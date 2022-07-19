Вторая междоусобица на Руси

После смерти Владимира началась междоусобица среди его сыновей.

Сыновья Владимира: 1. Ярослав (сын Рогнеды) 2. Мстислав (сын Рогнеды) 3. Изяслав (сын Рогнеды) 4. Святослав (сын чешской княжны Мальфриды) 5. Святополк (сын вдовы Ярополка) 6. Борис (сын византийской принцессы Анны) 7. Глеб (сын византийской принцессы Анны)

Ряд исследователей полагают, что князь Владимир имел намерение передать престол любимому сыну Борису, в обход остальных. Но после смерти князя в 1015 году никаких прямых указаний не осталось. Воспользовавшись неожиданной кончиной правителя, престол захватил Святополк, который по версии некоторых исследователей не был сыном Владимира (Владимир насильно взял в наложницы уже беременную жену своего брата Ярополка во время междоусобной воны). В тот момент, когда Борис узнал о смерти отца и захвате престола Святополком, он как раз возвращался из похода и уже успел достигнуть берегов реки Альты. Борис с необычайным смирением отнесся к известию о том, что Святополк собирается убить его и брата Глеба. Дружина Бориса убеждала князя собрать войско и выступить против старшего брата, однако Борис повел себя довольно инфантильно, став просто дожидаться убийц от Святополка. Возможно, что христианская идея о «непротивлении злу насилием» настолько глубоко засела в душу впечатлительному молодому князю, что он решил принять свою судьбу, какой бы страшной она не была. А может Борис просто был задавлен горем из-за смерти любимого отца. Сейчас мы не имеем возможности объяснить причины бездействия Бориса в такой важный исторический момент, однако итог был очевиден — князь был жестоко убит людьми Святополка.

Борис и Глеб.

Другой брат Святослав пытался бежать в Венгрию, но был схвачен людьми Святополка и умерщвлен. Братья Изяслав Полоцкий и Мстислав Тмутараканский оставались в этом конфликте нейтральными, что спасло им жизни. Историки говорят о том, что возможно даже существовал договор между Святополком и Мстиславом о разделе сфер влияния. Как бы то ни было, Мстислав продолжал заниматься расширением территории Руси в Азовском регионе.

Единственным из братьев, кто набрался смелости выступить открыто против Святополка, стал Ярослав. Война между братьями продолжалась 4 года, оба использовали наемные войска из других стран. Ярослав нанял варягов, Святополк же прибегал к услугам печенегов. После своего первого поражения Святополк отправился в Польшу — просить помощи у короля Болеслава I. Польский король был заинтересован в расширении своего влияния на восток, поэтому дал Святополку войско, с которым тот смог отвоевать Киев у Ярослава в 1018 году. Ярослав был вынужден бежать в Новгород.

Однако дружба Святополка с польским королем была недолгой, вскоре Болеслав с войском возвратился домой. Святополк не смог одержать победу в междоусобной борьбе и вскоре Ярослав с варяжским войском атаковал его, нанеся сокрушительное поражение. Святополк бежал на запад и предположительно умер в 1019 году где-то в Галиции.

Борьба Ярослава с Мстиславом Тмутараканским и новое объединение Руси

После того, как Ярослав одержал победу над Святополком, у него обнаружился новый противник в лице брата Мстислава.

В 1024 г. Мстислав одержал победу над Ярославом, после чего братья решили больше не враждовать, а приняли мудрое решение разделить Русь на две части. Левый берег Днепра с северской землей, Черниговом, Переяславлем и другими городами отошел к Мстиславу. Резиденцией Мстислава стал город Чернигов. Под управлением Ярослава остались Киев со всеми правобережными землями и Новгород.

Заключение мира и разделение княжения по Днепру между братьями Ярославом Владимировичем Киевским и Мстиславом Владимировичем Тмутараканским.

Братья жили мирно и даже предпринимали объединенные походы против внешних врагов. Так, их объединенное войско нанесло поражение польскому королю, после чего спорные Червенские города снова отошли к Руси.

В 1036 году Мстислав умер. Поскольку он не имел наследников, то его часть Руси отошла Ярославу, который стал полновластным и единоличным правителем государства.