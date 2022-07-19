История Древней Греции

1. Троянская война

Одной из первых греческих цивилизаций на Балканах и Пелопоннесе была Ахейская, которая существовала со II тысячелетия до н.э. до XIII века до н.э. Ахейцы были воинственным народом и вели с соседями многочисленные войны. Самым известным конфликтом стала война с негреческим малоазийским городом-государством Троей. Греки объединили свои силы под главенством царя Микен, переправились в Малую Азию, осадили и впоследствии подчинили Трою в середине XIII века до н.э. Эти события будут позднее воспеты в «Илиаде» Гомера.

Ахейская (Микенская) Греция и скульптура Гомера

2. Зарождение и развитие демократии в Древней Греции

Надо сказать, что и сами ахейцы вскоре после победы над Троей окажутся повержены. В XIII-XII веках до н.э. произойдет вторжение на Балканы воинственных дорийцев и Ахейская цивилизация падет. В IX-VII веках до н.э. у дорийцев начнут возникать города-государства – полисы. Они отличались от городов-государств Древнего Востока, ведь греки в этих городах были не подчинены единому правителю-деспоту, а организованы в самоуправляющуюся общину. В общине, однако, царило имущественное и социальное неравенство: граждане были поделены на аристократов (богатых) и демос (остальной народ). В одном из самых известных полисах – Афинах – также царило неравенство. Из числа аристократов избрали главных должностных лиц полиса – архонтов, которые были членами ареопага (совета старейшин) и следили за исполнением законов. Аристократы захватывали самые плодородные земли полиса, вгоняя демос в долговую зависимость. Все изменилось с приходом к власти Солона. Он был избран архонтом в 594 году до н.э. Проводя свои реформы, он поднял значение народного собрания, в котором участвовали все афинские граждане. Демос добился права принимать законы и избирать высших должностных лиц полиса. Был создан народный суд, судьей мог быть избран любой гражданин. Аристократы потеряли свое былое влияние. Таким образом, Солон заложил в Афинах основы демократии – власти народа.

Афинский полис (отмечен красным) и скульптура Солона

3. Социально-экономическое и политическое развитие Древней Спарты

Помимо Афин, у греков-дорийцев возник еще один известный полис – Спарта. С VIII века до н.э. легендарным спартанским законодателем Ликургом было установлено деление населения Спарты на три группы: спартанцев (потомки дорийцев-завоевателей, полноправные граждане), периэков (жили в поселениях вокруг полиса, свободные, но не имеющие гражданских прав) и илотов (обращенные в рабство завоеванные ахейцы). В Спарте существовало народное собрание – апелла, участие в котором могли принимать граждане. Апелла избирало герусию – совет старейшин. В герусию входили два царя, получавшие власть по наследству. Также апелла избирала пять эфоров (наблюдаталей), которые следили за исполнением законов. Так как гражданские права в Спарте были у немногих, такой строй назвали олигархическим.

Спартанский полис (отмечен темно-коричневым) и скульптура Ликурга

4. Греко-персидские войны

В конце VI века до н.э. греки столкнулись с серьезной угрозой – Персидской державой. Персидский царь Дарий I , расширяя свою империю, попытался подчинить малоазийские полисы, которые в ответ на это в 500 году до н.э. подняли восстание. Полисы Афины и Эретрея решили помочь грекам, однако бунт закончился неудачей.

Следующее столкновение греков с персами произошло уже в 490 году до н.э. Персидский флот высадил войско около греческого города Марафон , состоялась битва, закончившаяся победой греков под руководством полководца Мильтиада.

Персы, несмотря на поражение, не успокоились. В 480 году до н.э. следующий персидский правитель Ксеркс вторгся в Грецию по суше. Чтобы захватить южную Грецию, персам необходимо было пройти через узкий Фермопильский проход между горами и морем. Здесь и состоялась очередная битва. Греками командовал спартанский царь Леонид . Он и его 300 спартанцев пытались остановить врага, но неудачно.

Прорвавшись на юг, персы начали движение к Афинам. Население этого полиса перебралось на остров Саламин под защиту флота. Здесь, в Саламинском заливе, афинскому полководцу Фемистоклу удалось разбить персидский флот. Ксеркс отступил, перед этим разрушив Афины.

В 479 году до н.э. греки разбили персов дважды - при городке Платеи и в морском сражении у мыса Микале .

На волне этих успехов, в 478 году до н.э. был создан Афинский морской союз , военные действия переместились в Малую Азию. Афинский союз смог победить персов и там, малоазийские полисы были освобождены.

Окончательно войны с персами завершилась к 449 году до н.э. Был заключен мир, согласно которому Персия признавала независимость греческих полисов, а также ей запрещалось осуществлять судоходство в Эгейском море.

Битвы во время греко-персидских войн

5. Возвышение Афин в V веке до н.э.

По итогу греко-персидских войн среди всех греческих полисов выделились Афины, которые стояли во главе Афинского морского союза. В 443 году до н.э. здесь на высшую должность стратега избрали Перикла, который смог преумножить мощь своего полиса.



Усилил флот, введя денежную оплату гребцам

Разгромил пиратов, угрожавших морской торговле

Построил защитные стены от Афин до Пирея – крупнейшего порта в Средиземноморье

Улучшил архитектурный облик Афин, инициировав постройку Парфенона и многих других зданий (это было сделано, так как ранее Ксеркс сжег Афины)

Усилил роль народного собрания в жизни полиса

Он:

Скульптура Перикла и реконструкция Парфенона

6. Пелопонесская война

Усилением демократических Афин была не довольна олигархическая Спарта. В 431 году до н.э. между двумя полисами началась 27-летняя война, победителем из которой вышли спартанцы. В Афинах и других полисах демократические порядки были уничтожены, Афинский морской союз распался, флот был потерян. Спартанцы заставили своих врагов срыть крепостные стены и выплатить контрибуцию (денежная сумма, которую побежденные должны уплатить победителю).

Карта Пелопонесской войны. Спарта и ее союзники (выделены красным). Афины с союзниками (выделены желтым)

7. Завоевания Александра Македонского и его держава

После Пелопонесской войны полисы были ослаблены. Этим решила воспользоваться Македония, которую греки не считали серьезным соперником. Как государство Македония возникла на основе греческой колонии. К IV веку до н.э. она усилилась за счет реформ местного царя Филиппа II. В 338 году до н.э. он разбил греков в битве при Херонеи. После этого Филипп созвал съезд всех полисов и объявил о начале похода на Персию. Однако сам он его реализовать не смог, так как был убит во время пира. Его дело продолжил сын Александр.

В 334 году до н.э. армия Александра перебралась в Малую Азию и разбила персов в битве при Гранике .

Далее из Малой Азии он отправился в Сирию. В 333 году до н.э . в битве при Иссе ему опять удалось одержать победу.

Затем после сопротивления пала Финикия . Египет сдался без боя, объявив Александра сыном Зевса-Амона и фараоном. В честь себя Александр основал в устье Нила город Александрию .

Из Египта армия Александра двинулась в Месопотамию. Здесь, в 331 году до н.э. в битве при Гавгамелах он разбил персидскую армию Дария и вступил в Вавилон. Столица Персии город Персеполь была сожжена.

Из Месопотамии Александр двинулся через Афганистан в Индию, однако здесь встретил серьезное сопротивление и вернулся в Вавилон, сделав этот город столицей своего огромного государства.

После его смерти в 323 году до н.э. его империя распалась на несколько отдельных государств.

Фреска с изображением Александра Македонского и границы его империи