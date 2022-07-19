Основные этапы ВОВ

Первый этап ВОВ. Лето 1941 – весна 1942

22 июня 1941 года в 4 часа утра немецкие войска без объявления войны напали на Советский Союз. Германия имела численный перевес, а по количеству самолетов и танков Красная Армия превосходила вермахт.

Первые три с половиной месяца войны были для СССР катастрофой. Основные силы авиации были уничтожены немецкими налетами на советские аэродромы (они находились близко от границы), были потеряны сотни танков. Сотни тысяч советских солдат попали в плен в результате ряда операций по окружению, осуществленных немцами за первые недели войны. Например, к концу июня были окружены соединения Западного фронта, в середине сентября в окружение попала Киевская группировка сил. К августу была захвачена вся Прибалтика. 8 сентября замкнулось кольцо вокруг Ленинграда. К декабрю СССР потерял около 4 миллионов пленными и около 1 миллиона убитыми.

Неудачи объяснялись (в том числе И. В. Сталиным) внезапностью нападения, вероломностью немецкого командования. Известия о том, что за первые три недели немцы достигли Смоленска, окрестностей Киева и Ленинграда, стали страшным ударом для советских людей. Несмотря на поступавшие с начала 1940-х годов данных о скорой войне (например, советский разведчик в Японии назвал точную дату войны), не делалось ничего, чтобы психологически подготовить население, не велось никакой пропаганды против нацизма.

Советская стратегия ставила на первое место наступательные действия, а обороне отдавалось второстепенное значение.

Отрицательное влияние оказывал и культ личности И. В. Сталина. Этот культ приводил к тому, что командующие всегда ждали решений одного человека и были лишены хоть какой-нибудь свободы действий.

Красная Армия имела еще очень небольшой опыт ведения современной войны. Горькие уроки были извлечены из войны с Финляндией, но ошибки не были еще устранены на практике. Подготовка кадрового состава была на низком уровне, плохо работающая транспортная система, военная и автомобильная промышленности находились только в зачаточном состоянии. Кроме того, пограничные районы были плохо укреплены.

В 1939 году линия обороны была демонтирована, а новая возводилась медленно. Склады вооружения находились близко от пограничной зоны. Они были уничтожены или захвачены в первые дни войны.

Несмотря на то, что немцы заняли значительную часть западных районов, ни на одном из направлений, указанных в плане «Барбаросса», не было достигнуто решающих успехов.

Битва за Москву

5 сентября 1941 года немецкое командование утвердило план «Тайфун», по которому силами армий группы «Центр» и переброшенными с севера танковыми частями ударами с запада и юго-запада предполагалось взять Москву.

30 сентября началось немецкое наступление. В первую неделю в окружение в районе Вязьмы попали пять советских армий и несколько дивизий народного ополчения. К середине октября была взята Калуга, Калинин, Можайск. 20 октября в Москве было введено осадное положение. Командующим обороной Москвы был назначен Г. К. Жуков.

15 ноября немцы, перегруппировав силы, перешли в новое наступление и к концу месяца танковые колонны под командованием Гудериана подошли к столице на расстояние 20 – 30 км (но так и не смогли захватить город). Боевой дух солдат вермахта стал падать. Растянутость коммуникаций не позволяла немцам вовремя подвозить боеприпасы. Сильные морозы и ожесточенное сопротивление советских солдат еще больше усугубляли положение. После получения информации о том, что Япония не вступит в войну, пока не падет Москва, из восточных военных округов были переброшены резервы. Они укрепили оборонявшие столицу войска Калининского, Западного и Юго-Западного фронтов.

16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области во главе группы истребителей танков В. Г. Клочков участвовал в отражении многочисленных атак противника. Наибольшую известность из воинов дивизии получили 28 человек («герои-панфиловцы», «28 героев-панфиловцев»). Согласно широко распространённой в СССР версии события, 16 ноября, когда началось новое наступление немцев на Москву, бойцы 4-й роты во главе с политруком Василием Клочковым, осуществляя оборону в районе разъезда Дубосеково в 7 км к юго-востоку от Волоколамска, совершили подвиг, в ходе 4-часового боя уничтожив 18 вражеских танков.

5 и 6 декабря 1941 года советские войска нанесли пробные контрудары по немецким позициям, оказавшиеся весьма успешными. Продолжая наносить фланговые удары, к январю 1942 года немцы были оттеснены от столицы на 100 – 250 км. И. В. Сталин, преувеличив декабрьский успех, настоял на масштабном наступлении. По словам Г. К. Жукова, «жертв было много, расходов много, а результата общестратегического никакого…».

Победа под Москвой имела большое значение для СССР:

1. Враг был отброшен от столицы Враг был отброшен от столицы 2. Были освобождены первые населенные пункты 3. Враг понес значительные потери 4. Был сорван план «Барбаросса» фашистского командования 5. Был развеян миф о непобедимости армии Гитлера 6. Победа способствовала моральному подъему духа советского народа

Блокада Ленинграда

9 июля 1941 года группа армий «Север» захватила Псков и продвинулась вплотную к Ленинграду. Его падение, по планам немецкого командования, должно было предшествовать взятию Москвы. Но, несмотря на неоднократные попытки (немцы действовали совместно с финнами), взять город не удалось. 8 сентября кольцо над городом сомкнулось, и началась 872-дневная блокада. 611 дней город подвергался артиллерийскому обстрелу и бомбардировкам. Суточная норма хлеба для рабочих в ноябре-декабре 1941 года составляла 250 грамм, а для остальных — 125 грамм.

От морозов, бомбежек и голода погибло около миллиона человек. Для связи города с большой землей через Ладожское озеро была проложена ледовая трасса, названная «Дорогой жизни».

Советско-германский фронт в январе – июле 1942 года

Ржевско-Вяземская операция 1942 года — наступательная операция Калининского (генерал Конев) и Западного (генерал Жуков) фронтов, проведённая с 8 января по 20 апреля 1942 года. Продолжение советского контрнаступления под Москвой. Несмотря на незавершённость, операция имела важное значение в ходе общего наступления Красной Армии. Советские войска отбросили противника на западном направлении на 80 – 250 км, завершили освобождение Московской и Тульской областей, освободили многие районы Калининской и Смоленской областей. Результатом операции стало образование Ржевско-вяземского выступа.

После поражения под Москвой план «блицкрига» рухнул. Победить СССР сходу не удалось. Началась война на истощение ресурсов. Немецкие войска находились в 150 км от столицы СССР. Отсутствие второго фронта было на руку Берлину. Проведя чрезвычайные мероприятия по мобилизации и перебросив значительную часть резервов с Запада на Восточный фронт, вермахт пополнил свои силы, увеличив их на 700 тысяч человек. Замысел А. Гитлера на летнюю кампанию 1942 года состоял в овладении Кавказом и Нижним Поволжьем. Это направление было принято теперь считать приоритетным, а задачи захвата Москвы и Ленинграда стали пока второстепенными. Нефть на Кавказе питала всю советскую технику и была очень важна для дальнейшего ведения войны. А Волга служила одной из крупнейших транспортных магистралей.



А. Гитлер стремился отрезать хлебные и нефтяные районы, захватить Кавказ и выйти к Волге и со степных аэродромов совершать бомбардировки промышленных баз СССР Урала и Западной Сибири.

В Ставке советского командования ожидали повторного наступления немцев на Москву, поэтому все резервы были стянуты в этом направлении. Советский Генеральный штаб предлагал на летнюю кампанию 1942 года план глубокой обороны. Однако И. В. Сталин, воодушевленный успехами зимнего контрнаступления, настоял на проведении наступательных операций по трем стратегическим направлениям.

Наступление Красной Армии в Крыму в конце апреля закончилось поражением. В мае немецкая группировка овладела Керченским полуостровом. С серьезными потерями советские солдаты покинули центральную часть Крыма на Таманский полуостров. 4 июля был оставлен Севастополь.

Поражением и окружением 20 советских дивизий закончилось наступление на Харьков. Неудачей закончилась в мае попытка прорвать блокаду Ленинграда. 2-ая армия Волховского фронта также попала в окружение и была разгромлена. Командующей армией генерал А. А. Власов перешел на сторону фашистов и организовал впоследствии так называемую Русскую освободительную армию (РОА).

«Власовцы» — члены Русской освободительной армии, воевавшие на стороне Третьего рейха против СССР.

Особое распространение в годы войны получило явление коллаборационизма — политическое, экономическое и военное сотрудничество советских граждан, а также эмигрантов из числа подданных бывшей Российской империи с немецкими властями во время Второй мировой войны. Среди всех воюющих государств Второй мировой войны самый высокий процент политического и военного коллаборационизма отмечен среди граждан СССР. Явление носило массовый характер, но идейный мотив был приоритетным, по разным оценкам, лишь для небольшой части коллаборационистов. Основными причинами являлись недовольство значительной части граждан СССР советской властью (в том числе коллективизацией), меркантильные интересы, религиозные убеждения (к примеру, староверчество), а также продолжающаяся антисоветская деятельность белогвардейской эмиграции — в особенности той её части, которая заняла «непримиримую позицию», а с началом Великой Отечественной войны стала на позицию «пораженчества».

Летом 1942 года немцы перешли в наступление по направлению на Сталинград (группа армий «Б») и на Кавказ (группа армий «А»). 6 июля 1942 года 4-ая немецкая танковая армия захватила правый берег Воронежа, прорвала советскую оборону и захватили правый берег Дона и восточные промышленные районы Донбасса. 24 июля был захвачен Ростов, возникла угроза захвата Кавказа.

Коренной перелом ВОВ. Лето 1942 – лето 1943

Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943 гг.). Начало коренного перелома

Взятию Сталинграда немецкое командование придавало особое значение. Выход к Волге позволял отрезать центральные районы СССР от снабжения хлебом и нефтью и перевести свои армии на снабжение этими ресурсами. 6-ая армия генерала Ф. Паулюса, 4-ая танковая армия генерала Г. Гота, с поддержкой авиации перешли в наступление на город. 17 июля на подступах к городу начались бои. Советским командованием 12 июля был создан Сталинградский фронт. Немецкая группировка имела перевес по технике и по численности. А. Гитлер приказал взять город к 25 числу, но сделать этого не удалось. Неудачи в Крыму и под Харьковом негативно сказались на боевом духе Красной Армии. И. В. Сталин 28 июля издал приказ № 227, который предусматривал карательные меры вплоть до расстрела за отступление без приказа. Изданный документ получил название «Ни шагу назад!».

23 августа немцы прорвались к Волге северо-западнее города. Начались мощнейшие бомбардировки. На улицах развернулись бои. 25 августа в городе было введено осадное положение. Бои продолжались до конца октября. Важнейшими объектами, которые несколько раз переходили из рук в руки, были Мамаев курган, тракторный завод, заводы «Баррикады» и «Красный Октябрь». Практически два месяца обороняли от врага четырехэтажный дом в центре города 24 бойца во главе с сержантом Я. Ф. Павловым.

Войска 62-й и 64-й армий во главе с генералами М. С. Чуйковым и М. С. Шумиловым организовали прочную оборону, сковав в районе Сталинграда войска неприятеля. В конце октября наступление вермахта было остановлено на всем протяжении фронта.

Советское командование разработало план контрнаступления «Уран». 19 ноября силами Донского фронта под командованием К. К. Рокоссовского началось контрнаступление. После мощной артподготовки ударами Донского и Юго-Западного фронтов оборона противника была прорвана. 20 ноября началось наступление войск Сталинградского фронтов, и уже к 23 числу немецкая группировка была окружена (советские войска сомкнули кольцо в городе Калач-на-Дону). Предложение о капитуляции Ф. Паулюс отверг. Более того, 12 декабря он попытался прорвать кольцо в районе поселка Котельниковский, но потерпел неудачу. 10 января 1943 года Красная Армия перешла в новое наступление, в результате которого попало в плен около 90 тысяч солдат вермахта. Ф. Паулюс подписал капитуляцию 2 февраля.

Особую роль в событиях Сталинградской битвы сыграл В. Г. Зайцев — снайпер 62-й армии Сталинградского фронта, Герой Советского Союза. Во время Сталинградской битвы с 10 ноября по 17 декабря 1942 года уничтожил 225 солдат и офицеров германской армии, и их союзников, включая 11 снайперов.

Социально-экономические предпосылки коренного перелома

Все промышленные и научные учреждения приступили к перестройке своей работы в соответствии с нуждами обороны. Указом «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» от 26 июня устанавливался 11-часовой рабочий день, отменялись отпуска, водились обязательные сверхурочные работы. Также активно использовался труд заключенных.

В деревнях положение было особенно тяжелым. Если промышленные рабочие получали стабильный паек, то колхозную продукцию, шедшую на питание армии, отбирали полностью.

С февраля 1942 года были открыты курсы ФЗУ (профессионального обучения) для работы на производстве для женщин и детей, на которых легла основная тяжесть труда. К концу 1942 года военное хозяйство активно набирает обороты, и Советский Союз опережает Германию по уровню производства военной техники и оружия, а главное, по уровню качества.

В условиях отступления Красной Армии в первые месяцы войны встал вопрос о поставках в СССР продовольствия и боеприпасов странами антигитлеровской коалиции. 1 октября 1941 года было подписано трехстороннее соглашение о поставках по ленд-лизу (системе передачи взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия). Поставки начались в 1942 году по морю или через территорию Ирана. СССР кроме экономической помощи получал еще и политическую поддержку, а также разведывательную информацию. С октября 1941 по июнь 1942 года Красная Армия получила тысячи самолетов, танков и транспортных средств.

Немецкий оккупационный режим

Помимо плана «Барбаросса» немецкое командование разработало план «Ост», план покорения народов Восточной Европы. Его основными положениями были:

1. Ликвидация СССР как единого государства; 2. Уничтожение некоторых народов Союза и резкое сокращение численности остальных; 3. «Онемечивание» эстонцев и латышей; 4. Заселение освободившихся земель немцами.

Основные мероприятия фашистов по плану «Ост»:

Установление на оккупированных территориях режима кровавого террора;

Построение концлагерей на территории Восточной Европы, где умерли миллионы граждан СССР и других стран;

Создание местных органов власти и полиции из перешедших на сторону немцев жителей оккупированных территорий;

Присвоение продовольствия, сырьевых ресурсов и ценностей;

Отправка молодежи в Германию;

Использование населения для разминирования полей и дорог;

Уничтожение военнопленных;

Попытки стравливания между собой разных народов СССР;

Создание Русской Освободительной Армии во главе с генералом А. А. Власовым.

В итоге, на оккупированных территориях на сторону нацистов перешло около миллиона человек. Одной из причин этого стала сталинская антинародная политика, но по мере реализации плана «Ост» в жизнь на оккупированных территориях стали создаваться партизанские отряды и подпольные организации.

Партизанское и подпольное движение

Основу первых партизанских отрядов составили попавшие в окружение остатки разбитых частей Красной Армии. В начале 1941 года фронт быстро откатился на восток, что затрудняло попытки прорваться к своим. Поэтому не сдавшиеся в плен советские воины и местные жители, скрывавшиеся от отправки в Германию или не желавшие оставаться под руководством немцев, оседали в лесных районах Белоруссии, Украины и северо-западных областях России.



Партизанское движение сначала было воспринято советским руководством настороженно, как любая неконтролируемая инициатива. Но массовый характер освободительной борьбы и большой урон, наносимый партизанами захватчикам, заставили власть пересмотреть свои взгляды.. Первоочередной задачей отрядов было получение боеприпасов и оружия. Из-за наступательной доктрины, предполагавшей ведение войны на чужой территории, не было заранее создано подпольных баз и складов со снаряжением. Поэтому сначала партизаны добывали все необходимое у противника. С конца 1942 года медикаменты, продовольствие и оружие доставлялись самолетами. С весны 1943 года все операции Красной Армии стали планироваться с учетом подключения к ним партизанских соединений.

Формы борьбы с оккупантами:

1. Диверсии на коммуникациях, разрушение линий связи, дорог, мостов. 14 июля был выпущен приказ «О партизанской рельсовой войне на коммуникациях врага»; 2. Разгром вражеских штабов и организация побегов военнопленных. 3. Подпольные организации выпускали листовки и газеты, распространяли сведения о событиях на фронте, уничтожали продовольствие, нередко добывали секретную информацию.

Основные партизанские и подпольные соединения:

отряд Ковпака (действовал от на территории Украины от Путивля до Карпат);

отряд Медведева (Ровненская область и город Ровно). В этом отряде воевал разведчик Николай Кузнецов, уничтожавший глав местного немецкого командования;

Подпольная антифашистская комсомольская организация «Молодая гвардия», действовавшая в 1942 – 1943 годах на оккупированных немцами территориях Украины.



Также важную роль сыграли партизанские операции «Концерт» и «Рельсовая война», проводившиеся осенью 1943 года для вывода из строя больших участков железнодорожных путей с целью срыва воинских перевозок противника.

В первые годы войны появляются и контрразведывательные организации, подчинявшиеся высшему руководству СССР. Одной из таких организаций была «Смерш» (сокращённое «смерть шпионам»), которая создала и поддерживала целую систему слежки за гражданами в тылу и на фронте для контроля над инакомыслием.

В это время появляются и националистические группировки в странах Советского союза. Так, например, «бандеровцы» — члены организации украинских националистов, которую возглавлял Степан Бандера. Это название особенно часто употреблялось советской пропагандой, обозначая все украинское националистическое подполье во время и после Великой Отечественной войны, а также украинских националистов за границей и тех, кто состоял на Украине в оппозиции к советской национальной политике.

Особое место годы войны занимали процессы депортации (выселение своих граждан из мест их жительства в другие районы страны) и интернирования (задержание и переселение граждан другой страны). Депортация народов стала одной из форм политических репрессий в СССР. Основными особенностями депортаций как репрессий были их внесудебный характер и перемещение больших масс людей в географически отдалённую, непривычную для них и часто рискованную среду обитания. В 1943 – 1944 годах были проведены массовые депортации калмыков, ингушей, чеченцев, карачаевцев, балкарцев, крымских татар, ногайцев, турок-месхетинцев, понтийских греков, болгар, крымских цыган, курдов — в основном по обвинению в коллаборационизме, распространённому на весь народ. Были ликвидированы (если они существовали) автономии этих народов. Всего в годы Великой Отечественной войны подверглись переселению народы и группы населения около 61 национальности. Реальными же мотивами депортации во многих случаях были конфликты представителей депортированных наций с государством в довоенные годы, геополитические соображения, интриги местных партийных органов, личные прихоти Сталина, этнические предрассудки высокопоставленных лиц и лишь затем — собственно антисоветская деятельность в годы войны.

Наряду с военнопленными получили распространение интернированные лица, то есть граждане, подвергнутые особому режиму ограничения свободы (принудительному задержанию), устанавливаемому одной воюющей стороной в отношении гражданских лиц другой стороны или нейтральным государством в отношении оказавшихся на его территории военнослужащих воюющих сторон.

Сражения на Северном Кавказе (июль 1942 года – февраль 1943 года)

После победы под Харьковом и захвата Керчи с Севастополем и овладения стратегической инициативой, А. Гитлер 13 июля подписал Директиву №43, которая предписывала немецким войскам начать наступление по двум направлениям — на Сталинград (группа армий «Б») и на Кавказ (группа армий «А»). В августе немецкие части начали стремительное наступление на Кавказ. Захватив Ставрополь, Краснодар, Новороссийск, они достигли Большого Кавказского хребта и водрузили флаг на вершине Эльбруса.

Победа в Сталинградской битве предрешило исход боев на Кавказе. Операция по его освобождения проходила с 1 января по 4 февраля 1943 года. Изначально не получилось окружить и уничтожить северокавказскую группировку противника. В начале января эта группировка начала отходить, боясь окружения. Ее преследовали войска Южного фронта. К середине февраля большая часть Северного Кавказа была освобождена.

Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 года). Завершение коренного перелома

Весной 1943 года немецкое командование решило взять реванш за поражение под Сталинградом и переломить исход войны в свою пользу. Во время относительного затишья на советско-германском фронте, продолжавшегося до июля, Германия провела тотальную мобилизацию людских резервов, оснастила армию новейшей боевой техникой — тяжелыми танками «Тигр» и «Пантера», самоходными орудиями «Фердинанд».



Для проведения крупной наступательной операции «», вермахт избрал выдвинутый на 120 км на запад Курский выступ (он образовался после того, как советские войска освободили Кавказ и победили в Сталинградской битве, откинув немецкие войска на запад).Немцы полагались на внезапные танковые удары на узких участках фронта (в районе Орла и Белгорода), которые теоретически должны были привести к окружению и разгрому южных соединений Красной Армии, сосредоточенных в районе Курска.

Советское командование, разгадав замысел Гитлера, приняло решение об организации обороны. В районе выступа были сосредоточены крупные силы, превосходившие силы вермахта. В короткий срок была выстроена уникальная система обороны, состоявшая из 6 поясов, которые были оснащены орудиями, минометами при поддержке танков.

5 июля 1943 года немцы перешли в наступление крупной танковой группировкой, но неожиданно попали под обстрел артиллерии. Эта мощная артподготовка Красной Армии привела к крупным потерям противника уже на начальном этапе сражения, принявшим сразу масштабный характер. 12 июля в районе деревни Прохоровки произошло крупнейшее в истории танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовало около 1200 танков. Враг смог пройти вперед лишь на 12 км, и был остановлен. Советская Армия уже 12 июля перешла в контрнаступление не севере (операция «Кутузов»). 3 августа на южном фланге силами Воронежского (Н. Ф. Ватутин) и Степного (И. С. Конев) началась операция «Полководец Румянцев» (также контрнаступление). 5 августа были освобождены Орел и Курск (в честь этого в Москве был дан первый артиллерийский салют), 23 августа был взят Харьков.

В конце сентября, освободив Левобережную Украину и Донбасс, Красная Армия стремительно форсировала Днепр и захватила плацдармы на правом берегу реки. Шли ожесточенные бои за их удержание. 3 ноября началось наступление на Киев, и уже 6 ноября город был освобожден.

Коренной перелом в войне был достигнут. Стратегическая инициатива полностью перешла к Советскому Союзу (теперь союз решает, куда нападать, а Германия вынуждена предугадывать эти нападения для обороны). Кроме того, перелома удалось достичь во многом за счет того, что было обеспечено военно-техническое превосходство в снабжении действующей армии новейшими видами вооружения, тыл начал активно снабжать фронт (за счет того, что промышленность окончательно перешла на военные рельсы).

