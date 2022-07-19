Иван VI и Анна Леопольдовна

1. Завещание Анны Иоанновны

Генеалогическое древо Рюриковичей с Иваном VI и Анной Леопольдовной

Анна Иоанновна в своём завещании указывает наследником младенца Ивана Антоновича – своего внучатого племянника, дабы закрепить главенство Милославской ветви Романовых. Также в завещании указано, что в случае смерти наследника его преемником должен стать другой ребёнок Анны Леопольдовны в порядке старшинства, если таковой появится на свет. Иван – сын Анны Леопольдовны, дочери Екатерины Иоанновны и, соответственно, племянницы Анны Иоанновны.

Иван Антонович

2. Бирон в роли регента

Первоначально регентом при двухмесячном императоре будет провозглашён Э. И. Бирон – фаворит скончавшейся Анны Иоанновны, оказывавший исключительное влияние на неё и на управление страной. Находясь на должности регента, Бирон имел получал неограниченную власть во внутренних и внешних делах.

С целью повышения своего авторитета Бирон начинает своё правление с раздачи милостей: Манифест о неукоснительном исполнении законов, о суде правом, непредвзятом и повсюду равном.

Подушный оклад за 1740 год снижен на 17 копеек.

Преступники получили освобождение от наказаний, за исключением уличенных в особо тяжких разбоях, убийствах и воровстве из государственной казны.

Тем не менее, все эти меры не помогли Бирону закрепиться на престоле.

Через две недели произошёл переворот, в результате которого гвардейцы во главе с фельдмаршалом Минихом арестовали Бирона и отправили его в ссылку. Есть данные, что охранявшие Бирона гвардейцы, не задумываясь, перешли на сторону восставших. Всё это свидетельствует о негативном образе фаворита почившей императрицы в глазах подданых.

3. Регентство Анны Леопольдовны. Миних, Остерман и Линар

После свержения Бирона регентом становится Анна Леопольдовна, мать младенца-императора. Как отмечается, новая правительница не обладала достаточными для управления государством навыками, эта должность была ей в тягость, а потому поначалу передала власть Миниху – деятелю честолюбивому. Под влиянием Миниха Россия, дабы избежать вероятной войны со Швецией, сближается с Пруссией и оказывается в союзных отношениях сразу с двумя враждующими сторонам: Австрией и Пруссией.

Тем не менее, Анна и её супруг Антон Ульрих не желали наделять Миниха исключительной властью, чтобы не получить нового «Бирона». Антон получает титул генералиссимуса (на титул рассчитывал Миних), что стало показательным действием, и вскоре Миних подал в отставку.

Теперь государственные дела оказались в ведении А. И. Остермана – деятеля, уцелевшего после всех прошедших дворцовых переворотов. Бывший сподвижник Петра I, успел побывать и членом Верховного тайного совета, и ключевым советником Бирона в годы его фаворитизма. Остерман оставался верен Анне Леопольдовне и даже неоднократно предупреждал её о новом готовящемся заговоре, но эти замечания оказывались без особого внимания. Также Остерман начал делать упор на союз с Австрией, вместо Пруссии.

Большую роль во внешней политике играл ещё один фаворит Анны Леопольдовны – М. К. Линар. Он втянул Россию в войну за австрийское наследство, что затронуло интересы Франции, и французы подтолкнули Швецию к войне против России. Гвардейцам будет приказано выступить в Финляндию, однако те не выполнят приказа и поддержат Елизавету Петровну в её борьбе за престол.

Иван VI

4. Переворот 1741 г. и дальнейшая судьба императора

Засилье немцев у власти, постоянные перестановки и недальновидная политика регентов привели к очередному перевороту: дочь Петра I лично возглавила переворот, свергнув Ивана Антоновича и его мать. Так, на престоле в Российской империи остались потомки Петра I, а не Ивана V, как и опасалась Анна Иоанновна.

Иван Антонович и его семья отправились в ссылку. Фигуру малолетнего императора Елизавета постаралась стереть из народной памяти, даже было издано распоряжение об уничтожении портретов, изъятии из обращения монет с его изображением, о замене деловых бумаг.

В 1750-е годы Иван окажется в Шлиссельбургской крепости, где он находился в изоляции, ему не разрешалось никого видеть, даже смотрителей крепости. Уже в правление Екатерины II Иван Антонович будет убит при попытке к бегству.

Пётр III посещает Ивана Антоновича в Шлиссельбургской крепости (иллюстрация ХХ века)