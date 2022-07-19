Человек и война: единство фронта и тыла

Повседневность военного времени

Условия военного времени иначе диктовали образ жизни советского человека и его повседневность. Вся страна находилась в движении: с востока на запад составы отправлялись с боеприпасами, техникой, питанием и новобранцами, а в обратную сторону – с ранеными бойцами, подбитой техникой, эвакуированными предприятиями и людьми. В тылу располагались, кроме прочего, и госпитали. Для подготовки резервов было введено обязательное военное обучение для граждан с 16 до 50 лет, организовывались курсы и целые училища (т. ч. Суворовские и Нахимовские).

Карточная система, изначально действовавшая лишь в Москве и Ленинграде, со временем стала повсеместной. Потребление основных продуктов питания резко снизилось. Даже в городах люди организовывали подсобные участки. Многие понятия и атрибуты Гражданской войны вернулись в повседневность соседского человека: печка-буржуйка, рынки с прямым товарообменом, недостаток элементарных бытовых предметов (вроде мыла, соли, спичек).

Сбор урожая капусты у Исаакиевского собора в Ленинграде (1942)

Человек на войне

Война оставила множество свидетельств совершённых подвигов как на фронте, так и в тылу. Отдельные события, которые в мирное время воспринимались бы как невероятные подвиги, стали привычным делом. Уже в первые месяцы войны весь СССР узнал о героях: лётчик Виктор Талалихин 7 августа 1941 года совершил ночной воздушный таран немецкого бомбардировщика в битве над Москвой. Осенью того же года в лесах в районе Калинина (современная Тверь) была расстреляна партизанка Лиза Чайкина, которая даже под пытками не выдала информацию о местонахождении своих товарищей.

Зоя Космодемьянская перед казнью произнесла легендарную речь:

«Граждане! Не стойте, не смотрите. Надо помогать воевать Красной Армии, а за мою смерть наши товарищи отомстят немецким фашистам. Советский Союз непобедим и не будет побеждён». Обращаясь к немецким солдатам, Зоя Космодемьянская сказала: «Немецкие солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен. Сколько нас ни вешайте, но всех не перевешаете, нас 170 миллионов».

Зимой 1943 года страна узнала о подвиге Александра Матросова – красноармейца, закрывшего телом вражеский дзот (укреплённую огневую точку), чтобы помочь прорваться наступавшим товарищам.

В. Талалихин

Подвиги героев широко освещались в советских СМИ, и они стали символом стойкости духа и мужества. Массовый героизм как воинов-фронтовиков, так и тружеников тыла превратился в норму поведения, что стало одной из главных предпосылок победы.

Церковь в годы войны

22 июня 1941 г. появилось «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», написанное местоблюстителем патриаршего престола митрополитом Сергием (И. Н. Страгородским), которое определяло позиции церкви и оценивало происходящие события как народную освободительную войну.

«Не в первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божией помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу... Православная наша церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она свой народ и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг».

Была развёрнута широкая церковная деятельность: помощь в госпиталях, сбор вещей и продуктов для раненых, сбором средств. На пожертвования верующих была построена, в частности, танковая колонна «Дмитрий Донской».

Руководство других церквей и конфессий с самого начала войны заняло патриотическую позицию: был организован сбор средств, одежды и продуктов для нужд фронта, помощь по уходу за ранеными в госпиталях. Центральное духовное управление мусульман в Уфе собрало деньги на строительство танков, Армяно-григорианская церковь — на танковую колонну имени святого Давида Сасунского, баптисты снарядили санитарный самолёт.

Соотечественники за рубежом в борьбе с фашизмом

Соотечественники, оказавшиеся за границей в годы войны, также не остались в стороне. Многие стали участниками движения Сопротивления, в частности, во Франции. С. Рахманинов, проживающий в то время в США, выступил с концертом, сборы от которого были переданы в фонд Красной армии, а также вдохновил своим примером и других.

В апреле 1942 года был учреждён Еврейский антифашистский комитет, занимавшийся материальной и информационной поддержкой из-за рубежа. Данный комитет фиксировал свидетельства преступлений нацистов против евреев и всего человечества.

С целью объединения антифашистского потенциала славянских народов был создан Всеславянский комитет, в который вошли многие деятели науки и искусства (к примеру, А. Н. Толстой, А. А. Фадеев и др.).

Культурное пространство войны

Советское искусство также направило все силы на достижение скорейшей победы и всячески способствовало повышению боевого духа и освещению подвигов. Их произведения стали художественными символами борьбы. Прежде всего, это песня «Священная война» (муз. А. Александрова, слова И. Лебедева-Кумача) и плакат «Родина-мать зовёт» (И. Тоидзе).

Значительная часть произведений использует выразительные плакатные образы, среди художников стоит отметить А. Дейнеку, Кукрыниксов, А. Пластова.

По-настоящему родным и своим литературным героем стал Василий Тёркин из произведений А. Твардовского – небольших стихотворных рассказов о рядовом солдате. Среди писателей-корреспондентов особую известность приобрели К. Симонов, В. Гроссман. В годы войны погибли уже признанные на тот момент писатели, среди них – А. Гайдар и Е. Петров – один из создателей «Двенадцати стульев».

Артисты и музыканты активно выезжали на фронт, выступая для солдат Красной армии. Всенародная любовь пришла к К. Шульженко, с народными песнями выступала Л. Русланова, на фронт ездил эстрадный и джазовый певец Л. Утёсов, из эмиграции вернулся А. Вертинский и начал концертную деятельность.

Близким народу стало песенное творчество советских поэтов и композиторов: «Тёмная ночь» (музыка Н. В. Богословского, стихи В. Г. Агатова). Любимыми всеми стали «Соловьи» (В. П. Соловьёв-Седой, А. И. Фатьянов), «В землянке» (К. Я. Листов, А. А. Сурков), «В лесу прифронтовом» (М. И. Блантер, М. В. Исаковский), написанная ещё до войны «Катюша» (В. Блантер, М. Исаковский).

Военные будни и праздники

Уже в первые дни значительная часть произведений искусства была направлена в эвакуацию (к примеру, коллекция Эрмитажа хранилась в Свердловске – современном Екатеринбурге). Несмотря на условия войны, продолжались театральные представления, эвакуированные киностудии снимали кино. Знаковым является написание Седьмой (Ленинградской) симфонии Д. Шостаковичем, над которой он работал в блокадном Ленинграде.

Летопись культурных утрат

Однако не все культурные памятники удалось сохранить. В ходе войны были уничтожены тысячи памятников архитектуры, разграблены сотни музеев, архивов и библиотек. Наиболее ценные с материальной точки зрения объекты вывозились захватчиками, остальные – уничтожались. В том числе оказались разрушены дворцовые ансамбли под Ленинградом, а в Новгороде был разобран и готовился к отправке на запад памятник «Тысячелетие России». В течение многих лет советские специалисты занимались реставрацией и поиском потерянных шедевров, но значительная часть произведений была потеряна безвозвратно.

Разрушенный дворцовый ансамблю в Петергофе

В 1943 г. был принят новый Государственный гимн СССР (музыка А. В. Александрова, слова С. В. Михалкова и Г. А. Эль-Регистана). Он заменил прежний революционный гимн «Интернационал». Сам факт появления гимна, его текст и музыкальный строй выражали патриотизм, объединение народов многонационального государства вокруг русского народа под руководством И. В. Сталина, уверенность в непобедимости армии, в грядущей победе в войне и славном будущем.

С 1956 года гимн будет звучать без слов (из-за упоминания в нём Сталина), а с 1977 года будет исполняться с изменённым текстом (будут вырезаны слова о Сталине). В 2000 году эта же музыка, но с новым текстом, станет гимном России.

Итоги

Во время Великой Отечественной войны ярко проявилась выработанная тысячелетним опытом России способность народа переносить жесточайшие лишения и тяготы. Чувство личной сопричастности к судьбе Родины и ответственности за неё проявилось в массовом героизме советских солдат на фронте и трудовых подвигах тружеников тыла. Война усилила религиозные чувства. Власти вынуждены были с этим считаться, прекратив атеистическую пропаганду и установив контакты с руководством Церкви, занявшей с первых дней войны патриотическую позицию. Огромный вклад в формирование высокой моральной атмосферы всенародного стремления к победе внесли деятели советской культуры и искусства.