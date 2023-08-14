Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Всеобщая история
Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Мир в условиях Холодной войны Эпоха Крестовыых походов Франция в XIX веке Тридцатилетняя война Восточная Европа в XVI в. Первая мировая война Англия в XVIII веке Англия в XIХ веке Древний Рим Реформация и её последствия Америка в XVIII веке Франция в XVIII веке США в XIХ веке Европейская культура в XIV-XV вв. Англия в XVII веке Вторая мировая война Франция в XVII веке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Церковь в Средневековье Становление тоталитаризма после Первой мировой войны Основные события всеобщей истории XX-XXI вв. Образование независимых государств в Латинской Америке Объединительные движения в Италии Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Мировой экономический кризис и выход из него Международные отношения в XVIII веке Франция в XV-XVI вв. Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Англия в XV-XVI вв. Древняя Греция Мир в новое тысячелетие (1991–2022 гг.) Эпоха Эллинизма Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток XIV-XV вв.: что происходило на Западе Страны Азии в XIX веке Великие географические открытия Мир на пороге Первой мировой войны XIV-XV вв.: что происходило на Востоке
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Общественные движения в пореформенной России Первая русская революция Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5
Россия в Новое время
Россия накануне преобразований Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Восстание Е. Пугачёва Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Начало эпохи дворцовых переворотов
Средневековый период
Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Русское государство в первой половине XVI в. Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Феодальная война второй четверти XV в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная раздробленность Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса
Древняя Русь
Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья
Культура России VIII-XX вв.
Русская культура в XVIII в. Культура Руси XIII-XV вв. Советская культура второй половины ХХ в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVI-XVII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Культура Руси X-XIII вв.
Формат ЕГЭ
Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ
Новейшая история России
Индустриализация и коллективизация в СССР Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Основные этапы ВОВ Октябрьская революция Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внешняя политика Н.С.Хрущёва Образование СССР Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Внешняя политика Л.И.Брежнева 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина "Военный коммунизм" Конференции Антигитлеровской коалиции СССР накануне Великой Отечественной войны СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Гражданская война НЭП Февральская революция

Первая мировая война (1914–1918 гг.)

1. «Сараевский инцидент», убийство наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда

В 1908 году Австро-Венгерская империя присоединила к себе Боснию. Такие имперские амбиции порождали националистическое сопротивление малых народов, не желавших входить в состав Австро-Венгрии. Часть боснийского населения желала вхождения в состав Сербии и создания единого государства, объединяющего все славянское население Балкан. Стали создаваться тайные националистические организации, исповедовавшие эти идеи. Членом одной такой организации был Гаврило Принцип, который в 1914 году застрелил наследника Австро-Венгерского престола – Франца Фердинанда (он планировал предоставить славянам в империи такие же права, как у немцев и венгров, что повысило бы их лояльность к Австро-Венгрии и помешало бы борьбе за полную независимость славянских народов). Хоть Гаврило и был выходцем из Боснии, он несколько лет жил в Сербии, что дало основания правительству Австро-Венгрии полагать, что сербские власти причастны к организации убийства. Со стороны Австро-Венгрии Сербии был предъявлен ультиматум из 10 пунктов. Сербия приняла все требования, кроме одного, нарушающего суверенитет государства: предоставить австрийским властям права расследовать направленную против них деятельность на сербской территории. В ответ на неприятие этого пункта, Австро-Венгрия начала боевые действия против Сербии: 24 июля 1914 года начался артиллерийский обстрел ее столицы – Белграда.

Изображение выглядит как текст, мужчина, человек, в позе Автоматически созданное описание

Гаврила Принцип и «Сараевский инцидент»

2. Первая мировая война

Сербия была дружественным России государством, поэтому Николай II объявил о частичной мобилизации войск. В ответ на это Германия (дружественная Австро-Венгрии) объявила войну России. Так как союзницей России по Антанте была Франция, император Германии Вильгельм II объявил войну и этому государству, начав введение войск в Бельгию. В ответ на эти действия, против Германии выступила Великобритания. Такая цепная реакция получилась из-за существующего на тот момент разделения Европы на два враждующих военно-политических блока – Антанту и Тройственного союза. Конфликт между Австро-Венгрией и Сербией лишь спровоцировал цепную реакцию.

  • 1914 год:

У Германии был план Шлиффена, согласно которому немцы, обойдя французские пограничные укрепления через Бельгию, устремились к Парижу. Однако захватить город не удалось: в результате битвы в районе реки Марна французам удалось остановить наступление врага. Во многом «чудо на Марне» стало возможным потому, что на Восточном фронте наступление против Германии начала Россия и немцам пришлось спешно перекидывать туда войска с запада.

  • 1915 год:

В 1915 году Германия сконцентрировала свои усилия на Восточном фронте. России не хватало вооружения и боеприпасов и за этот «год великого отступления» она была оттеснена к Риге и Минску. Западный фронт запомнился применением со стороны Германии отравляющих газов у Ипра. Также в этом году Англия и Франция попытались вывести из войны союзницу Германии – Турцию. Они высадили десант около Стамбула, однако эта Галлипольская операция завершилась провалом.

  • 1916 год:

Этот год запомнился противостоянием Англии и Германии на море. Крупное морское сражение возле полуострова Ютландия, однако, не выявило явного победителя. Нападение Германии на форт Верден на Западном фронте также оказалась безрезультатной (однако «Верденская мясорубка» успела перемолоть около 1 миллиона солдат). Попытка англичан и французов прорвать оборону Германии на реке Сомма с помощью танков также оказалась безуспешной. Одной из немногих успешных операций в этом году оказался Брусиловский прорыв: русские войска атаковали Австро-Венгрию, противник потерял около 1,5 миллионов человек, Германия вынуждена была перебросить из-под Вердена на восток часть войск.

  • 1917 год:

В этом году в Российской империи произошли две революции, государство оказалось дезорганизованным, началось массовое дезертирство из армии. Однако Антанта, практически потеряв Россию, приобрела нового сильного союзника – в 1917 году в войну на ее стороне вступили США.

  • 1918 год:

В этом году советское правительство в России заключило сепаратный Брестский мир с Германией. Немцы, пользуясь этим, перебросили войска на запад и предприняли последнюю крупную попытку прорвать оборону Франции. Однако свежие военные силы США не позволили это сделать, Германия оказалась истощена. Ее союзники стали выходить из войны, Австро-Венгрия начала распадаться.

Изображение выглядит как карта Автоматически созданное описание

Военные альянсы в 1914 году

3. Революция в Германии

Германия фактически проиграла войну. Эта неудача окончательно дискредитировала монархию. В ноябре 1918 года произошло восстание моряков германского флота в Киле, которые требовали «хлеба и мира». Этот революционный порыв перекинулся на соседние немецкие города, массово стали создаваться Советы рабочих и солдатских депутатов. Кайзер Вильгельм II бежал в Голландию. В Германии же было создано революционное правительство – Совет народных уполномоченных, которой возглавил лидер социал-демократов Фридрих Эберт. Германия была провозглашена республикой, для принятия конституции планировалось созвать Учредительное собрание, однако Коммунистическая партия Германии (КПГ) выдвинула лозунг немедленной передачи власти Советам. Организованные коммунистами в начале 1919 года митинги быстро переросли в восстание, которое, однако, было подавлено. Лидеров КПГ Розу Люксембург и Карла Либкнехта расстреляли. Учредительное собрание все же было собрано, по его итогам Германия стала демократической, парламентской республикой. Президентом был выбран Фридрих Эберт.

Изображение выглядит как текст, человек, мужчина, стена Автоматически созданное описание

Рейхспрезидент Фридрих Эберт (слева), коммунисты Роза Люксембург и Карл Либкнехт (справа)

4. Парижская мирная конференция (1919–1920 гг.)

Для решения судьбы послевоенной Европы в 1919 году была созвана Парижская мирная конференция. Основную роль на ней играла так называемая «Большая четверка»: американский президент Вудро Вильсон, глава британского правительства Дэвид Ллойд Джордж, глава французского правительства Жорж Клемансо и глава итальянского правительства Витторио. По итогам конференции Франция вернула себе Эльзас и Лотарингию, которые были потеряны после франко-прусской войны 1870–1871 гг. Территория Германии по левому берегу Рейна провозглашалась демилитаризованной зоной, сама Германия должна была выплачивать репарации странам победительницам. Признавались новые европейские государства, возникшие после распада Российской и Австро-Венгерской империй – Польша, Чехословакия, Австрия, Венгрия. Большие территориальные выгоды получала Сербия, ставшая ядром нового государства – Королевства сербов, хорватов и словенцев (позднее Югославия) за счет объединения Сербии с Черногорией и бывшими южнославянскими территориями Австро-Венгрии.

Изображение выглядит как карта Автоматически созданное описание

Послевоенное устройство Европы

5. Учреждение Лиги Наций (1919 год)

Парижская мирная конференция породила множество противоречий. Например, Германия была недовольна отторжением территорий, Италия и Россия – тем, что их заслуга в общей победе не учитывалась. Для решения возникающих проблем, предотвращения потенциальных конфликтов в 1919 году по инициативе американского президента Вудро Вильсона была создана международная организация – Лига Наций. Устав Лиги Наций подразумевал возможность введения международных санкций против стран-агрессоров, начиная от экономической блокады и заканчивая использованием военной силы. Лига Наций, однако, не включала в себя все страны, участвовавшие в Первой мировой войне (например, в составе организации не было Советской России и США).

Изображение выглядит как текст Автоматически созданное описание

Памятная карточка, повествующая о создании Лиги Наций с изображением президента Вильсона и эмблема организации

6. Вашингтонская конференция (1921–1922 гг.)

Если для послевоенного устройства Европы была созвана Парижская конференция, то для решения проблемных вопросов в бассейне Тихого океана по инициативе США была созвана Вашингтонская конференция. По ее итогам Япония отказывалась от навязанного ранее Китаю «21 условия» (по этим «условиям» Китай становился фактическим протекторатам Японии). Китаю возвращался порт Циндао, находившийся ранее под властью Германии. США обязался воздерживаться от размещения военных баз на своих островах в западной части Тихого океана и на Филиппинах.

Изображение выглядит как текст, внутренний, черный, белый Автоматически созданное описание

Вашингтонская конференция

Первая мировая война