Первые русские князья

Правление Рюрика (862 – 879 гг.)

Рюрик был призван на Русь, согласно «Повести временных лет», в 862 году. Пришел он не один, а с братьями Синеусом и Трувором. Придя на Русь, Рюрик сел княжить в Новгороде, Синеус — в Белоозере, Трувор — в Изборске. Именно Рюрик стал основателем династии Рюриковичей, которая будет править на Руси, а затем — в России до 1598 года.

Часть современных исследователей склонна считать, что история с Рюриком и братьями — есть не что иное, как более поздняя вставка в летопись, обусловленная причинами исключительно политическими. Другая часть дает право на существование Рюрику, но считает, что Синеус и Трувор — фигуры уж точно вымышленные. В рамках нашего исторического повествования мы позволим себе считать Рюрика реальной исторической личностью.

Летописи сообщают, что у Рюрика были дружинники Аскольд и Дир, которые в 862 году поплыли в Константинополь с амбициозными планами — ни много ни мало, а установить контроль над путем «из варяг в греки». Они буквально натыкаются на Киев и как бы между прочим устанавливают там свою власть.

Далее о Рюрике нам известно, что в 879 году он умирает в Новгороде, оставляя малолетнего сына Игоря на попечении у регента Олега, который был то ли родственником, то ли дружинником, то ли просто близким другом Рюрика.

Правление Олега (879 – 912 гг.)

Именно Олега часто рассматривают как истинного основателя Древнерусского государства. В 879 году он, согласно летописи, стал во главе государства и должен был находиться на этом месте до того момента, пока Игорь Рюрикович не будет готов взять власть в свои руки.

В 882, как свидетельствует та же летопись, Олег отправляется в поход на Киев и успешно захватывает будущую столицу Киевской Руси. Началом образования Древнерусского государства является момент захвата Киева и переноса туда столицы нового государства. Кроме того, Олег облагает данью племена радимичей, северян, древлян, кривичей.

Еще один важный политический шаг Олега ― поход на Константинополь (в русских летописях — Царьград, современное название — Стамбул). Согласно летописным источником, в 907 году Олег отправился в поход на Царьград.

Византийский император Лев VI Философ отдал приказ закрыть ворота города и загородить цепями гавань, предоставив, таким образом, варягам возможность грабить и разорять пригороды Константинополя. Однако Олег пошёл на необычный штурм: «И повелел Олег своим воинам сделать колёса и поставить на колёса корабли. И когда подул попутный ветер, подняли они в поле паруса и пошли к городу». Испуганные греки предложили Олегу мир и дань. Князь согласился. Главным результатом похода и первой внешнеполитической победой Руси стал торговый договор о беспошлинной торговле русских купцов в Византии.

В 911 году между Русью и Византией был заключен первый письменный договор, подтвердивший все ранее полученные привилегии русских купцов. Договор также устанавливал дружественные отношения между государствами, определял порядок выкупа пленных, наказания за уголовные преступления, совершённые греческими и русскими купцами в Византии, правила ведения судебного процесса и наследования, создавал благоприятные условия торговли для русских и греков (отменялась торговая пошлина, обеспечивалась починка судов, ночлег).

Правление Игоря Рюриковича (912 – 945 гг.)

После смерти Олега в 912 году Игорь стал правителем Киевской Руси.

В правление князя Игоря территория Руси впервые подверглась нападению печенегов. В 915 году князю Игорю удалось заключить с ними союз, выторговав для Руси 5 спокойных лет. В 941 году князь Игорь предпринял поход на Константинополь, который закончился бесславным поражением русского войска.

Желая взять реванш после поражения первого похода на Константинополь, князь Игорь предпринял второй поход. В 944 году огромное войско, куда вошли не только славяне, но и приглашенные (вероятно, нанятые) варяги и даже печенеги, приблизилось к Константинополю. Византийцы предложили Игорю мир и выгодные условия торговли, конфликт был исчерпан.

После этого похода князь Игорь больше не участвовал в военных походах и даже на сбор дани отправлял дружину своего боярина Свенельда, что стало сказываться на уровне благосостояния дружины самого Игоря. Дружина Игоря стала возмущаться.

После долгих уговоров князь Игорь отправился со своей дружиной в древлянскую землю за данью. Посчитав дань недостаточной, князь Игорь решил собрать ее с древлян еще раз. Возмущенные таким произволом, древляне перебили маленький отряд Игоря, убив также и его самого. Это произошло в 945 году. Князь Игорь был женат на Ольге и имел сына Святослава, которому формально и перешла власть.

Правление княгини Ольги (945 – 962 гг.)

О происхождении княгини Ольги ученые спорят до сих пор, однако по свидетельству летописца будущая правительница Руси была не знатного рода и происходила из-под Пскова.

После убийства князя Игоря в 945 г. Древляне решили отправить к княгине посольство с предложением стать женой их древлянского князя Мала. Посольство встретили по приказу Ольги с честью, принеся в ладьях к терему княгини. После чего, однако, послы были сброшены в вырытую яму и закопаны заживо. На этом месть Ольги за гибель мужа не закончилась.

Княгиня отправила послов к древлянскому князю, требуя прислать достойнейших мужей. Желание княгини было исполнено, не сообразившие что к чему послы прибыли к княжескому двору. В этот раз гостеприимная Ольга приказала истопить для дорогих гостей баню, где все послы были благополучно сожжены. Но и это был еще не конец истории про месть княгини за гибель любимого мужа.

Послы Ольги, отправленные в древлянскую землю, сообщили, что княгиня желает справить тризну по мужу на его могиле. После чего она станет женой древлянского князя. Древляне согласились. Ольга прибыла в древлянские земли с малой дружиной, не сильно сообразительные древляне во время тризны захмелели и были перебиты малочисленным отрядом дружинников княгини. Через год Ольга еще раз разбила древлян, а их столицу Искоростень безжалостно сожгла.

Следующим важным решением, после усмирения древлян, стало проведение Ольгой налоговой реформы: введение взамен полюдья уроков (фиксированного размера дани) и погостов (обозначенных мест для сбора дани). Налоговая реформа Ольги помогла упорядочить систему сбора податей и укрепить авторитет Киева.

Ольга продолжала активно участвовать в управлении государством и после того, как Святослав повзрослел. Молодой князь больше интересовался военными походами, а решение рутинных государственных задач он полностью передал матери.

Заслуживает внимания и внешняя политика княгини Ольги, особенно ее дипломатические способности. Княгине удалось установить прочные отношения с Византийской империей, вряд ли это стало бы возможным без принятия княгиней христианства. В 957 году Ольга прибыла в Константинополь. По одной из существующих версий, поездка Ольги в Царьград имела целью найти невесту для сына Святослава. Однако, находясь там, княгиня приняла крещение от Императора Константина и патриарха Феофилакта, получив при крещении имя — Елена.

Святослав же до конца своих дней оставался язычником, хотя и, надо думать, благоразумная княгиня неоднократно пыталась объяснить сыну преимущества и выгоды принятия христианства. Княгиня Ольга умерла в 969 году.

Правление Святослава (962 – 972 гг.)

Князь Святослав Игоревич прославился, прежде всего, как полководец. Формально Святослав стал князем, когда ему было 3 года, после того как был убит древлянами его отец Игорь. Однако самостоятельно править князь начал только в 962 году.

Летописец дает такой словесный портрет Святослава. Это был прирожденный воин, "рыцарь без страха и упрека", необычайно выносливый в походах, неприхотливый в быту, он мог спать под открытым небом, подложив под голову седло, был невзыскателен в пище, быстр и решителен в движениях. Святослав никогда не нападал на врага, не отправив ему гонца с посланием: «ИДУ на ВЫ».

Первой внутригосударственной военной кампанией Святослава стало подчинение племенного союза вятичей (964), которые все еще продолжали платить дань хазарам. С 964 года князь совершает походы на Оку, в Поволжье, на Северный Кавказ и Балканы, освобождая славянские племена от власти хазар и присоединяя к своим территориям новые земли.

А вот первым серьезным военно-политическим шагом Святослава стало уничтожение Хазарского Каганата. В 965 году Святослав совершил поход на Каганат, штурмом взяв главные города хазар: Саркел, Семендер и столицу Итиль. На месте Саркела была основана Белая Вежа, на Таманском полуострове — Тьмутаракань.

Также Святослав совершил два успешных похода в Болгарию. Святослав одержал безоговорочную победу над болгарским войском: в результате этого похода были захвачены в 968 году — Переяславец (Преславец) и Доростол (Дристор).

Желая укрепить княжескую власть, еще при жизни Святослав поделил государство между своими сыновьями: Ярополку достался Киев, Олегу — древлянские земли, а Владимиру — Новгород.

Тем временем власть в Византии захватил Иоанн Цимисхий, которого не устраивал такой воинственный сосед, как Святослав. Цимисхий объединился с имевшими на Святослава зуб болгарами и объявил войну Святославу. В сражении около Переяславца Святослав победил объединенную византийско-болгарскую армию. Иоанн Цимисхий отправил к Святославу делегацию, которая от имени императора предлагала Святославу взять богатые дары, но в обмен на этот — уйти из Болгарии навсегда. Святослав был глубоко оскорблен подобным предложением, потому что уже считал землю, о которой шла речь, своей. Киевский князь отверг предложение византийского императора, чем спровоцировал начало новой войны с Византией и Болгарией (970 – 971 годы).

23 апреля 971 года Цимисхий подошел к Доростолу, где располагались основные силы Святослава. Произошло сражение, в результате которого русской армии пришлось отойти в крепость, после этого началась трехмесячная осада. Обе стороны несли серьезные потери. Через три месяца случилось очередное крупное сражение, которое не окончилось победой какой-либо одной стороны, однако после него Святослав вступил в мирные переговоры.

Иоанн Цимисхий принял условия Святослава. Русская армия должна была оставить Болгарию, а Византия выплачивала Руси установленную контрибуцию и подтверждала торговые отношения. Территория восточной Болгарии присоединялась к Византии, независимость сохранили только западные области.

После заключения мира с Византийской империей, Святослав принял решение вернуться домой — в Киев. Весной 972 года Святослав, подойдя к днепровским порогам, подвергся нападению печенегов. В этом бою князь был убит, а печенежский хан Куря, как свидетельствует летопись, сделал из черепа прославленного победами Святослава кубок и пил из него на пирах, желая таким способом заполучить силу, смелость и славу русского князя.

Так закончилась жизнь князя-воина. Надо сказать, что его военная деятельность была достаточно успешна – ему удалось распространить свое влияние на вятичей, обезопасить южные границы от хазарской угрозы и заключить достаточно выгодный договор с Византией в 971 году. Однако постоянное отсутствие в столице не могло не сказываться на государстве – печенеги то и дело совершали разорительные набеги на Русь в отсутствие правителя. Кроме того, решение Святослава посадить в геополитически важные города своих сыновей нельзя считать удачным, так как это в итоге привело к затяжной междоусобице.

Правление Владимира Святославича (980 – 1015 гг.)

После гибели Святослава в Киеве власть получил Ярополк. Олег, который был на год младше, был посажен править в древлянскую землю, Владимир, сын Святослава от наложницы Малуши, отправился править Новгородом.

Однако через несколько лет отношения между братьями безнадежно испортились, причиной тому было следующее: по приказу княжившего в древлянской земле Олега, которому было всего 13 лет, в древлянских лесах был убит во время охоты сын Свенельда, любимого воеводы старшего брата Ярополка, того самого Свенельда, который еще во времена Игоря собирал там дань. Следствием этого конфликта явился через два года поход киевской рати во главе с Ярополком против древлян. Во время этого поход Олег случайно погиб во время давки на мосту.

Первая междоусобица

Владимир, получив весть о гибели брата, был крайне обеспокоен происходящим, стал опасаться за свою жизнь и бежал к варягам. Ярополк не растерялся и прислал в Новгород на место бежавшего брата — своего наместника. Владимир, однако ж, не мог смириться со своим положением изгоя. Он решается на рискованный шаг: нанимает отряд варягов, с которым подходит к Новгороду и изгоняет оттуда наместника Ярополка.

Опьяненный победой и не желающий останавливаться на достигнутом Владимир направляется в поход на Киев. По пути князь овладел Полоцком, убив княжившего там варяга Рогволда и его сыновей, а дочь Рогнеду насильно взял себе в жёны.

Положение Ярополка в Киеве была далеко не прочным, население относилось с недоверием к князю, который мало того, что при невыясненных обстоятельствах погубил своего меньшого брата Олега, так еще и покровительствует христианам. Кроме того, приближающийся к Киеву Владимир сумел заручиться поддержкой видных киевских дружинников и бояр, которые начали готовить заговор против Ярополка.

Ярополку так и не удалось собрать войска для сражения с братом, и ему ничего не оставалось, как укрыться за городскими стенами. Однако, предчувствуя, что в Киеве назревает против него заговор, Ярополк бежал из города, а через некоторое время по совету своих бояр сам пришел к Владимиру на переговоры. Однако, Владимир, видимо, не планировал вести диалог с братом, поэтому, как только Ярополк вошел в шатёр Владимира, тут же был заколот мечами.

В 980 году Владимир становится единственным правителем Киевской Руси, и уже с первых лет правления перед ним встала необходимость решать важные внутри- и внешнеполитические государственные задачи.

Новгород и Киев были вновь объединены, вольнолюбивые прежде древляне вели себя смирно. Однако обнаружилась новая проблема, радимичи и вятичи «отбились от рук», перестав подчиняться Киеву. Владимиру понадобилось три года, чтобы привести в подчинение непокорные племена. Владимир широко использовал практику, введенную еще его отцом: он посылал в различные земли, бывшие племенные княжения, своих сыновей, которые являлись его наместниками.

Владимир решил продолжить внешнюю политику своего отца Святослава, попробовав снова отвоевать земли по Дунаю. Князь организовал поход против Болгарии, который с военной точки зрения был довольно успешен, однако все же закрепиться на Дунае русским не удалось, пришлось заключить с Болгарией мир.

При Владимире обнаружилось новое направление внешней политики — западное. Сильный сосед в лице Польского государства появился у Руси на западе. Основателем Польского государства стал князь Мешко I, принадлежащий к династии Пястов.

Польша рассматривала Русь в качестве своего главного противника на востоке, поскольку между этими двумя государствами имелся ряд спорных земель. Владимир не стал ждать усиления Польского государства и едва вступив на престол, предприимчивый князь организовал военный поход на юго-запад и подчинил эти земли Руси.

Много неприятностей доставляли Руси печенеги, которые периодически совершали разрушительные набеги на русские земли, уводили в плен жителей, сжигали села, уничтожали урожай. Владимир нанес крупное поражение печенегам в 992 году, в честь победы был основан город Переяславль. Однако печенежские набеги на Русь возобновились через несколько лет.

Одним из важных преобразований в деле эффективной защиты от внешних врагов стало масштабное строительство четырех линий оборонительных крепостей на расстоянии 15-20 км вдоль левого берега Днепра. Кроме того, при Владимире была разработана система светового оповещения о приближающихся врагах. Как это работало?

На высоких холмах или специально насыпанных курганах были сооружены сигнальные башни, с верхушек которых открывался хороший обзор во все стороны на многие километры. Стоит дозорному обнаружить угрозу в виде приближающегося полчища печенегов, он тут же зажигает огонь на башне. Завидев сигнал об опасности, дозорный с соседней башни проделывает ту же операцию. И так до тех пор, пока сигнал не дойдет до Киева. Благодаря этой системе, менее чем через час киевляне были в курсе, что опасность приближается.

Причины и значение принятия христианства

С правлением Владимира связано такое значимое событие, как принятие христианства в 988 году. Однако этому событию предшествовала так называемая «языческая реформа» 980 года. Разные восточнославянские племена поклонялись разным языческим богам, что служило децентрализующим фактором. Владимир решил насильно распространить на все подвластные территории культ бога-громовержца Перуна, которому поклонялся сам князь и его дружинники. Однако это предприятие потерпело фиаско, племена не отказались от местных культов. Тогда Владимир решил пойти по другому пути и принять новую веру – христианство. У этого события были свои веские причины.

Причины принятия христианства:

Во-первых, оставаться язычниками — значило добровольно изолировать себя от остального Европейского мира. , оставаться язычниками — значило добровольно изолировать себя от остального Европейского мира. Во-вторых, христианство с единым богом соответствовало внутренней структуре княжеской власти с единым князем. В-третьих, христианство вводило новую мораль, что способствовало развитию общества, цементировало семью и брак. В-четвертых, принятие христианства могло способствовать развитию культуры. В-пятых, социальное расслоение и имущественное неравенство нуждалось в обосновании и объяснении, христианство могло это сделать.

Византия также хотела видеть своим соседом христианскую Русь для того, чтобы влиять на нее политически и сократить до минимума вероятность военных конфликтов.

В 987 году Византия обратилась к Руси за помощью в борьбе с мятежниками. Владимир согласился помочь, но потребовал себе в жены сестру императора Василия II принцессу Анну. Причиной тому были не внезапно проснувшаяся чувственность натуры Владимира, князь понимал, что удачный династический брак с византийской принцессой будет способствовать повышению авторитета Руси в Европе и Азии, а также укрепит авторитет династии внутри страны. Византийцам в тот момент очень нужна была помощь русских дружин, поэтому они согласились на брак, поставив обязательным условием — крещение Владимира. Киевский князь ответил согласием и направил свои дружины на помощь Византии.

Однако, когда опасность миновала, византийцы сделали вид, что забыли о данном Владимиру обещании — отдать ему в жены Анну, что глубоко оскорбило гордого князя. Владимир собрал в 988 г. войско и уверенно двинулся на Херсонес (Корсунь), который был центром византийских владений на Крымском полуострове. Князь осадил город. Осада длилась несколько месяцев. Закончилось все тем, что в один день с крепостной стрелы в лагерь Владимира прилетела стрела с запиской, из которой становилось ясно, как взять город в короткие сроки: достаточно было перекрыть водопровод. Стрела была направлена от имени Анастаса, священнослужителя Херсонеса.

Трубопровод был найден и перекрыт, вскоре жители города сдались и открыли ворота. Владимир отправил в Царьград гонцов, чтобы передать императору, что если Анна не прибудет в Херсонес, то Владимир пойдет с войском прямиком на Царьград. Тогда же Владимир подтвердил свое обещание принять крещение, что и сделал, находясь в Херсонесе в ожидании невесты. Вскоре прибыли корабли с несчастной принцессой.

Только через несколько лет в 988 г. Владимир предпринял первые робкие шаги по введению христианства на всей территории Руси. Это был большой вызов для русского народа, особенно на Севере, где язычество, казалось, укрепилось намертво.

Владимир решил начать с Киева: сперва были уничтожены все языческие идолы, после чего жителям было объявлено о необходимости явиться утром к реке. Там все они вошли в воду и христианские священники совершили обряд массового крещения.

Началось строительство церквей. В 996 г. в Киеве был построен каменный собор Богородицы. На содержание этого храма Владимир приказал отдавать десятую часть княжеских доходов, поэтому за церковью закрепилось название «Десятинной». К сожалению, данное архитектурное не дошло до наших дней, так как было разрушено в XIII веке во времена монголо-татарского нашествия.

Одной из особенностей христианства по византийскому образцу было то, что он разрешало вести церковную службу в землях новообращенных народов на их родном языке. Римская же церковь позволяла вести богослужение исключительно на латинском языке.

Значение принятия христианства:

1. Христианство способствовало укреплению власти князя, главный постулат христианства — любая власть дана от Бога, поэтому все подданные должны беспрекословно подчиняться князю и не противиться его решениям Христианство способствовало укреплению власти князя, главный постулат христианства — любая власть дана от Бога, поэтому все подданные должны беспрекословно подчиняться князю и не противиться его решениям 2. Изменилось международное положение Руси, вырос международный авторитет — Русь перестала считаться варварским государством 3. С принятием христианства русское общество обрело духовное единство, церковь стала объединяющей силой в государстве 4. На Руси появилось каменное зодчество 5. На Руси возникла иконопись 6. На Руси появилась фресковая живопись 7. На Руси появилась письменность: первые рукописные книги церковного содержания известны на Руси с ХI века.

Положительный эффект от принятия новой веры несомненен. Однако нельзя сказать, что принятая религия абсолютно успешно распространилась на Руси. Существовали волхвы и язычники, не желавшие менять веру. Они убегали на окраины страны, сохраняя свои убеждения. Кроме того, низкий уровень грамотности привел к возникновения такого явления, как двоеверие – смешение элементов христианства и язычества.