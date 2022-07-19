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Первая русская революция 1905 – 1907 годов.

На период правления Николая II приходится Первая русская революция.

Причины революции:

  1. Существование абсолютной монархии в XX веке, нежелание власти привлекать общественность для решения политических вопросов;

  2. Нерешенность крестьянского вопроса (существование проблемы малоземелья, необходимость выплачивать выкупные платежи);

  3. Спад патриотического подъема в результате поражения в русско-японской войне, которая изначально позиционировалась как «маленькая победоносная война»;

  4. Кризис доверия монарху в армии и правительстве в результате бездарного руководства армией во время русско-японской войне, а также бездействия и нерешительности Николая II способствовали снижению его авторитету;

  5. Тяжелое социально-экономическое и правовое положение рабочих (неудовлетворительные бытовые условия жизни, продолжительный рабочий день, практически бесправное по отношению к промышленникам положение).

Ход революции:

I этап.

Развитие революции (январь – октябрь 1905);

Революция началась с выступления пролетариата. В январе 1905 года забастовал крупнейший в Петербурге Путиловский завод. Стачка перекинулась и на другие предприятия столицы. Рабочие требовали повышения зарплаты, восьмичасового рабочего дня, отмены обязательных сверхурочных работ. Легальное рабочее общество священника Георгия Гапона («Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга») попыталось направить недовольство в мирное русло. Гапон предложил пойти с петицией к царю и попросить у него помощи. 9 января 1905 года состоялось мироне шествие рабочих к Зимнему дворцу. У дворца толпу встретили войска, открывшие огонь. Это событие вошло в историю под названием «Кровавое воскресенье».

Январь февраль — произошел резкий рост народного возмущения, расстрел мирного шествия всколыхнул всю страну;

Май — В городе Иваново произошла всеобщая стачка иваново-вознесенских ткачей, был образован первый революционный орган власти, контролировавший и организовывавший стачки - Совет рабочих уполномоченных;

14 25 июня 1905 — Произошло восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». Восстали не только крестьяне и рабочие по всей стране, но и флот с армией.;

В этих опасных для власти условиях Николай II пошел на издание манифеста об учреждении Государственной Думы (6 августа 1905 года), проект которой был разработан министром внутренних дел А. Г. Булыгиным.

Дума должна была стать законосовещательным, а не законодательным органом при царе. О равных избирательных правах не шло и речи. Никого такие «подачки» со стороны Николая II уже успокоить не могли. Революционное брожение в стране лишь усилилось. «Булыгинская Дума» так и не была созвана.

II этап.

Пик революции (октябрь – декабрь 1905)

В октябре 1905 началась Всероссийская октябрьская политическая стачка – по всей стране бастовало 2 миллиона человек. Встали заводы и фабрики, закрылись магазины, перестали выходить газеты, не функционировали железные дороги.

Понимая, что силовым методом проблему не решить, Николай II пошел на серьезные уступки.

17 октября 1905 года император под нажимом С. Ю. Витте издал манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», в котором говорилось о даровании населению гражданских прав и свобод, а также об учреждении законодательной думы.

Избирательные права также были демократизированы. 11 декабря 1905 года был издан Указ «Об изменении Положения о выборах в Государственную думу и изданных в дополнение к нему указаний». Избирательные права были предоставлены крестьянству, депутаты от крестьянства получили возможность быть представляемыми в Государственной думе.

Было ли создание законодательной думы с крестьянским представительством серьезной уступкой революционерам и подрывом абсолютной власти императора?

С одной стороны «да»:

  • В Манифесте 17 октября 1905 года декларировалось, что ни один закон не может вступить в силу без одобрения его Государственной Думой;

  • Дума имела право делать запрос различным должностным лицам;

  • Дума могла выступать с законодательной инициативой;

  • Утверждала штаты и сметы различных ведомств.

С другой стороны, царь сохранял за собой важнейшие прерогативы:

  • Реальную силу законы получали только после утверждения их императором;

  • Император, как и прежде, назначал и смещал министров (то есть правительство было ответственно перед ним, а не перед Думой);

  • Прерогативы Думы не распространялись на вопросы внешней политики;

  • Статьи бюджета (расходы Синода и основных министерств — императорского двора, военного, морского, внутренних и иностранных дел) были изъяты из ведения Думы;

  • Политические и гражданские свободы, а также создание Думы смогли удовлетворить запросы либералов и других умеренных политических деятелей.

3 ноября 1905 года было объявлено об отмене взимания выкупных платежей с крестьян. Однако все остальные проблемы крестьян и рабочих (малоземелье, продолжительный рабочий день, тяжелые условия труда) оставались. Радикалы продолжили сопротивление.

В ноябре 1905 года произошло восстание на крейсере «Очаков». Восстание на военном корабле демонстрирует, что революция после издания Манифеста 17 октября не пошла на спад;

В декабре 1905 года Московский Совет (орган, стихийно возникший во время революции для организации стачек) по инициативе большевиков объявил о начале новой политической стачки. Вспыхнули столкновения рабочих с войсками. Забастовка переросла в Декабрьское вооруженное восстание. Городские власти были блокированы кольцом баррикад. Из Петербурга в Москву прибыл Семеновский гвардейский полк и жестоко подавил восстание (в том числе самый активный район Пресни). После этого основное направление политической борьбы стало смещаться в легальное русло. Манифест 17 октября легализовал политические партии. Местом борьбы стали не улицы, а Государственная Дума.

III этап.

Затухание и поражение революции (январь 1906 – 3 июня 1907);

23 апреля 1906 года были приняты «Основные государственные законы». Некоторые исследователи считают этот документ первой Конституцией в истории России.

С 26 апреля 1906 начала действовать I Государственная Дума. Председателем был избран кадет С. А. Муромцев. Думцы не смогли найти общий язык с правительством Николая II. Они выдвигали слишком радикальные для императора проекты решения крестьянского вопроса (например, трудовики предложили «проект 104-х», согласно которому требовалось создать общественный земельный фонд, из которого предполагалось выделять землю безземельным крестьянам, а также конфисковать у помещиков землю «сверх трудовой нормы» с выплатой последним установленного вознаграждения; эсеры подали «проект 33-х», предполагавший немедленную национализацию природных богатств и отмену частной собственности на землю).

Кроме того, кадеты требовали ответственного перед думой (а не императором) правительства.

Все эти требования были слишком радикальны для Николая II, поэтому 9 июля 1906 года, через 72 дня работы Государственной думы, он пошел на ее роспуск.

С 20 февраля по 3 июня 1907 года работала II Государственная дума. Она оказалась не менее радикальней первой, так как была избрана по тому же избирательному закону. Депутаты все также требовали ответственного перед думой правительства, а также проголосовали против внесенного П. А. Столыпиным законопроекта о применении чрезвычайных мер против революционеров.

Работать с такой Думой Николай II не мог.

3 июня 1907 года он распустил Думу и тут же принял новый избирательный закон, уменьшающий представительство радикальных партий и увеличивающий число лояльных к правительству октябристов.

Роспуск II Государственной Думы и введение нового избирательного закона 3 июня 1907 года произошли с нарушением основных государственных законов, которые не разрешали без согласия Думы менять законодательство. Эти события вошли в историю, как «третьеиюньский государственный переворот».

Общественность практически никак не отреагировала на преступление, совершенное Николаем II, что демонстрирует спад революции.

III Государственная Дума работала весь положенный срок (1907 – 1912) и была консервативной по своему характеру. Председателями были поочередно: Н. А. Хомяков, А. Н. Гучков, М. В. Родзянко. IV Государственная Дума (1912 – 1917) прекратила свою деятельность в результате революционных событий 1917 года. Ее председателем был М. В. Родзянко.