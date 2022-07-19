СССР и мировое сообщество в 1929-1939

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и пути выхода из него

Осенью 1929 года начался затяжной экономический кризис, который затронул все ведущие капиталистические державы мира, а США и Германия понесли наибольшие потери. На Западе данный кризис принято называть «Великой депрессией».

С целью преодоления кризиса в пострадавших странах усиливается степень вмешательства государства в экономику, в то же время растёт интерес к коммунистическим и националистическим идеям. Западные страны обращают внимание на СССР как на источник сырья и рынок сбыта, а советский опыт применяется в преодолении всесторонних кризисов.

Вместе с тем, в мире начал складываться альянс государств, желающих пересмотреть установленные по итогам Первой Мировой войны границы: Гитлер ещё до прихода к власти призывал бороться и с западными демократиями, и с СССР, Муссолини в Италии призвал итальянцев двигаться через Ливию и Судан к Индийскому океану, а Япония стремилась к территориальным приобретениям за счёт Китая, Монголии, советских территорий на востоке, а также в районе юго-восточной Азии. Мир оказался на грани новой мировой войны.

Последствия Великой депрессии:

Уровень промышленного производства был отброшен к уровню начала XX века, то есть на 30 лет назад;

В индустриальных странах с развитой рыночной экономикой насчитывалось около 30 млн безработных;

Ухудшилось положение фермеров, мелких торговцев, представителей среднего класса. Многие оказались за чертой бедности;

Резко снизилась рождаемость. По сообщениям социальных работников, в 1933 году в некоторых округах от 25 до 90 % детей школьного возраста страдали от недоедания.

Возросло количество сторонников как коммунистических, так и националистических партий (например, в Германии пришла к власти Национал-социалистическая немецкая рабочая партия).

СССР и мировое сообщество

Ближе к началу 1930-х годов значительно меняется и внешнеполитический курс СССР: отошли на дальний план мечты о мировой революции, меньше средств тратилось на поддержку коммунистических движений в мире. В это время основной задачей становится модернизация экономики, для успешного проведения которой было необходимо выстроить гармоничные отношения с западноевропейскими государствами и США. Более СССР не отвергал идею о возможном сотрудничестве с капиталистическими державами.

Главной целью для советской внешней политики становится реализация идеи системы коллективной безопасности против возможной агрессии. Ключевую роль в данном процессе сыграл нарком иностранных дел – М. Литвинов.

М. Литвинов

В 1933 г. СССР устанавливает дипломатические отношения с США, а уже в 1934 г. он становится членом Лиги Наций. Советская идея о создании системы поддержки государствами друг друга в случае агрессии не нашла отклика, однако удалось заключить договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией.

Усиление угрозы мировой войны

С 1935 г. усилился агрессивный характер политики Германии, Японии и Италии. Италия нападает на Эфиопию, Германия вводит всеобщую воинскую повинность. Годом позже вспыхнул военный мятеж в Испании: Италия и Германия поддержали мятежного генерала Франко, а СССР – его противников. Гражданская война закончилась в 1939 году победой Франко и установлением авторитарного режима.

В ноябре 1936 г. Италия и Германия заключили Антикоминтерновский пакт (через год к ним присоединилась Япония). Стороны договорились совместно бороться с Коминтерном.

Агрессия гитлеровской Германии была очевидна, но западные государства не препятствовали её экспансии, опасаясь начала новой крупной войны: в 1938 году после ввода немецких войск в Австрию происходит присоединение её к Германии (аншлюс), а апогеем этой политики становится Мюнхенское соглашение того же года (примечательно, что в советской традиции данное соглашение именуется «сговором», что отражает реакцию СССР).

«Мюнхенский сговор», советская карикатура

Гитлер требовал передать Германии Судетскую область Чехословакии (большинство населения которой составляли немцы), после чего обещал мир на долгие годы. Соглашение подписали представители Великобритании, Франции, Германии и Италии. Чехословакия, территорию которой делили в Мюнхене, не была даже приглашена для участия в переговорах. СССР имел договоры о сотрудничестве с Францией и Чехословакией, однако для участия в переговорах не был приглашён и оказался в ситуации международной изоляции.

Стало понятно, что идея создания системы коллективной безопасности провалилась, и Советскому Союзу предстояло полагаться только на свои силы. Актуальной стала политика лавирования между Англией / Францией и Германией / Италией, главной целью было обеспечение безопасности страны от потенциальной агрессии.

Укрепление безопасности на Дальнем Востоке

В 1929 году произошёл военный конфликт на КВЖД (Китайско-Восточной железной дороге), находившейся в совместном ведении советского и китайского правительства. Этот конфликт привёл к ухудшению отношений с Китаем.

Однако позднее отношения улучшаются, когда СССР оказывает помощь Китаю в борьбе с японской армией, вторгнувшейся в Манчжурию. Это наступление создавало опасность и для советских территорий. В 1937 году начинается масштабное японское наступление. В ходе боёв у озера Хасан (1938) Красная Армия освободила занятые неприятелем территории, и на этом конфликт завершился.

В 1939 начинается новый конфликт с Японией на монголо-манчжурской границе, в районе реки Халхин-Гол, который также оканчивается победой советско-монгольских войск.

Все эти меры демонстрируют стремление Советского Союза обезопасить свои восточные границы, а также напоминают о том, что необходимо было приложить все усилия для недопущения войны сразу на два фронта.

СССР в международной политике накануне начала Второй Мировой войны

Мюнхенское соглашение не привело к миру, а лишь убедило Гитлера и его сторонников в безнаказанности. В 1939 году будет захвачена Чехия, а в Словакии установлен прогерманский режим. Советскому Союзу нужно решить две задачи: предотвратить войну с Германией и её союзниками, а также создать коалицию для борьбы с потенциальным агрессором. «Советский фактор» был важен для обеих сторон на западе, что лишало возможности остаться в стороне.

Были возобновлены контакты с Англией и Францией по вопросу заключения военно-политического союза. В то же время Гитлер, готовившийся к наступлению на Польшу, стремится заключить с СССР пакт о ненападении. Советские дипломаты ведут переговоры параллельно. Французская делегация была готова к заключению договора, однако английская всячески затягивала его подписание. Переговоры зашли в тупик из-за отказа Польши пропустить через свою территорию части Красной Армии в случае агрессии Германии. Отказ Польши от помощи СССР в её возможном конфликте с Германией усилил недоверие Сталина не только к самой этой стране, но и к поддерживающим её Англии и Франции.

Потому советское руководство приняло решение заключить пакт с Германией. Договор подписали министр иностранных дел Германии И. Риббентроп и нарком иностранных дел СССР В. Молотов, в историю он вошёл как «Пакт Молотова-Риббентропа».

Пакт включал в себя как договор о ненападении, так и секретный протокол к нему, разграничивавший сферы влияния двух стран в Европе. В советскую сферу влияния вошли территории, которые были отторгнуты после распада империи. По итогу Германия получила свободу действий в Польше, а СССР – мирную передышку и возможность отодвинуть свою границу за счёт присоединения территорий.

Распределение сфер влияния по пакту Молотова-Риббентропа

Договор имел неоднозначное значение: Германия и СССР воспринимали этот договор как личную удачу, а Польша, Англия и Франция были обеспокоены таким ходом развития событий, что приостановило складывание антигерманской коалиции.

Итог

Советская внешняя политика в 1930-е гг. в меньшей степени, чем прежде, была ориентирована на идеологию. Её стали отличать прагматизм и маневренность, позволившие в итоге избежать вступления во Вторую мировую войну 1 сентября 1939 г.