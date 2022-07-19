СССР накануне Великой Отечественной войны

Незадолго до нападения Германии на Советский Союз был значительно расширен фашистский блок. Германия привлекла к войне на своей стороне Румынию, сперва подчинив себе ее внешнеторговые операции, так как румынские власти были крайне заинтересованы германскими рынками сбыта. Гитлеру удалось поставить своих людей на ключевые посты в руководстве Румынии и заключить договор о военной взаимопомощи. Во многом участие Румынии в войне на стороне Германии было обусловлено агрессивной политикой со стороны СССР, который в 1940 году отторг у Румынии Бессарабию.

С конца 1940 года прогерманские настроения начинают возрастать в Финляндии. Гитлер начинает вести переговоры о сотрудничестве с финнами в войне против СССР, вовсю идет вербовка финнов в СС, Финляндия начинает получать немецкое оружие, особое внимание уделяется улучшению дорог, ведущих в сторону СССР (Финляндия хотела взять реванш за Зимнюю войну; кроме того, финны опасались усиления СССР, боялись, что их может постигнуть судьба Прибалтики, которую СССР так легко сделал социалистической).

В Венгрии правящая партия раскололась на тех, кто поддерживал Гитлера и тех, кто был против расширения немецкого влияния и участия в войне на стороне Германии. Гитлер воспользовался ситуацией внутреннего конфликта, зная о непрекращающемся споре Венгрии и Румынии из-за Трансильвании, Гитлер передал этот регион венграм. Обрадованные венгры позволили за это использовать немцам территорию своей страны для нападения на Югославию, обещая также оказать военную помощь в этом нападении. Также Венгрия обязывалась выступить в войне против СССР на стороне Германии.

В марте 1941 года Болгария также присоединилась к гитлеровскому блоку фашистских государств. С ее территории немцы осуществили нападение на Югославию и Грецию. После того, как эти страны были оккупированы, Болгария получила ряд территорий. Италия, Словакия, Хорватия также довольно быстро поддержали Германию, однако их военный потенциал и стратегические возможности территорий были недостаточно высоки, поэтому их участие в войне носило в большей мере символический характер.

Япония, ставшая союзником Германии на Дальнем Востоке, ставила своей главной задачей захватить территории Азии и бассейн Тихого океана. То есть, на первоначальном этапе отвоевание Дальнего Востока у СССР Япония не планировала.

Германия вывозила из оккупированных стран оборудование, сырье и прочие ресурсы, кроме того, Европа стала для Гитлера источником рабочей силы.

План нападения на Советский Союз начал разрабатываться летом 1940 года, он был утвержден Гитлером 18 декабря 1940 года и вошел в историю под названием «Барбаросса» (директива №21). План «Барбаросса» являлся составной частью генерального плана «Ост» — обширной программы закрепления господства Третьего рейха в Восточной Европе, который предусматривал принудительное выселение с территории Польши и оккупированных областей СССР до 75 – 85% населения и размещение его в Западной Сибири, на Северном Кавказе и в Южной Америке.

В его основе лежали две главные идеи:

1. Разгром СССР — военно-политическая цель; Разгром СССР — военно-политическая цель; 2. «Молниеносная война» (блицкриг) — стратегическое решение задачи.





1. Из Восточной Пруссии через Прибалтику на Псков и Ленинград (силами Группа армий «Север»); 2. Из Варшавы на Минск, Смоленск и Москву (силами группы армий «Центр»); 3. Из района Люблина на Киев (силами Группы армий «Юг»).

Предусматривался также ряд вспомогательных ударов: из Финляндии на Ленинград и Мурманск и из Румынии на Кишинев.

А. Гитлер придавал первостепенное значение захвату Москвы как важнейшего экономического, политического и культурного центра. В Берлине считали, что с падением столицы исход войны будет предрешен (Наполеон в 1812 году, кстати, тоже так думал).

План был дополнен многочисленными директивами, распоряжениями и указаниями, которые касались программы беспощадного ведения войны, уничтожения военнопленных и гражданского населения СССР.

Людей, вывезенных из Восточной Европы с целью использования в качестве бесплатной или низкооплачиваемой рабочей силы, в Третьем Рейхе называли «остарбайтерами» (то есть «работниками с Востока»).



Некоторые исследователи считают, что нападение Германии на СССР было превентивным (напади первым, пока на тебя не напали). Они обосновывают свою позицию тем, что начавшееся расширение СССР на Запад (захват Прибалтики, западной Польши, Бессарабии) было слишком агрессивным и, следовательно, существовала потенциальная опасность того, что Сталин мог добраться и до Германии. Кроме того, эти исследователи указывают на то, что в СССР по прежнему сохранялись идеи мировой революции (хоть и реализовывался принцип Сталина о «построении социализма в отдельно взятой стране), следовательно существовала потенциальная опасность агрессии со стороны Союза для несоциалистических стран.Однако мы видим, что план Гитлера выходил далеко за рамки превентивной войны, был агрессивным по отношению к Союзу.

Красная Армия накануне войны. Мероприятия руководства страны по организации отпора врагу.

9 ноября 1937 года И. В. Сталин утвердил план реорганизации и развития РККА на 5 лет вперед, согласно этому плану, численность армии должна была возрасти на 1 миллион человек.

С марта 1939 года идет активное наращивание экономического потенциала, значительно увеличивается финансирование объектов военной промышленности. Большую часть авиационной промышленностью перемещают в восточные районы страны.

Обеспечением индустрии и, в частности авиации накануне ВОВ занимались выдающиеся авиаконструкторы, в числе которых С. В. Ильюшин (разработчик самого массового боевого самолёта в истории — штурмовика Ил-2). Не меньшую пользу для военной индустрии принес М. И. Кошкин (создатель и первый главный конструктор танка Т-34). Одним из крупнейших фортификаторов времен войны был в будущем герой Советского союза Д. М. Карбышев.

В 1940 году было освоено производство боевых самолетов (ЯК-1, Ил-2). В это время был создан не имеющий аналогов средний танк Т-34 и тяжелый танк КВ. Развивалось производство артиллерии, минометов, стрелкового оружия, боеприпасов. В июне 1941 года запускаются в производство установки реактивной артиллерии БМ-13 («Катюши»).

В целях контроля над дисциплиной объявляется переход на семидневную рабочую неделю. За опоздания и прогулы, а также за бракованную продукцию и кражи на производстве вводилась уголовная ответственность.

Репрессии 1937-1938 годов сильно сократили кадровый состав армии (например, был убит Тухачевский), командный состав армии был недоукомплектован, советское руководство было вынуждено вернуть в войска 12 тысяч репрессированных офицеров. После того, как 23 августа 1939 года был подписан пакт о ненападении (причем СССР свято верил, что Германия будет соблюдать этот пакт), принимается новый закон о всеобщей воинской обязанности. Призывной возраст был понижен с 21 года до 18 лет, срок службы увеличился до 3 – 5 лет. Результатом данного мероприятия стало увеличение численности армии. Зимняя война с Финляндией позволила советской армии получить опыт ведения военных действий. Однако уровень подготовки и вооружения оставался ниже немецкого.

Руководство СССР рассчитывало, что если боевые действия и начнутся, то это произойдет не раньше 1942 года, поэтому перевооружение шло в штатном режиме и без спешки, соответственно завершить этот процесс не успели.

Уже в первые дни войны была объявлена всеобщая мобилизация, создается Ставка Главного Командования (штаб, в котором разрабатываются военные операции). В первые же дни войны советская власть направила секретную директиву всем партийным организациям в прифронтовых районах, где было впервые описано реальное положение дел на фронте. В директиве было сформулировано жесткое требование — отстаивать каждую пядь земли, при отступлении уничтожать все: дома, мосты, урожай.

30 июня 1941 года создается Государственный Комитет обороны (ГКО) — чрезвычайный государственный орган во главе с И. В. Сталиным. Именно в руках этого органа концентрируется вся власть в стране на период войны.

Все промышленные предприятия, а также научные учреждения начали перестройку своей работы на военные рельсы. Был установлен 11-часовой рабочий день, отменялись отпуска, вводилась карточная система распределения продуктов.

В июне 1941 года создаётся советское информационное бюро (совинформбюро), основная задача которого заключалась в составлении сводок для радио, газет и журналов о положении на фронтах, работе тыла, о партизанском движении во время Великой Отечественной войны. Главным диктором, читавшим водки Совинформбюро и приказы Верховного Главнокомандующего И. Сталина был Б. Ю. Левитан.