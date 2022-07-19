Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Россия в Новое время
Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I Россия накануне преобразований Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Преобразования Петра I Начало эпохи дворцовых переворотов Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.)
Древняя Русь
Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.)
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Восстание декабристов Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 4
Формат ЕГЭ
Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ
Всеобщая история
Образование независимых государств в Латинской Америке Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Церковь в Средневековье Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Великие географические открытия Англия в XVIII веке Эпоха Крестовыых походов Объединительные движения в Италии XIV-XV вв.: что происходило на Западе Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Франция в XV-XVI вв. Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Страны Азии в XIX веке Англия в XVII веке Международные отношения в XVIII веке Англия в XV-XVI вв. Франция в XVII веке Англия в XIХ веке Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Реформация и её последствия Америка в XVIII веке Восточная Европа в XVI в. США в XIХ веке XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Европейская культура в XIV-XV вв. Основные события всеобщей истории ХХ в. Тридцатилетняя война Франция в XVIII веке Франция в XIX веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Древний Рим Древняя Греция Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Эпоха Эллинизма
Новейшая история России
Гражданская война Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Февральская революция 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Конференции Антигитлеровской коалиции Образование СССР Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Индустриализация и коллективизация в СССР Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Основные этапы ВОВ СССР накануне Великой Отечественной войны СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Внешняя политика Л.И.Брежнева Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Октябрьская революция НЭП Внешняя политика Н.С.Хрущёва Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) Герои ВОВ и их подвиги "Военный коммунизм"
Средневековый период
Эпоха Ивана III Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Правление Бориса Годунова Феодальная раздробленность Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества
Культура России VIII-XX вв.
Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв.

Всеобщая история

Восточная Европа в XVI веке

1. Образование Речи Посполитой

В то время, когда в Англии Елизавета I предпринимала попытки усилить власть монарха, в Священной Римской империи вот-вот закончились религиозные войны и был подписан Аугсбургский мир, а во Франции эти войны только начинались, на Востоке Европы происходили значимые политические изменения. Два государства – Великое княжество Литовское и королевство Польское — в 1569 году заключили между собой Люблинскую унию (государственный союз) и стали единой страной – Речью Посполитой.

Речь Посполитая и Сигизмунд II Август – ее первый правитель