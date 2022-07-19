Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
История
Средневековый период
Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Эпоха Ивана III Начало возвышения Москвы Русское государство в первой половине XVI в. Феодальная раздробленность От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в.
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Россия в Первой мировой войне Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Общественные движения в пореформенной России Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Первая русская революция Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Отечественная война 1812 г.
Древняя Русь
Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Первые русские князья Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Происхождение славян, их соседи и враги
Культура
Наука и словесность во второй половине XIX в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в. Русская культура в XVI-XVII вв. Русская культура в XVIII в. Культура Руси X-XIII вв. Культура Руси XIII-XV вв.
Всеобщая история
Англия в XVIII-XIX вв. Древний мир - цивилизации Азии Франция в XVIII-XIX вв. Древний мир - цивилизации Ближнего Востока Англия в XVI-XVII вв. Реформация в Европе История Древнего Рима VIII-XI вв. Европа XIV-XV вв. Европейская культура Церковь в Средневековье VIII-XI вв. Восток Мир на пороге Первой мировой войны Америка в XVIII-XIX вв. История Древней Греции Франция в XVI-XVII вв. Азия и Латинская Америка в XVIII-XIX вв. Объединительные движения в Италии Восточная Европа в XVI веке XI-XIV вв. Что происходило на Востоке Великие географические открытия XI-XIV вв. Что происходило на Западе Крестовые походы Европейские конфликты Нового времени
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Россия накануне преобразований Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Начало эпохи дворцовых переворотов Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Восстание Степана Разина Восстание Е. Пугачёва Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Внешняя политика Петра I Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Преобразования Петра I Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.)

Древний мир - цивилизации Ближнего Востока

1. Зарождение цивилизации Древнего Египта

Цивилизация в Северной Африке зародилась на рубеже 4 - 3 тысячелетия до н.э. Возможным это стало благодаря реке Нил, которая в определенное время года разливается, затопляя земли вдоль берегов и насыщая их плодородным илом. Люди здесь вырывали каналы, поля окружали насыпями чтобы задержать воду. Благодаря такой развитой ирригационной системе удавалось поддерживать плодородие земли.

Карта Верхнего и Нижнего Египта, иллюстрация ирригационной системы

2. Образование и функционирование государства в Древнем Египте

Поселения на берегах Нила сначала были объединены в небольшие города-государства – номы. Вследствие усиления одних городов над другими, а также многочисленных войн, из этих ном образовались два царства – Нижний Египет и Верхний Египет. Царства также воевали между собой. Царь Верхнего Египта около 3000 г. до н.э. одержал победу и короновался сразу двумя царскими коронами, создав единое государство.

Объединенная корона фараона – правителя единого Египта

3. Военные походы фараонов

Фараоны совершали многочисленные военные походы. На юге была завоевана Нубия, на западе подчинены ливийцы. На востоке египтяне дошли до самого Ефрата. Один из самых известных фараонов Рамсес II вел войну с царством хеттов, заключив после ее окончания первый дошедший до нас международный договор.

Не менее известным предшественником Рамсеса II, который вёл активную завоевательную политику, был фараон Тутмос III. Именно в ходе его военных походов Египет превратился в могущественную мировую цивилизацию, а общая протяжённость подчиненных ему территорий с севера на юг составила более 3500 км.

Древний Египет на пике могущества

4. Вавилон: законы Хаммурапи

Вавилонская держава возникла в Месопотамии (междуречье Тигра и Ефрата) в начале II тысячелетия до н.э. Однако из всей истории этой страны ОГЭ охватывает лишь самый известный период этого государства, который связан с царем Хаммурапи. Этот правитель издал свод законов, состоящий из 282 статей. Высечены эти статьи были на стеле и черного базальта. Законы были суровы, практически за каждое нарушение полагалась смертная казнь. В верхней части стелы изображен сам царь, стоящий перед богом солнца Шамашем.

Стела с законами Хаммурапи и границы Вавилонского царства

5. Возникновение и расцвет Израильского царства

Евреи переместились из Месопотамии на восточное побережье Средиземного моря примерно в 1500 г. до н.э. Их племенной союз состоял из двенадцати родов (колен), которыми управляли судьи (вожди). Согласно Библии, праотцу евреев Аврааму, родившемуся в Месопотамии, была обещана Богом земля, которой и оказалось то самое восточное побережье Средиземноморье – Ханаан (позже эта земля стала называться Палестиной). Эта земля обетованная (обещанная), однако, уже была заселена другими народами. Евреям пришлось отвоевывать территорию и только к 1 тысячелетию до н.э. здесь появилось еврейское царство – Израиль.

Первым царем стал Саул, после него – Давид, сделавший столицей город Иерусалим. После Давида правил его сын Соломон, при котором и произошел расцвет государства. При нем был воздвигнут Иерусалимский храм, территория Израиля имела выход и к Красному, и к Средиземному морям. Однако после смерти Соломона из-за внутренних распрей государство распалось на два – Израиль на севере и Иудея на юге. Позже оба были захвачены другими государствами.

Израиль при Соломоне, а также распад Израиля на Израиль и Иудею

6. Образование Персидской державы и рост её территории в VI в. до н.э.

Последнее ближневосточное государство, которое затрагивается в ОГЭ, это Персия. Впервые персы упоминаются в источниках в IX веке до н.э. как народ, населяющий территорию Иранского плато между Каспийским морем и Персидским заливом.

С середины VI века до н.э. начался стремительный подъем Персии. При Кире II Великом были захвачены царства Мидия и Лидия. Территория государства простиралась от Египта до Индии. Наибольшего могущества держава достигла при Дарии I. При нем Персию называли «страной стан», а правителя - «царем царей».

Карта Персии, Лидии, Мидии