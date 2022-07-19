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История Древней Греции

1. Троянская война

Одной из первых греческих цивилизаций на Балканах и Пелопоннесе была Ахейская, которая существовала со II тысячелетия до н.э. до XIII века до н.э. Ахейцы были воинственным народом и вели с соседями многочисленные войны. Самым известным конфликтом стала война с негреческим малоазийским городом-государством Троей. Греки объединили свои силы под главенством царя Микен, переправились в Малую Азию, осадили и впоследствии подчинили Трою в середине XIII века до н.э. Эти события будут позднее воспеты в «Илиаде» Гомера.

Ахейская (Микенская) Греция и скульптура Гомера

2. Зарождение и развитие демократии в Древней Греции

Надо сказать, что и сами ахейцы вскоре после победы над Троей окажутся повержены. В XIII-XII веках до н.э. произойдет вторжение на Балканы воинственных дорийцев и Ахейская цивилизация падет. В IX-VII веках до н.э. у дорийцев начнут возникать города-государства – полисы. Они отличались от городов-государств Древнего Востока, ведь греки в этих городах были не подчинены единому правителю-деспоту, а организованы в самоуправляющуюся общину. В общине, однако, царило имущественное и социальное неравенство: граждане были поделены на аристократов (богатых) и демос (остальной народ). В одном из самых известных полисах – Афинах – также царило неравенство. Из числа аристократов избрали главных должностных лиц полиса – архонтов, которые были членами ареопага (совета старейшин) и следили за исполнением законов. Аристократы захватывали самые плодородные земли полиса, вгоняя демос в долговую зависимость. Все изменилось с приходом к власти Солона. Он был избран архонтом в 594 году до н.э. Проводя свои реформы, он поднял значение народного собрания, в котором участвовали все афинские граждане. Демос добился права принимать законы и избирать высших должностных лиц полиса. Был создан народный суд, судьей мог быть избран любой гражданин. Аристократы потеряли свое былое влияние. Таким образом, Солон заложил в Афинах основы демократии – власти народа.

Афинский полис (отмечен красным) и скульптура Солона

3. Социально-экономическое и политическое развитие Древней Спарты

Помимо Афин, у греков-дорийцев возник еще один известный полис – Спарта. С VIII века до н.э. легендарным спартанским законодателем Ликургом было установлено деление населения Спарты на три группы: спартанцев (потомки дорийцев-завоевателей, полноправные граждане), периэков (жили в поселениях вокруг полиса, свободные, но не имеющие гражданских прав) и илотов (обращенные в рабство завоеванные ахейцы). В Спарте существовало народное собрание – апелла, участие в котором могли принимать граждане. Апелла избирало герусию – совет старейшин. В герусию входили два царя, получавшие власть по наследству. Также апелла избирала пять эфоров (наблюдаталей), которые следили за исполнением законов. Так как гражданские права в Спарте были у немногих, такой строй назвали олигархическим.

Спартанский полис (отмечен темно-коричневым) и скульптура Ликурга

4. Греко-персидские войны

  • В конце VI века до н.э. греки столкнулись с серьезной угрозой – Персидской державой. Персидский царь Дарий I, расширяя свою империю, попытался подчинить малоазийские полисы, которые в ответ на это в 500 году до н.э. подняли восстание. Полисы Афины и Эретрея решили помочь грекам, однако бунт закончился неудачей.

  • Следующее столкновение греков с персами произошло уже в 490 году до н.э. Персидский флот высадил войско около греческого города Марафон, состоялась битва, закончившаяся победой греков под руководством полководца Мильтиада.

  • Персы, несмотря на поражение, не успокоились. В 480 году до н.э. следующий персидский правитель Ксеркс вторгся в Грецию по суше. Чтобы захватить южную Грецию, персам необходимо было пройти через узкий Фермопильский проход между горами и морем. Здесь и состоялась очередная битва. Греками командовал спартанский царь Леонид. Он и его 300 спартанцев пытались остановить врага, но неудачно.

  • Прорвавшись на юг, персы начали движение к Афинам. Население этого полиса перебралось на остров Саламин под защиту флота. Здесь, в Саламинском заливе, афинскому полководцу Фемистоклу удалось разбить персидский флот. Ксеркс отступил, перед этим разрушив Афины.

  • В 479 году до н.э. греки разбили персов дважды - при городке Платеи и в морском сражении у мыса Микале.

  • На волне этих успехов, в 478 году до н.э. был создан Афинский морской союз, военные действия переместились в Малую Азию. Афинский союз смог победить персов и там, малоазийские полисы были освобождены.

  • Окончательно войны с персами завершилась к 449 году до н.э. Был заключен мир, согласно которому Персия признавала независимость греческих полисов, а также ей запрещалось осуществлять судоходство в Эгейском море.

Битвы во время греко-персидских войн

5. Возвышение Афин в V веке до н.э.

По итогу греко-персидских войн среди всех греческих полисов выделились Афины, которые стояли во главе Афинского морского союза. В 443 году до н.э. здесь на высшую должность стратега избрали Перикла, который смог преумножить мощь своего полиса.

Он:

  • Усилил флот, введя денежную оплату гребцам

  • Разгромил пиратов, угрожавших морской торговле

  • Построил защитные стены от Афин до Пирея – крупнейшего порта в Средиземноморье

  • Улучшил архитектурный облик Афин, инициировав постройку Парфенона и многих других зданий (это было сделано, так как ранее Ксеркс сжег Афины)

  • Усилил роль народного собрания в жизни полиса

Скульптура Перикла и реконструкция Парфенона

6. Пелопонесская война

Усилением демократических Афин была не довольна олигархическая Спарта. В 431 году до н.э. между двумя полисами началась 27-летняя война, победителем из которой вышли спартанцы. В Афинах и других полисах демократические порядки были уничтожены, Афинский морской союз распался, флот был потерян. Спартанцы заставили своих врагов срыть крепостные стены и выплатить контрибуцию (денежная сумма, которую побежденные должны уплатить победителю).

Карта Пелопонесской войны. Спарта и ее союзники (выделены красным). Афины с союзниками (выделены желтым)

7. Завоевания Александра Македонского и его держава

После Пелопонесской войны полисы были ослаблены. Этим решила воспользоваться Македония, которую греки не считали серьезным соперником. Как государство Македония возникла на основе греческой колонии. К IV веку до н.э. она усилилась за счет реформ местного царя Филиппа II. В 338 году до н.э. он разбил греков в битве при Херонеи. После этого Филипп созвал съезд всех полисов и объявил о начале похода на Персию. Однако сам он его реализовать не смог, так как был убит во время пира. Его дело продолжил сын Александр.

  • В 334 году до н.э. армия Александра перебралась в Малую Азию и разбила персов в битве при Гранике.

  • Далее из Малой Азии он отправился в Сирию. В 333 году до н.э. в битве при Иссе ему опять удалось одержать победу.

  • Затем после сопротивления пала Финикия. Египет сдался без боя, объявив Александра сыном Зевса-Амона и фараоном. В честь себя Александр основал в устье Нила город Александрию.

  • Из Египта армия Александра двинулась в Месопотамию. Здесь, в 331 году до н.э. в битве при Гавгамелах он разбил персидскую армию Дария и вступил в Вавилон. Столица Персии город Персеполь была сожжена.

  • Из Месопотамии Александр двинулся через Афганистан в Индию, однако здесь встретил серьезное сопротивление и вернулся в Вавилон, сделав этот город столицей своего огромного государства.

  • После его смерти в 323 году до н.э. его империя распалась на несколько отдельных государств.

Фреска с изображением Александра Македонского и границы его империи