Герои ВОВ и их подвиги

Великая Отечественная война продемонстрировала героизм советского человека в общенациональном масштабе. Проявления героизма стали массовыми. Тысячи солдат и офицеров обессмертили свои имена при обороне Брестской крепости (одно из первых сражений Великой Отечественной войны в июне 1941 года). Героическая оборона Брестской крепости проходила под руководством майора П. М. Гаврилова.

За героические подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя Советского Союза удостоены свыше 11 тысяч человек (часть — посмертно), из них 104 — дважды, двое — трижды (летчики И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин), а маршал Г. К. Жуков — четырежды.

Виктор Васильевич Талалихин

Лётчик. Произвёл более шестидесяти боевых вылетов. Летом и осенью 1941 года сражался под Москвой. За боевые отличия был награждён орденами Красного Знамени и орденом Ленина. Совершил первый воздушный ночной таран. Погиб в бою под Москвой 27 октября 1941 года.

Иван Никитович Кожедуб

Трижды Герой Советского Союза И. Н. Кожедуб в Великую Отечественную войну в истребительной авиации, командир эскадрильи, заместитель командира полка, провёл 120 воздушных боёв; сбил 62 самолёта, летчик-асс. Участвовал в битве на Курской дуге.

Алексей Петрович Маресьев

А. П. Маресьев — летчик-истребитель. Имя Алексея Петровича было увековечено Борисом Полевым в «Повести о настоящем человеке». 4 апреля в воздушном бою в Новгородской области истребитель Маресьев был подбит. Пытаясь совершить посадку на лёд замёрзшего озера, самолет упал в лес. А. П. Маресьев добирался ползком до своих, отморозил ступни ног, их пришлось ампутировать. Но Алексей Петрович не сдался. Когда ему сделали протезы, он начал тренироваться, планируя вернуться в строй. Ему это удалось, после чего Маресьев воевал на Курской дуге. Всего летчик совершил 86 боевых вылетов, уничтожив 11 самолётов противника.

Александр Матвеевич Матросов

Рядовой. 27 февраля 1943 года 2-й батальон получил задачу атаковать опорный пункт в районе деревни Чернушки Псковской области. Когда солдаты прошли через лес и вышли на опушку, то они попали под сильный пулемётный огонь противника — три вражеских пулемёта в дзотах прикрывали подступы к деревне. Один пулемёт подавила штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков. Второй дзот уничтожила другая группа бронебойщиков. Но пулемёт из третьего дзота продолжал обстреливать всю лощину перед деревней. Попытки заставить его замолчать не увенчались успехом. Тогда в сторону дзота пополз А. М. Матросов. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемёт замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемёт снова ожил. А. М. Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Ценою своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи подразделением.

Иван Васильевич Панфилов

В боях под Волоколамском особенно отличилась 316-я стрелковая дивизия генерала И. В. Панфилова. Отражая в течение 6-ти дней непрерывные атаки врага, они подбили 80 танков и уничтожили несколько сот солдат и офицеров. Попытки противника овладеть районом Волоколамска и открыть путь к Москве с запада провалились. Генерал И. В. Панфилов удостоился звания Героя Советского Союза. Погиб в бою осенью 1941 года.

Николай Францевич Гастелло

Летчик. Во время выполнения очередного боевого задания его бомбардировщик был подбит и загорелся. Он направил горящий самолет на скопление вражеских войск. От взрыва бомбардировщика противник понес большие потери. Звание Героя получил посмертно.

Зоя Анатольевна Космодемьянская

З. А. Космодемьянская добровольно стала бойцом разведывательно-диверсионной части штаба Западного фронта. Обучение было очень коротким — уже 4 ноября З. А. Космодемьянскую перебросили под Волоколамск, где она успешно справилась с заданием по минированию дороги. 17 ноября 1941 года появился приказ Ставки Верховного главнокомандования, предписывавший «разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40 – 60 км в глубину от переднего края и на 20 – 30 км вправо и влево от дорог. Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и подрывными средствами».

А уже на другой день руководство части получило боевое задание — уничтожить 10 населенных пунктов, в том числе и деревню Петрищево Рузского района Московской области. В составе одной из групп отправилась на задание и З. А. Космодемьянская. Она была вооружена тремя бутылками с зажигательной смесью и наганом. У деревни Головково группа, с которой шла З. А. Космодемьянская, попала под обстрел, понесла потери и распалась. Ночью 27 ноября З. А. Космодемьянская добралась до Петрищева и сумела поджечь там три дома. После этого она переночевала в лесу и снова вернулась в Петрищево с тем, чтобы до конца выполнить боевой приказ — уничтожить этот населенный пункт.

Но за сутки обстановка в деревне изменилась. Оккупанты собрали местных жителей на сходку и велели им охранять дома. Именно местный житель заметил З. А. Космодемьянскую в тот момент, когда она пыталась поджечь его сарай с сеном. Он побежал за немцами и З. А. Космодемьянская была схвачена. Долгое время её пытали, а потом повесили. По легенде, перед смертью она сказала: «Нас 170 миллионов, всех не перевешаете!».

Лиза Чайкина

Во время Великой Отечественной войны секретарь Пеновского райкома ВЛКСМ Лиза Чайкина возглавляла подпольную организацию молодёжи, принимала активное участие в операциях партизанского отряда, действовавшего на территории Великолукской и Калининской областей. 22 ноября 1941 года Лиза Чайкина была отправлена в Пено с целью разведки численности вражеского гарнизона. По пути в Пено она зашла на хутор Красное Покатище к своей подруге, где её заметил староста и донёс немцам. Немцы ворвались в дом, расстреляли семью подруги, а Лизу Чайкину увезли в Пено. Даже под пытками она отказалась выдать информацию о местонахождении партизанского отряда и была расстреляна 23 ноября 1941 года.



Вера Волошина

Сразу после начала Великой Отечественной войны В. Волошина была мобилизована на рытьё окопов и противотанковых рвов на подступах к Москве. В октябре добровольно вступила в ряды Красной Армии и была зачислена в войсковую часть разведотдела штаба Западного фронта для работы в тылу врага. На своё первое задание Вера ушла 21 октября 1941 года в район подмосковной станции Завидово. После этого у неё было ещё шесть удачных засылок в тыл к немцам. Была повешена немцами 29 ноября 1941 года в деревне Головково Наро-Фоминского района Московской области.



Зина Портнова

Зина Портнова – советская подпольщица, партизанка, член подпольной организации «Юные мстители»; разведчица партизанского отряда имени К. Е. Ворошилова на оккупированной гитлеровцами территории Белорусской ССР. В декабре 1943 года, возвращаясь с задания по выяснению причин провала организации «Юные мстители», была схвачена. На одном из допросов в гестапо, схватив со стола пистолет следователя, застрелила его и ещё двух гитлеровцев, пыталась бежать, но была схвачена. После этого её пытали больше месяца, пытаясь получить какую-либо информацию о партизанах.



Марат Казей с сесторой Ариадной

Марат Казей — советский белорусский пионер-герой, юный красный партизан-разведчик. Возвращаясь из разведки, Марат и начальник разведки штаба партизанской бригады Ларин на лошадях ранним утром приехали в деревню Хоромицкие, где они должны были встретиться со связным партизан Виктором Кухаревичем. Ларин направился к связному, а Марат зашёл отдохнуть к своим знакомым Аксенчикам. Не более, чем через полчаса раздались выстрелы. Деревню окружила цепь гитлеровцев из состава карательной зондеркоманды СС «Дирлевангер» и полицаев. В начавшейся перестрелке Ларин погиб почти сразу. Марату удалось добраться до кустарника у опушки леса, там он и принял бой. Держа оборону, отстреливался до последнего патрона, а потом взял в руки свое последнее оружие — две гранаты. Одну бросил в немцев, а вторую оставил. Немцы, несмотря на потери, хотели взять его живым. Второй гранатой, когда они подошли совсем близко, подорвал себя вместе с ними.



Леня Голиков

Л. А. Голиков — пионер-герой, тимуровец. 13 августа 1942 года, возвращаясь из разведки от шоссе «Луга-Псков», неподалёку от деревни Варницы Стругокрасненского района гранатой подорвал легковую машину, в которой находился немецкий генерал-майор инженерных войск Рихард фон Виртц. В штаб бригады разведчик доставил портфель с документами. В их числе были чертежи и описание новых образцов немецких мин, инспекционные донесения вышестоящему командованию и другие важные бумаги военного характера. Представлен к званию Героя Советского Союза.



М. М. Путилов

Матвей Мефодиевич Путилов — командир отделения связи 339-го стрелкового полка 308-й стрелковой дивизии. В октябре 1942 года 308-я стрелковая дивизия вела бои в районе завода и рабочего посёлка «Баррикады». 25 октября произошёл обрыв связи, сержанту Матвею Путилову приказали исправить повреждение. Две предыдущие безуспешные попытки восстановить связь закончились гибелью связистов. Матвею Мефодиевичу была поставлена задача восстановить проводную телефонную связь, соединяющую штаб полка с группой бойцов, которые вторые сутки удерживали дом в окружении врага. Осколком мины его ранило в плечо. Превозмогая боль, дополз до места обрыва провода, но был вторично ранен: ему раздробило руку. Теряя сознание и не имея возможности действовать рукой, сжал концы проводов зубами, и по его телу прошёл ток. Связь была восстановлена. Умер с зажатыми в зубах концами телефонных проводов.



А. И. Маринеско

А. И. Маринеско — командир подводной лодки С-13, известный по «Атаке века» - потоплению немецкого военного корабля «Вильгельм Густлофф», на котором находилось 10 582 немцев в январе 1945 года.



Генералы и маршалы ВОВ

Василевский Александр Михайлович

В годы Великой Отечественной войны А. М. Василевский в качестве начальника Генерального штаба (1942 – 1945) принимал деятельное участие в разработке и осуществлении практически всех крупных операций на советско-германском фронте. С февраля 1945 года командовал 3-м Белорусским фронтом, руководил штурмом Кёнигсберга. В 1945 главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке в войне с Японией.

Рокоссовский Константин Константинович

Принимал участие в Курской и Сталинградской битвах. Вместе с Коневым и Жуковым участвовал в Берлинской операции. Маршал Польши и СССР. Командовал Парадом победы на Красной площади (а Жуков принимал парад).

Мерецков Кирилл Афанасьевич

Во время Великой Отечественной войны участвовал в деблокировании Ленинграда (Операция «Искра»).

Тимошенко Семён Константинович

В первый месяц Великой Отечественной войны Маршал Советского Союза (1940) Тимошенко был председателем Ставки Главного командования. После образования Ставки Верховного командования под руководством И. В. Сталина Тимошенко был освобожден от обязанностей наркома и 2 июля назначен главнокомандующим Западного направления и командующим войсками Западного фронта. В тяжелых боях под Смоленском в июле-сентябре 1941 войска Западного фронта понесли тяжелые потери и в сентябре С. К. Тимошенко назначен главкомом Юго-Западного направления. В ноябре 1941 Тимошенко командовал контрнаступлением советских войск под Ростовом-на-Дону.

Конев Иван Степанович

В качестве командующего Калининским фронтом успешно действовал во время контрнаступления под Москвой. В Курском сражении войска Степного фронта Конева освободили Белгород и Харьков. Участник Берлинской операции.