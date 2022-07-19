Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
История
Распад империи и революции 1917 года
Октябрьская революция Гражданская война Февральская революция "Военный коммунизм" Россия и мир накануне Первой мировой войны Идеология и культура периода Гражданской войны
Апогей сталинизма
Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» Идеология, наука и культура в послевоенные годы Изменения в политической системе в послевоенные годы Восстановление и развитие экономики
СССР во второй половине ХХ века
Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Внешняя политика Н.С.Хрущёва СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг. Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — середине 1960-х гг. Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг Внешняя политика Л.И.Брежнева
СССР в 1920-1930-е годы
Образование СССР Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Коллективизация в СССР Второй этап культурной революции в СССР (1930-е гг.) СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. Первый этап культурной революции в СССР (1920-е гг.) НЭП Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Индустриализация в СССР Внешняя политика СССР в 1920-е гг.
История современной России
Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Политическая жизнь России в начале XXI века Россия в 2008—2014 гг. Межнациональные конфликты в 1990-е гг. Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. Российская экономика на пути к рынку Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Внешняя политика России в начале XXI века
СССР в годы Великой Отечественной войны
Конференции Антигитлеровской коалиции Место и роль СССР в послевоенном мире Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Человек и война: единство фронта и тыла СССР накануне Великой Отечественной войны Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома Первый этап войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.) Второй этап Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.)
Перестройка и распад СССР
Реформа политической системы Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике

Внешняя политика СССР в 1920-е гг.

Советский внешнеполитический курс в 1920-е годах характеризуется непоследовательностью и противоречивостью, объяснить это несложно. С одной стороны, для советского руководства в условиях ужасающего социально-экономического кризиса 1920-х было необходимо выбраться из политической и, что важнее, экономической изоляции, получить материальную помощь и признание нового государства со стороны ведущих мировых держав. С другой стороны, идеология пролетарского государства требовала бороться за мировую революцию (поэтому еще в 1919 году был создан Коминтерн – Коммунистический интернационал – советский орган, поддерживающий коммунистические партии и группировки в других странах). Экономическая необходимость одержала победу над идеологией.

В 1920 году был подписан первый договор новой советской России с европейским государством, им стала Эстония.

В 1921 году были установлены политические и экономические отношения с Германией, в этом же году Советскую Россию признала де-факто и Великобритания.

В этом же 1921 году были заключены мирные договора с прибалтийскими странами – Латвией и Литвой, а также с Польшей (Рижский мир) и Финляндией. Получили юридическое оформление договоры с правительствами Афганистана, Персии (Ирана) и Турции, с которыми были решены спорные территориальные вопросы.

Самой щекотливой для Советской России темой было признание долгов царского и Временного правительств, сумма которых насчитывала более 18,5 миллиардов рублей золотом. Для обсуждения этого вопроса в апреле 1922 года была организована Генуэзская конференция, советскую делегацию на ней возглавил нарком иностранных дел Г. В. Чичерин. Он выступил с контртребованиями к западным державам: компенсировать ущерб, нанесенный интервенцией в годы Гражданской войны (а это 59 миллиардов рублей). Договориться участникам конференции по этому животрепещущему вопросу так и не удалось.

Однако, успех Советской России в рамках этой конференции заключался в том, что в пригороде Генуи Рапалло между СССР и Германией был заключен Рапалльский договор, по которому страны отказывались от взаимных претензий и устанавливали дипломатические отношения с возможностью военного сотрудничества.


Во многом налаживание отношений с Германией и приглашение на Генуэзскую конференцию были связаны с переходом к НЭПу (что было воспринято как либерализация от отход от социализма). Кроме того, до 1917 года Российская империя была серьезным экономическим игроком на международной арене – западные страны были заинтересованы в ресурсах страны.

В 1924 году официальные дипломатические отношения были установлены с Великобританией, а после и с другими ведущими странами Европы: Италией, Францией. Для Советского государства началась «полоса признания». К концу 1920-х годов только США не признала СССР.

В начале 1927 года, Великобритания, опасаясь потерять свои позиции в Китае в результате развернувшейся в этой стране революции 1925 – 1927 годов, потребовала от СССР прекратить военную и политическую поддержку гоминьдановско-коммунистического правительства. Отказ СССР выполнить условия «ноты Чемберлена» привел к резкому ухудшению отношений между Британией и СССР. Китайский налет на политическое представительство СССР в Пекине и обыск, произведенный английской полицией в советско-английском АО "Аркос" в Лондоне предоставили в распоряжение консервативного правительства С. Болдуина секретные советские документы, подтвердившие «подрывную деятельность» московского Коминтерна в Великобритании и Китае, после чего Британия разорвала торговые и дипломатические отношения с СССР вплоть до 1929 года. Эти события вошли в историю под названием «Военной тревоги» 1927 года.