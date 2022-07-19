Всеобщая история

Великие географические открытия и колонизация Америки европейцами

1. Великие географические открытия

Предыдущая эпоха Средневековья завершилась окончанием Столетней войны между Францией и Англией, завершением Реконкисты на Пиренейском полуострове, падением Константинополя под напором турков-османов. С конца XV века начался новый исторический период, открыла который эпоха Великих географических открытий. Что же подготовило ее начало?

Во-первых, распространение в XV веке трудов античных мыслителей. Например, по мнению Аристотеля , протяженность между Испанией и Индией была невелика. Эратосфен же указывал, что если плыть на запад от Испании, то на пути к Индии можно встретить новые материки.

Во-вторых, усовершенствование кораблей: к XVI веку появились новые конструкции парусов, типы судов. На каравеллах с квадратными и косыми парусами можно было плыть даже при встречном ветре.

В-третьих, развитие картографии, появление навигационных карт – портолан – с изображением портов, очертаниями берегов.

В-четвертых, расстройство старых торговых дорог из-за образования Османской империи на Балканах и в Малой Азии, которое диктовало необходимость поиска новых, водных путей (уже тогда через арабских купцов в Европу ввозились специи из Индии, приносившие купцам 700-800% доходов; европейская элита не хотела отказываться от прибыльной торговли с Востоком).

Пионерами в исследовании новых земель стали Португалия и Испания. Страны имели много удобных портов, через них проходил торговый путь из Средиземного в Балтийское море, что обусловило их развитие в морской сфере.

Наследник португальского престола – Генрих Мореплаватель (1364-1460) – основал в Сагрише военный порт, обсерваторию и школу картографии.

Он посылал моряков исследовать Атлантический океан, тем самым были открыты остров Мадейра (1420 год), Канарские острова, острова Зеленого мыса (1456 год). Также было открыто побережье Гвинейского залива , с местным населением стали вести торговлю золотом, слоновой костью, черными невольниками.

В 1488 году мореплаватель Бартоломеу Диаш открыл южную оконечность Африки – мыс Доброй Надежды .

Преодолеть его и открыть морской путь в Индию удалось португальцу Васко да Гама , который в 1498 достиг индийского порта Каликут. Нагрузив корабли пряностями, экспедиция вернулась в Португалию, в 60 раз окупив затраченные на организацию плавания средства.

Португальцы, таким образом, достигли западного побережья Индии, обогнув Африку. Испанцы же решили пойти другим путем – не огибать континент, а плыть напрямую на запад и обогнуть Землю, достигнув, тем самым, восточного побережья Индии. Помните Фердинанда Арагонского и Изабеллу Кастильскую, которые завершили Реконкисту? Эти католические правители в 1492 году подписали с генуэзским моряком Христофором Колумбом договор и проспонсировали его экспедицию на Запад через Атлантический океан в Индию. Однако Колумбу не суждено было до нее добраться. Осенью 1492 года его корабли достигли острова Сан-Сальвадор , затем были открыты Куба и Гаити. Всего Колумбом было совершено три экспедиции. Все этого время он думал исследует Восточную Индию, однако на самом деле им была открыта Центральная Америка.

Открытие новой части света (когда люди осознали, что это не Индия, а новый континент) стало настоящей сенсацией. Новый свет стали называть Америкой, в честь еще одного мореплавателя – Америго Веспуччи – который в начале XVI века исследовал эти земли и популяризировал экспедиции Колумба, описав его и свои путешествия.

Итак, была открыта Америка. Но Испанцы все еще грезили пряностями и торговлей с Востоком. К началу XVI века они уже выяснили, что Индия – это не производитель пряностей, а лишь их перекупщик. Пряности же производились на Молуккских островах. Именно к ним и поплыл следующий знаменитый мореплаватель – Фернан Магеллан. Своей целью он поставил обогнуть Америку, добраться до «островов пряностей» и Индии и с товаром вернуться обратно на Пиренеи. В 1519 году он отплыл из испанского города Севильи на пяти каравеллах. Обогнув южную Америку, пройдя через Тихий океан к Молуккским островам, переплыв Индийский океан, моряки к 1522 году вернулись обратно в Испанию, окончательно доказав, что Земля – шар.

Христофор Колумб и его экспедиции (сверху); Фернан Магеллан и его кругосветное путешествие (снизу)

2. Колонизация Америки Европейцами

Итак, еще в 1492 году Колумбом была открыта населенная индейцами Америка, после чего началось ее завоевание (по-испански «конкиста»). Конкистадорами (завоевателями) стремились стать многие, ведь еще в конце XV века на Пиренейском полуострове завершилась Реконкиста и множество рыцарей, сутью жизни которых была война, остались не у дел. Стремились в Новый свет монахи и священники, считавшие своим долгом нести Слово Христа язычникам. Отправлялись на новый континент и просто обнищавшие испанские идальго (дворяне), искавшие богатства. «Бог, слава и золото!» – таким был девиз конкистадоров. В 1519 году флотилия из 11 судов под предводительством испанского идальго Эрнандо Кортеса высадилась на полуострове Юкатан (ныне Мексика). Узнав от местных о легендарной стране Эльдорадо, где в изобилии находится золото, конкистадоры двинулись на юг от Панамского перешейка и завоевали земли нынешней Колумбии. А один из отрядов завоевателей под главенством Франсиско Писарро уничтожил индейскую цивилизацию инков на территории современного Перу.

Деятельность Испании и Португалии, таким образом, первоначально ограничивалась лишь грабежами и добычей ресурсов. Колонизировать же Новый Свет стала Англия. В 1606 году Яков I Стюарт пожаловал двум торговым компаниям хартии на освоение побережья Северной Америки. Здесь в 1607 году, на территории будущей Виргинии, было основано первое поселение. В 1620 году корабль «Мэйфлауэр» высадил у мыса Код так называемых «отцов-пилигримов» – 102 поселенцев, которые основали город Новый Плимут, после чего здесь начали образовываться английские колонии. Вскоре их стало 13 штук и их население разрослось до 2,5 миллионов. Надо сказать, что колонисты прибыли не на пустое место: в процессе освоения территорий они вытесняли с родных мест и истребляли индейские племена ирокезов и алгонкинов.

Территории, выделенные Яковом I двум торговым компаниям; картина, иллюстрирующая отцов-пилигримов; изображение алгонкинов