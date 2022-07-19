Правление Бориса Годунова

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
Россия в Новое время
Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Внешняя политика Петра I Россия накануне преобразований Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Восстание Е. Пугачёва Восстание Степана Разина Преобразования Петра I
Всеобщая история
Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Франция в XVII веке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Церковь в Средневековье США в XIХ веке Реформация и её последствия Америка в XVIII веке Страны Азии в XIX веке Франция в XVIII веке Англия в XVIII веке Англия в XIХ веке Международные отношения в XVIII веке Франция в XV-XVI вв. Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Объединительные движения в Италии Тридцатилетняя война Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Франция в XIX веке XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Образование независимых государств в Латинской Америке Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Древний Рим Европейская культура в XIV-XV вв. Англия в XVII веке XIV-XV вв.: что происходило на Западе Древняя Греция Великие географические открытия Эпоха Эллинизма Эпоха Крестовыых походов Основные события всеобщей истории ХХ в. Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Восточная Европа в XVI в. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Англия в XV-XVI вв.
Новейшая история России
Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Образование СССР Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Внешняя политика Л.И.Брежнева Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Гражданская война НЭП Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Индустриализация и коллективизация в СССР СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" История современной России (1991 - 2014 гг.) Конференции Антигитлеровской коалиции Основные этапы ВОВ СССР накануне Великой Отечественной войны Февральская революция Герои ВОВ и их подвиги "Военный коммунизм" Октябрьская революция Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внешняя политика Н.С.Хрущёва
Древняя Русь
Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг.
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Россия в Первой мировой войне Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.)
Варианты ЕГЭ
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Средневековый период
Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Эпоха Ивана III Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная раздробленность Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Правление Бориса Годунова
Культура России VIII-XX вв.
Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России
Формат ЕГЭ
Задание 19 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ

Правление Бориса Годунова

Борис Годунов — первый выбранный монарх России

В 1598 году на Земском соборе был избран новый царь. Им ожидаемо стал фактический правитель предыдущей эпохи – Борис Годунов.

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Борису Годунову сообщают об его избрании на царство.

Внешняя политика Бориса Годунов была весьма успешна, при нем происходит дальнейшее продвижение в Сибирь (окончательное покорение Сибирского ханства, начатое Ермаком в начале 1580-х годов, завершается в 1598 году). В 1595 году был заключен Тявзинский мир со Швецией. Россия вернула себе ряд земель на берегу Балтики, потерянные после поражения в Ливонской войне — Ивангород, Ям, Копорье, Корелу. В 1598 году Годунов возглавил поход против хана Казы-Гирея, который так и не решился войти в русские земли.

Главной внутриполитической задачей Годунова стало преодоление хозяйственной разрухи. И здесь правительство Годунова не отступало от предшественников и шло по пути еще большего закрепощения крестьянства. Крестьяне не испытывали особой любви к Борису Годунову и считали, что принятый еще при царе Федоре закон об урочных летах — также дело рук Годунова.

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Борис Годунов.

Положение в стране значительно ухудшилось из-за неурожайных лет на заре XVII века — в 1601 – 1603 гг. В стране начался голод, Годунов пытался справиться с этой проблемой, стал даже раздавать хлеб из государственных амбаров и разрешил холопам уходить от своих господ в поисках лучшей доли, но это не помогало. По Москве стали распространяться слухи, что все эти беды в наказание за грехи Годунова.

В 1603 – 1604 гг. вспыхнуло восстание холопов под руководством Хлопка Косолапа, которое было подавлено, а сам инициатор казнен в Москве.