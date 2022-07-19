Правление Бориса Годунова

Борис Годунов — первый выбранный монарх России

В 1598 году на Земском соборе был избран новый царь. Им ожидаемо стал фактический правитель предыдущей эпохи – Борис Годунов.

Борису Годунову сообщают об его избрании на царство.

Внешняя политика Бориса Годунов была весьма успешна, при нем происходит дальнейшее продвижение в Сибирь (окончательное покорение Сибирского ханства, начатое Ермаком в начале 1580-х годов, завершается в 1598 году). В 1595 году был заключен Тявзинский мир со Швецией. Россия вернула себе ряд земель на берегу Балтики, потерянные после поражения в Ливонской войне — Ивангород, Ям, Копорье, Корелу. В 1598 году Годунов возглавил поход против хана Казы-Гирея, который так и не решился войти в русские земли.

Главной внутриполитической задачей Годунова стало преодоление хозяйственной разрухи. И здесь правительство Годунова не отступало от предшественников и шло по пути еще большего закрепощения крестьянства. Крестьяне не испытывали особой любви к Борису Годунову и считали, что принятый еще при царе Федоре закон об урочных летах — также дело рук Годунова.

Борис Годунов.

Положение в стране значительно ухудшилось из-за неурожайных лет на заре XVII века — в 1601 – 1603 гг. В стране начался голод, Годунов пытался справиться с этой проблемой, стал даже раздавать хлеб из государственных амбаров и разрешил холопам уходить от своих господ в поисках лучшей доли, но это не помогало. По Москве стали распространяться слухи, что все эти беды в наказание за грехи Годунова.

В 1603 – 1604 гг. вспыхнуло восстание холопов под руководством Хлопка Косолапа, которое было подавлено, а сам инициатор казнен в Москве.