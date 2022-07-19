Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
История
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Восстание декабристов

В Александровскую эпоху в России зарождаются общественные движения, кружки, тайные общества.

Причины возникновения тайных обществ:

  1. В годы Заграничных походов русские солдаты и офицеры имели возможность увидеть своими глазами, насколько сильно уровень жизни Европы отличается от российского, понаблюдать страны, где нет крепостного права. Все это оказало значительное влияние на их восприятие российской действительности и сформировало желание перемен.

  2. Офицеры-дворяне увидели в войне с Наполеоном народ в его духовной красоте, осознали его роль в исторических событиях, пришли к убеждению, что народ, отстоявший независимость России, достоин лучшей жизни, что повлияло на решение многих из них стать членами тайных обществ.

  3. Влияние идей века Просвещения.

  4. Существование неэффективной бюрократической государственной машины, мешавшей развитию государства.

  5. Крепостническая система хозяйствования воспринималась образованной частью общества как тормоз в развитии экономики страны, который необходимо уничтожить.

  6. Отказ Александра I от либеральных реформ после войны способствовал формированию у молодых дворян убеждения, что осуществить необходимые преобразования смогут только участники тайных обществ.

Первые организации будущих декабристов начали возникать во второй половине 1810-х годов:

«Союз спасения» («Общество истинных и верных сынов Отечества», 1816).

Состав: С. П. Трубецкой, А. Н. и Н. М. Муравьевы, М. И. и Н. И. Муравьевы-Апостолы, И. Д. Якушкин.

«Союз благоденствия» (1818 – 1821).

Состав: А. Н. и Н. М. Муравьевы, М. И. и С. И. Муравьевы-Апостолы, П. И. Пестель, И. Д. Якушкин, М. С. Лунин.

Программа: «Зеленая книга». Ключевые идеи программы: отмена крепостного права, уничтожение самодержавия, принятие Конституции.

Общества декабристов:

Северное в Санкт-Петербурге (1822 – 1825).

Программа: «Конституция». Автор программы — Н. М. Муравьев.

Южное в Украине (1821 – 1825).

Программа: «Русская правда». Автор программы: П. И. Пестель.

Общее в программах: отмена крепостного права, равенство граждан перед законом, уничтожение абсолютной монархии.

Различия: Северное общество настаивало на необходимости установления конституционной монархии, введения ограниченных имущественным цензом избирательных прав. Освобождение крестьян предполагалось осуществить без земли. Южное общество выступало за необходимость установления республики, равенство избирательных прав, освобождение крестьян с землей.

Декабристы наметили восстание на 1826 год, однако случилось неожиданное событие — в Таганроге в 1825 году умер Александр I. Наследником должен был стать его брат Константин Павлович, однако он еще за несколько лет до этого отказался от престола. Однако об его отказе практически никто не знал (даже будущий император Николай I), так как эта информация содержалась в тайне. Воспользоваться этой неопределенной ситуацией междуцарствия и решили декабристы.

14 декабря 1825 года состоялось восстание на Сенатской площади, которое было организовано силами Северного общества. 29 декабря 1825 года произошло восстание Черниговского полка в Украине, организованное Южным обществом.

Ход восстания:

Утром на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге вышли части Московского полка, руководимые членом Северного общества М. П. Бестужевым-Рюминым. По замыслу восставших на площадь должны были выйти и другие силы восставших, после чего руководители декабристов планировали войти в здание Сената и предъявить сенаторам Манифест о свержении самодержавия. Вопреки ожиданиям восставших значительная часть планировавших выступить частей на площадь не вышла, также не явился руководитель восстания С. Трубецкой. Планы восставших были нарушены.

В это время сенаторы присягнули на верность новому императору Николаю I и к восставшим вышел генерал-губернатор Санкт-Петербурга М. Милорадович (герой Отечественной войны) с призывом разойтись. М. Милорадович был убит декабристом П. Каховским, после чего мирный путь развития восстания был исчерпан. Вскоре к площади подошли верные правительству войска и открыли огонь по восставшим. Восстание в Санкт-Петербурге было подавлено.

Итоги: восстание было подавлено. Пятеро декабристов — П. И. Пестель, К. Ф. Рылеев, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин, П. Г. Каховский – были казнены. 120 офицеров сосланы на вечное поселение в Сибирь.

Причины поражения восстания декабристов: отсутствие социальной базы и поддержки народа «Для народа, но без народа!», плохая подготовка восстания, которое планировалось на лето 1826 года, отсутствие на площади военного руководителя восстания С. П. Трубецкого.