Восточнославянские племена VIII — IX вв.

«Повесть временных лет» повествует, что накануне объединения большинства восточнославянских племен под властью единого центра — Киева существовало по меньшей мере 14 крупных племенных союзов:

Поляне (жители полей), ареал обитания — среднее Поднепровье, центр — Киев 1.ареал обитания — среднее Поднепровье, центр — Киев 2. Ильменские словене, ареал обитания — на севере от полян, (самое северное племя), район озера Ильмень, центры — Новгород, Ладога. 3. Древляне (жители лесов), ареал обитания — северо-западнее полян, центр — Искоростень. 4. Дряговичи (жители болот), ареал обитания — севернее древлян (территория современной Беларуси), крупные центры отсутствуют. 5. Северяне, ареал обитания — к востоку от полян (по рекам Десна, Сейм, Сула), центр — Чернигов. 6. Вятичи, ареал обитания — на северо-востоке от северян (междуречья Оки, Клязьмы и Волги), центры — Ростов, Суздаль. 7. Кривичи, ареал обитания — между ильменскими словенами и радимичами (в верховьях Волги, Днепра и Западной Двины), центр — Смоленск. 8. Полочане, ареал обитания — юго-западнее кривичей (бассейн Западной Двины), центр — Полоцк. 9. Радимичи, ареал обитания — южнее кривичей, севернее полян (по рекам Сож и Сейм), крупные центры отсутствуют. 10. Волыняне, бужане, белые хорваты, ареал обитания — юго-западнее полян (бассейн реки Буг), самые западные племена. 11. Уличи, тиверцы, ареал обитания — южнее полян, самые южные племен.

Во всех древних описаниях расселения восточнославянских племен говорится о том, что жили они не изолированно от своих иноязычных соседей. Так, например, в районе ареала обитания ильменских словен и по соседству с вятичами и кривичами жили угро-финские племена:

1. Меря.

2. Весь.

3. Корела.

4. Чудь.

5. Мурома.

6. Мордва.

Собирая дань с окрестных племен, некоторые славяне сами находились в состоянии даннической зависимости от более сильных иноплеменных соседей.

Хазары собирали дань с:

1. Полян.

2. Северян.

3. Радимичей.

Варяги собирали дань с:

1. Ильменских словен.

2. Кривичей.

3. Чуди.

4. Мери.

Общественный строй славян

Поговорим о том, как жили восточные славяне и как было устроено их общество. Надо признать, что количество свидетельств, способных пролить свет на особенности общественного строя славян, ограничено. Поэтому позволим себе остановиться лишь на некоторых более общих, но достоверно известных тезисах о славянском обществе.

VI – VIII вв. — время разложения родоплеменного строя у наших предков. На смену племенам постепенно приходят военно-политические образования, возглавляемые князьями, в то же время растет роль как самого князя, так и возглавляемых им дружинников. Ключевая функция князя на начальном этапе — исключительно военная: защита подвластных территорий от внешних врагов. За свою «работу» князь и дружинники должны получать плату, ведь формально они могли бы в это время возделывать землю и выращивать хлеб, поскольку они этого не делают по уважительной причине — населению следует обеспечить князя и дружину всем необходимым для жизни (пища, одежда, жилье). Поэтому князь начинает регулярно объезжать территории с подвластным населением и собирает с них дань (полюдье).

На данном этапе внутри славянского общества формируется переходная к государству форма управления — военная демократия.

Признаки военной демократии:

1. все члены племени или племенного союза, разумеется, речь о мужчинах, участвуют в решении насущных задач племени

2. народное собрание, состоящие из мужчин, выступает высшим органом власти

3. пожалуй, важнейший признак - всеобщее вооружение населения

Военно-политическая элита Руси в X – XI веках:

Отроки― в древней Руси члены младшей дружины. Как правило, младшая дружина комплектовалась из княжеских и боярских детей, а также детей старших дружинников. Отроки начинали свою службу с юных лет, исполняя вначале низшие обязанности при княжеском дворе, по сути являясь прислугой, свитой князя. В исключительных случаях отроки призывались на совет старшей дружины. Далее по мере «возмужания» отрок производился в гриди (княжеские телохранители)

Гриди — в Древней Руси младшие княжеские дружинники, телохранители князя (IX-XII века). Жили в дворцовых помещениях — гридницах. В Новгородской республике — постоянное войско, непосредственно подчинявшееся посаднику и располагавшееся в новгородских пригородах в качестве засады.

Детские – младшие дружинники, составлявшие основную боевую единицу при князе.

Бояре, княжьи мужи – члены старшей дружины. Назначались на административные (посадники) или военные (воеводы) должности. Составляли совет князя.

Таким образом, к VIII в. славяне находились уже в нескольких шагах от создания государства, то есть все предпосылки к этому имелись. Открытым оставался лишь вопрос о том, какой племенной союз примет на себя бремя объединителя и в какой конкретный момент это произойдет.

Процесс создания государства был ускорен благодаря:

1. борьбе с военно-торговой экспансией варягов

2. агрессии Хазарского каганата, в зависимости от которого находилось большинство восточнославянских племен

Несомненно, общий враг (будь то хазары на юге или варяги на севере, сплачивает ранее воюющие племена).