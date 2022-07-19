Всеобщая история

Восточная Европа в XVI веке

1. Образование Речи Посполитой

В то время, когда в Англии Елизавета I предпринимала попытки усилить власть монарха, в Священной Римской империи вот-вот закончились религиозные войны и был подписан Аугсбургский мир, а во Франции эти войны только начинались, на Востоке Европы происходили значимые политические изменения. Два государства – Великое княжество Литовское и королевство Польское — в 1569 году заключили между собой Люблинскую унию (государственный союз) и стали единой страной – Речью Посполитой.

Речь Посполитая и Сигизмунд II Август – ее первый правитель