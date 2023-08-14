Первая мировая война (1914–1918 гг.)

1. «Сараевский инцидент», убийство наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда

В 1908 году Австро-Венгерская империя присоединила к себе Боснию. Такие имперские амбиции порождали националистическое сопротивление малых народов, не желавших входить в состав Австро-Венгрии. Часть боснийского населения желала вхождения в состав Сербии и создания единого государства, объединяющего все славянское население Балкан. Стали создаваться тайные националистические организации, исповедовавшие эти идеи. Членом одной такой организации был Гаврило Принцип, который в 1914 году застрелил наследника Австро-Венгерского престола – Франца Фердинанда (он планировал предоставить славянам в империи такие же права, как у немцев и венгров, что повысило бы их лояльность к Австро-Венгрии и помешало бы борьбе за полную независимость славянских народов). Хоть Гаврило и был выходцем из Боснии, он несколько лет жил в Сербии, что дало основания правительству Австро-Венгрии полагать, что сербские власти причастны к организации убийства. Со стороны Австро-Венгрии Сербии был предъявлен ультиматум из 10 пунктов. Сербия приняла все требования, кроме одного, нарушающего суверенитет государства: предоставить австрийским властям права расследовать направленную против них деятельность на сербской территории. В ответ на неприятие этого пункта, Австро-Венгрия начала боевые действия против Сербии: 24 июля 1914 года начался артиллерийский обстрел ее столицы – Белграда.





Гаврила Принцип и «Сараевский инцидент»

2. Первая мировая война

Сербия была дружественным России государством, поэтому Николай II объявил о частичной мобилизации войск. В ответ на это Германия (дружественная Австро-Венгрии) объявила войну России. Так как союзницей России по Антанте была Франция, император Германии Вильгельм II объявил войну и этому государству, начав введение войск в Бельгию. В ответ на эти действия, против Германии выступила Великобритания. Такая цепная реакция получилась из-за существующего на тот момент разделения Европы на два враждующих военно-политических блока – Антанту и Тройственного союза. Конфликт между Австро-Венгрией и Сербией лишь спровоцировал цепную реакцию.

1914 год:

У Германии был план Шлиффена, согласно которому немцы, обойдя французские пограничные укрепления через Бельгию, устремились к Парижу. Однако захватить город не удалось: в результате битвы в районе реки Марна французам удалось остановить наступление врага. Во многом «чудо на Марне» стало возможным потому, что на Восточном фронте наступление против Германии начала Россия и немцам пришлось спешно перекидывать туда войска с запада.

1915 год:

В 1915 году Германия сконцентрировала свои усилия на Восточном фронте. России не хватало вооружения и боеприпасов и за этот «год великого отступления» она была оттеснена к Риге и Минску. Западный фронт запомнился применением со стороны Германии отравляющих газов у Ипра. Также в этом году Англия и Франция попытались вывести из войны союзницу Германии – Турцию. Они высадили десант около Стамбула, однако эта Галлипольская операция завершилась провалом.

1916 год:

Этот год запомнился противостоянием Англии и Германии на море. Крупное морское сражение возле полуострова Ютландия, однако, не выявило явного победителя. Нападение Германии на форт Верден на Западном фронте также оказалась безрезультатной (однако «Верденская мясорубка» успела перемолоть около 1 миллиона солдат). Попытка англичан и французов прорвать оборону Германии на реке Сомма с помощью танков также оказалась безуспешной. Одной из немногих успешных операций в этом году оказался Брусиловский прорыв: русские войска атаковали Австро-Венгрию, противник потерял около 1,5 миллионов человек, Германия вынуждена была перебросить из-под Вердена на восток часть войск.

1917 год:

В этом году в Российской империи произошли две революции, государство оказалось дезорганизованным, началось массовое дезертирство из армии. Однако Антанта, практически потеряв Россию, приобрела нового сильного союзника – в 1917 году в войну на ее стороне вступили США.

1918 год:

В этом году советское правительство в России заключило сепаратный Брестский мир с Германией. Немцы, пользуясь этим, перебросили войска на запад и предприняли последнюю крупную попытку прорвать оборону Франции. Однако свежие военные силы США не позволили это сделать, Германия оказалась истощена. Ее союзники стали выходить из войны, Австро-Венгрия начала распадаться.





Военные альянсы в 1914 году

3. Революция в Германии

Германия фактически проиграла войну. Эта неудача окончательно дискредитировала монархию. В ноябре 1918 года произошло восстание моряков германского флота в Киле, которые требовали «хлеба и мира». Этот революционный порыв перекинулся на соседние немецкие города, массово стали создаваться Советы рабочих и солдатских депутатов. Кайзер Вильгельм II бежал в Голландию. В Германии же было создано революционное правительство – Совет народных уполномоченных, которой возглавил лидер социал-демократов Фридрих Эберт. Германия была провозглашена республикой, для принятия конституции планировалось созвать Учредительное собрание, однако Коммунистическая партия Германии (КПГ) выдвинула лозунг немедленной передачи власти Советам. Организованные коммунистами в начале 1919 года митинги быстро переросли в восстание, которое, однако, было подавлено. Лидеров КПГ Розу Люксембург и Карла Либкнехта расстреляли. Учредительное собрание все же было собрано, по его итогам Германия стала демократической, парламентской республикой. Президентом был выбран Фридрих Эберт.





Рейхспрезидент Фридрих Эберт (слева), коммунисты Роза Люксембург и Карл Либкнехт (справа)

4. Парижская мирная конференция (1919–1920 гг.)

Для решения судьбы послевоенной Европы в 1919 году была созвана Парижская мирная конференция. Основную роль на ней играла так называемая «Большая четверка»: американский президент Вудро Вильсон, глава британского правительства Дэвид Ллойд Джордж, глава французского правительства Жорж Клемансо и глава итальянского правительства Витторио. По итогам конференции Франция вернула себе Эльзас и Лотарингию, которые были потеряны после франко-прусской войны 1870–1871 гг. Территория Германии по левому берегу Рейна провозглашалась демилитаризованной зоной, сама Германия должна была выплачивать репарации странам победительницам. Признавались новые европейские государства, возникшие после распада Российской и Австро-Венгерской империй – Польша, Чехословакия, Австрия, Венгрия. Большие территориальные выгоды получала Сербия, ставшая ядром нового государства – Королевства сербов, хорватов и словенцев (позднее Югославия) за счет объединения Сербии с Черногорией и бывшими южнославянскими территориями Австро-Венгрии.





Послевоенное устройство Европы

5. Учреждение Лиги Наций (1919 год)

Парижская мирная конференция породила множество противоречий. Например, Германия была недовольна отторжением территорий, Италия и Россия – тем, что их заслуга в общей победе не учитывалась. Для решения возникающих проблем, предотвращения потенциальных конфликтов в 1919 году по инициативе американского президента Вудро Вильсона была создана международная организация – Лига Наций. Устав Лиги Наций подразумевал возможность введения международных санкций против стран-агрессоров, начиная от экономической блокады и заканчивая использованием военной силы. Лига Наций, однако, не включала в себя все страны, участвовавшие в Первой мировой войне (например, в составе организации не было Советской России и США).





Памятная карточка, повествующая о создании Лиги Наций с изображением президента Вильсона и эмблема организации

6. Вашингтонская конференция (1921–1922 гг.)

Если для послевоенного устройства Европы была созвана Парижская конференция, то для решения проблемных вопросов в бассейне Тихого океана по инициативе США была созвана Вашингтонская конференция. По ее итогам Япония отказывалась от навязанного ранее Китаю «21 условия» (по этим «условиям» Китай становился фактическим протекторатам Японии). Китаю возвращался порт Циндао, находившийся ранее под властью Германии. США обязался воздерживаться от размещения военных баз на своих островах в западной части Тихого океана и на Филиппинах.





Вашингтонская конференция