Внешняя политика СССР в 1920-е гг.

Советский внешнеполитический курс в 1920-е годах характеризуется непоследовательностью и противоречивостью, объяснить это несложно. С одной стороны, для советского руководства в условиях ужасающего социально-экономического кризиса 1920-х было необходимо выбраться из политической и, что важнее, экономической изоляции, получить материальную помощь и признание нового государства со стороны ведущих мировых держав. С другой стороны, идеология пролетарского государства требовала бороться за мировую революцию (поэтому еще в 1919 году был создан Коминтерн – Коммунистический интернационал – советский орган, поддерживающий коммунистические партии и группировки в других странах). Экономическая необходимость одержала победу над идеологией.

В 1920 году был подписан первый договор новой советской России с европейским государством, им стала Эстония.

В 1921 году были установлены политические и экономические отношения с Германией, в этом же году Советскую Россию признала де-факто и Великобритания.

В этом же 1921 году были заключены мирные договора с прибалтийскими странами – Латвией и Литвой, а также с Польшей (Рижский мир) и Финляндией. Получили юридическое оформление договоры с правительствами Афганистана, Персии (Ирана) и Турции, с которыми были решены спорные территориальные вопросы.

Самой щекотливой для Советской России темой было признание долгов царского и Временного правительств, сумма которых насчитывала более 18,5 миллиардов рублей золотом. Для обсуждения этого вопроса в апреле 1922 года была организована Генуэзская конференция, советскую делегацию на ней возглавил нарком иностранных дел Г. В. Чичерин. Он выступил с контртребованиями к западным державам: компенсировать ущерб, нанесенный интервенцией в годы Гражданской войны (а это 59 миллиардов рублей). Договориться участникам конференции по этому животрепещущему вопросу так и не удалось.

Однако, успех Советской России в рамках этой конференции заключался в том, что в пригороде Генуи Рапалло между СССР и Германией был заключен Рапалльский договор, по которому страны отказывались от взаимных претензий и устанавливали дипломатические отношения с возможностью военного сотрудничества.



Во многом налаживание отношений с Германией и приглашение на Генуэзскую конференцию были связаны с переходом к НЭПу (что было воспринято как либерализация от отход от социализма). Кроме того, до 1917 года Российская империя была серьезным экономическим игроком на международной арене – западные страны были заинтересованы в ресурсах страны.

В 1924 году официальные дипломатические отношения были установлены с Великобританией, а после и с другими ведущими странами Европы: Италией, Францией. Для Советского государства началась «полоса признания». К концу 1920-х годов только США не признала СССР.

В начале 1927 года, Великобритания, опасаясь потерять свои позиции в Китае в результате развернувшейся в этой стране революции 1925 – 1927 годов, потребовала от СССР прекратить военную и политическую поддержку гоминьдановско-коммунистического правительства. Отказ СССР выполнить условия «ноты Чемберлена» привел к резкому ухудшению отношений между Британией и СССР. Китайский налет на политическое представительство СССР в Пекине и обыск, произведенный английской полицией в советско-английском АО "Аркос" в Лондоне предоставили в распоряжение консервативного правительства С. Болдуина секретные советские документы, подтвердившие «подрывную деятельность» московского Коминтерна в Великобритании и Китае, после чего Британия разорвала торговые и дипломатические отношения с СССР вплоть до 1929 года. Эти события вошли в историю под названием «Военной тревоги» 1927 года.