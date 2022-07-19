Вторая междоусобица на Руси

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
Культура России VIII-XX вв.
Советская культура второй половины ХХ в. Русская культура в XVI-XVII вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв. Советская культура первой половины ХХ в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVIII в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в.
Формат ЕГЭ
Задания 13-14 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ
Россия в Новое время
Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Преобразования Петра I Начало эпохи дворцовых переворотов Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I Россия накануне преобразований Правление Павла I (1796 - 1801 гг.)
Всеобщая история
Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Франция в XVII веке Франция в XV-XVI вв. XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Древняя Греция Франция в XIX веке XIV-XV вв.: что происходило на Западе Англия в XV-XVI вв. Страны Азии в XIX веке Тридцатилетняя война Восточная Европа в XVI в. Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Основные события всеобщей истории ХХ в. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века США в XIХ веке Великие географические открытия Франция в XVIII веке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Англия в XVIII веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Америка в XVIII веке Образование независимых государств в Латинской Америке Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Древний Рим Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Эпоха Крестовыых походов Церковь в Средневековье Европейская культура в XIV-XV вв. Объединительные движения в Италии Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Эпоха Эллинизма Международные отношения в XVIII веке Англия в XVII веке Реформация и её последствия Англия в XIХ веке
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Отечественная война 1812 г. Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Общественные движения в пореформенной России Правление Николая II (1894 - 1917 гг.)
Варианты ЕГЭ
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Новейшая история России
История современной России (1991 - 2014 гг.) "Военный коммунизм" Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Индустриализация и коллективизация в СССР СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Конференции Антигитлеровской коалиции Образование СССР Внешняя политика Н.С.Хрущёва Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Герои ВОВ и их подвиги Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Октябрьская революция Гражданская война СССР накануне Великой Отечественной войны Основные этапы ВОВ Внешняя политика Л.И.Брежнева Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма НЭП Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Февральская революция
Средневековый период
От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова Феодальная раздробленность Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Русское государство в первой половине XVI в. Начало возвышения Москвы Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса
Древняя Русь
Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв.

Вторая междоусобица на Руси

После смерти Владимира началась междоусобица среди его сыновей.

Сыновья Владимира:

1. Ярослав (сын Рогнеды)

2. Мстислав (сын Рогнеды)

3. Изяслав (сын Рогнеды)

4. Святослав (сын чешской княжны Мальфриды)

5. Святополк (сын вдовы Ярополка)

6. Борис (сын византийской принцессы Анны)

7. Глеб (сын византийской принцессы Анны)

Ряд исследователей полагают, что князь Владимир имел намерение передать престол любимому сыну Борису, в обход остальных. Но после смерти князя в 1015 году никаких прямых указаний не осталось. Воспользовавшись неожиданной кончиной правителя, престол захватил Святополк, который по версии некоторых исследователей не был сыном Владимира (Владимир насильно взял в наложницы уже беременную жену своего брата Ярополка во время междоусобной воны). В тот момент, когда Борис узнал о смерти отца и захвате престола Святополком, он как раз возвращался из похода и уже успел достигнуть берегов реки Альты. Борис с необычайным смирением отнесся к известию о том, что Святополк собирается убить его и брата Глеба. Дружина Бориса убеждала князя собрать войско и выступить против старшего брата, однако Борис повел себя довольно инфантильно, став просто дожидаться убийц от Святополка. Возможно, что христианская идея о «непротивлении злу насилием» настолько глубоко засела в душу впечатлительному молодому князю, что он решил принять свою судьбу, какой бы страшной она не была. А может Борис просто был задавлен горем из-за смерти любимого отца. Сейчас мы не имеем возможности объяснить причины бездействия Бориса в такой важный исторический момент, однако итог был очевиден — князь был жестоко убит людьми Святополка.

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Борис и Глеб.

Другой брат Святослав пытался бежать в Венгрию, но был схвачен людьми Святополка и умерщвлен. Братья Изяслав Полоцкий и Мстислав Тмутараканский оставались в этом конфликте нейтральными, что спасло им жизни. Историки говорят о том, что возможно даже существовал договор между Святополком и Мстиславом о разделе сфер влияния. Как бы то ни было, Мстислав продолжал заниматься расширением территории Руси в Азовском регионе.

Единственным из братьев, кто набрался смелости выступить открыто против Святополка, стал Ярослав. Война между братьями продолжалась 4 года, оба использовали наемные войска из других стран. Ярослав нанял варягов, Святополк же прибегал к услугам печенегов. После своего первого поражения Святополк отправился в Польшу — просить помощи у короля Болеслава I. Польский король был заинтересован в расширении своего влияния на восток, поэтому дал Святополку войско, с которым тот смог отвоевать Киев у Ярослава в 1018 году. Ярослав был вынужден бежать в Новгород.

Однако дружба Святополка с польским королем была недолгой, вскоре Болеслав с войском возвратился домой. Святополк не смог одержать победу в междоусобной борьбе и вскоре Ярослав с варяжским войском атаковал его, нанеся сокрушительное поражение. Святополк бежал на запад и предположительно умер в 1019 году где-то в Галиции.

Борьба Ярослава с Мстиславом Тмутараканским и новое объединение Руси

После того, как Ярослав одержал победу над Святополком, у него обнаружился новый противник в лице брата Мстислава.

В 1024 г. Мстислав одержал победу над Ярославом, после чего братья решили больше не враждовать, а приняли мудрое решение разделить Русь на две части. Левый берег Днепра с северской землей, Черниговом, Переяславлем и другими городами отошел к Мстиславу. Резиденцией Мстислава стал город Чернигов. Под управлением Ярослава остались Киев со всеми правобережными землями и Новгород.

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Заключение мира и разделение княжения по Днепру между братьями Ярославом Владимировичем Киевским и Мстиславом Владимировичем Тмутараканским.

Братья жили мирно и даже предпринимали объединенные походы против внешних врагов. Так, их объединенное войско нанесло поражение польскому королю, после чего спорные Червенские города снова отошли к Руси.

В 1036 году Мстислав умер. Поскольку он не имел наследников, то его часть Руси отошла Ярославу, который стал полновластным и единоличным правителем государства.