения. Ликвидированы права белых слобод в городах.