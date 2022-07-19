Новая экономическая политика (НЭП)

Спад промышленного производства (из-за излишней централизации экономики и отсутствия экономических стимулов у рабочих);
Сокращение численности рабочего класса;
Сокращение посевных площадей и урожая (зачем производить много зерна, если придет продотряд и заберет все излишки?);
Нарушение связей между городом и деревней;
Топливный и энергетический кризис;
Голод 1921 – 1922 годов (умерло 5 миллионов человек);
Более 50 восстаний (одно из самых известных - «антоновщина» в Тамбовской губернии);
80% поступлений в казну было за счет продразверстки, по которой выполнять план было все сложнее.
8 марта 1921 года в Москве начал работать X съезд РКП(б), который знаменовал собой переход к НЭПу. Однако, кроме этого, одним из важных решений съезда была резолюция о единстве партии, которая стала рубежным поворотом в истории партии. По настоянию В. И. Ленина было принято решение запретить фракции и группировки в РКП(б). Это решение способствовало подавлению внутрипартийных оппозиций в 1920-е годы.
восстановление народного хозяйства и поиск альтернативных путей для построения социализма
внутриполитическая стабилизация и привлечение крестьян на сторону Советской власти
Преодоление общего кризиса власти
Замена продразверстки продналогом (он был меньше, предусматривал сдачу государству фиксированной части продукции сельского хозяйства, с предоставлением права распоряжаться остальным; о том, сколько будут забирать по продналогу, объявляли в начале года до посева);
Разрешение частной торговли (ведь теперь у крестьян появились излишки, которыми они могли сами распоряжаться);
Децентрализация управления экономикой;
Денационализация мелкой и средней промышленности, сдача нерентабельных предприятий в аренду;
В период с 1922 по 1924 год в СССР была проведена финансовая реформа под руководством Г. Я. Сокольникова. Реформа была направлена на обмен старых обесцененных рублей, что стало следствием гиперинфляции в годы Гражданской войны. Результатом реформы стало введение в обращение твёрдой валюты — «червонца», приравненного к 10-рублёвой золотой монете царской чеканки и обеспеченного на 25 % своей стоимости золотом. Это, несомненно, укрепило финансовую систему страны;
Переход к денежной оплате труд и материальной стимуляции трудящихся;
Отмена бесплатных услуг;
Разрешение оплаты земли и наемного труда;
Перевод госпредприятий на хозрасчет и самофинансирование;
Допуск частного капитала в экономику в виде концессий: заключение договоров о передаче в эксплуатацию на определенный срок природных богатств, промышленных предприятий и других хозяйственных объектов, принадлежавших государству.
Появление трестов и синдикатов, как объединений государственных предприятий одной отрасли, действовавшие на принципах хозрасчёта (трест рассматривался советскими властями как государственный орган, функция которого заключалась в контроле за рыночными процессами).
Перевод некоторых предприятий на хозрасчет (при хозрасчете предприятие как бы «выключалось» из общей системы контроля советской экономики, оно само распоряжалось своей прибылью, само решало, где брать ресурсы для производства и куда сбывать продукцию, приобретало большую самостоятельность).
Передача мелких и средних предприятий их прежним или новым владельцам
Сдача крупных предприятий в аренду
Появление концессий
Развитие кооперативного производства
Главки были упразднены, а вместо них созданы тресты — объединения однородных или взаимосвязанных между собой предприятий, получившие полную хозяйственную и финансовую независимость, вплоть до права выпуска долгосрочных облигационных займов. Уже к концу 1922 г. около 90 % промышленных предприятий были объединены в 421 трест, причем 40 % из них было централизованного, а 60 % — местного подчинения. Тресты сами решали, что производить и где реализовывать продукцию. Предприятия, входившие в трест, снимались с государственного снабжения и переходили к закупкам ресурсов на рынке. Законом предусматривалось, что «государственная казна за долги трестов не отвечает».
ВСНХ, потерявший право вмешательства в текущую деятельность предприятий и трестов, превратился в координационный центр. Его аппарат был резко сокращён. Именно в то время появился хозяйственный расчёт, при котором предприятие (после обязательных фиксированных взносов в государственный бюджет) имеет право само распоряжаться доходами от продажи продукции, само отвечает за результаты своей хозяйственной деятельности, самостоятельно использует прибыли и покрывает убытки. Советская власть пыталась сочетать в деятельности трестов два начала — рыночное и плановое. Поощряя первое, государство стремилось с помощью трестов заимствовать из рыночного хозяйства технику и приемы работы. Одновременно усиливался принцип плановости в деятельности трестов. Государство поощряло сферы деятельности трестов и создание системы концернов за счет присоединения к трестам предприятий, производящих сырьё и готовые изделия. Концерны должны были служить центрами планового руководства экономикой. По этим соображениям в 1925 году из положения о трестах была изъята мотивировка «прибыли» как цели их деятельности и оставлено только упоминание о «коммерческом расчете». Итак, трест как форма управления сочетал в себе плановые, и рыночные элементы, которые государство пыталось использовать для построения социалистического планового хозяйства. В этом была сложность и противоречивость ситуации.
В целом, НЭП рассматривался исключительно как переходный период и временное отступление от социализма (это подтверждают возникновение свободной торговли, денежный обмен). Однако не стоит забывать, что «командные высоты» (крупные предприятия, недра, внешняя торговля, земля) продолжали оставаться в руках государства. Кроме того, на деятельность капитала были наложены значительные ограничения. В политической сфере монополия партии была еще более усилена. Поэтому НЭП не стоит считать СЛИШКОМ серьезным отступлением от социализма.
восстановление хозяйства
увеличение урожайности
усиление связей крестьянских хозяйств с рынком
рост товарности сельскохозяйственной продукции
Партия опасалась возрождения капитализма в стране, что противоречило идеологическим установкам большевиков. Росло противоречие между деревней и городом из-за завышения цен на промышленную продукцию и низких закупочных цен на сельскохозяйственные товары — «ножницы цен». Кроме того, государству потребовались средства на проведение индустриализации.
Параллельно реализации Новой экономической политики шла электрификация страны. Еще в 1920 году был утвержден план ГОЭЛРО (государственная электрификация России) под руководством Г. М. Кржижановского.